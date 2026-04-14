25 години Гуантанамо: защо отговорните за 9/11 не са осъдени

Разположен на няколко стотин километра от бреговете на Флорида, вече близо 25 години затворът Гуантаномо е едно изключително спорно място.
Сред държаните там е "архитектът на терора" Халид Шейх Мохамед. Наред с убития терористичен лидер Осама бин Ладен, той се счита за "мозъка" зад атентатите от 11 септември 2001 г.
Близките на жертвите чакат справедливост
На 9/11 бяха отнети 2 977 човешки живота. Сред тях и този на Бил Кели-младши, разказва АРД. Сестра му Колин Кели от години посещава американската военна база "Гуантанамо Бей" в Куба. Заедно с други роднини и оцелели тя седи зад обвиняемите по време на изслушванията им. През тройна стъклена стена тя може да види предполагаемите организатори на терористичните атентати от 9/11.
Преди да дойде за първи път тук тя си ги е представяла като някакви чудовища, разказва Кели пред германската обществена медия АРД. Но бързо този балон се пука. Основният обвиняем Халид Шейх Мохамед вероятно е по-нисък от самата нея. Незабележим, просто "нищо особено", казва тя.
Изтезания над задържаните
Място сред обвиняемите е заел и мъж в инвалидна количка. До него има празен ред, на който е трябвало да седят йеменският гражданин Рамзи бин ал Шиб и неговите адвокати. Ал Шиб е обвинен, че е организирал терористичната клетка в Хамбург, която планира атаките. Преди три години съдия го обяви за неспособен да участва в процеса. Според медицинска експертиза от години той страда от халюцинации и мании, а доклад на Сената относно практиките на изтезания на ЦРУ стигна до извода, че това е последица от систематично лишаване от сън, удари по лицето и корема, както и от изолация.
"Разширени методи на разпит" - така наричаше тези практики правителството на САЩ. Сред тях е известният "уотърбординг" - метод, симулиращ давене във вода. Друга подобна практика е насилственото вкарване на вода или храна през тръба в ануса. Точно по този начин обвиняемият Мустафа ал Хаусави е получил тежки наранявания в долната част на тялото и сега е в инвалидна количка, се казва по-нататък в репортажа на АРД.
Изтезанията нарушават американското право и човешките права. Признания, изтръгнати с мъчения и изтезания, нямат никаква сила пред федерален съд в САЩ. Затова обвиняемите са изправени пред военен съд.
Медиите не могат да видят условията на задържане
Условията на задържане за останалите 15 затворници са се подобрили през годините, казва адвокат Джеймс Конъл, който е сред защитниците на задържаните. Журналистите обаче нямат право да се уверят сами в това. Пътуването до Гуантанамо е организирано от Пентагона, а позволеното да бъде заснето или записвано подлежи на строги правила, определяни от американската армия.
Преди обратния полет записите се преглеждат, всяка снимка и всеки видеоклип трябва да бъдат одобрени. Всичко, което не издържи проверката, се изтрива. С чартърен самолет американското Министерство на войната превозва адвокати, журналисти и роднини до военната база, разказва Сара Шмид от АРД.
"Ако умре тази нощ, ще умре като невинен"
Полковник Джон Гроут е оцелял при нападението срещу Пентагона. Споменът го преследва и до днес. Той все още си спомня как керосин е капел върху него, докато се е опитвал да помогне на затрупаните хора, и как таванът е щял всеки момент да се срути. При бягството си все още е чувал виковете на заклещените хора под руините. До днес го измъчват угризения, че той е оцелял, а толкова много други не са, разказва мъжът пред АРД.
Обвиняемите ги грози смъртно наказание. Кели и Гроут имат коренно различни виждания по този въпрос. Тя е принципно против смъртното наказание - убедена е, че на злото не бива да се отвръща със зло.
Джон Гроут, който междувременно се е пенсионирал, пък не крие, че иска тези хора да умрат: "За мен това е единствената справедливост", казва той. Какво друго наказание може да има, когато си отговорен за смъртта на 3000 души, пита риторично мъжът. И двамата обаче искат пълноценен и справедлив съдебен процес.
Кели и Гроут нямат обяснение защо почти 25 години след терористичните атаки все още никой не знае дали и кога ще започне съдебният процес. "Надявам се да не умра преди обвиняемите. Искам да съм още тук, докато справедливостта възтържествува, за да продължа живота си нататък", казва пред АРД полк. Гроут.
На същото се надява и Кели, която добавя: "Ако Халид Шейх Мохамед умре тази нощ, от юридическа гледна точка той ще умре като невинен. Това ми се струва неправилно", казва сестрата на една от жертвите на 9/11.
Автор: Сара Шмид ARD
