В нарушение на конституцията? Агенти на ЦРУ са загиналите американци от посолството след акция срещу дрогата в Мексико

22 Април, 2026 15:35 2 668 21

Законът за националната сигурност на Мексико не позволява извършването на съвместни операции без предварително одобрение от федералното правителство

В нарушение на конституцията? Агенти на ЦРУ са загиналите американци от посолството след акция срещу дрогата в Мексико
В Мексико започва разследване за евентуално нарушение на Конституцията на страната, след като беше съобщено за двама служители на американското посолство, загинали при автомобилна катастрофа на връщане от акция срещу нарколаборатория заедно с местните власти. Американците обаче всъщност са били агенти на ЦРУ, съобщи The Guardian.

Инцидентът станал рано в неделя, докато служителите се връщали от мястото на акцията. Превозното средство е излязло от пътя и паднало в 200-метрова пропаст в планината в близост до границата на Чихуахуа със щата Синалоа. Впоследствие САЩ представя противоречиви версии за това дали и как американците са участвали в акцията

Президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум заяви, че нито тя, нито кабинетът ѝ са били наясно с операцията. "Разследваме какво са правили тези хора и от коя агенция са били", посочи Шейнбаум на пресконференция. "Досега информацията, с която разполагаме, е, че са работили заедно (с щатското правителство - б.а.) и затова главният прокурор ще трябва да разследва, за да разбере дали това е било в нарушение на конституцията и закона за националната сигурност", каза още тя.

Законът за националната сигурност на Мексико не позволява извършването на съвместни операции без предварително одобрение от федералното правителство. Посолството на САЩ потвърди за смъртта на служителите на посолството в неделя, но все още не е коментирало последващата информация, че те са били агенти на ЦРУ.

Инцидентът идва в напрегнат момент в отношенията между двете страни, тъй като Доналд Тръмп изисква по-активни действия на Мексико срещу трафика на наркотици към САЩ, докато Шейнбаум се стреми да защити суверенитета на Мексико. Дейността на американските правоохранителни органи в Мексико е политически чувствителен въпрос, предвид предишните интервенции в региона. Шейнбаум многократно отхвърля предложенията на Тръмп да изпрати войски в Мексико, за да помогне в борбата с картелите.

Въпреки че Тръмп периодично заплашвал с военни удари срещу мексиканските картели, американските правоохранителни органи и посолството в Мексико подчертават, че работят заедно с мексиканските власти. Действията ма САЩ включват ЦРУ, което пое много по-голяма роля в борбата с трафика на наркотици в Северна и Южна Америка, след като Тръмп се завърна в Белия дом и определи като терористични организации различни организирани престъпни групи, включително редица мексикански картели. Твърди се, че информация от ЦРУ е помогнала за локализирането на "Ел Менчо", един от най-издирваните наркотрафиканти в света, който беше убит по време на операция на мексиканската армия през февруари.

Случаят от неделя обаче насочва вниманието към въпроса каква точно е ролята на ЦРУ в Мексико и дали тя надхвърля споделянето на разузнавателна информация. В понеделник главният прокурор на Чихуахуа заяви, че американски "инструктори" не са участвали пряко в акцията и са пристигнали на място едва след като тя е била извършена, с цел обучение. Той добави, че офисът на Шейнбаум не е бил уведомен за операцията, защото в нея са участвали само мексикански агенти. Това обаче противоречи на по-ранно изявление от прокуратурата, в което се посочва, че американците са загинали, докато са се връщали "от операция за разбиване на тайна лаборатория.

"Има мащабно сътрудничество и координация, но няма съвместни операции на терен", коментира Клаудия Шейнбаум. "Ако това разследване потвърди, че е имало съвместна операция, тогава ще трябва да бъдат разгледани съответните санкции", каза още тя.


  • 1 Ел Чапо

    30 0 Отговор
    А лоши новини има ли?

    Коментиран от #17

    15:35 22.04.2026

  • 2 ЦРУ КОНТРОЛИРА

    42 0 Отговор
    ЦЕЛИЯ ТРАФИК НА ДРОГА. ДВАМА ДАЛИ ФИРА НЕ Е ДРАМА,ДАЙ БОЖЕ ПОВЕЧКО.

    15:38 22.04.2026

  • 3 хехе

    29 0 Отговор
    Не бе не са от ЦРУ те са от армията на спасението.

    Коментиран от #20

    15:40 22.04.2026

  • 4 ЧеБурашка

    32 0 Отговор
    Ролята на ЦРУ е да пази инвестициите...

    15:41 22.04.2026

  • 5 сащисан кравар

    32 0 Отговор
    Тези винаги са били в бизнеса с друга, какви "акции", какви 5 цента😉 Опитали са да разчистят конкуренцията, но са го отнесли?

    15:42 22.04.2026

  • 6 Бойкот на О.Л.Хлъц

    24 0 Отговор
    Загинали хАмериканци - музика за ушите...

    15:45 22.04.2026

  • 7 Бай онзи

    17 0 Отговор
    Дай Боже такива катастрофи по целия свят.Да намалят тия нагли говеда!

    15:46 22.04.2026

  • 8 механик

    21 0 Отговор
    Най-вероятно са въртели сделки с наркосите .Затова тръмп шикалкави .

    15:47 22.04.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    15 0 Отговор
    Посолство и СеРеУ в едно изречение 🤔
    това е нормална практика за янките❗

    15:54 22.04.2026

  • 10 Сталин

    19 0 Отговор
    А колко агенти на ЦРУ,Мосад,МИ6 цъкат из България и никой не ги търси, и те си вършат подривната работа

    15:55 22.04.2026

  • 11 стоян георгиев

    13 0 Отговор
    Русия е поразила украинско пристанище и електроцентрала – 380 хиляди са без ток, също и два завода за дронове.

    15:55 22.04.2026

  • 12 Някой

    11 0 Отговор
    То САЩ има 40-50 служби - тяхното ДС.

    Коментиран от #21

    15:56 22.04.2026

  • 13 Сталин

    12 1 Отговор
    А тая кошерна кvrва Шейнбаум уби 37 представители на опозицията преди да стане президент

    Коментиран от #18

    15:57 22.04.2026

  • 14 Сталин

    14 0 Отговор
    ЦРУ ,Мосад,МИ6 са световните трафиканти на дрога ,помните ли Краун ейджънтс когато менажирана българските граници при Царя колко дрога мина тогава и Тиквата уреждаше охраната на наркотрафикантите от ЦРУ Мосад МИ6

    16:00 22.04.2026

  • 15 Въпрос

    11 0 Отговор
    Дали не са били и на Петрохан...

    16:03 22.04.2026

  • 16 Рамбо

    8 0 Отговор
    Очаквайте от цру да излязат с позиция,че са били пастори проповедници ,а не техни агенти.

    16:14 22.04.2026

  • 17 Ел Зеленче

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ел Чапо":

    Има. Вдига се цената на латиномаериканската пудра захар.

    16:19 22.04.2026

  • 18 Моше Честния с "Чесна 208 В"

    6 0 Отговор

    До коментар #13 от "Сталин":

    Клаудия Шейнбаум Доверена щерка на Синедриона и Кошер Ностра.
    Клаудия Шейнбаум баща Украйнски еврейн хазар
    махка испанска евеейка сефарадка

    16:22 22.04.2026

  • 19 Лебанон

    6 0 Отговор
    Президента на Хондурас от ЛИВАНски произход Накиб Букеле:
    Когати влязохме със спец частите в НАРКОлаборстириите за да арестуваме лидерите на MS13 се натъкнахме на специални стаи където лидерите на НАРКОкартелите си бяха направили "Храм на САТАНАТА" на когото се кланяли и принасяли ЧОВЕШКИ ЖЕРТВИ в стаята имало отрязани ръце глави и крака на хора статуи на Смърта с Косата олтари на Луцифер.
    Тези банди казва Букеле се ползват с подкрепата на САШ правителство и получват финансова и логистична подкрепа от влиятелни сащ евреи.
    Накиб Букеле екс президент на Хондурас (ливански християнин маронит) :
    Ние се борим не със същество от плът и кръв а с легионите на Духовно ЗЛО(Луцифер,Сатана)

    16:31 22.04.2026

  • 20 Това са от учениците на христос

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "хехе":

    Дето ше правел саш отново велика

    16:48 22.04.2026

  • 21 Всъщност

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Някой":

    От величината на ФБР Циру са само десетина , но постоянните подизпълнители на поръчките са около 200.. И това не е тайна .

    17:01 22.04.2026

