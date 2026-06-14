Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Япония »
Япония изпраща делегация в Гренландия за проучване на редки земни елементи

Япония изпраща делегация в Гренландия за проучване на редки земни елементи

14 Юни, 2026 12:56, обновена 14 Юни, 2026 12:56 558 6

  • япония-
  • делегация-
  • гренландия

Токио търси нови източници на стратегически суровини на фона на глобалната конкуренция и зависимостта от Китай

Япония изпраща делегация в Гренландия за проучване на редки земни елементи - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Япония подготвя изпращането на делегация в Гренландия, която да проучи възможностите за добив на редки земни елементи на арктическия остров, съобщи информационната агенция Никей, цитирана от Ройтерс, предава БТА.

Посещението е планирано за това лято, като в него ще участват представители на японското Министерство на икономиката, търговски компании и Японската организация за метали и енергийна сигурност. Предвидени са срещи и разговори с местните власти в Гренландия.

Интересът на Токио е насочен към потенциалните залежи от редки земни елементи, които са от ключово значение за производството на високотехнологични продукти, батерии, електромобили и отбранителни системи. Япония от години се стреми да диверсифицира източниците си на стратегически суровини и да намали зависимостта си от вноса от Китай.

Гренландия, автономна територия в рамките на Дания, привлича все по-голям международен интерес заради богатите си природни ресурси и стратегическото си положение в Арктика.

Островът попадна във фокуса на световната политика и в началото на годината, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп отново повдигна идеята за евентуално придобиване на територията от Вашингтон. Изявленията му предизвикаха тревога сред европейските съюзници в НАТО и остра реакция от страна на Дания и местните власти в Гренландия.

Според експерти значителните запаси от редки земни елементи и други критични суровини превръщат Гренландия в обект на засилен интерес от големите световни икономики, които се стремят да си осигурят достъп до ресурси, необходими за енергийния преход и развитието на високите технологии.


Япония
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 умни са

    3 3 Отговор
    Пратили са делегация и в Русия

    Коментиран от #2

    12:59 14.06.2026

  • 2 Няма лошо

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "умни са":

    Защото освен да ги имаш трябва и акъл да ги проучваш и експлоатираш

    Коментиран от #4

    13:02 14.06.2026

  • 3 Бай Дончо

    3 1 Отговор
    Малее, сега празнувам, после ще се разправям с джапанките. Такъв шамар ще ги положа, че Енола и Фатбой ще им се видят като празнични фоерверки. Ще ми пипат те тортата.

    13:08 14.06.2026

  • 4 точно

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "Няма лошо":

    малко да имаш, ама на време, скоро ние от ЕС ще пратим делегация, търсят се необременени умове..

    Коментиран от #6

    13:14 14.06.2026

  • 5 Търновец

    1 0 Отговор
    А защо Японците не идват в България - тук освен мафиоти от Украйна и РФ и нелегални мигранти от Турция други не идват

    13:23 14.06.2026

  • 6 МЪКА

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "точно":

    В прав текст с гордост потвърждаваш, че в РФ няма мозъци.

    13:44 14.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания