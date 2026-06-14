В София стартира Световното първенство за спортисти със Синдром на Даун

С тържествено шествие, официална церемония и празнична концертна програма тази вечер в София ще бъде открито BAUHAUS Down Syndrome World Championships Bulgaria 2026 – Световното първенство за спортисти със Синдром на Даун, предава БТА.

Организаторите отправиха покана към жителите и гостите на столицата да се включат в събитието и да подкрепят участниците в едно от най-значимите международни спортни прояви, посветени на приобщаването, равните възможности и спорта.

Програмата на откриващия ден предвижда в 19:00 часа националните отбори да се съберат на площад „Света Неделя“, откъдето ще започне тържествено шествие до Националния дворец на културата. От 20:00 часа пред НДК ще се проведе официалната церемония по откриването, последвана от концертна програма.

„Организаторите канят жителите и гостите на София да се присъединят към празника и да подкрепят участниците в това значимо международно спортно събитие, посветено на спорта, приобщаването и равните възможности. Очакваме ви на 14 юни от 20:00 часа пред НДК, за да дадем заедно началото на шампионата“, написаха от Федерацията по адаптирана физическа активност във Фейсбук.

Патрон на шампионата е президентът на Република България Илияна Йотова, която ще приветства участниците и официалните гости. Сред присъстващите на церемонията ще бъдат още министърът на младежта и спорта Енчо Керязов, кметът на София Васил Терзиев, председателят на Върховния административен съд Любомир Гайдов и председателят на ФАФА България Слав Петков.

Състезателната част на първенството ще се проведе между 15 и 17 юни, когато спортисти от различни държави ще премерят сили в дисциплините, включени в програмата на световния шампионат.