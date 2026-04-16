Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
САЩ »
Демократите внасят предложение за импийчмънт на шефа на Пентагона Пийт Хегсет

16 Април, 2026 05:30, обновена 16 Април, 2026 05:40 1 199 9

  • сащ-
  • демократи-
  • импийчмънт-
  • пийт хегсет-
  • пентагон

Сред посочените причини е военната операция срещу Иран, свързана с цивилни жертви, ударите срещу плавателни съдове в Карибско море и небрежното боравене с поверителна информация

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Демократите в Камарата на представителите на САЩ внасят резолюция за импийчмънт по шест члена на министъра на отбраната Пийт Хегсет, предаде Axios.

Те включват удари срещу Иран без одобрението на Конгреса и излагане на американски военнослужещи на неправомерен риск, както и нарушаване на законите за въоръжените конфликти. Според демократите, Хегсет е „разрешен, толерирал или не е предотвратил“ операции в Иран, които „са довели до значителни жертви сред цивилното население и унищожаване на гражданската инфраструктура в Иран“. По-конкретно, те цитират удара срещу девическото училище в Минаб, както и удари срещу кораби в Карибите.

Отделен член се отнася до небрежното боравене с поверителна информация. Това е свързано със Signalgate, скандалът, в който редакторът на Atlantic Джеф Голдбърг беше случайно добавен в чат на Signal, където Хегсет и други висши американски служители обсъждаха удари в Йемен. Шефът на Пентагона „демонстрира груба небрежност при боравенето с поверителна и класифицирана информация“ и „застраши безопасността на американския персонал чрез небрежното си и неподходящо поведение“, заключават авторите.

Хегсет е обвинен и в злоупотреба с власт и подкопаване на общественото доверие в Пентагона.

Axios отбелязва, че резолюцията на практика няма шанс да бъде приета от Конгреса, но тя показва, че демократите са се обединили около Хегсет, превръщайки го в новата си основна цел в администрацията на Доналд Тръмп. Преди това те настояваха за импийчмънт на бившия министър на вътрешната сигурност Кристи Ноем и бившия главен прокурор Пам Бонди, и двете от които впоследствие бяха уволнени от Тръмп. Хегсет е водещият кандидат да стане новият "Бугимен" /фолклорен персонаж, използван основно за плашене на непослушни деца/“, пише изданието.

„Това е просто още един опит на демократите да грабнат заглавията, докато Министерството на отбраната решително и до голяма степен постигна целите на президента в Иран“, каза говорителката на Пентагона Кингсли Уилсън пред Axios. Хегсет „ще продължи да защитава родината и да насърчава мира със сила“, добави тя.

Резолюцията за импийчмънт е дълга седем страници. Тя се представя от представителя Ясамин Ансари (демократ от Аризона), първата ирано-американка, избрана в Конгреса. Съвносители са Стив Коен (демократ от Тенеси), Жасмин Крокет (демократ от Тексас), Никема Уилямс (демократ от Джорджия), Дина Титус (демократ от Невада), Дейвид Мин (демократ от Калифорния), Шри Танедар (демократ от Мичиган), Британи Петерсен (демократ от Колорадо) и Сара Макбрайд (демократ от Делауеър).

„Това е просто още един фарс, предназначен да разсее американския народ от значителните успехи, които сме постигнали“, подчерта Уилсън.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Meфистофел

    9 0 Отговор
    "Те включват удари срещу Иран без одобрението на Конгреса...."
    Какви ги дрънкате бе!!! В краварника няма Конгрес. Има Кнесет 2.0
    На всичкото отгоре одобрение от Конгреса се изисква само ако военните действия продължат повече от 60 календарни (не работни) дни. Което е и още една от причините за "примирието". Броячът се нулира.

    Коментиран от #4

    05:49 16.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Meфистофел

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Meфистофел":

    Забравих да добавя - вижте биографията на Сюзън Уайлс, шефката на администрацията на Белия Дом (на Дончо демек). Преди това е била главен координатор на изборната кампания на Биби.
    Има ли нужда от повече инфо или врътката е ясна?

    05:55 16.04.2026

  • 5 Дълбоко сондиране

    2 1 Отговор
    Напоследък демократите газпикаят, втечнен LNG.

    06:08 16.04.2026

  • 6 Жорко

    4 1 Отговор
    Те па намерили на кой импийчмънт да правят,нещо да объркали човека.

    06:22 16.04.2026

  • 7 Парс

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Коцейкин":

    Нали беше татко на НАТО .

    06:26 16.04.2026

  • 8 Артилерист

    3 0 Отговор
    "Насърчаване на мира със сила" е част от словесните конструкции, които американците съчиняват за да оправдаят безумната си агресия срещу независими държави. Най-често такива, които имат много петрол и др. природни ресурси за ограбване...

    06:32 16.04.2026

  • 9 Анти нрб

    0 0 Отговор
    Американците просто спасяват света от комунистическия лагер.

    06:43 16.04.2026