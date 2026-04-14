Кремъл: Русия и Унгария едва ли ще станат близки при новото правителство

Русия и Унгария едва ли ще установят близки отношения при управлението на новия унгарски премиер и лидер на партия ТИСА Петер Мадяр, но Москва се надява на прагматичен подход от страна на Будапеща. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС, предава БТА.
По думите му, въпреки различни публични изявления, отношенията между двете държави вероятно няма да придобият характер на близко приятелство. Песков отбеляза, че в политиката има разлика между предизборни послания и реално управление, когато се изискват по-прагматични решения.
Той допълни, че Петер Мадяр вече е заявил готовност за диалог с руския президент Владимир Путин, като изрази надежда, че при заемане на държавен пост подходът ще бъде по-практичен и балансиран.
Ройтерс също отбелязва, че Кремъл гледа положително на сигналите за желание от страна на Мадяр за поддържане на прагматичен диалог с Русия, въпреки политическите различия между двете страни.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факти
Коментиран от #4, #6, #19
13:47 14.04.2026
2 честен ционист
Коментиран от #5
13:50 14.04.2026
3 Светът намрази русия запомнете го!
Коментиран от #20
13:51 14.04.2026
4 Скимтене
До коментар #1 от "Факти":Ли долавям русотрътка?
Коментиран от #9, #16
13:51 14.04.2026
5 Смешен
До коментар #2 от "честен ционист":С Русия никога повече!
13:52 14.04.2026
7 ха, ха, ха...
13:55 14.04.2026
8 Абсурдистан
Коментиран от #11
13:56 14.04.2026
9 Не квичи ма
До коментар #4 от "Скимтене":укродюзо paznpaна.
13:57 14.04.2026
10 Много трогателно!
Накрая сигурно ще си поискат обратно парите изхарчени за пропаганда преди изборите.
Много са жалки тия.
13:58 14.04.2026
11 Укростан
До коментар #8 от "Абсурдистан":На Киев ония гърбоносите с плитките.
13:59 14.04.2026
12 !!!?
Коментиран от #21, #23
13:59 14.04.2026
13 Кога ма baтал?
До коментар #6 от "Скимтете":Украински 60kлук, ще ти сменя пола без упойка.
14:01 14.04.2026
15 Кличко-олимпийски и св.шампион.
Коментиран от #17, #18
14:02 14.04.2026
16 Ехо
До коментар #4 от "Скимтене":Лизакис газакис урсуакис
14:07 14.04.2026
17 Разбирач
До коментар #15 от "Кличко-олимпийски и св.шампион.":Забравяш Куба и Никарагуа. Русия я обича и братска България. Виж резултатите от анкетите, за кой ще гласуват всички
14:07 14.04.2026
18 Китай:
До коментар #15 от "Кличко-олимпийски и св.шампион.":Кога това?
14:08 14.04.2026
19 Чиба, северно-азиатски ибpик !
До коментар #1 от "Факти":Имаш много поздрави от Tётя Myтpoфaнoвa за разпространението на лъжите на кремълските фашисти !
Бягай на магистралата да обслужваш турските ТИР-аджии, ще имаш по голям успех. Разбра ли ма, napцал ?
14:08 14.04.2026
20 Кои са убийците?
До коментар #3 от "Светът намрази русия запомнете го!":Тези които дадоха 5 млрд.д.на екрофашистите и извършиха незаконен въоръжен преврат.
Запалиха Дома на културата в Одеса и изгониха живи като в Батак 40 души, между които българина Инж.Веселин Маринов
Тези което организирана Антитерористична опирация АТО срещу Донбас, който като населен с руснаци не прие забраната на руския език.
Нападнаха цивилния Донбас с артилерия и самолети.
Убиха 14000 цивилни и 500 деца.
Организирана армия от 170000 души срещу Донбас и щяха да го изгорят ако Путин не бе влязъл.
14:09 14.04.2026
21 спасител от Слънчака
До коментар #12 от "!!!?":Раша е фалирала и ще бутне на всеки като типична "руска девачка"
Коментиран от #24
14:09 14.04.2026
22 Прогресивна България
14:10 14.04.2026
23 !!!
До коментар #12 от "!!!?":Само че така няма да стане!
Унгарски газовия и нефтения сегмент няма интерес за Москва.
14:11 14.04.2026
