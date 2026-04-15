Тръмп: НАТО не беше и няма да бъде с нас

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че съюзниците от НАТО не са оказали помощ на Съединените щати и няма да го правят в бъдеще.

„НАТО не е било с нас и няма да бъде с нас в бъдеще“, написа той в Truth Social.

Операцията на Съединените щати срещу Иран е към своя край, заяви преди това Тръмп в интервю за Fox News.

„Вярвам, че тя е към своя край. Виждам я като много близо до завършване“, каза той в разговор с водещата на Fox News Мария Бартиромо, откъс от който беше публикуван в X.

Според американския лидер, ако беше „повишил залозите“ в конфликта, на Иран щеше да му отнеме „20 години, за да се възстанови“. „Още не сме приключили“, добави той.

По-рано Бартиромо заяви, че Тръмп смята войната с Иран за приключила.