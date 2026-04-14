Сърбия и Израел планират съвместно производство на бойни дронове

14 Април, 2026 16:51 502 11

Вучич обяви проект за високотехнологично военно сътрудничество и разширяване на отбранителния капацитет

Ели Стоянова

Президентът на Александър Вучич заяви, че Сърбия планира съвместно производство на бойни дронове с Израел, с цел укрепване на отбранителните способности и разширяване на износа на оръжия и военна техника, съобщава Ройтерс, предава БТА.

По информация, разпространена от регионални медии, държавната оръжейна компания „Югоимпорт-СДПР“ обмисля създаването на завод за дронове в партньорство с израелската фирма Elbit Systems. Според тези данни израелската страна би притежавала 51% от проекта, а Сърбия - останалите 49%.

Вучич уточни, че Сърбия не разполага с технологичното ниво на Израел в производството на дронове, но подчерта, че съвместният проект ще даде възможност за развитие на модерни високотехнологични системи.

„Ще го правим заедно, 50 на 50. Ще имаме най-добрите дронове в тази част на света“, заяви той пред журналисти по време на посещение във военно поделение.

Държавният глава не уточни конкретния партньор от израелска страна, нито стойността и сроковете за реализация на проекта, отбелязва Ройтерс. Държавната компания „Югоимпорт-СДПР“ също не е коментирала публично информацията.

Сърбия продължава да модернизира въоръжените си сили чрез комбинация от наследени съветски технологии и нови доставки от Европа, Израел и Китай. В началото на 2025 г. страната е закупила артилерийски системи PULS и дронове Hermes на стойност около 335 млн. долара, а по-късно и допълнителни оръжейни системи и техника за приблизително 1,6 млрд. долара, според Ройтерс.

Вучич потвърди и че Сърбия изнася боеприпаси и военна техника за Израел.

Паралелно Белград инвестира в различни западни и израелски отбранителни технологии, включително френски изтребители „Рафал“, хеликоптери и самолети на Airbus, както и китайски дронове и ракетни системи. Страната продължава да балансира между сътрудничеството с НАТО и стремежа си към членство в Европейски съюз, като същевременно поддържа традиционно близки отношения с Русия и развива партньорства с Китай.


