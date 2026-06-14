Илие Боложан в Кишинев след важна стъпка към ЕС: Румъния потвърди подкрепата си за Молдова

Временният премиер на Румъния и лидер на Национално-либералната партия Илие Боложан ще бъде днес на посещение в Кишинев, където ще участва в конгреса на управляващата Партия на действието и солидарността, съобщава румънската агенция Аджерпрес, предава БТА.
Посещението е първото на румънски лидер в молдовската столица, след като бе обявено, че Република Молдова ще отвори първия преговорен клъстер по пътя към членство в Европейския съюз.
От Национално-либералната партия подчертават, че визитата на Илие Боложан е ясен знак за постоянната подкрепа, която Румъния оказва на европейската интеграция на Република Молдова.
В петък постоянните представители на 27-те държави членки на Европейския съюз постигнаха съгласие да бъде даден старт на следващия етап от преговорите за присъединяване както на Молдова, така и на Украйна.
На 15 юни в Люксембург са планирани междуправителствените конференции между Европейския съюз и двете кандидатки за членство. По време на срещите ще бъде официално открит клъстерът „Основни положения“.
Този ключов преговорен раздел обхваща теми като върховенството на закона, съдебната реформа, борбата с корупцията, защитата на основните права, функционирането на демократичните институции и други фундаментални критерии за присъединяване към Европейския съюз.
Партията на действието и солидарността, основана от молдовския президент Мая Санду, определя европейската интеграция като свой основен политически приоритет. Управляващата формация си е поставила амбициозната цел договорът за присъединяване на Република Молдова към Европейския съюз да бъде подписан през 2028 г.
Посещението на Илие Боложан идва в момент, когато европейските перспективи пред Молдова получават все по-осезаема международна подкрепа, а Кишинев се стреми да ускори реформите, необходими за бъдещото членство в ЕС.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин бакшиша
09:11 14.06.2026
2 Путлето окенза
09:12 14.06.2026
3 Ми ха добре дошли тогава!
Коментиран от #6
09:16 14.06.2026
4 След краха на Путинова Русия
09:18 14.06.2026
5 Мурка
09:22 14.06.2026
6 БАВНО НО СИГУРНО.....
До коментар #3 от "Ми ха добре дошли тогава!":......СЕ ПРЕВРЪЩА В САЮЗА НА НЕУДА ЧНИЦИТЕ........!
09:28 14.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 епаа
09:41 14.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 👑🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺👑
09:57 14.06.2026