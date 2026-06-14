Катарска делегация пристигна в Техеран за финални разговори по мирното споразумение между Иран и САЩ

Катарска делегация пристигна в Техеран в опит да ускори постигането на мирно споразумение между Иран и САЩ, за което според информации в медиите преговорите са в заключителна фаза, предава БТА.

Според Иранската студентска новинарска агенция в иранската столица е пристигнал един от съветниците на катарския министър на външните работи шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани. Целта на визитата е да подпомогне дипломатическите контакти между Техеран и Вашингтон.

Иранската агенция Тасним също потвърди пристигането на катарската делегация, като посочи, че по време на разговорите ще бъдат обсъдени последните развития около евентуалното споразумение.

Катар и Пакистан изпълняват ролята на посредници в диалога между Иран и САЩ. По всичко личи, че преговорният процес е в напреднал етап, въпреки че засега няма официално обявена дата за подписване на документа.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че споразумението за прекратяване на войната може да бъде подписано още днес, което според него ще позволи незабавно възстановяване на нормалното корабоплаване през Ормузкия проток.

От Техеран обаче дадоха по-предпазлив сигнал. Говорителят на Иранското външно министерство Есмаил Багаи заяви, че меморандумът за разбирателство със САЩ няма да бъде подписан днес.

„Трябва да изчакаме, за да стане ясна точната дата на подписването. Дори това да не се случи днес, не е изключено документът да бъде подписан през следващите дни“, каза Багаи, цитиран от държавната агенция ИРНА.

По информация на ирански медии САЩ, Иран и Пакистан са постигнали съгласие подписването на споразумението да бъде извършено по електронен път, без официална присъствена церемония.