The Wall Street Journal: Тръмп иска американските автомобилни гиганти да произвеждат оръжия

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп възнамерява да използва производствените мощности на американски автомобилни производители за производство на оръжия, съобщава The Wall Street Journal.

Според вестника, висши служители на Пентагона са провели разговори с ръководителите на няколко автомобилни производители, включително General Motors и Ford.

Министерството на отбраната на САЩ е заинтересовано да използва производствените мощности и персонала на автомобилните производители за увеличаване на производството на боеприпаси и военна техника, чиито запаси са изчерпани от продажбите на американско оръжие на Киев и американско-израелската военна операция срещу Иран.

Изданието отбелязва, че подобни мерки „напомнят на практики, използвани по време на Втората световна война“.