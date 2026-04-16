Тръмп обяви: Лидерите на Израел и Ливан ще проведат първа среща от 34 години на 16 април

16 Април, 2026 06:51, обновена 16 Април, 2026 06:55 684 8

Това е отлично, отбеляза американският президент

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че лидерите на Израел и Ливан ще проведат разговори на 16 април.

„Мина много време, откакто лидерите на двете страни са говорили за последен път, 34 години, за да бъдем точни. Това ще се случи утре. Отлично“, написа той в Truth Social.

На 14 април представители на Израел и Ливан проведоха сеща във Вашингтон, която завърши с историческо споразумение за започване на преки мирни преговори. Това бяха първите подобни разговори между двете страни от 1993 г. насам.

Разговорите бяха организирани с помощта на американския държавен секретар Марко Рубио. Израел беше представен от посланика си в САЩ Йехиел Лайтер, а Ливан – от своя посланик Нада Ал-Акъл.

Израелският посланик определи срещата като „прекрасен обмен“ и подчерта, че двете страни са обединени в противопоставянето си на дестабилизиращи фактори.

„Хизбула“ разкритикува преговорите, заявявайки, че те задълбочават разделението в Ливан.

На фона на дипломатическите усилия, над 1 милион ливански граждани са напуснали домовете си заради продължаващите военни действия


  • 1 Шопо

    3 0 Отговор
    Израел е ливанска територия.

    06:57 16.04.2026

  • 2 Ливан

    2 2 Отговор
    Тръмп обяви: Лидерите на Израел и Ливан ще проведат първа среща от 34 години на 16 април - че той президента на Ливан е евреин той много добре знае какво го очаква този предател

    Коментиран от #8

    07:00 16.04.2026

  • 3 Коста

    2 2 Отговор
    Дедо Тчръмпи лудото куче. Най-тъпия Президент на САЩ.

    07:04 16.04.2026

  • 4 Трънчо

    2 0 Отговор
    Почивай малко че наскоро вече взе да използваш много хапчета.

    07:04 16.04.2026

  • 5 Тити

    2 0 Отговор
    Крайно време е Ливан да се отърве от Хизбула те дърпат държавата на долу.

    07:06 16.04.2026

  • 6 Нострадаму с Трънчо

    1 0 Отговор
    Китайците щели да го прегърнат.

    07:08 16.04.2026

  • 7 ....

    0 0 Отговор
    Ако можеха, огромното мнозинство от ливанците сами биха неутрализирали шиитските екстремистки представители на Персия, които разрушават страната им от много години.

    08:25 16.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.