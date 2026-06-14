Петър Ганев: България може сравнително бързо да излезе от процедурата по прекомерен дефицит

Процедурата по прекомерен дефицит може да приключи сравнително бързо, ако правителството успее да ограничи разходите и да върне бюджета към по-устойчиви параметри. Това посочва икономистът Петър Ганев в свой анализ, посветен на историята на подобни процедури в България.
Според експерта това е втората процедура по свръхдефицит за страната ни. Първата обхваща периода между 2009 и 2015 г. и съвпада с глобалната финансова криза, европейската дългова криза и фалита на Корпоративна търговска банка.
Ганев подчертава, че тогава основният проблем е бил рязкото свиване на приходите в бюджета, докато днес ситуацията е различна.
„Приходите растат заедно с икономиката. Основният проблем вече е в разходната част“, отбелязва той.
По думите му сериозното влошаване започва по време на пандемията от COVID-19, когато бяха въведени мащабни социални плащания. След това натискът върху бюджета се засилва допълнително заради значителното увеличение на възнагражденията в силовите ведомства.
Данните, цитирани от икономиста, показват, че за периода 2001 – 2024 г. средният размер на приходите по консолидираната фискална програма е около 37% от брутния вътрешен продукт, като в момента този показател дори е по-висок.
За същия период средният размер на разходите е 38% от БВП. По думите на Ганев тази граница е била надхвърляна само в няколко извънредни ситуации – при фалита на КТБ, в началото на пандемията и в настоящия момент.
„Сега обаче това се случва без наличието на извънредна криза, която да го оправдава“, посочва икономистът.
Той припомня, че за разглеждания период средният дефицит е около 1% от БВП – ниво, което позволява държавният дълг да остане под контрол.
Според Ганев, ако новият бюджет заложи връщане към тези по-устойчиви стойности – особено по отношение на разходите и дефицита – България може сравнително бързо да излезе от процедурата по прекомерен дефицит.
„Ако бъде възстановена фискалната дисциплина и разходите се върнат към исторически по-нормални равнища, краят на тази процедура може да настъпи сравнително скоро“, заключава икономистът.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Може
Коментиран от #2
14:02 14.06.2026
2 Б.Б.
До коментар #1 от "Може":Не просто ще ви вдигнем данъците...
Коментиран от #3
14:03 14.06.2026
3 а може ли
До коментар #2 от "Б.Б.":да вдигнем сопите?
Коментиран от #8
14:06 14.06.2026
4 пишман експерте изразявай истината
ако правителството успее да ограничи разходите по ненужните общ поръчки
и да върне в бюджета
скътаните чекмеджета и изпразни офшорки от предишни надути общ поръчки
14:08 14.06.2026
5 Дориана
14:10 14.06.2026
6 Ще излезе
Коментиран от #18
14:16 14.06.2026
7 Васил
14:16 14.06.2026
8 Б.Б.
До коментар #3 от "а може ли":Овците нямат сопи, може само да блеете.
Коментиран от #10
14:18 14.06.2026
9 700 000 държавни търтеи!
14:23 14.06.2026
10 Ханку Брат
До коментар #8 от "Б.Б.":И ще стане вълк овцата и певците като нея
14:23 14.06.2026
11 Гост
14:26 14.06.2026
12 Да, но Мунчо
14:27 14.06.2026
13 Мнение
ЕТО ГИ И СТЪПКИТЕ:
1. НАРОДЪТ НИ СЕ ВДИГА МАСОВО, ВЪОРЪЖАВА СЕ И ОПАНДИЗВА ПРОДАЛИТЕ СЕ ПРЕСТЪПНИ И ЧУЖДОПОКЛОННИ МАРИОНЕТКИ!
2. МОМЕНТАЛНО ВРЪЩА ЛЕВА И ВАЛУТНИЯТ БОРД, ПОНЕЖЕ ЕВРОТО БЕ ВЪВЕДЕНО НАСИЛА (БЕЗ РЕФЕРЕНДУМ) И С ФАЛШИВИ ДАННИ ЗА ИНФЛАЦИЯТА!
3. МОМЕНТАЛНО СПИРАНЕ НА ВСЯКАКВИ ПАРИЧНИ И ОРЪЖЕЙНИ СРЕДСТВА ЗА ДОКАЗАНИЯТ НАЦ. ЗЕЛЕНСКИ!
4. МОМЕНТАЛНО СПИРАНЕ НА ВСИЧКИ ВЪГЛЕРОДНИ ТАКСИ И ПУСКАНЕ НА ТЕЦ-ОВЕТЕ ПЛЮС ОТВАРЯНЕ НА ВЪГЛИЩНИТЕ МИНИ В МАРИШКИЯ БАСЕЙН, И ОПАНДИЗВАНЕ НА ПАНЕЛЕНАТА И ПЕРКОВАТА МАФИЯ КЪМ ППДБ, ГЕРБ И ДПС!
5. НЕЗАБАВНО ПОДОБРЯВАНЕ ОТНОШЕНИЯТА С РУСИЯ И ВРЪЩАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ЕНЕРГИЙНИ РЕСУРСИ!
6. ПРЕДОГОВАРЯНЕ НА УСЛОВИЯТА НА БЪЛГАРИЯ С ЕС, АКО НЕ ИЗЛИЗАТЕ ОТ ТАЯ ДИКТАТУРА!
7. ИЗГОНВАНЕ НА ОКУПАЦИОННИТЕ ВОЕННИ НА ФАЩ ОТ ЛЕТИЩЕ СОФИЯ И ОТ ДРУГИ ЧАСТИ НА СТРАНАТА!
8. ОПАНДИЗВАНЕ НА ВСИЧКИ НПО-ТА (И ТЕХНИТЕ ТРОЛОВЕ) КЪМ ШОРОШ (И СХОДНИ НА НЕГОВИТЕ), КОИТО ДОКАЗАНО РАБОТЯТ СРЕЩУ ИНТЕРЕСИТЕ НА НАШИЯТ НАРОД!
9. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АРМИЯ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ЖИВОТНОВЪДСТВО!
ТЕЗИ СА САМО ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ СТЪПКИ ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ ПРЕКОМЕРЕН ДЕФИЦИТ, ПРЕДИЗВИКАН ОТ КРАЖБИТЕ НА ПРОДАЛИТЕ СЕ МАРИОНЕТКИ НАЧЕЛО НА ДЪРЖАВАТА НИ!
НАРОДЪТ НИ Е НАУЧЕН ДА ХАРЧИ МАЛКО!!!
НЯМА КАК ДА Е В ПРЕКОМЕРЕН ДЕФИЦИТ!
НЕЩО ПОВЕЧЕ, ВАЛУТНИЯТ БОРД ЗАА ТОЛКОВА МНОГО ГОДИНИ ГО ДОКАЗА ТОВА ТВЪРДЕНИЕ!
ФАКТЪТ, ЧЕ НИТО БОРД (ДЕСЕТКИ МИЛИАРДИ) НЕ ОСТАНА, НИТО НОВИТ ДЪЛГОВЕ ДЕТО ТЕГЛЯТ, ГОВОРИ САМО, ЧЕ СЕ КРАДЕ КАТО
Коментиран от #14
14:33 14.06.2026
14 Мнение
До коментар #13 от "Мнение":РАЗБИРА СЕ, ЧЕ МОЖЕ!
..., ЧЕ СЕ КРАДЕ КАТО ЗА ПОСЛЕДНО, А ПОСЛЕ ЩЕ ИСКАТ ДА БЯГАТ ПО ОСТРОВИТЕ (КАКТО ГОВОРЕХА КИРЧОВЦИТЕ В ЗАПИСА НА Р. ВАСИЛЕВ)!!!
НАРОДЕ ВРЕМЕ ТИ Е ДА СТАВАШ И МАСОВО ДА СЕ ОБЕДИНИШ СРЕЩУ ВСИЧКИ ТИЯ ПРОДАЛИ СЕ ОТРПКИ!!!
14:34 14.06.2026
15 Извенете за въпроса
Първо финсистите какво е финасово-икономическо основание е увеличанието на заплати и пенсии?
Повишена ЛИ е производителността на труда ли?
Увеличен е износът на високотехологичи стоки ли?
Масово ли се произвеждат изнасят цялостни продукти с надпис Made in Bulgaria?
Включени ли са високоефективни и евтини енергетични мощности ? Намалени са субсидиите за фотоелектриците ли?
Повишаването на заплатите означава само едно — ИНФЛАЦИЯ и прехвъряне на днешните задължения на деца и внуци. Затворен омагьосан кръг, който трябва да се прекъсне.
Единствено, вземане на нови заеми за повишаване на заплатите е предизвикавне и повишване на инфлацията без постигането на условия по-горе.
Намалена ли е надутата и безполезна администрация в БГ. Ограничиха ли евтиният внос от чужбина, разоряващ производството ни? Въведено ли е прогресивно данъчно облагане?
Чуждите инвестиции и помощите от ЕС надвишават ли изнесените ни финанси от чуждите банки, супермакетите и др, намален ли е износът на златни руди и цветни метали.
14:34 14.06.2026
16 може я
Коментиран от #17
14:38 14.06.2026
17 луканов
До коментар #16 от "може я":другари назначавам ви за бизнесмени с парите на хората!
14:45 14.06.2026
18 ПроФен
До коментар #6 от "Ще излезе":То щото Румъния и Унгария дето не са еврозоната там са много по добре от нас. С над 11% инфлация и по висок дефицит. Чибурашките знаят само да плюят по еврозоната и европота.
Коментиран от #20, #22
14:47 14.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Но никой
До коментар #18 от "ПроФен":Не привикъл ,, накилимчето" Ромъния и Унгария , за да им набива ,, канчето"! А европата и еврото са в Зоната на ,, снукарите" ,и не знае какво животно са , точно като ,, чибурашка"
14:57 14.06.2026
21 Тома
15:36 14.06.2026
22 Точен
До коментар #18 от "ПроФен":Западът 5 века е грабел света, сега ги изгониха отвсякъде, остана им само Източна Европа да грабят, особено такива с празни глави като твоята...
15:44 14.06.2026
23 Може !
Заяви !
Че няма Да Го Направи !
15:50 14.06.2026