Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Петър Ганев: България може сравнително бързо да излезе от процедурата по прекомерен дефицит

Петър Ганев: България може сравнително бързо да излезе от процедурата по прекомерен дефицит

14 Юни, 2026 14:00 1 332 23

  • петър ганев-
  • свръхдефицит

Според експерта това е втората процедура по свръхдефицит за страната ни. Първата обхваща периода между 2009 и 2015 г. и съвпада с глобалната финансова криза, европейската дългова криза и фалита на Корпоративна търговска банка

Петър Ганев: България може сравнително бързо да излезе от процедурата по прекомерен дефицит - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Процедурата по прекомерен дефицит може да приключи сравнително бързо, ако правителството успее да ограничи разходите и да върне бюджета към по-устойчиви параметри. Това посочва икономистът Петър Ганев в свой анализ, посветен на историята на подобни процедури в България.

Според експерта това е втората процедура по свръхдефицит за страната ни. Първата обхваща периода между 2009 и 2015 г. и съвпада с глобалната финансова криза, европейската дългова криза и фалита на Корпоративна търговска банка.

Ганев подчертава, че тогава основният проблем е бил рязкото свиване на приходите в бюджета, докато днес ситуацията е различна.

„Приходите растат заедно с икономиката. Основният проблем вече е в разходната част“, отбелязва той.

По думите му сериозното влошаване започва по време на пандемията от COVID-19, когато бяха въведени мащабни социални плащания. След това натискът върху бюджета се засилва допълнително заради значителното увеличение на възнагражденията в силовите ведомства.

Данните, цитирани от икономиста, показват, че за периода 2001 – 2024 г. средният размер на приходите по консолидираната фискална програма е около 37% от брутния вътрешен продукт, като в момента този показател дори е по-висок.

За същия период средният размер на разходите е 38% от БВП. По думите на Ганев тази граница е била надхвърляна само в няколко извънредни ситуации – при фалита на КТБ, в началото на пандемията и в настоящия момент.

„Сега обаче това се случва без наличието на извънредна криза, която да го оправдава“, посочва икономистът.

Той припомня, че за разглеждания период средният дефицит е около 1% от БВП – ниво, което позволява държавният дълг да остане под контрол.

Според Ганев, ако новият бюджет заложи връщане към тези по-устойчиви стойности – особено по отношение на разходите и дефицита – България може сравнително бързо да излезе от процедурата по прекомерен дефицит.

„Ако бъде възстановена фискалната дисциплина и разходите се върнат към исторически по-нормални равнища, краят на тази процедура може да настъпи сравнително скоро“, заключава икономистът.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Може

    21 2 Отговор
    ако спрете да крадете!

    Коментиран от #2

    14:02 14.06.2026

  • 2 Б.Б.

    13 3 Отговор

    До коментар #1 от "Може":

    Не просто ще ви вдигнем данъците...

    Коментиран от #3

    14:03 14.06.2026

  • 3 а може ли

    17 4 Отговор

    До коментар #2 от "Б.Б.":

    да вдигнем сопите?

    Коментиран от #8

    14:06 14.06.2026

  • 4 пишман експерте изразявай истината

    15 2 Отговор
    по конкретно като
    ако правителството успее да ограничи разходите по ненужните общ поръчки
    и да върне в бюджета
    скътаните чекмеджета и изпразни офшорки от предишни надути общ поръчки

    14:08 14.06.2026

  • 5 Дориана

    19 4 Отговор
    Асен Василев, Борисов и Пеевски да поемат отговорността за Свръхдефицита от раздутия им бюджет заедно с Теменужка Петкова и Делян Добрев. Заради тях цяла Европа ни дава за пример какво Не трябва да се прави.

    14:10 14.06.2026

  • 6 Ще излезе

    12 5 Отговор
    Когато Излезе от ... Еврозоната!

    Коментиран от #18

    14:16 14.06.2026

  • 7 Васил

    22 1 Отговор
    Като съкратят половината администрация Данс и НСО даже може България да си изплаща дълговете.

    14:16 14.06.2026

  • 8 Б.Б.

    9 7 Отговор

    До коментар #3 от "а може ли":

    Овците нямат сопи, може само да блеете.

    Коментиран от #10

    14:18 14.06.2026

  • 9 700 000 държавни търтеи!

    22 0 Отговор
    70 % съкращаване и светкавично излизане от дефицита!

    14:23 14.06.2026

  • 10 Ханку Брат

    5 4 Отговор

    До коментар #8 от "Б.Б.":

    И ще стане вълк овцата и певците като нея

    14:23 14.06.2026

  • 11 Гост

    17 3 Отговор
    Като осъдят крадците Борисов-Пеевски и върнат заграбените десетки милиарди.

    14:26 14.06.2026

  • 12 Да, но Мунчо

    9 5 Отговор
    не мисли така. Той трябва да връща парите на олигарсите, които му осигуриха изборите. За това са тези заеми и и воя на Гълъб - на сметката на избирателите.... Къде спа Ганю?

    14:27 14.06.2026

  • 13 Мнение

    16 4 Отговор
    РАЗБИРА СЕ, ЧЕ МОЖЕ!
    ЕТО ГИ И СТЪПКИТЕ:

    1. НАРОДЪТ НИ СЕ ВДИГА МАСОВО, ВЪОРЪЖАВА СЕ И ОПАНДИЗВА ПРОДАЛИТЕ СЕ ПРЕСТЪПНИ И ЧУЖДОПОКЛОННИ МАРИОНЕТКИ!

    2. МОМЕНТАЛНО ВРЪЩА ЛЕВА И ВАЛУТНИЯТ БОРД, ПОНЕЖЕ ЕВРОТО БЕ ВЪВЕДЕНО НАСИЛА (БЕЗ РЕФЕРЕНДУМ) И С ФАЛШИВИ ДАННИ ЗА ИНФЛАЦИЯТА!

    3. МОМЕНТАЛНО СПИРАНЕ НА ВСЯКАКВИ ПАРИЧНИ И ОРЪЖЕЙНИ СРЕДСТВА ЗА ДОКАЗАНИЯТ НАЦ. ЗЕЛЕНСКИ!

    4. МОМЕНТАЛНО СПИРАНЕ НА ВСИЧКИ ВЪГЛЕРОДНИ ТАКСИ И ПУСКАНЕ НА ТЕЦ-ОВЕТЕ ПЛЮС ОТВАРЯНЕ НА ВЪГЛИЩНИТЕ МИНИ В МАРИШКИЯ БАСЕЙН, И ОПАНДИЗВАНЕ НА ПАНЕЛЕНАТА И ПЕРКОВАТА МАФИЯ КЪМ ППДБ, ГЕРБ И ДПС!

    5. НЕЗАБАВНО ПОДОБРЯВАНЕ ОТНОШЕНИЯТА С РУСИЯ И ВРЪЩАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ЕНЕРГИЙНИ РЕСУРСИ!

    6. ПРЕДОГОВАРЯНЕ НА УСЛОВИЯТА НА БЪЛГАРИЯ С ЕС, АКО НЕ ИЗЛИЗАТЕ ОТ ТАЯ ДИКТАТУРА!

    7. ИЗГОНВАНЕ НА ОКУПАЦИОННИТЕ ВОЕННИ НА ФАЩ ОТ ЛЕТИЩЕ СОФИЯ И ОТ ДРУГИ ЧАСТИ НА СТРАНАТА!

    8. ОПАНДИЗВАНЕ НА ВСИЧКИ НПО-ТА (И ТЕХНИТЕ ТРОЛОВЕ) КЪМ ШОРОШ (И СХОДНИ НА НЕГОВИТЕ), КОИТО ДОКАЗАНО РАБОТЯТ СРЕЩУ ИНТЕРЕСИТЕ НА НАШИЯТ НАРОД!

    9. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АРМИЯ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ЖИВОТНОВЪДСТВО!

    ТЕЗИ СА САМО ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ СТЪПКИ ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ ПРЕКОМЕРЕН ДЕФИЦИТ, ПРЕДИЗВИКАН ОТ КРАЖБИТЕ НА ПРОДАЛИТЕ СЕ МАРИОНЕТКИ НАЧЕЛО НА ДЪРЖАВАТА НИ!

    НАРОДЪТ НИ Е НАУЧЕН ДА ХАРЧИ МАЛКО!!!
    НЯМА КАК ДА Е В ПРЕКОМЕРЕН ДЕФИЦИТ!
    НЕЩО ПОВЕЧЕ, ВАЛУТНИЯТ БОРД ЗАА ТОЛКОВА МНОГО ГОДИНИ ГО ДОКАЗА ТОВА ТВЪРДЕНИЕ!

    ФАКТЪТ, ЧЕ НИТО БОРД (ДЕСЕТКИ МИЛИАРДИ) НЕ ОСТАНА, НИТО НОВИТ ДЪЛГОВЕ ДЕТО ТЕГЛЯТ, ГОВОРИ САМО, ЧЕ СЕ КРАДЕ КАТО

    Коментиран от #14

    14:33 14.06.2026

  • 14 Мнение

    13 1 Отговор

    До коментар #13 от "Мнение":

    РАЗБИРА СЕ, ЧЕ МОЖЕ!
    ..., ЧЕ СЕ КРАДЕ КАТО ЗА ПОСЛЕДНО, А ПОСЛЕ ЩЕ ИСКАТ ДА БЯГАТ ПО ОСТРОВИТЕ (КАКТО ГОВОРЕХА КИРЧОВЦИТЕ В ЗАПИСА НА Р. ВАСИЛЕВ)!!!

    НАРОДЕ ВРЕМЕ ТИ Е ДА СТАВАШ И МАСОВО ДА СЕ ОБЕДИНИШ СРЕЩУ ВСИЧКИ ТИЯ ПРОДАЛИ СЕ ОТРПКИ!!!

    14:34 14.06.2026

  • 15 Извенете за въпроса

    10 1 Отговор
    Фискалната дисциплина и разходите се върнат към исторически по-нормални равнища като се намалят разходите. Първо се запитайте
    Първо финсистите какво е финасово-икономическо основание е увеличанието на заплати и пенсии?
    Повишена ЛИ е производителността на труда ли?
    Увеличен е износът на високотехологичи стоки ли?
    Масово ли се произвеждат изнасят цялостни продукти с надпис Made in Bulgaria?
    Включени ли са високоефективни и евтини енергетични мощности ? Намалени са субсидиите за фотоелектриците ли?

    Повишаването на заплатите означава само едно — ИНФЛАЦИЯ и прехвъряне на днешните задължения на деца и внуци. Затворен омагьосан кръг, който трябва да се прекъсне.
    Единствено, вземане на нови заеми за повишаване на заплатите е предизвикавне и повишване на инфлацията без постигането на условия по-горе.

    Намалена ли е надутата и безполезна администрация в БГ. Ограничиха ли евтиният внос от чужбина, разоряващ производството ни? Въведено ли е прогресивно данъчно облагане?

    Чуждите инвестиции и помощите от ЕС надвишават ли изнесените ни финанси от чуждите банки, супермакетите и др, намален ли е износът на златни руди и цветни метали.

    14:34 14.06.2026

  • 16 може я

    8 2 Отговор
    Ако върнат крадените стотици милярди 36 години ДС мафията що да не може.Нооо няма да стане ще умрат няма да върнат

    Коментиран от #17

    14:38 14.06.2026

  • 17 луканов

    6 2 Отговор

    До коментар #16 от "може я":

    другари назначавам ви за бизнесмени с парите на хората!

    14:45 14.06.2026

  • 18 ПроФен

    2 7 Отговор

    До коментар #6 от "Ще излезе":

    То щото Румъния и Унгария дето не са еврозоната там са много по добре от нас. С над 11% инфлация и по висок дефицит. Чибурашките знаят само да плюят по еврозоната и европота.

    Коментиран от #20, #22

    14:47 14.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Но никой

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "ПроФен":

    Не привикъл ,, накилимчето" Ромъния и Унгария , за да им набива ,, канчето"! А европата и еврото са в Зоната на ,, снукарите" ,и не знае какво животно са , точно като ,, чибурашка"

    14:57 14.06.2026

  • 21 Тома

    3 1 Отговор
    Съкращение на държавната администрация на 30 000 полицията на 20 000 изкарване на частните болници от здравната каса и вкарване в затвора на крадците на ДДС

    15:36 14.06.2026

  • 22 Точен

    4 2 Отговор

    До коментар #18 от "ПроФен":

    Западът 5 века е грабел света, сега ги изгониха отвсякъде, остана им само Източна Европа да грабят, особено такива с празни глави като твоята...

    15:44 14.06.2026

  • 23 Може !

    2 0 Отговор
    Но Правителството !

    Заяви !

    Че няма Да Го Направи !

    15:50 14.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове