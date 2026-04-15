Иран вдигна руски хеликоптера Ми-28 над Техеран

Иран вдигна руски хеликоптера Ми-28 над Техеран

15 Април, 2026 05:39, обновена 15 Април, 2026 05:53 2 470 31

Целта е демонстрация на запазената военна мощ на страната, коментира Military Watch Magazine

Иран вдигна руски хеликоптера Ми-28 над Техеран - 1
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иранските военновъздушни сили вдигнаха най-малко два ударни хеликоптера Ми-28 за полет над Техеран, съобщи списание Military Watch Magazine.

Както отбелязва изданието, Ми-28 са единствените ударни хеликоптери в иранския инвентар. Целта на полета им е била да демонстрира военната мощ на страната и наличието на самолети в Техеран след бомбардировките от Израел и Съединените щати.

Ми-28 би могъл потенциално да допринесе значително за военните операции на Иран срещу Съединените щати и техните съюзници.

Известен с натовското си наименование Havoc или руското „Нощен ловец“, Ми-28 е специализиран хеликоптер, проектиран за унищожаване на бронирана техника, жива сила и въздушни цели при всякакви

Екипажът е защитен от т.нар. „титаниева баня“, която издържа на преки попадения от 20-милиметрови снаряди.

Екипаж му е от двама души, разположени в тандемна кабина.

Хеликоптерът е оборудван със системи за пасивна защита и катапултируеми седалки, които омекотяват удара при аварийно приземяване.

Двата му газотурбинни двигателя позволяващи висока маневреност и скорост. Нормалното му излетно тегло около 10 400 кг, с максимум до 11 500 кг.

Модификацията Ми-28Н е оптимизирана за нощни операции благодарение на усъвършенствани термовизионни системи и радар.

Машината разполага с 30-мм автоматично оръдие 2А42, монтирано под носа. Може да носи до 16 противотанкови ракети, както и блокове с неуправляеми авиационни ракети.

Разполага с възможност за монтиране на ракети „въздух-въздух“ за защита срещу противникови хеликоптери и дронове.

Ми-28 се счита за основен конкурент на американския AH-64 Apache, като се отличава с по-висока степен на пасивна защита, но често е критикуван за по-сложна поддръжка

Русия предоставя на Иран значителна военна и разузнавателна подкрепа, която е еволюирала в дълбоко стратегическо партньорство.

Москва осигурява на Техеран достъп до сателитна информация в реално време, включително данни за движението на американски военни кораби и самолети в Близкия изток. Тази помощ е критична за насочването на ирански атаки срещу западни бази и интереси в региона.

Руската страна предоставя специализирани технологии за усъвършенстване на иранските дронове, както и опит от бойното поле в Украйна за подобряване на тактиките за нападение.

Продължават доставките на руско въоръжение, като се очаква или вече се осъществява интеграция на модерни системи за противовъздушна отбрана и самолети като Су-35, с цел укрепване на иранската отбранителна способност срещу потенциални въздушни удари.

В контекста на текущите конфликти в региона, Русия доставя и медицински материали и лекарства за справяне с недостига след военни операции.

Това сътрудничество е двустранно, като Иран продължава да бъде ключов доставчик на дронове "Шахед" за руските операции в Украйна.


Иран (Ислямска Република)
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Б 2 Спирит

    9 11 Отговор
    Голема мощ😀

    05:55 15.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Кой да знае?

    18 6 Отговор
    Злите езици говорят, че МИ-28 са обикаляли вчера свободно въздушното пространство над Израел, не над Техеран...

    Коментиран от #15

    05:57 15.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ванс да вдигне нещо.

    12 1 Отговор
    Ама то не е като плямпането.

    06:03 15.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Зоран

    7 0 Отговор
    Улиците на Техеран се охраняват от иракски шиитски милиции с цивилни превозни средства и автомати „Калашников“.

    Коментиран от #11

    06:03 15.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Израел все трябва

    0 11 Отговор
    да имат по какво да стрелят, не ли?

    06:07 15.04.2026

  • 11 на калашниците им

    1 3 Отговор

    До коментар #8 от "Зоран":

    пише маде ин булгария

    06:09 15.04.2026

  • 12 Истината

    16 2 Отговор
    Взе да ми намирисва на Виетнам 2, ама по-зле...

    Коментиран от #13

    06:10 15.04.2026

  • 13 Хахаха

    2 12 Отговор

    До коментар #12 от "Истината":

    Бум бум Техеран

    06:16 15.04.2026

  • 14 Хахаха

    5 17 Отговор
    тоя хеликоптер изпълзя цяла седмица след като войната спря. 36 дни Израел се разхождаше в небето над Техеран и бомбардираше каквото си поискат, включително аятолаха -- тогава хеликоптери нямаше. След като Иран клекнаха да преговарят, хеликоптерът изчака още 1 седмица са по-сигурно и излезе са се покаже. Палячовци. Ясно е че е за пред глупавия им народ, ама дали и те се връзват... То е толкова жалко че не е и смешно

    06:30 15.04.2026

  • 15 Кои

    5 15 Отговор

    До коментар #4 от "Кой да знае?":

    зли езици, две пияни копейки в селската кръчма ли? Убеждавайте се взаимно във фантазиите си и оставете реалността на другите

    Коментиран от #16

    06:32 15.04.2026

  • 16 Кой да знае?

    9 3 Отговор

    До коментар #15 от "Кои":

    А, не ПеПеецо, просто гледах някакво забранено еврейско клипче.. ама не знам какво толкова те боли (или сърби) от това.

    Коментиран от #23

    06:39 15.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Град Козлодуй

    7 2 Отговор
    Това не е вярно!Руснаците нямат вече оръжия,бият се с лопати ......хахаха.

    Коментиран от #22, #24, #25

    06:48 15.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Евгени

    1 4 Отговор

    До коментар #20 от "Град Козлодуй":

    Прав си! Те ако имаха оръжие, вече щяха да са поне в Киев,ако не в Лисабон. А не да буксуват вече пета година около По5ровск

    06:57 15.04.2026

  • 23 ПеПеецо

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Кой да знае?":

    Много лъже дойче Зелето. Лично Сорос им пише статиите. Истината била - Орбан спечелил изборите, Тръмп молел за мир, Зеленски бил човек на Путин, Сталин бил жив, СССР не бил се разпаднал, а това бил многоходов ход на Путин.

    Възраждане печелят изборите. Пенсиите ще ги плащат в рубли и нафтата ще е на руски цени.

    Ганев никога не допуска грешки в заглавието. Никога не пише пропаганда и лъжи.

    07:02 15.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Безказарменико

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Град Козлодуй":

    Лопатата е най-важното оръжие на войника. Ако не беше ген Зе пeдaлчe и беше ходил в казарма да станеш мъж, щеше да си научил това.

    07:07 15.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Титк

    0 2 Отговор
    Итациъе са натикани в ъгъла като мишки.

    Коментиран от #30

    07:17 15.04.2026

  • 28 Продължават доставките на руско въоръжен

    0 2 Отговор
    Продължават доставките на руско въоръжение, като се очаква или вече се осъществява интеграция на модерни системи за противовъздушна отбрана и самолети като Су-35
    "МОДЕРНИ СИСТЕМИ", СУ-35, което не смее да доближи украинската граница, МНОГО САМАГОН СТЕ УПОТРЕБИЛИ ОЩЕ В РАННИ ЗОРИ....

    07:24 15.04.2026

  • 29 ЧАЛМИТЕ НЕЩАСТНИ УЧАСТВАТ

    0 2 Отговор
    ВЪВ ВОЙНАТА, НО С ТОВА ВЪОРЪЖЕНИЕ НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ОТ ГЛАВНИТЕ ГЕРОИ, А САМО ОБИКНОВЕНИ СТАТИСТИ И ТО ЗА ПО ЕДНО ДЕЙСТВИЕ.

    07:30 15.04.2026

  • 30 Чети бе, чукча!

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Титк":

    Чети бе, чукча!

    07:31 15.04.2026

  • 31 ДЪРТИЯТ КОН ХОДИЛ В

    0 0 Отговор
    СТРАНАТА ЖЪЛТИТЕ. КОЛКО ЛИ "МЕДНА РОСА" Е ОБЛИЗАЛ ПО "БЕЗКРАЙНИТЕ" СИ НИ ПОЛЕТА?

    07:35 15.04.2026

