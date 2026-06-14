В София стартира Световното първенство за спортисти със Синдром на Даун

С тържествено шествие, официална церемония и празнична концертна програма тази вечер в София ще бъде открито BAUHAUS Down Syndrome World Championships Bulgaria 2026 – Световното първенство за спортисти със Синдром на Даун, предава БТА.
Организаторите отправиха покана към жителите и гостите на столицата да се включат в събитието и да подкрепят участниците в едно от най-значимите международни спортни прояви, посветени на приобщаването, равните възможности и спорта.
Програмата на откриващия ден предвижда в 19:00 часа националните отбори да се съберат на площад „Света Неделя“, откъдето ще започне тържествено шествие до Националния дворец на културата. От 20:00 часа пред НДК ще се проведе официалната церемония по откриването, последвана от концертна програма.
„Организаторите канят жителите и гостите на София да се присъединят към празника и да подкрепят участниците в това значимо международно спортно събитие, посветено на спорта, приобщаването и равните възможности. Очакваме ви на 14 юни от 20:00 часа пред НДК, за да дадем заедно началото на шампионата“, написаха от Федерацията по адаптирана физическа активност във Фейсбук.
Патрон на шампионата е президентът на Република България Илияна Йотова, която ще приветства участниците и официалните гости. Сред присъстващите на церемонията ще бъдат още министърът на младежта и спорта Енчо Керязов, кметът на София Васил Терзиев, председателят на Върховния административен съд Любомир Гайдов и председателят на ФАФА България Слав Петков.
Състезателната част на първенството ще се проведе между 15 и 17 юни, когато спортисти от различни държави ще премерят сили в дисциплините, включени в програмата на световния шампионат.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Оги
14:10 14.06.2026
2 за такива
14:19 14.06.2026
3 От ЕК
14:21 14.06.2026
4 Сила
14:23 14.06.2026
5 Mими Кучева🐕🦺
🌈🌈🌈🦍🦍🦍🥳🤣👍
14:25 14.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Две патерици си говорят
14:51 14.06.2026
8 Докога ше чакам
14:54 14.06.2026
9 Механик
Това с тия състезания и най-вече с представянето на тия състезания точно по тоя начин е жестоко към хората "в неравностойно положение". Дори тоя термин сте го измислили точно вие, но сега говорите за "равни възможности". Как може хора в неравностойно положение да имат равни възможности със тия които са си нормални?
Коментиран от #11, #12
14:59 14.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Роза
До коментар #9 от "Механик":Съгласна съм с вас,че тези хора са "обидени" от природата.Не са виновни,че са такива,по във всички случаи потърпевши са роднините им, които се грижат за тях.Познавах един такъв,който доживя до 45г.,защото сестра му се грижеше за него.Но тя си знае колко и е било "лесно"!Наистина,те трябва да спортуват,това влиза в терапията им,но състезанията им не трябва да се превръщат в зрелища за недобросъвестни хора!
16:03 14.06.2026
12 Сила
До коментар #9 от "Механик":И белия човек си е бял , а черния си е черен !!!
И за хиляда години в Европа са построени замъци , катедрали , градове и се е развила писменост , култура , литература , изкуство и технологии а в Африка нищо .... НИЩО !!!
Сламени колиби и дървени копия , това е и до ден днешен !!!
16:03 14.06.2026
13 Хаха
16:27 14.06.2026