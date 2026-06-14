Израел съобщи за атака с дронове от Ливан на фона на напрежение и дипломатически усилия за мир

Израелската армия съобщи, че страната е била атакувана с дронове, изстреляни от територията на Ливан. По данни на Франс прес няма информация за жертви или ранени, предава БТА.

Съобщението идва на фона на нарастващи очаквания за възможно споразумение за прекратяване на конфликта в Близкия изток.

Според израелските въоръжени сили след задействането на системите за ранно предупреждение заради навлизане на вражески дронове са били регистрирани две попадения на израелска територия.

В същото време двама крайнодесни израелски министри, членове на кабинета по сигурността, призоваха за ответни удари срещу южните предградия на Бейрут, известни като Дахие - район, смятан за бастион на подкрепяното от Иран движение „Хизбула“.

Министърът на финансите Бецалел Смотрич заяви в социалната мрежа Екс, че нападенията срещу Северен Израел поставят на изпитание официалната политика на правителството спрямо Дахие, като настоя тя да бъде приложена „решително и твърдо“, включително чрез разрушаване на сгради в района.

Министърът на националната сигурност Итамар Бен-Гвир също поиска твърд отговор, заявявайки, че „за всеки дрон трябва да има ракета“ и че Дахие трябва да „плати цената“.

Премиерът Бенямин Нетаняху предупреди, че Израел няма да се поколебае да нанесе удари по южните предградия на Бейрут, ако „Хизбула“ изстреля ракети по населени места в Северен Израел. Той добави, че тази позиция се подкрепя и от Вашингтон.

Напрежението се засилва на фона на информация, че САЩ и международни посредници работят по план за споразумение за прекратяване на военните действия в региона. Според източници се обсъжда и включването на Ливан в потенциалната рамка на споразумението, макар това да не е окончателно потвърдено от всички страни.

Иран настоява Ливан също да бъде част от евентуалното споразумение, докато американски представители посочват, че този въпрос остава предмет на преговори.