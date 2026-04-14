Пентагонът: Блокадата на иранските пристанища включва над 10 000 военни, както и кораби и самолети

14 Април, 2026 22:37 1 312 90

Американските сили подкрепят свободата на мореплаване на кораби, преминаващи транзитно през Ормузкия проток или които не плават от или към ирански пристанища, уточни СЕНТКОМ

Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Над десет хиляди американски военни моряци, морски пехотинци и летци, над десетина военни кораба и десетки самолети изпълняват мисията за блокада на корабите влизащи и излизащи от ирански пристанища, заяви Централното военно командване на САЩ (СЕНТКОМ), цитирано от Ройтерс, пише БТА.

"През първите 24 часа нито един кораб не е успял да премине през блокадата, а шест търговски кораба са изпълнили указанията на американските сили да се върнат към иранско пристанище в Оманския залив", се добавя в изявлението, разпространено ден след като обявената от американския президент Доналд Тръмп блокада влезе в сила.

"Блокадата се прилага безпристрастно срещу кораби на всички държави, влизащи или напускащи ирански пристанища и крайбрежни зони, включително всички ирански пристанища в Арабския и Оманския залив", посочиха от СЕНТКОМ и добавиха, че американските сили зачитат свободата на мореплаване за кораби, преминаващи през Ормузкия проток от и до неирански пристанища“.

Премиерът на Индия Нарендра Моди проведе с президента на САЩ Доналд Тръмп телефонен разговор, посветен на двустранното сътрудничество и предстоящи икономически споразумения, предаде индийската агенция ПТИ.

Според посланика на САЩ в Индия Серджо Гор в близките дни и седмици се очакват "няколко големи сделки", включително в енергийния сектор.

По време на продължилия около 40 минути разговор двамата лидери са обсъдили и ситуацията около Ормузкия проток, който остава ключов фактор за глобалните енергийни доставки.

Разговорът е третият между Моди и Тръмп от началото на годината и първият след последните мирни преговори между САЩ и Иран.

Предишните разговори между двамата се състояха на 2 февруари, когато бе обсъден напредъкът по търговско споразумение между Вашингтон и Делхи, както и на 24 март - във връзка със ситуацията в Близкия изток.

В края на разговора Тръмп е отправил приятелско послание към индийския премиер: "Просто искам да знаеш, че всички те обичаме", каза посланикът на САЩ в Индия.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евала чичо Дони

    10 21 Отговор
    Йок пари за теократите йок ракети йок тероризъм!

    22:39 14.04.2026

  • 2 Ники обича да пътува

    12 15 Отговор
    Българите в чужбина ще гласуваме за Президент Радев!

    Коментиран от #5, #22

    22:40 14.04.2026

  • 3 Аятоласите да кандидатстват

    9 15 Отговор
    Иран ПВО ни всяка ракета насочена срещу Иран пада точно където трябва.Тъжно но факт.

    22:41 14.04.2026

  • 4 Пич

    12 9 Отговор
    И кво...?! През морето, към Русия!!! Оттам - към Индия и Китай !!! На обратно - същото !!!
    А петрола за говедарите - от къде...?!

    Коментиран от #8, #12

    22:42 14.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Последния Софиянец

    18 6 Отговор
    Аз пък си мислех че целта е разблокиране на Ормузкият проток.

    22:44 14.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ДОНАЛД ТРЪМП

    10 12 Отговор
    След напрежението със Иран

    Се заемам със Куба .

    Давай Дони

    Ти си човекът.

    22:46 14.04.2026

  • 10 Шопо

    24 9 Отговор
    Над десет хиляди американски военни моряци, морски пехотинци и летци, над десетина военни кораба и десетки самолети са легитимна цел за Иран

    22:46 14.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ол1гофрен,

    9 7 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Не мисли за петрола на говедарите.Ей я къде е Венецуела.Направи справка колко барела добиват на година говедарите.

    Коментиран от #16

    22:47 14.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Нафиркан Пацан

    7 10 Отговор
    4та година чакам КРАЙЦЕРА МАСКВА да изплува.

    Даже и Молитвите на ГУНДЯЕВ

    Не успяха да сътворят това чудо.

    22:48 14.04.2026

  • 15 Русофил

    6 11 Отговор
    Търся Гей Клуб в Бургас.

    Коментиран от #31

    22:48 14.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Важното е

    10 8 Отговор
    Че РУСОФИЛКИТЕ свалиха УШАНКИТЕ

    И Надянаха ЧАЛМИТЕ.

    А със КУРАнът във ръка

    Изглеждат още по Добре.

    Коментиран от #35

    22:50 14.04.2026

  • 18 Пилотът Гошу

    4 5 Отговор
    Не са, ама друг път 😂😂😂
    Алоуу, има достатъчно сайтове, където човек да види пътя и локацията на танкерите...

    22:50 14.04.2026

  • 19 Фен

    5 8 Отговор
    Разумен подход. Като не могат да победят Иран, започват да му помагат. Аз, и Иран, можем да победим всеки един от вас!😂
    След като изши либералистоглобалистите, Тръмп бутна от ръба и САЩ, империята на злото. Респект!

    22:50 14.04.2026

  • 20 Данчо

    6 8 Отговор
    Данчо пак лъже мечти без граници този психопат беше казал че ударил ядрените бомби на иран ако беше ударил иран щеше да се изравни с земята и нямаше да има жива душа ама нали има простаци да му се връзват на лъжите - днес китай обяви че не признава израел и е изтрита от кртата на света а държава а признава палестина - с израел е свършено няма вече такава държава

    Коментиран от #65

    22:51 14.04.2026

  • 21 Ганчев

    5 6 Отговор
    Не одобрявам политиката на САЩ,на моменти идиотска през последните години,но каквото са решили да постигнат ще го направят.

    22:52 14.04.2026

  • 22 Академик

    5 4 Отговор

    До коментар #2 от "Ники обича да пътува":

    Без Радев, Ники нямаше и да разбере, че обича да пътува. А българите в чужбина, по-добре да не гласувате. Тукашните Тиктокъри достатъчно тъпотии затвориха.

    22:52 14.04.2026

  • 23 Путин се оказа

    7 6 Отговор

    До коментар #13 от "Путин пърдящата утка":

    Пръв Приятел
    Със друг Доказан Педос .

    ЕРОЛ МЪСК.

    Педофилията ги събира
    Двамата Дъртаци

    22:52 14.04.2026

  • 24 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    7 5 Отговор
    Давайте урана, че ша ви стъжним живота

    22:53 14.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 КОНТЕЙНЕРОВОЗ НАТОВАРЕН С ЦАРЕВИЦА

    7 1 Отговор
    Минал е само този кораб.....смех, смех

    22:55 14.04.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Дзак

    3 3 Отговор
    Значи ще пускат Индийски кораби да ходят където си искат!

    22:57 14.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Боруна Лом

    2 5 Отговор

    До коментар #15 от "Русофил":

    ИМА,ОДИ В ОБЩИНАТА! КОЛКОТО ИСКАШ!БАРАБАР С КМЕТО! КЛУБ ,, ПАЛАМУД,,!

    22:59 14.04.2026

  • 32 Хич да не са поне 10 пъти

    4 6 Отговор
    казАхме тъдява, че Тръмп може да затвори Ормуз, но не може да го отвори.
    Ако го затвори, но не го отвори, съсипва икономиката на целия свят!

    Ей туй просто нещо не му увря в рижата кухавела.

    22:59 14.04.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Майна

    3 3 Отговор
    Що ме триете?
    Що?

    23:00 14.04.2026

  • 35 Още

    4 6 Отговор

    До коментар #17 от "Важното е":

    По важното е, че вие паветниците бдите да не ви изненада Русия, като винаги сте заредили големи снаряди в гладкоцевното оръдие!

    23:01 14.04.2026

  • 36 РЕДУВАНЕТО

    5 1 Отговор
    На Иранско РЕЗЕНЧЕ

    Със РускО БАХУРЧЕ

    Докара Родните Путерасти

    До Ръба на Лудостта.

    23:02 14.04.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Майна

    4 3 Отговор
    Тръмп!
    Заради теб ме трият!
    Аз съм за твоята политика
    Пак ли ще ме изтриете!
    Ще съзирам лично и ще поискам закрила от САЩ

    23:02 14.04.2026

  • 39 КАСТРО БАЛАСТРО

    7 4 Отговор
    Давай по бързо Рижак

    Приключвай със Иран,

    Че те Чакаме в Куба

    Със ПОГАЧИТЕ

    И Тонове КУБА ЛИБРЕ .

    23:04 14.04.2026

  • 40 Ъъъъ

    5 5 Отговор
    "Пентагонът: Блокадата на иранските пристанища включва над 10 000 военни, както и кораби и самолети"

    И? Ко ут туй?

    Ройтерс:

    "Китай изхвърли на бунището на историята прословутата американска военноморска блокада на Ормузкия проток, транспортирайки безпрепятствено ирански петрол в сърцето на Персийския залив и напълно игнорирайки близките кораби на американския флот.

    Напрежението в Ормузкия проток ескалира поради американската блокада, но китайските танкери преминават безпрепятсвено, уверени, че няма да се сблъскат с никакви последствия.

    Танкер под малавийски флаг с китайски екипаж, който е санкциониран(превозващ ирански петрол), е преминал през Ормузкия проток, съобщава Ройтерс.

    Според данни на LSEG, MarineTraffic и Kpler, Rich Starry е първия танкер, който преминава през пролива и излиза от Персийския залив от началото на американската блокада."

    Край на цитата!
    Инфото е от Ройтерс, а не от ТАСС....Та зай казват, че е тази блокада?🤔

    Коментиран от #43, #58

    23:06 14.04.2026

  • 41 Гориил

    5 6 Отговор
    Ветерани от Вагнер на руски танкери с нетърпение очакват военноморските „тюлени“.

    Коментиран от #48, #49

    23:08 14.04.2026

  • 42 Тръмп няма да има друг избор освен

    5 7 Отговор
    тотална бомбардировка на иранската държавна инфраструктура!
    Просто Тръмп няма друг избор!

    Иран няма да отстъпи!

    И войната отиде още няколко месеца!

    Коментиран от #53

    23:08 14.04.2026

  • 43 И това какво го интересува

    3 5 Отговор

    До коментар #40 от "Ъъъъ":

    Целокупният български народ та се напъваш?

    Коментиран от #52

    23:08 14.04.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Ти да видиш

    6 4 Отговор
    Надрусани фантазьори!
    Иран граничи с 15 държави, Иран е голям колкото цяла централна Европа и е незаобиколим.
    Има 2000 километра крайбрежие и лежи на три морета.
    Иран си има всичко - всякакви храни, води, тежка индустрия, химия и фармация, енергетика , петрол и газ в изобилие и достатъчно оръжия да победи краварите и еврофашистите взети заедно без това да се отрази изобщо на вътрешния му живот. И го доказа!

    Коментиран от #54

    23:10 14.04.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 То не беше любов, не бе чудо,но после ме

    2 2 Отговор
    "В края на разговора Тръмп е отправил приятелско послание към индийския премиер: "Просто искам да знаеш, че всички те обичаме"

    Моди

    23:10 14.04.2026

  • 48 Вагнер ли

    8 2 Отговор

    До коментар #41 от "Гориил":

    Вагнер приключи със Пригожин

    Сега са просто Наемници
    И ги интересува единствено Парата ...

    23:10 14.04.2026

  • 49 Смешки!

    5 5 Отговор

    До коментар #41 от "Гориил":

    Украинците се подиграха с Вагнер!
    Американците ще ги потопят заедно с танкерите!

    23:11 14.04.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Дзак

    1 3 Отговор

    До коментар #42 от "Тръмп няма да има друг избор освен":

    Насилника ще трябва да отиде докрай, преди да се провали!

    23:12 14.04.2026

  • 54 Бонго

    0 1 Отговор

    До коментар #45 от "Ти да видиш":

    Ма нема пъри.

    23:12 14.04.2026

  • 55 Отстрани

    3 5 Отговор
    Никой вече няма страх от краварската армия, на която Иран и извади зъбите без упойка и я превърна в световно посмешище за пореден път, така че всички краварски напъни будят само смях.
    Иран е шефът, а Тръмп е уволнен! СВИКВАЙТЕ!

    Коментиран от #62

    23:13 14.04.2026

  • 56 Смех бате

    3 6 Отговор
    Тия идиоти с 16 кораба щели да блокират 100 пристанища.....ще блокирате дедовия....
    Иран си има всичко бе глупаци.....какво ще му блокирате.....вие какво точно имате???
    Европа имала авиационно гориво за само 8-10 дни ....вече масово затварят линии и полети....после кво праим!?
    Япония и Южна Корея утре приключват.....то бива да си тъп...

    Кухи та дрънкат!

    Коментиран от #57, #60, #72

    23:20 14.04.2026

  • 57 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    3 2 Отговор

    До коментар #56 от "Смех бате":

    Давайте урана...иначе си заминавате

    23:22 14.04.2026

  • 58 ЪХЪ

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от "Ъъъъ":

    Стара информация.

    23:24 14.04.2026

  • 59 КОНТЕЙНЕРОВОЗ НАТОВАРЕН С ЦАРЕВИЦА

    4 3 Отговор
    Аятоласите пак гризнаха дръвцето. Тая блокада ша ги довърши.

    Коментиран от #63

    23:24 14.04.2026

  • 60 Шматкар,

    3 3 Отговор

    До коментар #56 от "Смех бате":

    Иран няма ПВО.

    23:25 14.04.2026

  • 61 Шестопръстия гръмовержец

    4 1 Отговор
    Го сърбят ръцете да подхваща аятоласите отново.

    23:26 14.04.2026

  • 62 Заю баю

    3 3 Отговор

    До коментар #55 от "Отстрани":

    Що си с чалма?

    23:26 14.04.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Горски

    2 4 Отговор
    Ами сега? Какво казаха китайците? Дали ще си оберат партакешите или ще помолят учтиво американците да бъдат така добри да се разкарат от тяхната територия? Става много интересно.

    23:31 14.04.2026

  • 65 111

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Данчо":

    Като ги пишеш тия измислици, мислиш ли че някой ти вярва ?

    23:32 14.04.2026

  • 66 Другаре

    6 6 Отговор
    Утре пред Иранското Посолството

    Ще раздават Чалми и Чаршафи.

    Безплатно.

    Нека да засвидетелстваме

    Нашата Безгранична любов

    Към Аятоласите

    Нашите БРАТЮШКИ.

    Коментиран от #82

    23:34 14.04.2026

  • 67 Фактолог

    3 5 Отговор
    Иран има все още 30 подводници, които си плуват някъде там.
    20 от тях са единствените способни да оперират невидимо в Персийския залив, защото е плитък за всички останали, 30-40 метра.
    Всяка от тези 20 има 7 членен екипаж , разполага с 2 торпедни оръдия и 2+2 противокорабни ракети от различен вид.
    Те са разположени в тунели по планинското крайбрежие и са недосегаеми за унищожение, наред с други хиляди бързоходни катери въоръжени с противокорабни ракети и картечници.
    Чакаме развръзката!

    Коментиран от #69, #84, #88

    23:34 14.04.2026

  • 68 КОНТЕЙНЕРОВОЗ НАТОВАРЕН С ЦАРЕВИЦА

    1 1 Отговор

    До коментар #63 от "Айде бе":

    Това го пишеше в сайта на ...другарите бре...

    23:35 14.04.2026

  • 69 Саймън каза

    5 6 Отговор

    До коментар #67 от "Фактолог":

    Иран приключи.

    Коментиран от #70, #71

    23:36 14.04.2026

  • 70 Така де

    3 6 Отговор

    До коментар #69 от "Саймън каза":

    Иран приключи с краварите!
    Скоро ще приключи и с евреите!

    23:39 14.04.2026

  • 71 Били умни?

    1 0 Отговор

    До коментар #69 от "Саймън каза":

    Ислямизъм над Иисус Христос?
    Не!
    Бог с нами!

    23:39 14.04.2026

  • 72 Ти да не мислиш,

    4 2 Отговор

    До коментар #56 от "Смех бате":

    че на всяко пристанище ще сложат по един кораб, че да ги блокират бе, гений?

    Коментиран от #74, #75, #76, #77, #79, #83, #85, #89, #90

    23:39 14.04.2026

  • 73 Метни им само един атом бе!

    2 3 Отговор
    Кво се моткаш?!

    23:41 14.04.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Пишете

    0 5 Отговор
    кравари каквото си искате.

    23:50 14.04.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 До кога ще продължи блокадата?

    1 3 Отговор
    Ами докато докарат аятоласите до прасешка тояга като кубинците.

    23:51 14.04.2026

  • 81 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    1 1 Отговор
    Давайте урана, че ша са збръчкате от гърчове.

    23:52 14.04.2026

  • 82 И даревеш

    0 2 Отговор

    До коментар #66 от "Другаре":

    Няма кой да те чуе така чаткай си чат

    23:53 14.04.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Мдаа

    1 4 Отговор
    Щатите газят аятоласите.

    23:57 14.04.2026

  • 87 Идиотът Тръмп

    2 0 Отговор
    ОТВОРЕТЕ ОРМУЗКИЯТ ПРОТОК, ЗАЩОТО ЩЕ ГО ЗАТВОРИМ!

    23:59 14.04.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Смех бате

    0 0 Отговор

    До коментар #72 от "Ти да не мислиш,":

    Да бе знам.....ще завардят Кипър и Хърватия за по-сигурно.....там имат кεнεφи в изобилие....хехе
    диαρията не прощава.....като те нαπъне и стават бели....хехе....затова ще играят на сигурно и ще блокират кεнεφиτе в Средиземно море.......за да не умирисват персийския залив....хехе

    00:03 15.04.2026