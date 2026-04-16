Отмяна на полети? Европа разполага с авиационно гориво за не повече от 6 седмици

Европа има авиационно горива за около 6 седмици. Това заяви ръководителят на Международната агенция по енергетика (МАЕ), цитиран от Асошиейтед прес. Фатих Бирол предупреди, че вероятно ще се стигне до отмяна на полети, ако доставките на петрол останат блокирани заради войната в Иран.

Той обрисува отрезвяваща картина на глобалните последици от "най-голямата енергийна криза, с която някога сме се сблъсквали". Според него прекъсването на доставките през Ормузкия проток ще има сериозни последици за световната икономика. По думите му колкото по-дълго продължава това, толкова по-лошо ще бъде за икономическия растеж и инфлацията по света.

Ефектът ще бъде по-високи цени на бензина, по-високи цени на газ и по-високи цени на електроенергията, смята Бирол. Той отбеляза, че някои страни ще бъдат по-силно засегнати от други. Шефът на МАЕ открои Япония, Корея, Индия, Китай, Пакистан и Бангладеш като страни на предната линия на енергийната криза.

"Страните, които ще пострадат най-много, няма да бъдат тези, чийто глас се чува много. Това ще бъдат главно развиващите се страни. По-бедните страни в Азия, Африка и Латинска Америка", поясни той. Бирол посочи, че след това ще стигне до Европа и Северна и Южна Америка. Според него, ако Ормузкия проток остане затворен, скоро ще се преустановят полети от точка А до точка Б заради липсата на авиационно гориво.

Бирол не одобрява таксите, наложени от Иран, за преминаването на корабите през ключовия морски път. По думите му има риск да се създаде прецедент, който би могъл да се приложи и върху други морски пътища.