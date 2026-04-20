"Трън в очите на Русия": защо Константиновка е толкова важен
"Трън в очите на Русия": защо Константиновка е толкова важен

20 Април, 2026 20:17

Константиновка е "трън в очите" на Русия, казва украински командир. Ако руснаците навлязат там, ще бъде много трудно да бъдат спрени. Как се отбраняват градът и другите населени места в района? И как живеят цивилните?

Докато Русия контролира почти изцяло региона на Луганск в Източна Украйна, около 18 процента от областта Донецк все още не са под руски контрол, призна говорителят на Кремъл Дмитрий Песков на 12 април. Руската армия обаче продължава да настъпва. Сегашната ѝ офанзива е насочена предимно към град Константиновка. Превземането на града би отворило пътя на руснаците към последните по-големи градове в региона – Краматорск и Славянск.

"Константиновка - трън в очите" на руснаците

В покрайнините на Константиновка вече се водят сражения, съобщи за ДВ украински ротен командир с позивна "Лисица". Според него някои руски части са успели в мъглата да проникнат в града от околните гори. "Те проучват целия фронт и търсят места, където да проникнат или да вбият клин в отбранителната линия", обяснява той. "Вероятно след поредицата от атаки, които наблюдаваме в момента, те ще изберат определен участък от фронта и ще го подложат на масирани атаки. Това е обичайната им тактика от миналата година", допълва командирът.

Той определя Константиновка като "трън в очите" на руската армия. "Докато не преминат през нея, няма да могат да продължат напред. Агломерацията Константиновка, Друшкивка, Краматорск и Славянск е като един голям град", обяснява той и предупреждава, че ако руснаците навлязат там, ще бъде много трудно да бъдат спрени.

Оттегляне като част от мирните преговори?

Русия се опитва да постави целия регион под свой контрол не само с военни средства. В досегашните мирни преговори Москва поиска оттеглянето на украинската армия от целия Донбас, т.е. от регионите Луганск и Донецк.

Киев отхвърля това искане. Украинският президент Володимир Зеленски се опасява, че след оттеглянето на украинската армия Русия може да използва района като отправна точка за атаки срещу други области. Според него в района има "силни отбранителни и укрепителни съоръжения". Дори и ако в района се водят сражения, там все още ще живеят около 200 000 души.

"Как може при преговори да се откажем от територия, за която хиляди наши мъже са дали живота си? Това е изключено", възмущава се Руслан, командир на минометната рота, която защитава позициите при входа на град Константиновка.

"Това е град, в който все още живеят нашите граждани. Той трябва да бъде защитен", потвърждава и началникът на щаба на батальона Едуард. "Ако просто го изоставим, скоро от Донецкия регион няма да остане нищо. Ако Константиновка падне, Краматорск ще бъде следващата цел."

Местните хора живеят в постоянен страх

Не е ясно колко цивилни все още се намират в Константиновка, която някога е наброявала 70 000 жители. Евакуацията е възможна само пеша - по път, над който е опъната мрежа за защита от руски нападения с дронове, която междувременно е сериозно повредена. Пред ДВ командир на рота от стрелкова бригада казва, че в района е доста опасно за хората: "Не разбирам защо те не си тръгват."

И в близката Дружкивка много хора все още живеят там. Случайна минувачка казва пред репортер на ДВ, че в града е станало страшно. А възрастен мъж на име Виталий казва, че нямало къде да отиде и че и без друго не му оставало много да живее.

В Краматорск, намиращ се на самата фронтова линия, почти не минава ден без нови разрушения. При една от последните руски въздушни атаки загинаха трима души, включително 13-годишно момче.

Една от бомбите падна в жилищен квартал, който дотук е бил бомбардиран вече седем пъти. Хората обаче изглеждат удивително спокойни. "Ще си съберем багажа", казва Олена и поглежда през прозореца, който вече няма стъкло. Казва още, че ще трябва да напуснат, ако съществуващата забрана за излизане през нощта бъде удължена. "Така беше в Покровск, Константиновка и Дружкивка. Ясно ни е, че и нас ще ни сполети същото", казва жената.

Защитните мрежи срещу дронове отдавна са позната гледка по линията на фронта. Вече ги има и в покрайнините на Краматорск и в съседния Славянск. Някои квартали на Славянск вече са в обсега на руските FPV дронове, затова непълнолетните там вече са били принудително евакуирани. Въпреки това останалата част от града все още изглежда жива: кафенетата са отворени, пенсионери и жени с деца се разхождат по улиците.

"Ако разполагах с нужните средства, бих си тръгнала. Защото е много трудно човек да гледа всичко това", казва Ирина, възрастна местна жителка. "Ако наистина отстъпим тази част от Донбас, това би спасило много човешки животи – както на войници, така и на цивилни. Но как да се откажем от тази територия? Нали все пак тя е част от Украйна!"

"По улиците и в дворовете на къщите има много трупове"

Славянск също е подложен на постоянен обстрел. В центъра на града се намира хотел, който е изгорял след атака с няколко дрона "Шахед". Владислав Самусенко е бил в една от стаите, когато нападението започнало. "Слава Богу, че съм жив", въздиша мъжът и сочи към опустошената хотелска стая.

Самусенко е основал неправителствена организация, наречена "Ритъмът на нашия живот". Първоначалната му цел била да подпомага сираци, но след началото на пълномащабната руска инвазия той започнал да организира и евакуацията на цивилни от застрашени райони. "Веднага ми стана ясно, че трябва да се спасяват човешки животи", казва Самусенко.

На 24 март той е евакуирал от Константиновка възрастна двойка - жена и съпругът ѝ, който бил с парализа. Наложило се е да измине пеша осем километра, за да стигне до града – под постоянната заплаха от руски атаки. "Там са останали предимно пенсионери. По улиците, както и в задните дворове на къщите, има много трупове. Усещаш миризмата, когато минаваш покрай някоя къща", разказва Самусенко.

Той срещнал там и няколко млади мъже, които се страхували да не бъдат мобилизирани в армията. "Имаме твърде малко бойци. Нашите войници са изморени и липсват резерви." Но докато цивилни го молят за подкрепа, Самусенко винаги ще им помага да избягат от градовете, попаднали в обсега на войната, уверява той пред ДВ.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺

    45 18 Отговор
    и там ще прочистят от нацистките хахли

    Коментиран от #9, #46, #53, #74

    20:19 20.04.2026

  • 2 Уфффф

    54 21 Отговор
    Местните хора си искат Русия. Стига си преписвал от Дойче Зеле. Омръзнахте ни си с тия вкиснати зелета.

    Коментиран от #5, #7, #22

    20:20 20.04.2026

  • 3 Владимир Путин, президент

    12 24 Отговор
    Аба хората печелят избори с 45%, стават премиери, президенти, правят История, тук с няква Константиновка ни занимавате....😁

    Коментиран от #10, #24

    20:21 20.04.2026

  • 4 Казал някаква украХохол

    34 13 Отговор
    Самусенко. Хахаха. А Кривонос какво каза?

    Коментиран от #18

    20:22 20.04.2026

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    15 30 Отговор

    До коментар #2 от "Уфффф":

    едно е да искаш , друго е да го направиш..3 и 4 е ....да се изложиш като джудже-кифладжия . многоходово

    20:22 20.04.2026

  • 6 Атлантик

    24 18 Отговор
    Руската армия практически напълно е превзела Мирноград в Донецка област и е разгърнала там в пълна сила своята артилерия и инфраструктура за операторите на безпилотни летателни апарати. Силите за отбрана продължават да удържат позициите си в северните покрайнини на града, но считат, че военните, които остават в околностите, трябва да бъдат изтеглени. Това заявяват източници на Украинская правда сред военните на направление Покровск.

    "Противникът се движи свободно из града – и не само на юг, но и в центъра и на север. Той разгърна инфраструктура за своите пилоти, които работят както на север от Мирноград, така и зад него. Те имат множество излитателни точки. Успоредно с това те натрупват артилерия“, заявява източникът.

    Също така, според него, в няколко района дори има признаци за наличието на командни пунктове, разгърнати средства за връзка, РЕБ.

    "Вече не можем да водим бой срещу врага на юг от Мирноград“, – добавя източникът.

    Според данните, предоставени на УП, по-нататъшното удържане на позициите на север от Мирноград е "нецелесъобразно“. Военните, които остават в околностите на града, трябва да бъдат изтеглени.

    Всички подстъпи към града са в зона на обстрел. В района на Свитоло и Ривне – две села между Покровск и Мирноград – отдавна се е образувал така нареченият "джоб“.

    Коментиран от #8

    20:23 20.04.2026

  • 7 Ганьо Балкански

    17 20 Отговор

    До коментар #2 от "Уфффф":

    "...Местните хора си искат Русия..."

    Надай се....
    Па я на фронто нема стъпим...🤣

    20:23 20.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Лука

    21 37 Отговор

    До коментар #1 от "някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺":

    Фашизма е в русия, тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети за фашизма !

    Коментиран от #11, #12, #42

    20:29 20.04.2026

  • 10 Лука

    11 19 Отговор

    До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":

    Хората дето печелят избори са одобрени от ген .решетников !

    20:34 20.04.2026

  • 11 някой си

    23 13 Отговор

    До коментар #9 от "Лука":

    фашизма е в сл@б0умния ти мозък и в евр0гейск@та к0чин@

    Коментиран от #13

    20:39 20.04.2026

  • 12 някой си

    17 8 Отговор

    До коментар #9 от "Лука":

    ама спокойно,скоро няма да имаш с какво да пишеш и с какво да четеш,ще те избавим от мъките!

    Коментиран от #17

    20:41 20.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Да живее комунизма

    14 13 Отговор

    До коментар #13 от "Копейкин Костя":

    смърт за русофобите!

    Коментиран от #19, #23

    20:43 20.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Тити

    11 21 Отговор
    То в скоро време рашистката кочина ще се разпадне а те се тревожат за някакво безлюдно село.

    20:44 20.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Ти остави Кривонс какво каза

    12 14 Отговор

    До коментар #4 от "Казал някаква украХохол":

    Аз чакам Плотников, Коваленко и Геращенко да видя какво ще кажат.

    20:45 20.04.2026

  • 19 Копейкин Костя

    11 21 Отговор

    До коментар #14 от "Да живее комунизма":

    Комунизма го има само в Северна Корея и Куба, голубчик. Що не си там? 😀

    20:45 20.04.2026

  • 20 някой си

    8 8 Отговор

    До коментар #17 от "Румен Решетников":

    смелост има,и желание има,чакам само адресите ама за 300 евра на калпак бавно става

    Коментиран от #25

    20:46 20.04.2026

  • 21 Володимир Зеленски, бивш президент

    21 10 Отговор
    Осъферихте се днес от загубата на вашите спонсори от Петроханската секта и сега започнахте с фейковете против Русия.
    Няма лошо, мечтите са безплатни. Пожелавам ви да съберете всичките си русофобни фенове в коментарната секция, които отново да "громят руските оpки" кьор-кютюк пияни и дрогирани.

    Коментиран от #29

    20:47 20.04.2026

  • 22 Хахахаха

    9 20 Отговор

    До коментар #2 от "Уфффф":

    Местните хора искат раша, ама чакат пари от ЕС! Бреййй, ама май ще стане от два стола та на земята накрая!

    20:48 20.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Иван Димитров, санитар в Карлуково

    14 8 Отговор

    До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":

    Хапчетата трябва да се вземат редовно!

    20:48 20.04.2026

  • 25 Румен Решетников

    10 17 Отговор

    До коментар #20 от "някой си":

    Незабравяй да си вземеш зъбите и катетъра, ушанка! 😀

    Коментиран от #30

    20:48 20.04.2026

  • 26 НЕМОЖАЧи.ру

    14 14 Отговор

    До коментар #15 от "Боби Баламата":

    Безанологовия многоходов движуха се оказа обикновен НЕМОЖАЧчччччВместо денацификацияя настана деНефтефикация деолимпиядизация демъдуризация деиранизация деБлогеризация депопулация деИнтерНЕТефикация...

    20:49 20.04.2026

  • 27 Хм...

    17 9 Отговор
    Е, съвсем скоро Константиновка ще загуби всякакво стратегическо значение и ще се превърне в поредното селце, а xoxoлите ще се изтеглят на по удобни позиции в западна посока. Тоя филм вече сме го гледали безброй пъти.

    Коментиран от #32

    20:50 20.04.2026

  • 28 Владимир Путин, президент

    14 20 Отговор

    До коментар #15 от "Боби Баламата":

    Като гледам коментите интереса към нища Русия удря дъното. Господ да не дава, догодина по това време снова да четем за "практически превзетата" Константиновка. Родения крепостен не лети, не воюва. Само ходи с галоши и бие тъпана за "четвъртата икономика". Четвърта ма отзад напред и при партизаните в гората.

    Коментиран от #33

    20:51 20.04.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Кокорчо, розовия пеньоар

    14 9 Отговор

    До коментар #25 от "Румен Решетников":

    Не се ядосвай, колега!
    Ще спукаш вените, че няма лекари по болниците, следващия месец ще внасяме пакистански лекари на заплата 500 евро.

    20:52 20.04.2026

  • 31 Кирчо, пицата с кристали

    11 8 Отговор

    До коментар #29 от "Копейкин Костя":

    Аз съм спокоен, кулега.
    Такива неграмотни като теб могат само да ме развеселят, но не и да ме ядосат.

    20:54 20.04.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Дмитро Кулеба, бивш министър

    16 9 Отговор

    До коментар #28 от "Владимир Путин, президент":

    Ама ти наистина ли си мислиш,
    че хората се информират от твоите пpоcтотии.
    Аз лично ти чета "коментарите" от таблета когато съм по голяма нужда.
    Много насериозно се вземаш.

    Коментиран от #34

    20:56 20.04.2026

  • 34 Владимир Путин, президент

    11 17 Отговор

    До коментар #33 от "Дмитро Кулеба, бивш министър":

    Не става въпрос за моите коментари, а за всичките.
    Умрела Русия, умрели коментари. Джабути и Бутан ще сберат повече ))

    Коментиран от #37

    20:59 20.04.2026

  • 35 Гост

    15 4 Отговор
    Това го пишете за всяко едно украинско село. Само сменяте името, а статията същата.

    Коментиран от #38

    21:01 20.04.2026

  • 36 Бог

    10 16 Отговор
    да дава сили на храбрите украинци срещу руската напаст!

    Коментиран от #45

    21:03 20.04.2026

  • 37 Може да си прав

    14 5 Отговор

    До коментар #34 от "Владимир Путин, президент":

    Тук хейта е водещ.
    Аз ти се чудя защо не отидеш в YouTube или Телеграм,
    там има толкова много информация за всичко.
    А тук, просто много хора не харесват тона и заяжданията
    и затова не стоят много.
    Приятна вечер!

    Коментиран от #39

    21:06 20.04.2026

  • 38 Костадин Костадинов

    8 14 Отговор

    До коментар #35 от "Гост":

    Ама ти веде ли ко стана!? Замалко да не улезна у парламентя,полвинътъ от стадоту забля в друга посока... добре чи остаанаа малко да блеят към меня

    21:06 20.04.2026

  • 39 Костадин Костадинов

    7 17 Отговор

    До коментар #37 от "Може да си прав":

    Началникъ на Телеграм май го арестува твоя гисподар Путин или грешъ

    21:08 20.04.2026

  • 40 Костадин Костадинов

    8 18 Отговор
    Аве колго гудини продължаа вечи тридневната операция

    Коментиран от #48

    21:09 20.04.2026

  • 41 Почти Журналист

    13 8 Отговор
    Песков не е казвал "Луганск ПОЧТИ изцяло", а - Изцяло Луганск е освободен!

    Коментиран от #43

    21:17 20.04.2026

  • 42 Тя Константиновка и бездргуго скоро

    15 7 Отговор

    До коментар #9 от "Лука":

    ще се окаже, че няма никакво стратегическо значение.

    21:21 20.04.2026

  • 43 Костадин Костадинов

    5 13 Отговор

    До коментар #41 от "Почти Журналист":

    Освободен или завоювън

    Коментиран от #47

    21:22 20.04.2026

  • 44 1945

    6 14 Отговор
    Русия още ли е в Донецк

    21:26 20.04.2026

  • 45 някой си

    13 6 Отговор

    До коментар #36 от "Бог":

    долу уср@йна и подкрепящите ги тв@ри!
    Русия напред 🇷🇺🇷🇺🇷🇺💪💪💪

    Коментиран от #77

    21:26 20.04.2026

  • 46 Град Козлодуй

    6 14 Отговор

    До коментар #1 от "някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺":

    Грешиш приятел. Русия, освен да унищожи сама себе си, нищо друго не може да направи.

    Коментиран от #50

    21:27 20.04.2026

  • 47 някой си

    14 7 Отговор

    До коментар #43 от "Костадин Костадинов":

    ОСВОБОДЕН!!! Русия освобождава а не завоюва!

    Коментиран от #51, #56

    21:28 20.04.2026

  • 48 а ма..

    15 6 Отговор

    До коментар #40 от "Костадин Костадинов":

    Какво ти дреме,он зеленио мухал не можа за четири години да си върне запорожкио аец,а сума ти млрди си набута в гушата си за неговите нови-стари планчета за победа над маскву

    Коментиран от #55

    21:29 20.04.2026

  • 49 руската мечка

    5 16 Отговор
    ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    Коментиран от #58, #60

    21:31 20.04.2026

  • 50 някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺

    14 6 Отговор

    До коментар #46 от "Град Козлодуй":

    Русия направи за смях ж@лкия евр0гейски съюз,по скоро те се самоунищожиха с опита си да навредят на Велика Русия,или си с Русия или изчезваш от картата!

    Коментиран от #66

    21:31 20.04.2026

  • 51 Костадин Костадинов

    5 12 Отговор

    До коментар #47 от "някой си":

    Штом си рекъл,притпулагъм чи за туй трепят тес не искат да бъдат освободени или не штът да живеят ф рускиа мир

    Коментиран от #52

    21:32 20.04.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 дфгфхгфхдд

    6 11 Отговор

    До коментар #1 от "някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺":

    А какво ще кажеш за братята на нацистите комунистите ?

    Коментиран от #54

    21:34 20.04.2026

  • 54 КОМУНИСТИ НАПРЕД

    9 6 Отговор

    До коментар #53 от "дфгфхгфхдд":

    тотално изтребв@не на русофобите и чаветата им

    21:35 20.04.2026

  • 55 Костадин Костадинов

    5 11 Отговор

    До коментар #48 от "а ма..":

    Не въ питъм штот не моа да броа и питам дали СВО не съ води пу тиориата на утнусителносттъ и три дня да не съ нешто развивашто се с космическа скорос, апък на землята тва дъй гудини -колко станаха чи вечи и внуци имам

    Коментиран от #61

    21:36 20.04.2026

  • 56 дфсдфсфсфс

    4 12 Отговор

    До коментар #47 от "някой си":

    Тя поробва под хитрия предтекст че освобождава

    Коментиран от #59

    21:36 20.04.2026

  • 57 Костадин Костадинов

    6 10 Отговор

    До коментар #52 от "някой си":

    Бая руснаци умряа. Ако продължааа тъй само рускини ш устанат, а близо до Русия са монголоидити и скору ш има руси китайчитъ

    21:38 20.04.2026

  • 58 някой си

    9 6 Отговор

    До коментар #49 от "руската мечка":

    а ти и ще играеш и ще смучеш черния на цветните в мазето ми!

    21:39 20.04.2026

  • 59 някой си

    12 6 Отговор

    До коментар #56 от "дфсдфсфсфс":

    ти поробен ли си ве мърш@,недей ла тогава, трябваше да ви остави да носите фесове

    21:40 20.04.2026

  • 60 а бе..

    9 9 Отговор

    До коментар #49 от "руската мечка":

    Кремляа с помоща на рижавия е взела под пълен контрол всички пътища за снабдяване на константиновку,градо е под пълна блокада,красная атакува от илиньовка и новодмиитровка,масковские щурмовие отряди са вече във местото ВиК и чакат нареждане от белио дом кога да запрат водата на бандерците

    Коментиран от #63

    21:42 20.04.2026

  • 61 а ма..

    13 5 Отговор

    До коментар #55 от "Костадин Костадинов":

    Оди на вардаро,да си чепкашь влъната,оти много смарди и ората ще избегат от форуму от толкозь застояла смрадь

    Коментиран от #62

    21:46 20.04.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Какво ВиК

    9 8 Отговор

    До коментар #60 от "а бе..":

    в ДНР и ЛНР няма никаква вода от 2 години. Това не е живот, а мъчение за хората, които са останаха живи в тези области, основно рускоговорящи са там.

    Коментиран от #65

    21:53 20.04.2026

  • 64 Многоходовото

    5 3 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега ще проси заеми от господаря си Китай.

    Коментиран от #68

    21:59 20.04.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Град Козлодуй

    7 4 Отговор

    До коментар #50 от "някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺":

    Грешиш приятел. Русия е един полумъртъв васал на Китай.

    Коментиран от #70

    22:02 20.04.2026

  • 67 Петер Маджар, новоназначеният лидер

    6 3 Отговор
    на Унгария e покани. Виктор Орбан, който държи Брюксел в напрежение от години, да заеме председателството на Европейската комисия. Мястото, което сега заема Урсула фон дер Лайен, може да се превърне от реферска кула в трибуна за главния критик на европейската бюрокрация.

    22:03 20.04.2026

  • 68 Бъркаш се

    5 7 Отговор

    До коментар #64 от "Многоходовото":

    Русия унищожи 2 милиона уср@ински и натювски войници и фалира мижавия ес

    Коментиран от #72

    22:04 20.04.2026

  • 69 Точно обратното е.

    4 6 Отговор

    До коментар #52 от "някой си":

    Русия е шампион по смъртност. Русниците са най-умиращата нация в света. Руснака живее по-малко дори от севернокорееца. Факт.

    Коментиран от #71, #73

    22:05 20.04.2026

  • 70 Бъркаш се

    1 5 Отговор

    До коментар #66 от "Град Козлодуй":

    ти си полумъртъв но тези дни ще поправим това недоразумение

    22:05 20.04.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Костадин Костадинов

    5 2 Отговор

    До коментар #68 от "Бъркаш се":

    По-конкретно може ли? Демек колко руснацу и натюфци са утрепъни. Пак дъ питъм коллку гудини продължава 3дни сво

    Коментиран от #82

    22:07 20.04.2026

  • 73 Костадин Костадинов

    5 3 Отговор

    До коментар #69 от "Точно обратното е.":

    И алкохолизирани

    22:08 20.04.2026

  • 74 Питащ

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺":

    При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво Русия изхарчи 1 трилион долара за война и фалира за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?

    Коментиран от #76

    22:10 20.04.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺

    6 6 Отговор

    До коментар #74 от "Питащ":

    на фронта умряха над 2 милиона уср@инци и натювци не руснаци,може да успяваш да заблудиш джендърята в обкръжението ти но не и хората тука

    Коментиран от #78

    22:13 20.04.2026

  • 77 Е, така де

    5 5 Отговор

    До коментар #45 от "някой си":

    Тя Русия лети напред към бездната, дори вече падна в нея 😂👌

    Коментиран от #79

    22:14 20.04.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 някой си

    4 4 Отговор

    До коментар #77 от "Е, така де":

    евр0гейск@та к0чин@ лети напред към бездната, дори вече падна в нея,а Велика Русия върви смело напред към победа над нацизма!

    Коментиран от #80

    22:18 20.04.2026

  • 80 Костадин Костадинов

    5 2 Отговор

    До коментар #79 от "някой си":

    Вечи цели 3дня

    22:20 20.04.2026

  • 81 Костадин Костадинов

    4 3 Отговор
    Колко години продължава 3 дня сво вечи

    22:21 20.04.2026

  • 82 Американските данни

    5 3 Отговор

    До коментар #72 от "Костадин Костадинов":

    Загуби на руската армия от 24.02.2022 -31.01.2026

    персонал – около 1 249 380 (+820) души;
    резервоари – 11 661 (+5) единици;
    бронирани бойни машини – 24 020 (+2) единици;
    артилерийски системи – 37 148 (+59) единици;
    МЛРС – 1 638 (+1) единици;
    противовъздушна отбрана – 1 298 (+1) единици;
    въздухоплавателни средства – 435 единици;
    хеликоптери – 347 единици;
    Оператор на оперативно-тактическо ниво – 130 711 (+1551) единици;
    крилати ракети – 4 270 единици;
    кораби/лодки – 28 единици;
    подводници – 2 единици;
    автомобилна техника и танкови камиони – 77 969 (+235) единици;
    специално оборудване – 4 070 единици.

    Руските загуби са брутални, особено през последните няколко месеца, след като им спряха Старлинк положението с руските жертви е страшно. Може би са над 1,5 милиона.

    Коментиран от #83, #84

    22:25 20.04.2026

  • 83 Костадин Костадинов

    3 1 Отговор

    До коментар #82 от "Американските данни":

    Ама брау бе ам ся нали знайш чи тес данни не съ мнооо точни,особянну онея ф скобите само с +.

    22:34 20.04.2026

  • 84 някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺

    4 1 Отговор

    До коментар #82 от "Американските данни":

    по-ж@лк@ пропаганда не бяхте бълвали,надминахте и дойче зеле 🤣🤣🤣

    22:40 20.04.2026

  • 85 Дедо

    2 0 Отговор
    Не "ако влезе", а когато влезе! Скоро ще е!

    23:51 20.04.2026

  • 86 Знае

    2 0 Отговор
    Каква е тази стара информация ? Руските войски превзеха центърът и цялата югоизточна част на Константиновка и продължават щурма си .

    00:50 21.04.2026

