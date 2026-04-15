Техеран: Имаме пълното право да обогатяваме уран до ниво, което подлежи на договаряне

Иранското външно министерство повтори днес, че Техеран има "неоспоримото право" да обогатява уран до ниво, което все пак "подлежи на договаряне", предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Правото на ядрена програма за граждански цели не може да бъде "оспорено под натиск или чрез война", заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи по време на седмичната си пресконференция.

"Що се отнася до нивото и вида на обогатяването, ние винаги сме казвали, че въпросът подлежи на договаряне. Настояхме, че Иран трябва да може да продължи обогатяването според нуждите си", добави той, определяйки това като "неоспоримо" право.

По всяка вероятност пакистанска делегация ще пристигне още днес в Иран, за да предаде послания от САЩ на Техеран в рамките на продължаването на преговорите между двете страни, заяви Багаи и добави, че размяната на послания с американската страна е продължила и след завръщането на иранската делегация от американско-иранските преговори в Пакистан в събота.

"Консултациите се водят само чрез пакистанските посредници", посочи още говорителят, цитиран от агенция Мехр.

"По време на последните преговори другата страна сподели възгледите си, които според нас бяха неразумни и нереалистични", отбелязва Багаи.

Иран и САЩ проведоха в събота преговори в Исламабад. Иранската делегация бе водена от председателя на парламента Мохамад Багер Галибаф, а американската - от вицепрезидента Джей Ди Ванс. Двете страни не успяха да постигнат споразумение заради редица разногласия.