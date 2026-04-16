Бившият кмет на Ню Йорк получи албанско гражданство в Тирана от Еди Рама

Бившият кмет на Ню Йорк Ерик Адамс получи албанско гражданство, като личните му документи бяха връчени в Тирана от премиера на Албания Еди Рама, предаде Албанското радио и телевизия, предава БТА.
Церемонията се е състояла на 14 април по време на четвъртата Среща на върха на диаспората - ежегодно събитие, което събира албанци от цял свят и цели засилване на връзките между диаспората и родината.
Еди Рама подчерта, че малцина са очаквали бившият кмет на Ню Йорк да стане гражданин на Албания, определяйки събитието като „неочакван момент“.
По време на церемонията Рама връчи на Адамс личната карта и паспорта му с думите, че скоро ще бъде „научен и на албански“.
Ерик Адамс заяви, че се чувства свързан с албанската диаспора в Ню Йорк и че вече се гордее не само с американската си, но и с новата си албанска принадлежност.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
7 Соваж бейби
До коментар #6 от "Мдаа":Не му знам произхода ,ама законите ги знам понеже живея и съм женена в чужбина децата също са родени тук .Има закон да се регистрира и в България понеже съм българка и те са и българи така ми обясниха в началото не ми се занимаваше да се ядосвам с бюрократи и документи задължиха ме ,дори и брака тук се заверява и в Бълтария в моите данни на град на раждане .Американци ако нямат тези правила то значе дусиетата ,паспорти и бракове са валидни само в САЩ и пак не съм сигурна.
11:12 16.04.2026
