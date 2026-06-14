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Илие Боложан в Кишинев след важна стъпка към ЕС: Румъния потвърди подкрепата си за Молдова

Илие Боложан в Кишинев след важна стъпка към ЕС: Румъния потвърди подкрепата си за Молдова

14 Юни, 2026 08:45 834 10

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  • молдова

Временният румънски премиер ще участва в конгреса на управляващата партия на Мая Санду дни след решението за начало на ключов етап от преговорите за членство в Европейския съюз

Илие Боложан в Кишинев след важна стъпка към ЕС: Румъния потвърди подкрепата си за Молдова - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Временният премиер на Румъния и лидер на Национално-либералната партия Илие Боложан ще бъде днес на посещение в Кишинев, където ще участва в конгреса на управляващата Партия на действието и солидарността, съобщава румънската агенция Аджерпрес, предава БТА.

Посещението е първото на румънски лидер в молдовската столица, след като бе обявено, че Република Молдова ще отвори първия преговорен клъстер по пътя към членство в Европейския съюз.

От Национално-либералната партия подчертават, че визитата на Илие Боложан е ясен знак за постоянната подкрепа, която Румъния оказва на европейската интеграция на Република Молдова.

В петък постоянните представители на 27-те държави членки на Европейския съюз постигнаха съгласие да бъде даден старт на следващия етап от преговорите за присъединяване както на Молдова, така и на Украйна.

На 15 юни в Люксембург са планирани междуправителствените конференции между Европейския съюз и двете кандидатки за членство. По време на срещите ще бъде официално открит клъстерът „Основни положения“.

Този ключов преговорен раздел обхваща теми като върховенството на закона, съдебната реформа, борбата с корупцията, защитата на основните права, функционирането на демократичните институции и други фундаментални критерии за присъединяване към Европейския съюз.

Партията на действието и солидарността, основана от молдовския президент Мая Санду, определя европейската интеграция като свой основен политически приоритет. Управляващата формация си е поставила амбициозната цел договорът за присъединяване на Република Молдова към Европейския съюз да бъде подписан през 2028 г.

Посещението на Илие Боложан идва в момент, когато европейските перспективи пред Молдова получават все по-осезаема международна подкрепа, а Кишинев се стреми да ускори реформите, необходими за бъдещото членство в ЕС.


Румъния
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  • 1 Путин бакшиша

    3 4 Отговор
    Бавн 0 ра3 виващият бакшиш никога не трябва да спира да яде ф калии.

    09:11 14.06.2026

  • 2 Путлето окенза

    3 5 Отговор
    Всичко.

    09:12 14.06.2026

  • 3 Ми ха добре дошли тогава!

    5 4 Отговор
    След бедната корумпирана Украйна и още по-бедната Молдова в Евросъюза, че и половината ѝ окупирана от Русия. Украйна поне повечето не е окупирана. Навремето мотаха, мотаха Турция, отрязаха я, после се напълниха с афганистанци, африканци и незнам си още какви. Ние вместо да се замислим, дали не е време като англичаните да се измъкнем, си натресохме и еврото.

    Коментиран от #6

    09:16 14.06.2026

  • 4 След краха на Путинова Русия

    4 6 Отговор
    Путин губи всички свои сателити

    09:18 14.06.2026

  • 5 Мурка

    5 2 Отговор
    В редиците на ген ПАУЛУС 180 000 -РУМЪНЦИ------КЪДЕ СА

    09:22 14.06.2026

  • 6 БАВНО НО СИГУРНО.....

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Ми ха добре дошли тогава!":

    ......СЕ ПРЕВРЪЩА В САЮЗА НА НЕУДА ЧНИЦИТЕ........!

    09:28 14.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 епаа

    3 1 Отговор
    Малко на Луи дьо Финес мяза, хехех, ама да си оправи веждите.

    09:41 14.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 👑🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺👑

    4 1 Отговор
    Според к00пейките ЕС нямало да го бъде ...."СКОРО" 🍌🍌🍌

    09:57 14.06.2026

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