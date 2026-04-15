Иран вдигна руски хеликоптера Ми-28 над Техеран

Иранските военновъздушни сили вдигнаха най-малко два ударни хеликоптера Ми-28 за полет над Техеран, съобщи списание Military Watch Magazine.

Както отбелязва изданието, Ми-28 са единствените ударни хеликоптери в иранския инвентар. Целта на полета им е била да демонстрира военната мощ на страната и наличието на самолети в Техеран след бомбардировките от Израел и Съединените щати.

Ми-28 би могъл потенциално да допринесе значително за военните операции на Иран срещу Съединените щати и техните съюзници.

Известен с натовското си наименование Havoc или руското „Нощен ловец“, Ми-28 е специализиран хеликоптер, проектиран за унищожаване на бронирана техника, жива сила и въздушни цели при всякакви

Екипажът е защитен от т.нар. „титаниева баня“, която издържа на преки попадения от 20-милиметрови снаряди.

Екипаж му е от двама души, разположени в тандемна кабина.

Хеликоптерът е оборудван със системи за пасивна защита и катапултируеми седалки, които омекотяват удара при аварийно приземяване.

Двата му газотурбинни двигателя позволяващи висока маневреност и скорост. Нормалното му излетно тегло около 10 400 кг, с максимум до 11 500 кг.

Модификацията Ми-28Н е оптимизирана за нощни операции благодарение на усъвършенствани термовизионни системи и радар.



Машината разполага с 30-мм автоматично оръдие 2А42, монтирано под носа. Може да носи до 16 противотанкови ракети, както и блокове с неуправляеми авиационни ракети.

Разполага с възможност за монтиране на ракети „въздух-въздух“ за защита срещу противникови хеликоптери и дронове.

Ми-28 се счита за основен конкурент на американския AH-64 Apache, като се отличава с по-висока степен на пасивна защита, но често е критикуван за по-сложна поддръжка

Русия предоставя на Иран значителна военна и разузнавателна подкрепа, която е еволюирала в дълбоко стратегическо партньорство.

Москва осигурява на Техеран достъп до сателитна информация в реално време, включително данни за движението на американски военни кораби и самолети в Близкия изток. Тази помощ е критична за насочването на ирански атаки срещу западни бази и интереси в региона.

Руската страна предоставя специализирани технологии за усъвършенстване на иранските дронове, както и опит от бойното поле в Украйна за подобряване на тактиките за нападение.

Продължават доставките на руско въоръжение, като се очаква или вече се осъществява интеграция на модерни системи за противовъздушна отбрана и самолети като Су-35, с цел укрепване на иранската отбранителна способност срещу потенциални въздушни удари.

В контекста на текущите конфликти в региона, Русия доставя и медицински материали и лекарства за справяне с недостига след военни операции.

Това сътрудничество е двустранно, като Иран продължава да бъде ключов доставчик на дронове "Шахед" за руските операции в Украйна.