Техеран: Имаме пълното право да обогатяваме уран до ниво, което подлежи на договаряне

Иранското външно министерство повтори днес, че Техеран има "неоспоримото право" да обогатява уран до ниво, което все пак "подлежи на договаряне", предаде Франс прес, цитирана от БТА.
Правото на ядрена програма за граждански цели не може да бъде "оспорено под натиск или чрез война", заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи по време на седмичната си пресконференция.
"Що се отнася до нивото и вида на обогатяването, ние винаги сме казвали, че въпросът подлежи на договаряне. Настояхме, че Иран трябва да може да продължи обогатяването според нуждите си", добави той, определяйки това като "неоспоримо" право.
По всяка вероятност пакистанска делегация ще пристигне още днес в Иран, за да предаде послания от САЩ на Техеран в рамките на продължаването на преговорите между двете страни, заяви Багаи и добави, че размяната на послания с американската страна е продължила и след завръщането на иранската делегация от американско-иранските преговори в Пакистан в събота.
"Консултациите се водят само чрез пакистанските посредници", посочи още говорителят, цитиран от агенция Мехр.
"По време на последните преговори другата страна сподели възгледите си, които според нас бяха неразумни и нереалистични", отбелязва Багаи.
Иран и САЩ проведоха в събота преговори в Исламабад. Иранската делегация бе водена от председателя на парламента Мохамад Багер Галибаф, а американската - от вицепрезидента Джей Ди Ванс. Двете страни не успяха да постигнат споразумение заради редица разногласия.
11 Пич
До коментар #5 от "Ол1гофрен,":А САЩ и Израел какво проповядват ?! И най вече, Израел !!! Я да чуем, малкото ти мозъче може ли да отговори ?!
20:24 15.04.2026
13 Някой
До коментар #4 от "Капитан Тръмп Спароу":По-лошо е, краде мозъци...
20:25 15.04.2026
16 Българин
До коментар #7 от "Сила":А евреите какви са, щом се смятат за богоизбрани?
20:26 15.04.2026
19 Глупости
Ако имахте сега атомни ракети, като тях, нямаше така да ви стрелят по градовете!
20:29 15.04.2026
Надява се Иран да го оцени ☝
Надява се Иран да го оцени ☝
20:30 15.04.2026
24 оня с коня
Коментиран от #35
20:37 15.04.2026
30 Шопо
До коментар #14 от "Край":Атомна бомба може да се направи с Плутоний или Водород не е нужно непременно да е Уран.
Коментиран от #34
20:41 15.04.2026
34 Град Козлодуй
До коментар #30 от "Шопо":Цар Бомба (на руски: Царь-бомба) е названието на руска водородна бомба, най-мощното ядрено оръжие, което някога е създавано и взривявано по време на ядрени изпитания
20:47 15.04.2026
35 Обогатяването на
До коментар #24 от "оня с коня":Уран в Америка? Щото в САЩ вече нямат такова. Те си продадоха и закриха съоръженията за това...
Коментиран от #38
20:47 15.04.2026
38 оня с коня
До коментар #35 от "Обогатяването на":Явно Пентагонът няма никакви тайни от тебе,затова и ще ти повярвам още от първия път.
20:51 15.04.2026
39 Не си разбрал
До коментар #33 от "Kaлпазанин":Калпазанине. Това се отнася за Путин, новият Адолф.
21:19 15.04.2026
