Новини
Свят »
Отмяна на полети? Европа разполага с авиационно гориво за не повече от 6 седмици

16 Април, 2026 15:18 896 25

  • ормузки проток-
  • иран-
  • петрол-
  • гражданска авиация-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • доналд тръмп

Прекъсването на доставките през Ормузкия проток ще има сериозни последици за световната икономика

Снимка: БГНЕС/ЕРА
AP AP

Европа има авиационно горива за около 6 седмици. Това заяви ръководителят на Международната агенция по енергетика (МАЕ), цитиран от Асошиейтед прес. Фатих Бирол предупреди, че вероятно ще се стигне до отмяна на полети, ако доставките на петрол останат блокирани заради войната в Иран.

Той обрисува отрезвяваща картина на глобалните последици от "най-голямата енергийна криза, с която някога сме се сблъсквали". Според него прекъсването на доставките през Ормузкия проток ще има сериозни последици за световната икономика. По думите му колкото по-дълго продължава това, толкова по-лошо ще бъде за икономическия растеж и инфлацията по света.

Ефектът ще бъде по-високи цени на бензина, по-високи цени на газ и по-високи цени на електроенергията, смята Бирол. Той отбеляза, че някои страни ще бъдат по-силно засегнати от други. Шефът на МАЕ открои Япония, Корея, Индия, Китай, Пакистан и Бангладеш като страни на предната линия на енергийната криза.

"Страните, които ще пострадат най-много, няма да бъдат тези, чийто глас се чува много. Това ще бъдат главно развиващите се страни. По-бедните страни в Азия, Африка и Латинска Америка", поясни той. Бирол посочи, че след това ще стигне до Европа и Северна и Южна Америка. Според него, ако Ормузкия проток остане затворен, скоро ще се преустановят полети от точка А до точка Б заради липсата на авиационно гориво.

Бирол не одобрява таксите, наложени от Иран, за преминаването на корабите през ключовия морски път. По думите му има риск да се създаде прецедент, който би могъл да се приложи и върху други морски пътища.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 а къде е новия пакет от санкций?

    26 1 Отговор
    важното е нов пакет санкций от урсула, останалото е бош-лаф работа

    Коментиран от #6

    15:19 16.04.2026

  • 2 Няма проблем

    13 0 Отговор
    Трънчо ще ги снабди.

    15:21 16.04.2026

  • 3 честен ционист

    5 12 Отговор
    Авиационно гориво ще се намери, поне Мунчо да врътне една «Кобра Пугачёва» по случай победата.

    Коментиран от #5

    15:21 16.04.2026

  • 4 Владимир Путин, президент

    2 9 Отговор
    24 февруари 2022г отворих Коробката на Пандора !!!
    Светът полудя ☝️

    15:23 16.04.2026

  • 5 кекав е фъ-16 не става за дрифтене

    10 0 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    фъ-16 не може да прави тоя пирует с кобрата на пугачов!

    ще му се скършат крилете ха ха ха

    само руските самолети могат да дрифтят тъй!

    Коментиран от #9

    15:26 16.04.2026

  • 6 И тези

    15 0 Отговор

    До коментар #1 от "а къде е новия пакет от санкций?":

    щели да побеждават Русия, Китай С.Корея, САЩ, Беларус.😂🤣😂🤣 Днес четох , че са увеличили покупките на газ от Русия. Какви санкции, какви смешки.:)) Лицемери. Едно казват на робите си, друго правят. Пълнат гушката на Русия:))

    15:26 16.04.2026

  • 7 Роден в НРБ

    13 1 Отговор
    Супер. Дано да изчезне всичкото гориво. Така ще спре преноса на тъпи идеи от запада към нас

    Коментиран от #11

    15:27 16.04.2026

  • 8 Боко

    3 0 Отговор
    Европа ще 🪦

    15:28 16.04.2026

  • 9 честен ционист

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "кекав е фъ-16 не става за дрифтене":

    Българските F-16 ги ремонтираме, откакто дойдоха с частите на МиГ-29. Така че вече са по руски образец.

    15:28 16.04.2026

  • 10 Лада искра

    4 0 Отговор
    Вземете си по едно магаре и пътувайте из ес

    15:29 16.04.2026

  • 11 честен ционист

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Роден в НРБ":

    По-скоро на Ганчо ще му се наложи да се евакуира от територият с всякакви налични салове, надуваеми лодки, и корита.

    15:30 16.04.2026

  • 12 Терминиран 2

    3 0 Отговор
    Гориво ще има ли за Херкулесите?

    15:31 16.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Някой чувал ли е за Фатих Бирол ,който реве като девица за хюй,че е—пейците няма да пътуват?

    15:35 16.04.2026

  • 15 Абе

    7 0 Отговор
    къде е Урсула? Зелена енергия му е майката...

    Коментиран от #16, #21

    15:35 16.04.2026

  • 16 Пешо Кюстендилецо

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Абе":

    Епа що, начи яз турим летото бидоно от киселото зеле на на гаражо, пуним го със студена вода от бунаро, она се сгрее и сън наденал един маркуч на канелата и си се къпем без пари у дворо. Това си е зелана енергия, нищо не плащам, ни ток ни вода.

    15:44 16.04.2026

  • 17 ТеЗи новини не са чак

    0 0 Отговор
    толкова интересни.Чакаме Трънчо да се изяви отново

    15:49 16.04.2026

  • 18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор
    ЕсеС от години кърши пръсти, защото наложи санкции на руските самолети и .....
    самолетите на евроGEйските авиокомпании гордо
    ТРЯБВА ДА ЗАОБИКАЛЯТ Рашкия❗
    Резултат- часове по-дълги полети, тонове повече гориво 🤔

    Коментиран от #23

    15:50 16.04.2026

  • 19 ами

    0 0 Отговор
    турция не събира ли такси през босфора?!

    15:51 16.04.2026

  • 20 Тъпо соросоидче

    3 0 Отговор
    Няма да летим, няма да ядем, няма да се къпем за да му е зле на Путин. И ще заживеем в новия 12-ти век, без емисии и без полове и няма да имаме нищо но ще сме щастливи.Слава на Урсула и на Сорос.

    15:52 16.04.2026

  • 21 ами

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Абе":

    ха ха ха - да - никакви самолети

    15:52 16.04.2026

  • 22 Ехаа

    0 0 Отговор
    Перфектно, приземяване на урсулите! Лятото да си седят у дома!

    15:53 16.04.2026

  • 23 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    🛬 Известни са няколко опита на МОЛБА тайно да се отвори руското въздушно пространство 🤔

    15:53 16.04.2026

  • 24 това

    1 0 Отговор
    Това го слушаме от повече от месец.

    15:54 16.04.2026

  • 25 Артилерист

    0 0 Отговор
    Войната с Иран я започнаха американците. Иран се защитава срещу тази подла агресия и е в правото си да навреди на агресора като използва всяка възможност. "Страдалците" трябва да отправят критиките си към американците, които са истинските виновници за това следствие...

    15:59 16.04.2026