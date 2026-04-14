"Пентагонът: Блокадата на иранските пристанища включва над 10 000 военни, както и кораби и самолети"

Над десет хиляди американски военни моряци, морски пехотинци и летци, над десетина военни кораба и десетки самолети изпълняват мисията за блокада на корабите влизащи и излизащи от ирански пристанища, заяви Централното военно командване на САЩ (СЕНТКОМ), цитирано от Ройтерс, пише БТА.

"През първите 24 часа нито един кораб не е успял да премине през блокадата, а шест търговски кораба са изпълнили указанията на американските сили да се върнат към иранско пристанище в Оманския залив", се добавя в изявлението, разпространено ден след като обявената от американския президент Доналд Тръмп блокада влезе в сила.

"Блокадата се прилага безпристрастно срещу кораби на всички държави, влизащи или напускащи ирански пристанища и крайбрежни зони, включително всички ирански пристанища в Арабския и Оманския залив", посочиха от СЕНТКОМ и добавиха, че американските сили зачитат свободата на мореплаване за кораби, преминаващи през Ормузкия проток от и до неирански пристанища“.

Премиерът на Индия Нарендра Моди проведе с президента на САЩ Доналд Тръмп телефонен разговор, посветен на двустранното сътрудничество и предстоящи икономически споразумения, предаде индийската агенция ПТИ.

Според посланика на САЩ в Индия Серджо Гор в близките дни и седмици се очакват "няколко големи сделки", включително в енергийния сектор.

По време на продължилия около 40 минути разговор двамата лидери са обсъдили и ситуацията около Ормузкия проток, който остава ключов фактор за глобалните енергийни доставки.

Разговорът е третият между Моди и Тръмп от началото на годината и първият след последните мирни преговори между САЩ и Иран.

Предишните разговори между двамата се състояха на 2 февруари, когато бе обсъден напредъкът по търговско споразумение между Вашингтон и Делхи, както и на 24 март - във връзка със ситуацията в Близкия изток.

В края на разговора Тръмп е отправил приятелско послание към индийския премиер: "Просто искам да знаеш, че всички те обичаме", каза посланикът на САЩ в Индия.