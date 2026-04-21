Кремъл не може да прикрие кризата

Financial Times (FT) съобщи на 20 април, че началникът на шведската служба за военно разузнаване и сигурност генерал-лейтенант Томас Нилсон е заявил, че руската икономика не е успяла да се възстанови, въпреки покачващите се цени на петрола поради войната в Близкия изток.

Оценката e в съответствие с дългогодишните наблюдения на ISW за значителните предизвикателства, пред които е изправена руската икономика и усилията на Кремъл да прикрие тези проблеми за неопределено време.

Това пишат от "Института за изследване на войната" (ISW).

Нилсон заяви, че Русия иска цените на суровия петрол Urals да останат над 100 долара за барел поне една година, за да затвори бюджетния си дефицит, но те ще се повишат, за да смекчат другите икономически проблеми. Нилсон заяви, че Русия вероятно ще се затрудни допълнително да финансира войната си в Украйна, ако цените на петрола се стабилизират и прекратяването на огъня в Близкия изток се запази. Нилсон подчерта, че неустойчив модел на растеж, който не може да замести материалните загуби на Русия на бойното поле, допринася за икономическите проблеми на Русия.

Нилсон отбеляза, че секторите на отбранителната промишленост извън индустрията за дронове са губещи, страдат от корупция и зависят от заеми от държавни банки. Анализът на шведското военно разузнаване на икономическите проблеми на Русия е в съответствие с текущата оценка на ISW, че приоритизирането на отбранителната промишленост от страна на Русия вреди на гражданските сектори на икономиката и че високите загуби на бойните полета се отразяват на руската икономика.

Кремъл систематично манипулира данни, за да убеди Запада, че руската икономика издържа на натиска от санкции и прекомерни военни разходи.

Нилсон заяви, че руската инфлация вероятно е по-близо до 15%, въпреки че Кремъл твърди, че е 5,86%. Нилсон каза, че Русия е подценила бюджетния си дефицит с 30 милиарда долара. ISW отдавна оценява, че истинският темп на инфлация в Русия е по-висок, отколкото Кремъл публично твърди, и че Кремъл разпространява наративи, които преувеличават силата на Русия, за да подкрепи исканията ѝ на масата за преговори.

Руските сили продължават да се борят да защитят руската инфраструктура от повтарящи се украински удари. Украинският Генерален щаб съобщи, че украинските сили са ударили петролния резервоар в нефтената рафинерия Туапсе в Краснодарски край в нощта на 19 срещу 20 април, причинявайки пожар.

Властите на Краснодарски край признаха украинския удар и последвалите пожари.

Украинските сили наскоро предприеха вълна от удари срещу руската военна, енергийна и пристанищна инфраструктура в Краснодарски край, включително срещу нефтения терминал "Шехарис" и фрегата клас "Адмирал Григорович" близо до пристанището на Новоросийск на 5 до 6 април, нефтопомпената станция в Кримск на 8 до 9 април и на 10 до 11 април, пристанището и нефтобазата "Нафтоекспорт" в Туапсе на 15 до 16 април, нефтопомпената станция в Тихорецк на 17 до 18 април и морското пристанище в Ейск на 18 до 19 април.

Руските сили се опитаха да използват дронове с голям обсег за еднопосочно нападение, за да убият Сергий "Светкавицата" Бескрестнов, съветник по отбранителни технологии в украинското Министерство на отбраната и експерт по дронове и електронна война.

Бескрестнов заяви на 20 април, че руските сили са се опитали да ударят къщата му с четири дрона "Шахед", ранявайки го и разрушавайки къщата му.

Украйна продължава да разширява сътрудничеството си със страните от Персийския залив. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна е сключила 10-годишни договори със Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и Катар и е получила искания за сътрудничество от 11 държави в Близкия изток.

Зеленски заяви, че Украйна е сключила сделки за дронове, с поне 10 договора за износ на украинско оръжие.