Ердоган: Турция работи за удължаване на примирието между САЩ и Иран

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви днес, че Анкара работи за удължаване на примирието между Съединените щати и Иран, както и за намаляване на напрежението и продължаване на преговорите, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В изказване пред депутати в турския парламент той подчерта, че въпреки съществуващите трудности Турция запазва надежда за положително развитие.

Ердоган отбеляза, че атаките на Израел в Ливан вредят на перспективите за мир, като допълни, че временното примирие е създало възможност, която не трябва да бъде пропускана.

По думите му сложните въпроси в преговорите могат да бъдат решени, ако страните се съсредоточат върху ползите от мира.