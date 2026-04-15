Новини
Свят »
Турция »
Ердоган: Турция работи за удължаване на примирието между САЩ и Иран

Ердоган: Турция работи за удължаване на примирието между САЩ и Иран

15 Април, 2026 14:25 487 1

  • турция-
  • ердоган-
  • примирие-
  • сащ-
  • иран

Анкара настоява за намаляване на напрежението и продължаване на преговорите в Близкия изток

Ердоган: Турция работи за удължаване на примирието между САЩ и Иран - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви днес, че Анкара работи за удължаване на примирието между Съединените щати и Иран, както и за намаляване на напрежението и продължаване на преговорите, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В изказване пред депутати в турския парламент той подчерта, че въпреки съществуващите трудности Турция запазва надежда за положително развитие.

Ердоган отбеляза, че атаките на Израел в Ливан вредят на перспективите за мир, като допълни, че временното примирие е създало възможност, която не трябва да бъде пропускана.

По думите му сложните въпроси в преговорите могат да бъдат решени, ако страните се съсредоточат върху ползите от мира.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  1 Арменски геноцид

    0 3 Отговор
    Толкова дълго време ни казваше, че Израел води Америка и че Америка се бори с Иран. Дали сега си е променил мнението или ни лъже както винаги... Никой не иска „миротвореца" касапин от Анкара за посредник, колкото и да се опитва

    14:41 15.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания