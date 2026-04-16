Сенатът на САЩ отхвърли резолюция за прекратяване на войната с Иран

Сенатът на САЩ отхвърли резолюция за прекратяване на войната с Иран

16 Април, 2026 04:53, обновена 16 Април, 2026 04:57 1 347 11

Предложението беше подкрепено от 47 сенатори, като 52 гласуваха против, а един се въздържа

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Сенатът на САЩ отхвърли резолюция, призоваваща за прекратяване на огъня в Иран, докато Конгресът не я одобри, съобщава Ройтерс.

Проектът за резолюция беше подкрепен от 47 сенатори, като 52 гласуваха против. Един законодател се въздържа от гласуване.

Резолюцията бе изготвена от демократи. Това е четвъртата подобна инициатива на демократите, всички от които бяха отхвърлени от Сената с мнозинство от републиканците.

Сред републиканците само сенатор Ранд Пол от Кентъки е гласувал в подкрепа на резолюцията. Сред демократите сенатор Джон Фетерман от Пенсилвания е дал глас против нея.

Според Конституцията на САЩ само Конгресът има правомощието да обявява война. Много американски лидери обаче смятат, че това правило не се прилага за краткосрочни операции или ако страната е под непосредствена заплаха.

В началото на март и двете камари на Конгреса – Камарата на представителите и Сенатът – отхвърлиха резолюция, която би забранила на президента Доналд Тръмп да провежда военни операции в Иран без одобрението на Конгреса. 53 сенатори и 219 членове на Камарата на представителите гласуваха против резолюцията.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Така е в Америка

    7 2 Отговор
    Президентът решава съдбата на света. Това е удобно за всички. Демокрацията работи докато го изберат, след това идва едноличната власт. Не е лесно да си президент на света.

    05:16 16.04.2026

  • 2 Чорбара

    8 3 Отговор
    Краварите са боклуци,аРижия пес е Алтав.

    Коментиран от #9

    05:44 16.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Само питам

    5 1 Отговор
    Е, явно не е дамо бай Дончо демона...
    За козяците питам

    05:51 16.04.2026

  • 5 Ами..

    7 2 Отговор

    До коментар #3 от "Исторически факти":

    По-скоро алчи хора без ценности.
    За тях кражбата не е проблем

    Коментиран от #10

    05:52 16.04.2026

  • 6 Президентът е изпълнител директор на АД

    3 0 Отговор
    Изразът „Цар царува, но не управлява“ е измислен за конституционната монархия, но важи в голяма степен и за президентската република, в която президентът наподобява ролята на монарх, но за определен мандат. В действителност управляват тези социално-икономически кръгове, които са съдредоточили значително материално богатство. Те държат значителни лостове за влияние върху управлението - медии, централни фигури в правосъдието, финансовата система, регулаторите, които са относителни независими от президента, както и паралелни структури на власта като нпо и паравоенни организации. За разлика от президента, който има временна и частична власт, властта на тези кръгове е дълготрайна и всеобхватна. В този смъсъл президентът упражнява само оперативната власт както например изпълнителния директор в едно търговско дружество, а реалната власт е на съдружниците/акционерите. На ниво държава всички сме акционери/съдружници в държавата, но някои от нас имат много повече акции/дялове, тъй като имат по-голяма икономическа власт. Реално в държавата управляват акционерите с повече гласове, а обикновените граждани са като миноритарни акционери, чийто глас няма особено значение.

    05:59 16.04.2026

  • 7 Квадрат13

    2 1 Отговор
    Тука има , тука нема. Игра на нерви. Хората трябва да творят а не да рушат. Алчността убива разума.

    Коментиран от #11

    06:09 16.04.2026

  • 8 дядото

    1 0 Отговор
    не плюйте по тръмп,вината за войните и насилието е на сената и върхушката на фащ

    06:35 16.04.2026

  • 9 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Чорбара":

    Кой ли бомби Путин и Иран ???

    06:39 16.04.2026

  • 10 Учат са от

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ами..":

    От путин

    06:40 16.04.2026

  • 11 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Квадрат13":

    И какво могат, че щели да "творят"!

    06:47 16.04.2026