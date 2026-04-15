Техеран: Имаме пълното право да обогатяваме уран до ниво, което подлежи на договаряне

15 Април, 2026 20:15 1 576 40

По всяка вероятност пакистанска делегация ще пристигне още днес в Иран, за да предаде послания от САЩ на Техеран в рамките на продължаването на преговорите между двете страни

Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Иранското външно министерство повтори днес, че Техеран има "неоспоримото право" да обогатява уран до ниво, което все пак "подлежи на договаряне", предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Правото на ядрена програма за граждански цели не може да бъде "оспорено под натиск или чрез война", заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи по време на седмичната си пресконференция.

"Що се отнася до нивото и вида на обогатяването, ние винаги сме казвали, че въпросът подлежи на договаряне. Настояхме, че Иран трябва да може да продължи обогатяването според нуждите си", добави той, определяйки това като "неоспоримо" право.

По всяка вероятност пакистанска делегация ще пристигне още днес в Иран, за да предаде послания от САЩ на Техеран в рамките на продължаването на преговорите между двете страни, заяви Багаи и добави, че размяната на послания с американската страна е продължила и след завръщането на иранската делегация от американско-иранските преговори в Пакистан в събота.

"Консултациите се водят само чрез пакистанските посредници", посочи още говорителят, цитиран от агенция Мехр.

"По време на последните преговори другата страна сподели възгледите си, които според нас бяха неразумни и нереалистични", отбелязва Багаи.

Иран и САЩ проведоха в събота преговори в Исламабад. Иранската делегация бе водена от председателя на парламента Мохамад Багер Галибаф, а американската - от вицепрезидента Джей Ди Ванс. Двете страни не успяха да постигнат споразумение заради редица разногласия.


Иран (Ислямска Република)
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПРИЯТНО Е ДА ГЛЕДАШ ЗАЛЕЗА

    17 4 Отговор
    На юдосаксите.

    20:17 15.04.2026

  • 2 Пич

    21 4 Отговор
    От всички страни с ЯО , най лицемерни са САЩ и Израел !!! Никой друг не пречи на тези които желаят, да развият ЯО !!! Няма как правото да бъде само за двама !!! Защото тези двама го искат, за да контролират целият свят !!!

    Коментиран от #5

    20:19 15.04.2026

  • 3 Ами

    4 17 Отговор
    Ще ви избият.До крак!

    20:20 15.04.2026

  • 4 Капитан Тръмп Спароу

    27 3 Отговор
    Освен да краде петрол, иска да краде и уран

    Коментиран от #13

    20:20 15.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Сатана Z

    14 2 Отговор
    Спомням си, че Баце Борисов би път до Техеран да продаде атомния реактор от Белене но явно е искал много пари и се върна с празни джобове от пътешествието.

    20:21 15.04.2026

  • 7 Сила

    4 15 Отговор
    Религиозните психопати нямат права ...🐐💥🐐💥🧟

    Коментиран от #16

    20:22 15.04.2026

  • 8 Вацев

    5 11 Отговор
    Русия не пАбеди ли вече?

    20:22 15.04.2026

  • 9 Пийт Хегсет -Крозейдър

    3 10 Отговор
    Каменната ера

    20:23 15.04.2026

  • 10 Тити

    3 18 Отговор
    Колкото и да надигат глас Иранците ще клекнат.

    20:23 15.04.2026

  • 11 Пич

    17 3 Отговор

    До коментар #5 от "Ол1гофрен,":

    А САЩ и Израел какво проповядват ?! И най вече, Израел !!! Я да чуем, малкото ти мозъче може ли да отговори ?!

    20:24 15.04.2026

  • 12 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    3 11 Отговор
    Давайте урана, че пак ви почвам...

    20:24 15.04.2026

  • 13 Някой

    9 1 Отговор

    До коментар #4 от "Капитан Тръмп Спароу":

    По-лошо е, краде мозъци...

    20:25 15.04.2026

  • 14 Край

    14 2 Отговор
    Нищо не можеше да убеди повече че му е абсолютно необходима ядрена бомба от действията на САЩ и Израел от последния месец.

    Коментиран от #18, #30

    20:26 15.04.2026

  • 15 И КАКВО СТАНА

    13 2 Отговор
    Иран ще събира такси и ще може да обогатява колкото си иска.

    20:26 15.04.2026

  • 16 Българин

    13 2 Отговор

    До коментар #7 от "Сила":

    А евреите какви са, щом се смятат за богоизбрани?

    20:26 15.04.2026

  • 17 Само казвам

    3 10 Отговор
    А защо части от иран не бъдат перманентно обогатени с уран 💥✌️

    20:27 15.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Глупости

    15 1 Отговор
    Не договаряйте повече нищо и с никои! Вашата национална сигурност, зависи само от вас си! Не вярвайте на никоя друга страна или алианси... Учете се от Северна Корея!
    Ако имахте сега атомни ракети, като тях, нямаше така да ви стрелят по градовете!

    20:29 15.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Владимир Путин, президент

    3 7 Отговор
    Русия с дълбока загриженост следи ситуацията.
    Надява се Иран да го оцени ☝

    20:30 15.04.2026

  • 22 ИРАН ПАК ПОДЧИНИ

    11 2 Отговор
    Ционите.

    20:32 15.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 оня с коня

    2 8 Отговор
    Защо Иран не може да договаря Обогатяването на Уран в Америка,а тя да контролира Иран в това отношение?Ами защото ГО МОЖЕ!И в тоя ред на мисли:След като иран допускат да бъде Договаряно Обогатяването на Уран от Друга държава,значи СА СЛАБИ,т.е. ще клекнат на всякакви условия,независимо че се опитват да преговарят.

    Коментиран от #35

    20:37 15.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ПРЕГОВОРИТЕ СЕГА СА

    7 2 Отговор
    Да се гарантира, че Иран няма да унищожи Израел.

    20:38 15.04.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Шопо

    6 2 Отговор

    До коментар #14 от "Край":

    Атомна бомба може да се направи с Плутоний или Водород не е нужно непременно да е Уран.

    Коментиран от #34

    20:41 15.04.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Kaлпазанин

    7 1 Отговор
    Преговори и договори с англосаксии хеле пък и севеи зад гърба си печатащи им доларите ,не струват нито мастилото нито хартията на която е написан ,ако не вярвате питайте индианците живеещи все още в резервати

    Коментиран от #39

    20:44 15.04.2026

  • 34 Град Козлодуй

    7 1 Отговор

    До коментар #30 от "Шопо":

    Цар Бомба (на руски: Царь-бомба) е названието на руска водородна бомба, най-мощното ядрено оръжие, което някога е създавано и взривявано по време на ядрени изпитания

    20:47 15.04.2026

  • 35 Обогатяването на

    4 2 Отговор

    До коментар #24 от "оня с коня":

    Уран в Америка? Щото в САЩ вече нямат такова. Те си продадоха и закриха съоръженията за това...

    Коментиран от #38

    20:47 15.04.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 оня с коня

    1 6 Отговор

    До коментар #35 от "Обогатяването на":

    Явно Пентагонът няма никакви тайни от тебе,затова и ще ти повярвам още от първия път.

    20:51 15.04.2026

  • 39 Не си разбрал

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Kaлпазанин":

    Калпазанине. Това се отнася за Путин, новият Адолф.

    21:19 15.04.2026

  • 40 Истинско обещание 🇮🇷

    2 1 Отговор
    Иран е горд народ от Перси и съответно няма как Иран да преговаря с терористи и гои каквито са евреите ционисти и отре.пките от сащ....Иран ще си обогатява уран както си пожелае...не може сащ да имат хиляди ядрени бомби и Израел също а Иран да няма...сега ако Иран имаше ядрени оръжие терористите от Израел и САЩ нямаше да посмеят да е нападнат и да избиват децата на Иран

    21:33 15.04.2026

