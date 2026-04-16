Демократите внасят предложение за импийчмънт на шефа на Пентагона Пийт Хегсет

Демократите в Камарата на представителите на САЩ внасят резолюция за импийчмънт по шест члена на министъра на отбраната Пийт Хегсет, предаде Axios.

Те включват удари срещу Иран без одобрението на Конгреса и излагане на американски военнослужещи на неправомерен риск, както и нарушаване на законите за въоръжените конфликти. Според демократите, Хегсет е „разрешен, толерирал или не е предотвратил“ операции в Иран, които „са довели до значителни жертви сред цивилното население и унищожаване на гражданската инфраструктура в Иран“. По-конкретно, те цитират удара срещу девическото училище в Минаб, както и удари срещу кораби в Карибите.

Отделен член се отнася до небрежното боравене с поверителна информация. Това е свързано със Signalgate, скандалът, в който редакторът на Atlantic Джеф Голдбърг беше случайно добавен в чат на Signal, където Хегсет и други висши американски служители обсъждаха удари в Йемен. Шефът на Пентагона „демонстрира груба небрежност при боравенето с поверителна и класифицирана информация“ и „застраши безопасността на американския персонал чрез небрежното си и неподходящо поведение“, заключават авторите.

Хегсет е обвинен и в злоупотреба с власт и подкопаване на общественото доверие в Пентагона.

Axios отбелязва, че резолюцията на практика няма шанс да бъде приета от Конгреса, но тя показва, че демократите са се обединили около Хегсет, превръщайки го в новата си основна цел в администрацията на Доналд Тръмп. Преди това те настояваха за импийчмънт на бившия министър на вътрешната сигурност Кристи Ноем и бившия главен прокурор Пам Бонди, и двете от които впоследствие бяха уволнени от Тръмп. Хегсет е водещият кандидат да стане новият "Бугимен" /фолклорен персонаж, използван основно за плашене на непослушни деца/“, пише изданието.

„Това е просто още един опит на демократите да грабнат заглавията, докато Министерството на отбраната решително и до голяма степен постигна целите на президента в Иран“, каза говорителката на Пентагона Кингсли Уилсън пред Axios. Хегсет „ще продължи да защитава родината и да насърчава мира със сила“, добави тя.

Резолюцията за импийчмънт е дълга седем страници. Тя се представя от представителя Ясамин Ансари (демократ от Аризона), първата ирано-американка, избрана в Конгреса. Съвносители са Стив Коен (демократ от Тенеси), Жасмин Крокет (демократ от Тексас), Никема Уилямс (демократ от Джорджия), Дина Титус (демократ от Невада), Дейвид Мин (демократ от Калифорния), Шри Танедар (демократ от Мичиган), Британи Петерсен (демократ от Колорадо) и Сара Макбрайд (демократ от Делауеър).

„Това е просто още един фарс, предназначен да разсее американския народ от значителните успехи, които сме постигнали“, подчерта Уилсън.