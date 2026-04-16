Белгия е отчела най-големия бюджетен дефицит в еврозоната

16 Април, 2026 13:55 581 18

Белгия е с ограничени възможности за мерки срещу цените на енергията заради дефицит в бюджета

Белгия е отчела най-големия бюджетен дефицит в еврозоната - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Белгия е отчела най-големия бюджетен дефицит в еврозоната през 2025 г. според данни на Международния валутен фонд, което засилва натиска върху публичните финанси и усложнява дебата за допълнителни разходи, предаде агенция Белга, цитирана от БТА.

Дефицитът е нараснал с 0,9 процентни пункта до 5,3% от брутния вътрешен продукт, изпреварвайки Франция, където той е спаднал до 5,1%. Средното равнище за еврозоната остава около 3%, съобразено с европейските бюджетни правила.

МВФ не очаква значително подобрение в краткосрочен план. При непроменена политика белгийският дефицит вероятно ще остане над 5% и през 2026-2027 г., което поставя страната сред най-слабо представящите се в еврозоната.

Премиерът Барт де Вевер многократно използва тези данни, за да аргументира ограничените възможности за нови разходи, особено за облекчаване на растящите енергийни разходи за домакинствата и бизнеса.

Тази позиция обаче среща съпротива в управляващата коалиция. Партньорите на Де Вевер от "Реформаторското движение" предупредиха, че може да блокират работата на правителството, ако не бъде постигнато споразумение за целенасочена енергийна подкрепа. Лидерът на партията Жорж-Луи Буше настоява за мерки в подкрепа на домакинствата, превръщайки темата в ключов политически приоритет въпреки ограничения фискален ресурс.

Още няколко партии призовават за целенасочени мерки за подкрепа.

Според изчисления на белгийските власти ще са необходими допълнителни 4,9 милиарда евро под формата на икономии или нови приходи, за да бъдат спазени европейските правила за дефицита.

Ситуацията поставя правителството пред труден избор между фискална дисциплина и социална подкрепа, като същевременно кредитните агенции, включително "Мудис", следят внимателно развитието на бюджетната политика.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кухоглава копейка

    0 5 Отговор
    Ще се мриееее!

    Коментиран от #17

    13:57 16.04.2026

  • 2 Бонжур

    5 0 Отговор
    Няма такова нещо всичко е мед и масло😆😆😆😆😆😆😆

    14:03 16.04.2026

  • 3 Асена василева

    4 0 Отговор
    Вие ще го плащате вкарах ви в еврогейзоната 😘😘😜

    Коментиран от #12

    14:06 16.04.2026

  • 4 Еми по критерийте

    3 1 Отговор
    за еврозоната те вече трябва да я напуснат!!!
    Ама вече нико не ти гледа никакви договори... Щом НЕизбирани некадърници управляват един калпав съюз, ясно е кво ще стане от него! И еврото е в канала...
    Бананите, бананите станаха ли вече 30 евра килото?

    Коментиран от #8

    14:06 16.04.2026

  • 5 Европеец

    4 0 Отговор
    Белгия 5,3% от БВП дефицит, Франция 5,1% - Европа изобщо не е фалирала според нашите козячета, Рецесия в цялата Еврозона, дългове над 100% от БВП, 90 милиарда ще дават на зеления и още 800 милиарда щели да отделят за въоръжаване - плащат най-скъпия газ и петрол а 100 годищни компании затварят - ядрените реактори ги харизваме на зеления че сме наведени. Абе направо цъфтим и вържем откакто сме в "клуба на богатите".

    Евро-либералите са решили да унищожат ЕС и това е - ако още малко се задържат на власт гинеколожките и ще го постигнат.

    14:10 16.04.2026

  • 6 Печатницата

    4 0 Отговор
    му е майката... Пускайте печатницата и айде още и още хартия... А след това изгорете всичката хартия и ни обявете цифровата диктатура... Това ще стане, това е планът!
    "2030 г няма да притежаваш нищо, но ще бъдеш най-щастливият човек на планетата.."!??? И сега логичният въпрос: Кой тогава ще притежава всичко на тази планета и дали пък той/те ще са най-нещастните? Или смятате, че ние щом сме искали банани, ги ядем с корите?

    Коментиран от #11, #13

    14:11 16.04.2026

  • 7 каде кое

    1 1 Отговор
    пък във белгииските фактчекъри пишат че българия е с най големия бюджетен дефицит ама клуба на богатите има нужда от нея

    14:11 16.04.2026

  • 8 Банана

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Еми по критерийте":

    И Орбан напуска ЕС завинаги

    Коментиран от #15

    14:12 16.04.2026

  • 9 леля Асенка Василева 🌈🌈

    3 2 Отговор
    Така е в клуба на богатите!

    14:12 16.04.2026

  • 10 Дон Корлеоне

    0 1 Отговор
    Хаяско що не печата долари?

    14:13 16.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Българин

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Асена василева":

    Ами нашите наведени евроатлантици ни качиха на Титаник малко преди да се блъсне в айсберга - той даже и се виждаше вече.

    Коментиран от #14, #18

    14:14 16.04.2026

  • 13 Превъртяла печатница е

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Печатницата":

    равнозначно на хиперинфлация!

    14:14 16.04.2026

  • 14 Амиии

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Българин":

    още си ги търпете, като ви ги назначават от посолствата през 100% манипулирани "избори".

    14:15 16.04.2026

  • 15 Не го мисли

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Банана":

    Орбана... Тоя си е оплел кошницата за 16 години на власт... Няма да гладува човека. Може вече и да си е стегнал яхтата и да отплава за островите на Асена и Кира от записите? Шарлатаните на бившият натовски генерал?

    14:15 16.04.2026

  • 16 Маду

    1 0 Отговор
    Тези оттия лъкави сгради седят и си чешят зад ник ците пре компютрите и се чудят как да прецакат някоя държавица която едвам диша.

    14:17 16.04.2026

  • 17 Читател

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кухоглава копейка":

    Значи мозъчето не може да роди нищо ама да си първи и копи -пейст от флашката на една съща глупост под всяка статия - за това дават ли баничка.

    От друга страна много се радвам на мал.оум.ните ви опити за пропаганда - който прочете коментара и веднага става русофил.

    14:17 16.04.2026

  • 18 Оди у Въш.кар.истан

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Българин":

    Чий го крепиш още в ЕС (!

    14:18 16.04.2026

