В нарушение на конституцията? Агенти на ЦРУ са загиналите американци от посолството след акция срещу дрогата в Мексико

В Мексико започва разследване за евентуално нарушение на Конституцията на страната, след като беше съобщено за двама служители на американското посолство, загинали при автомобилна катастрофа на връщане от акция срещу нарколаборатория заедно с местните власти. Американците обаче всъщност са били агенти на ЦРУ, съобщи The Guardian.

Инцидентът станал рано в неделя, докато служителите се връщали от мястото на акцията. Превозното средство е излязло от пътя и паднало в 200-метрова пропаст в планината в близост до границата на Чихуахуа със щата Синалоа. Впоследствие САЩ представя противоречиви версии за това дали и как американците са участвали в акцията

Президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум заяви, че нито тя, нито кабинетът ѝ са били наясно с операцията. "Разследваме какво са правили тези хора и от коя агенция са били", посочи Шейнбаум на пресконференция. "Досега информацията, с която разполагаме, е, че са работили заедно (с щатското правителство - б.а.) и затова главният прокурор ще трябва да разследва, за да разбере дали това е било в нарушение на конституцията и закона за националната сигурност", каза още тя.

Законът за националната сигурност на Мексико не позволява извършването на съвместни операции без предварително одобрение от федералното правителство. Посолството на САЩ потвърди за смъртта на служителите на посолството в неделя, но все още не е коментирало последващата информация, че те са били агенти на ЦРУ.

Инцидентът идва в напрегнат момент в отношенията между двете страни, тъй като Доналд Тръмп изисква по-активни действия на Мексико срещу трафика на наркотици към САЩ, докато Шейнбаум се стреми да защити суверенитета на Мексико. Дейността на американските правоохранителни органи в Мексико е политически чувствителен въпрос, предвид предишните интервенции в региона. Шейнбаум многократно отхвърля предложенията на Тръмп да изпрати войски в Мексико, за да помогне в борбата с картелите.

Въпреки че Тръмп периодично заплашвал с военни удари срещу мексиканските картели, американските правоохранителни органи и посолството в Мексико подчертават, че работят заедно с мексиканските власти. Действията ма САЩ включват ЦРУ, което пое много по-голяма роля в борбата с трафика на наркотици в Северна и Южна Америка, след като Тръмп се завърна в Белия дом и определи като терористични организации различни организирани престъпни групи, включително редица мексикански картели. Твърди се, че информация от ЦРУ е помогнала за локализирането на "Ел Менчо", един от най-издирваните наркотрафиканти в света, който беше убит по време на операция на мексиканската армия през февруари.

Случаят от неделя обаче насочва вниманието към въпроса каква точно е ролята на ЦРУ в Мексико и дали тя надхвърля споделянето на разузнавателна информация. В понеделник главният прокурор на Чихуахуа заяви, че американски "инструктори" не са участвали пряко в акцията и са пристигнали на място едва след като тя е била извършена, с цел обучение. Той добави, че офисът на Шейнбаум не е бил уведомен за операцията, защото в нея са участвали само мексикански агенти. Това обаче противоречи на по-ранно изявление от прокуратурата, в което се посочва, че американците са загинали, докато са се връщали "от операция за разбиване на тайна лаборатория.

"Има мащабно сътрудничество и координация, но няма съвместни операции на терен", коментира Клаудия Шейнбаум. "Ако това разследване потвърди, че е имало съвместна операция, тогава ще трябва да бъдат разгледани съответните санкции", каза още тя.