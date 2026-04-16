Тръмп обяви: Лидерите на Израел и Ливан ще проведат първа среща от 34 години на 16 април

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че лидерите на Израел и Ливан ще проведат разговори на 16 април.

„Мина много време, откакто лидерите на двете страни са говорили за последен път, 34 години, за да бъдем точни. Това ще се случи утре. Отлично“, написа той в Truth Social.

На 14 април представители на Израел и Ливан проведоха сеща във Вашингтон, която завърши с историческо споразумение за започване на преки мирни преговори. Това бяха първите подобни разговори между двете страни от 1993 г. насам.



Разговорите бяха организирани с помощта на американския държавен секретар Марко Рубио. Израел беше представен от посланика си в САЩ Йехиел Лайтер, а Ливан – от своя посланик Нада Ал-Акъл.



Израелският посланик определи срещата като „прекрасен обмен“ и подчерта, че двете страни са обединени в противопоставянето си на дестабилизиращи фактори.



„Хизбула“ разкритикува преговорите, заявявайки, че те задълбочават разделението в Ливан.



На фона на дипломатическите усилия, над 1 милион ливански граждани са напуснали домовете си заради продължаващите военни действия