Отмяна на полети? Европа разполага с авиационно гориво за не повече от 6 седмици

Европа има авиационно горива за около 6 седмици. Това заяви ръководителят на Международната агенция по енергетика (МАЕ), цитиран от Асошиейтед прес. Фатих Бирол предупреди, че вероятно ще се стигне до отмяна на полети, ако доставките на петрол останат блокирани заради войната в Иран.
Той обрисува отрезвяваща картина на глобалните последици от "най-голямата енергийна криза, с която някога сме се сблъсквали". Според него прекъсването на доставките през Ормузкия проток ще има сериозни последици за световната икономика. По думите му колкото по-дълго продължава това, толкова по-лошо ще бъде за икономическия растеж и инфлацията по света.
Ефектът ще бъде по-високи цени на бензина, по-високи цени на газ и по-високи цени на електроенергията, смята Бирол. Той отбеляза, че някои страни ще бъдат по-силно засегнати от други. Шефът на МАЕ открои Япония, Корея, Индия, Китай, Пакистан и Бангладеш като страни на предната линия на енергийната криза.
"Страните, които ще пострадат най-много, няма да бъдат тези, чийто глас се чува много. Това ще бъдат главно развиващите се страни. По-бедните страни в Азия, Африка и Латинска Америка", поясни той. Бирол посочи, че след това ще стигне до Европа и Северна и Южна Америка. Според него, ако Ормузкия проток остане затворен, скоро ще се преустановят полети от точка А до точка Б заради липсата на авиационно гориво.
Бирол не одобрява таксите, наложени от Иран, за преминаването на корабите през ключовия морски път. По думите му има риск да се създаде прецедент, който би могъл да се приложи и върху други морски пътища.
1 а къде е новия пакет от санкций?
2 Няма проблем
3 честен ционист
4 Владимир Путин, президент
Светът полудя ☝️
5 кекав е фъ-16 не става за дрифтене
До коментар #3 от "честен ционист":фъ-16 не може да прави тоя пирует с кобрата на пугачов!
ще му се скършат крилете ха ха ха
само руските самолети могат да дрифтят тъй!
6 И тези
До коментар #1 от "а къде е новия пакет от санкций?":щели да побеждават Русия, Китай С.Корея, САЩ, Беларус.😂🤣😂🤣 Днес четох , че са увеличили покупките на газ от Русия. Какви санкции, какви смешки.:)) Лицемери. Едно казват на робите си, друго правят. Пълнат гушката на Русия:))
7 Роден в НРБ
8 Боко
9 честен ционист
До коментар #5 от "кекав е фъ-16 не става за дрифтене":Българските F-16 ги ремонтираме, откакто дойдоха с частите на МиГ-29. Така че вече са по руски образец.
10 Лада искра
11 честен ционист
До коментар #7 от "Роден в НРБ":По-скоро на Ганчо ще му се наложи да се евакуира от територият с всякакви налични салове, надуваеми лодки, и корита.
12 Терминиран 2
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Сатана Z
15 Абе
16 Пешо Кюстендилецо
До коментар #15 от "Абе":Епа що, начи яз турим летото бидоно от киселото зеле на на гаражо, пуним го със студена вода от бунаро, она се сгрее и сън наденал един маркуч на канелата и си се къпем без пари у дворо. Това си е зелана енергия, нищо не плащам, ни ток ни вода.
17 ТеЗи новини не са чак
18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
самолетите на евроGEйските авиокомпании гордо
ТРЯБВА ДА ЗАОБИКАЛЯТ Рашкия❗
Резултат- часове по-дълги полети, тонове повече гориво 🤔
19 ами
20 Тъпо соросоидче
21 ами
До коментар #15 от "Абе":ха ха ха - да - никакви самолети
22 Ехаа
23 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #18 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":🛬 Известни са няколко опита на МОЛБА тайно да се отвори руското въздушно пространство 🤔
24 това
25 Артилерист
