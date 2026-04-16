Бившият кмет на Ню Йорк получи албанско гражданство в Тирана от Еди Рама

16 Април, 2026 10:58 817 13

Еди Рама връчи документи на церемония, част от Срещата на върха на диаспората

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Бившият кмет на Ню Йорк Ерик Адамс получи албанско гражданство, като личните му документи бяха връчени в Тирана от премиера на Албания Еди Рама, предаде Албанското радио и телевизия, предава БТА.

Церемонията се е състояла на 14 април по време на четвъртата Среща на върха на диаспората - ежегодно събитие, което събира албанци от цял свят и цели засилване на връзките между диаспората и родината.

Еди Рама подчерта, че малцина са очаквали бившият кмет на Ню Йорк да стане гражданин на Албания, определяйки събитието като „неочакван момент“.

По време на церемонията Рама връчи на Адамс личната карта и паспорта му с думите, че скоро ще бъде „научен и на албански“.

Ерик Адамс заяви, че се чувства свързан с албанската диаспора в Ню Йорк и че вече се гордее не само с американската си, но и с новата си албанска принадлежност.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Албанският бандит брат близнак на Боко

    9 2 Отговор
    може да събере де що има боклук по цял свят

    Коментиран от #8

    11:00 16.04.2026

  • 2 честен ционист

    5 1 Отговор
    Много от боята на Ерик Адамс ще получат албанско гражданство в близките години.

    11:00 16.04.2026

  • 3 хмммм

    8 2 Отговор
    още един изедник. ще дава на негъра дето завъди мишки в Ню йоркското метро албански паспорт.

    11:01 16.04.2026

  • 4 Соваж бейби

    6 1 Отговор
    Не разбрах защо ?Има имот в Албания или е с родител/и от Албания ?Ако е с албански родител му се полага защото е и албанец независимо дали живее в Албания.

    Коментиран от #6

    11:03 16.04.2026

  • 5 Хи хи хи

    6 3 Отговор
    ами, че земи та дай, албанско гражданство де, и на зилената нашмъркана марионетка с мръсния потник, "шефчето" на киийюфската хунта де,
    чв оди кат муа без главъ по света

    11:04 16.04.2026

  • 6 Мдаа

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Соваж бейби":

    Бил от албанската диаспора.

    Коментиран от #7

    11:06 16.04.2026

  • 7 Соваж бейби

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Мдаа":

    Не му знам произхода ,ама законите ги знам понеже живея и съм женена в чужбина децата също са родени тук .Има закон да се регистрира и в България понеже съм българка и те са и българи така ми обясниха в началото не ми се занимаваше да се ядосвам с бюрократи и документи задължиха ме ,дори и брака тук се заверява и в Бълтария в моите данни на град на раждане .Американци ако нямат тези правила то значе дусиетата ,паспорти и бракове са валидни само в САЩ и пак не съм сигурна.

    11:12 16.04.2026

  • 8 Енвер Ходжа

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Албанският бандит брат близнак на Боко":

    Хи хи хи
    ей внимавай кво приказваш за сънародниците, че ще има
    гякмаря
    /албанска вендета (кръвно отмъщение) /

    11:12 16.04.2026

  • 9 "Злобното Джуджи"

    2 0 Отговор
    Хи хи хи
    А за, Кличко няма ли да има, гражданство албанско де ???!

    11:16 16.04.2026

  • 10 Всички ще искат

    1 0 Отговор
    И Бойко е бивш кмет,защо не му дават нищо.

    11:20 16.04.2026

  • 11 Путин

    2 1 Отговор
    България да даде гражданство на бившия руски президент Путин.

    11:28 16.04.2026

  • 12 хмм

    2 0 Отговор
    със сигурност с намесата на ердоган
    той беше хванат с подкупи от турция

    11:31 16.04.2026

  • 13 Перо

    2 0 Отговор
    Албанската мафия наследи италианската в Ню Йорк, в някои браншове като градската чистота, обслужването на билдингите и административни сгради, авто механици, хлебопроизводство и др. малки бизнеси! Европейският им бизнес наркотрафик и проституция не върви в САЩ! Бият здраво през пръсти!

    12:16 16.04.2026

