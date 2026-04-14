Новини
Свят »
Унгария »
Кремъл: Русия и Унгария едва ли ще станат близки при новото правителство

14 Април, 2026 13:45 623 24

  • кремъл-
  • русия-
  • унгария-
  • правителство

Песков очаква прагматичен подход от Будапеща и коментира изявления на Петер Мадяр

Кремъл: Русия и Унгария едва ли ще станат близки при новото правителство - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия и Унгария едва ли ще установят близки отношения при управлението на новия унгарски премиер и лидер на партия ТИСА Петер Мадяр, но Москва се надява на прагматичен подход от страна на Будапеща. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС, предава БТА.

По думите му, въпреки различни публични изявления, отношенията между двете държави вероятно няма да придобият характер на близко приятелство. Песков отбеляза, че в политиката има разлика между предизборни послания и реално управление, когато се изискват по-прагматични решения.

Той допълни, че Петер Мадяр вече е заявил готовност за диалог с руския президент Владимир Путин, като изрази надежда, че при заемане на държавен пост подходът ще бъде по-практичен и балансиран.

Ройтерс също отбелязва, че Кремъл гледа положително на сигналите за желание от страна на Мадяр за поддържане на прагматичен диалог с Русия, въпреки политическите различия между двете страни.


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факти

    16 8 Отговор
    Печеливш от изборите в Унгария е единствено диктатора Зеленски. Ще има повече пари за златни тоалетни! За Урсула ПФАЙЗЕР също!

    Коментиран от #4, #6, #19

    13:47 14.04.2026

  • 2 честен ционист

    10 4 Отговор
    За сметка на това Русия и България пак ще се залюбат. Старый друг лучше новых двух

    Коментиран от #5

    13:50 14.04.2026

  • 3 Светът намрази русия запомнете го!

    9 12 Отговор
    Никой не иска близки отношения с убийци , Орбан има общ бизнес с мишката путлер за това си мислехте, че Унгария е с вас !

    Коментиран от #20

    13:51 14.04.2026

  • 4 Скимтене

    6 9 Отговор

    До коментар #1 от "Факти":

    Ли долавям русотрътка?

    Коментиран от #9, #16

    13:51 14.04.2026

  • 5 Смешен

    7 10 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    С Русия никога повече!

    13:52 14.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ха, ха, ха...

    5 5 Отговор
    Е той и Тръмп се надяваше Орбан да остане сврузката му с Путин, но унгарците решиха, че не им е нужен подлизурко.

    13:55 14.04.2026

  • 8 Абсурдистан

    5 6 Отговор
    Ня Кремъл чалмите са им близки приятели.

    Коментиран от #11

    13:56 14.04.2026

  • 9 Не квичи ма

    5 3 Отговор

    До коментар #4 от "Скимтене":

    укродюзо paznpaна.

    13:57 14.04.2026

  • 10 Много трогателно!

    3 5 Отговор
    Първо ги наричаш "вражеска държава", после хленчиш, че руснаците всички ги мразят и презират.
    Накрая сигурно ще си поискат обратно парите изхарчени за пропаганда преди изборите.
    Много са жалки тия.

    13:58 14.04.2026

  • 11 Укростан

    4 3 Отговор

    До коментар #8 от "Абсурдистан":

    На Киев ония гърбоносите с плитките.

    13:59 14.04.2026

  • 12 !!!?

    5 1 Отговор
    Политиката на Мадяр - Русия вън от Унгария, но евтин газ може...!

    Коментиран от #21, #23

    13:59 14.04.2026

  • 13 Кога ма baтал?

    4 3 Отговор

    До коментар #6 от "Скимтете":

    Украински 60kлук, ще ти сменя пола без упойка.

    14:01 14.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Кличко-олимпийски и св.шампион.

    4 4 Отговор
    Близки с Расия са Сев.Корея и Иран,но скоро и тях няма да ги има.

    Коментиран от #17, #18

    14:02 14.04.2026

  • 16 Ехо

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Скимтене":

    Лизакис газакис урсуакис

    14:07 14.04.2026

  • 17 Разбирач

    4 2 Отговор

    До коментар #15 от "Кличко-олимпийски и св.шампион.":

    Забравяш Куба и Никарагуа. Русия я обича и братска България. Виж резултатите от анкетите, за кой ще гласуват всички

    14:07 14.04.2026

  • 18 Китай:

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Кличко-олимпийски и св.шампион.":

    Кога това?

    14:08 14.04.2026

  • 19 Чиба, северно-азиатски ибpик !

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Факти":

    Имаш много поздрави от Tётя Myтpoфaнoвa за разпространението на лъжите на кремълските фашисти !
    Бягай на магистралата да обслужваш турските ТИР-аджии, ще имаш по голям успех. Разбра ли ма, napцал ?

    14:08 14.04.2026

  • 20 Кои са убийците?

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Светът намрази русия запомнете го!":

    Тези които дадоха 5 млрд.д.на екрофашистите и извършиха незаконен въоръжен преврат.
    Запалиха Дома на културата в Одеса и изгониха живи като в Батак 40 души, между които българина Инж.Веселин Маринов
    Тези което организирана Антитерористична опирация АТО срещу Донбас, който като населен с руснаци не прие забраната на руския език.
    Нападнаха цивилния Донбас с артилерия и самолети.
    Убиха 14000 цивилни и 500 деца.
    Организирана армия от 170000 души срещу Донбас и щяха да го изгорят ако Путин не бе влязъл.

    14:09 14.04.2026

  • 21 спасител от Слънчака

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "!!!?":

    Раша е фалирала и ще бутне на всеки като типична "руска девачка"

    Коментиран от #24

    14:09 14.04.2026

  • 22 Прогресивна България

    1 0 Отговор
    Генерал Румен Радев ще ви оправи всичките след 19-ти

    14:10 14.04.2026

  • 23 !!!

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "!!!?":

    Само че така няма да стане!
    Унгарски газовия и нефтения сегмент няма интерес за Москва.

    14:11 14.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания