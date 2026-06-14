Япония изпраща делегация в Гренландия за проучване на редки земни елементи

Япония подготвя изпращането на делегация в Гренландия, която да проучи възможностите за добив на редки земни елементи на арктическия остров, съобщи информационната агенция Никей, цитирана от Ройтерс, предава БТА.
Посещението е планирано за това лято, като в него ще участват представители на японското Министерство на икономиката, търговски компании и Японската организация за метали и енергийна сигурност. Предвидени са срещи и разговори с местните власти в Гренландия.
Интересът на Токио е насочен към потенциалните залежи от редки земни елементи, които са от ключово значение за производството на високотехнологични продукти, батерии, електромобили и отбранителни системи. Япония от години се стреми да диверсифицира източниците си на стратегически суровини и да намали зависимостта си от вноса от Китай.
Гренландия, автономна територия в рамките на Дания, привлича все по-голям международен интерес заради богатите си природни ресурси и стратегическото си положение в Арктика.
Островът попадна във фокуса на световната политика и в началото на годината, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп отново повдигна идеята за евентуално придобиване на територията от Вашингтон. Изявленията му предизвикаха тревога сред европейските съюзници в НАТО и остра реакция от страна на Дания и местните власти в Гренландия.
Според експерти значителните запаси от редки земни елементи и други критични суровини превръщат Гренландия в обект на засилен интерес от големите световни икономики, които се стремят да си осигурят достъп до ресурси, необходими за енергийния преход и развитието на високите технологии.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 умни са
Коментиран от #2
12:59 14.06.2026
2 Няма лошо
До коментар #1 от "умни са":Защото освен да ги имаш трябва и акъл да ги проучваш и експлоатираш
Коментиран от #4
13:02 14.06.2026
3 Бай Дончо
13:08 14.06.2026
4 точно
До коментар #2 от "Няма лошо":малко да имаш, ама на време, скоро ние от ЕС ще пратим делегация, търсят се необременени умове..
Коментиран от #6
13:14 14.06.2026
5 Търновец
13:23 14.06.2026
6 МЪКА
До коментар #4 от "точно":В прав текст с гордост потвърждаваш, че в РФ няма мозъци.
13:44 14.06.2026