Сенатът на САЩ отхвърли резолюция за прекратяване на войната с Иран

Сенатът на САЩ отхвърли резолюция, призоваваща за прекратяване на огъня в Иран, докато Конгресът не я одобри, съобщава Ройтерс.

Проектът за резолюция беше подкрепен от 47 сенатори, като 52 гласуваха против. Един законодател се въздържа от гласуване.

Резолюцията бе изготвена от демократи. Това е четвъртата подобна инициатива на демократите, всички от които бяха отхвърлени от Сената с мнозинство от републиканците.

Сред републиканците само сенатор Ранд Пол от Кентъки е гласувал в подкрепа на резолюцията. Сред демократите сенатор Джон Фетерман от Пенсилвания е дал глас против нея.

Според Конституцията на САЩ само Конгресът има правомощието да обявява война. Много американски лидери обаче смятат, че това правило не се прилага за краткосрочни операции или ако страната е под непосредствена заплаха.

В началото на март и двете камари на Конгреса – Камарата на представителите и Сенатът – отхвърлиха резолюция, която би забранила на президента Доналд Тръмп да провежда военни операции в Иран без одобрението на Конгреса. 53 сенатори и 219 членове на Камарата на представителите гласуваха против резолюцията.