Кремъл: Русия и Унгария едва ли ще станат близки при новото правителство

Русия и Унгария едва ли ще установят близки отношения при управлението на новия унгарски премиер и лидер на партия ТИСА Петер Мадяр, но Москва се надява на прагматичен подход от страна на Будапеща. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС, предава БТА.

По думите му, въпреки различни публични изявления, отношенията между двете държави вероятно няма да придобият характер на близко приятелство. Песков отбеляза, че в политиката има разлика между предизборни послания и реално управление, когато се изискват по-прагматични решения.

Той допълни, че Петер Мадяр вече е заявил готовност за диалог с руския президент Владимир Путин, като изрази надежда, че при заемане на държавен пост подходът ще бъде по-практичен и балансиран.

Ройтерс също отбелязва, че Кремъл гледа положително на сигналите за желание от страна на Мадяр за поддържане на прагматичен диалог с Русия, въпреки политическите различия между двете страни.