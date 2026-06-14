Япония изпраща делегация в Гренландия за проучване на редки земни елементи

Япония подготвя изпращането на делегация в Гренландия, която да проучи възможностите за добив на редки земни елементи на арктическия остров, съобщи информационната агенция Никей, цитирана от Ройтерс, предава БТА.

Посещението е планирано за това лято, като в него ще участват представители на японското Министерство на икономиката, търговски компании и Японската организация за метали и енергийна сигурност. Предвидени са срещи и разговори с местните власти в Гренландия.

Интересът на Токио е насочен към потенциалните залежи от редки земни елементи, които са от ключово значение за производството на високотехнологични продукти, батерии, електромобили и отбранителни системи. Япония от години се стреми да диверсифицира източниците си на стратегически суровини и да намали зависимостта си от вноса от Китай.

Гренландия, автономна територия в рамките на Дания, привлича все по-голям международен интерес заради богатите си природни ресурси и стратегическото си положение в Арктика.

Островът попадна във фокуса на световната политика и в началото на годината, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп отново повдигна идеята за евентуално придобиване на територията от Вашингтон. Изявленията му предизвикаха тревога сред европейските съюзници в НАТО и остра реакция от страна на Дания и местните власти в Гренландия.

Според експерти значителните запаси от редки земни елементи и други критични суровини превръщат Гренландия в обект на засилен интерес от големите световни икономики, които се стремят да си осигурят достъп до ресурси, необходими за енергийния преход и развитието на високите технологии.