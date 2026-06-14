Щайнмайер тръгва на азиатска обиколка с акцент върху икономиката, миграцията и междурелигиозния диалог

Германският президент Франк-Валтер Щайнмайер заминава днес на петдневна обиколка в Азия, която ще го отведе в Индонезия, Филипините и Узбекистан. Това съобщиха от президентската канцелария, цитирани от ДПА, предава БТА.

Щайнмайер ще бъде придружаван от съпругата си Елке Буденбендер, както и от представителна бизнес делегация.

Първата спирка от визитата е Индонезия - най-голямата демокрация в Югоизточна Азия, най-голямата островна държава в света и страната с най-многобройно мюсюлманско население, надхвърлящо 280 милиона души.

От 2024 г. Индонезия се управлява от президента Прабово Субианто - бивш генерал и министър на отбраната, който спечели президентските избори с убедителна преднина.

Основен акцент в посещението на германския държавен глава в Джакарта ще бъде темата за мирното съжителство между различните религии и култури.

Следващата спирка е столицата на Филипините - Манила. Там Щайнмайер ще посети производствена база на германската авиокомпания „Луфтханза“ и ще се срещне с носителката на Нобелова награда за мир Мария Реса.

Филипините са сред най-многолюдните държави в региона с население от около 117 милиона души.

Президент на страната от 2022 г. е Фердинанд Маркос-младши – син на бившия президент и диктатор Фердинанд Маркос.

Настоящото правителство следва прагматичен курс, насочен към привличане на инвестиции, икономически растеж и засилване на сътрудничеството със Съединените щати, особено на фона на напрежението с Китай в Южнокитайско море.

Последната спирка от азиатската обиколка на Щайнмайер ще бъде столицата на Узбекистан - Ташкент.

Там германският президент ще посети филиал на строителната компания „Гюнтер Папенбург“, а сред основните теми на разговорите ще бъде миграцията на квалифицирана работна ръка.

Много млади узбекистанци избират да работят в чужбина, най-вече в Русия и Турция. В същото време Узбекистан е страната с най-голям брой изучаващи немски език в Азия, посочват от германската президентска канцелария.

С население от близо 40 милиона души Узбекистан е най-многолюдната държава в Централна Азия сред бившите съветски републики.

Въпреки икономическия растеж, значителна част от населението продължава да живее в бедност. За разлика от съседните Казахстан и Туркменистан, страната разполага с ограничени запаси от петрол и природен газ, което допринася за редица социални предизвикателства.

Политически анализатори отбелязват, че в Узбекистан все още липсва реална политическа опозиция, а нарушенията на гражданските права продължават да предизвикват критики от международни организации.