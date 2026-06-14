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В София стартира Световното първенство за спортисти със Синдром на Даун

В София стартира Световното първенство за спортисти със Синдром на Даун

14 Юни, 2026 14:07 753 13

  • синдром на даун-
  • софия-
  • домакин-
  • световен шампионат

Шествие, официална церемония и концерт поставят началото на шампионата

В София стартира Световното първенство за спортисти със Синдром на Даун - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

С тържествено шествие, официална церемония и празнична концертна програма тази вечер в София ще бъде открито BAUHAUS Down Syndrome World Championships Bulgaria 2026 – Световното първенство за спортисти със Синдром на Даун, предава БТА.
Организаторите отправиха покана към жителите и гостите на столицата да се включат в събитието и да подкрепят участниците в едно от най-значимите международни спортни прояви, посветени на приобщаването, равните възможности и спорта.

Програмата на откриващия ден предвижда в 19:00 часа националните отбори да се съберат на площад „Света Неделя“, откъдето ще започне тържествено шествие до Националния дворец на културата. От 20:00 часа пред НДК ще се проведе официалната церемония по откриването, последвана от концертна програма.

„Организаторите канят жителите и гостите на София да се присъединят към празника и да подкрепят участниците в това значимо международно спортно събитие, посветено на спорта, приобщаването и равните възможности. Очакваме ви на 14 юни от 20:00 часа пред НДК, за да дадем заедно началото на шампионата“, написаха от Федерацията по адаптирана физическа активност във Фейсбук.

Патрон на шампионата е президентът на Република България Илияна Йотова, която ще приветства участниците и официалните гости. Сред присъстващите на церемонията ще бъдат още министърът на младежта и спорта Енчо Керязов, кметът на София Васил Терзиев, председателят на Върховния административен съд Любомир Гайдов и председателят на ФАФА България Слав Петков.

Състезателната част на първенството ще се проведе между 15 и 17 юни, когато спортисти от различни държави ще премерят сили в дисциплините, включени в програмата на световния шампионат.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оги

    5 0 Отговор
    Ееее, щом жизъса ще участва значи няма грешка.

    14:10 14.06.2026

  • 2 за такива

    3 0 Отговор
    С постоянна е рек ция и неспадица... ше има ли.... ПФУ...

    14:19 14.06.2026

  • 3 От ЕК

    4 0 Отговор
    За малко умни и от ЕК няма ли отделни игри, или за пи да ли-то също е болест...

    14:21 14.06.2026

  • 4 Сила

    5 0 Отговор
    Бойко Борисов е "капитан" на националния ни отбор ....

    14:23 14.06.2026

  • 5 Mими Кучева🐕‍🦺

    7 0 Отговор
    Каквато държавата такива и състезанията!
    🌈🌈🌈🦍🦍🦍🥳🤣👍

    14:25 14.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Две патерици си говорят

    3 0 Отговор
    .. Нещо куца между нас... рабутътъ...

    14:51 14.06.2026

  • 8 Докога ше чакам

    4 0 Отговор
    Искам игри за пияници с един крак.., които са работили в кремиковци....

    14:54 14.06.2026

  • 9 Механик

    4 0 Отговор
    Не може да има "равни възможности" между здрав и болен човек. Разберете го това. Да, грозно и несправедливо е, но е истина. Природата не изпитва сантименти и не се влияе от НПО-практики.
    Това с тия състезания и най-вече с представянето на тия състезания точно по тоя начин е жестоко към хората "в неравностойно положение". Дори тоя термин сте го измислили точно вие, но сега говорите за "равни възможности". Как може хора в неравностойно положение да имат равни възможности със тия които са си нормални?

    Коментиран от #11, #12

    14:59 14.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Роза

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Механик":

    Съгласна съм с вас,че тези хора са "обидени" от природата.Не са виновни,че са такива,по във всички случаи потърпевши са роднините им, които се грижат за тях.Познавах един такъв,който доживя до 45г.,защото сестра му се грижеше за него.Но тя си знае колко и е било "лесно"!Наистина,те трябва да спортуват,това влиза в терапията им,но състезанията им не трябва да се превръщат в зрелища за недобросъвестни хора!

    16:03 14.06.2026

  • 12 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Механик":

    И белия човек си е бял , а черния си е черен !!!
    И за хиляда години в Европа са построени замъци , катедрали , градове и се е развила писменост , култура , литература , изкуство и технологии а в Африка нищо .... НИЩО !!!
    Сламени колиби и дървени копия , това е и до ден днешен !!!

    16:03 14.06.2026

  • 13 Хаха

    1 0 Отговор
    Това е подигравка със спорта.

    16:27 14.06.2026

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