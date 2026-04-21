Кремъл не може да прикрие кризата

Кремъл не може да прикрие кризата

21 Април, 2026 16:23

Оценката e в съответствие с дългогодишните наблюдения на ISW за значителните предизвикателства, пред които е изправена руската икономика и усилията на Кремъл да прикрие тези проблеми за неопределено време

Кремъл не може да прикрие кризата - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Financial Times (FT) съобщи на 20 април, че началникът на шведската служба за военно разузнаване и сигурност генерал-лейтенант Томас Нилсон е заявил, че руската икономика не е успяла да се възстанови, въпреки покачващите се цени на петрола поради войната в Близкия изток.

Оценката e в съответствие с дългогодишните наблюдения на ISW за значителните предизвикателства, пред които е изправена руската икономика и усилията на Кремъл да прикрие тези проблеми за неопределено време.

Това пишат от "Института за изследване на войната" (ISW).

Нилсон заяви, че Русия иска цените на суровия петрол Urals да останат над 100 долара за барел поне една година, за да затвори бюджетния си дефицит, но те ще се повишат, за да смекчат другите икономически проблеми. Нилсон заяви, че Русия вероятно ще се затрудни допълнително да финансира войната си в Украйна, ако цените на петрола се стабилизират и прекратяването на огъня в Близкия изток се запази. Нилсон подчерта, че неустойчив модел на растеж, който не може да замести материалните загуби на Русия на бойното поле, допринася за икономическите проблеми на Русия.

Нилсон отбеляза, че секторите на отбранителната промишленост извън индустрията за дронове са губещи, страдат от корупция и зависят от заеми от държавни банки. Анализът на шведското военно разузнаване на икономическите проблеми на Русия е в съответствие с текущата оценка на ISW, че приоритизирането на отбранителната промишленост от страна на Русия вреди на гражданските сектори на икономиката и че високите загуби на бойните полета се отразяват на руската икономика.

Кремъл систематично манипулира данни, за да убеди Запада, че руската икономика издържа на натиска от санкции и прекомерни военни разходи.

Нилсон заяви, че руската инфлация вероятно е по-близо до 15%, въпреки че Кремъл твърди, че е 5,86%. Нилсон каза, че Русия е подценила бюджетния си дефицит с 30 милиарда долара. ISW отдавна оценява, че истинският темп на инфлация в Русия е по-висок, отколкото Кремъл публично твърди, и че Кремъл разпространява наративи, които преувеличават силата на Русия, за да подкрепи исканията ѝ на масата за преговори.

Руските сили продължават да се борят да защитят руската инфраструктура от повтарящи се украински удари. Украинският Генерален щаб съобщи, че украинските сили са ударили петролния резервоар в нефтената рафинерия Туапсе в Краснодарски край в нощта на 19 срещу 20 април, причинявайки пожар.

Властите на Краснодарски край признаха украинския удар и последвалите пожари.

Украинските сили наскоро предприеха вълна от удари срещу руската военна, енергийна и пристанищна инфраструктура в Краснодарски край, включително срещу нефтения терминал "Шехарис" и фрегата клас "Адмирал Григорович" близо до пристанището на Новоросийск на 5 до 6 април, нефтопомпената станция в Кримск на 8 до 9 април и на 10 до 11 април, пристанището и нефтобазата "Нафтоекспорт" в Туапсе на 15 до 16 април, нефтопомпената станция в Тихорецк на 17 до 18 април и морското пристанище в Ейск на 18 до 19 април.

Руските сили се опитаха да използват дронове с голям обсег за еднопосочно нападение, за да убият Сергий "Светкавицата" Бескрестнов, съветник по отбранителни технологии в украинското Министерство на отбраната и експерт по дронове и електронна война.

Бескрестнов заяви на 20 април, че руските сили са се опитали да ударят къщата му с четири дрона "Шахед", ранявайки го и разрушавайки къщата му.

Украйна продължава да разширява сътрудничеството си със страните от Персийския залив. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна е сключила 10-годишни договори със Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и Катар и е получила искания за сътрудничество от 11 държави в Близкия изток.

Зеленски заяви, че Украйна е сключила сделки за дронове, с поне 10 договора за износ на украинско оръжие.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Атина Палада

    42 55 Отговор
    Фалита чука на вратата на Русия.

    Коментиран от #18, #39, #45, #49, #64

    16:25 21.04.2026

  • 2 Овчар

    65 38 Отговор
    Какво получи България от НАТО и ЕС, освен милиарди дълг, източване на природните и ресурси и лоша неорганична химическа храна от която ти се развалят зъбите от най ранна детска възраст...!Кой спечели от това..? Иван Костов,Соломон Паси и всички измамници след тях....никой друг...!

    Коментиран от #8, #14, #75

    16:26 21.04.2026

  • 3 Сталин

    62 22 Отговор
    Как пък тъй тези западни мародери са все загрижени за икономиката и добруването на руския народ ,не могат да спят да се тревожат за Путин

    Коментиран от #21

    16:26 21.04.2026

  • 4 Един

    29 19 Отговор
    Китай ша ги опраи...

    Коментиран от #12

    16:27 21.04.2026

  • 5 добре де

    67 23 Отговор
    Р,уската икономика е в криза, защото е във война вече пета година и защото са и наложени десетки санкции. Въпросът ми е защо Евросъюза е в криза, след като не участва във война и не са му наложени каквито и да било санкции?

    Коментиран от #10, #19

    16:27 21.04.2026

  • 6 Да бе, наем...

    43 21 Отговор
    Пари нема, ракети нема, чипове от перални, гладни бунтове в Масква, милиарди загинали, бият се с лопати, а ние цъфтим и връзваме...И в Покрайнината 2 жертви- единя си навехнал крака, другия счупил нокът. Така от началото на СВО.

    16:28 21.04.2026

  • 7 Цеко сифоня

    38 18 Отговор
    А в "Райската градина" кризата е във вихъра си.
    Ама нали така правим гадно на Русия.

    16:28 21.04.2026

  • 8 Сталин

    18 16 Отговор

    До коментар #2 от "Овчар":

    Това е плана на Синедриона

    Ukraine Seeks To Import African Migrants To Fill Labor Shortage After 100s Of 1000s Dead Or Wounded At The Front

    Същото върви и в България на седмица идват по 2000 пакита в България,това е специална операция на тиквата Прасето и Простокирчовците да си внасят избиратели и отново да спечелят властта

    Коментиран от #24

    16:29 21.04.2026

  • 9 В Русия бият тревога

    23 36 Отговор
    положението на икономиката и бизнеса е катастрофално. Причината - огромните загуби, заеми и милиардите дългове на предприятията. Инвестиции на практика няма. Повече от 50% от фабриките и заводите са фалирали и са освободили служителите си. Държавните корпорации ("Роскосмос", "Росатом", "Ростех") дължат на предприятията огромни суми, които не могат да платят. Когато голям клиент като държавата не си плати поръчките, производствената верига просто се разпада.

    16:29 21.04.2026

  • 10 100

    9 9 Отговор

    До коментар #5 от "добре де":

    Става въпрос за много различни видове каза.

    16:29 21.04.2026

  • 11 Ах, колко хубаво

    25 32 Отговор
    Когато Московията фалира и се кротне, тогава ще настъпи истинско благоденствие и мир на земята!

    Коментиран от #98

    16:29 21.04.2026

  • 12 Град Козлодуй

    22 31 Отговор

    До коментар #4 от "Един":

    Така е приятел. Русия не е държава, а територия. Китайска територия.

    Коментиран от #26

    16:30 21.04.2026

  • 13 Някой

    24 12 Отговор
    А тук как е, с теглен нов 1.2 милиарда евро заем? Кризата е навсякъде и е заслуга на управляващи. Създават се изкуствено.

    16:30 21.04.2026

  • 14 Боби

    20 15 Отговор

    До коментар #2 от "Овчар":

    Като за начало ти получи субсидии за да продаваш евтино,а не да си купиш джипка,панимаеш?/

    16:31 21.04.2026

  • 15 Боко праните гащи

    25 19 Отговор
    Мани ги тия Путин ги държи в 19ти век

    Коментиран от #32

    16:31 21.04.2026

  • 16 Удриии Удрии

    15 25 Отговор
    Блатния Башибозук По Тиквите Проззти.

    Само от Мариз Разбира Руският Пияндурник.

    16:31 21.04.2026

  • 17 Мираж

    25 14 Отговор
    Отново ялови прогнози. Като тия на Байдън,МВФ, СБ, Блумберг, ИИВ, ройтерса и т.н.Не ги ли е срам?
    Нали Раша щеше да фалира за няколко месеца от 20 356 бр. санкции, 500 млрд. евро помощ за украинъ и 50 държави воюващи срещу нея?

    Коментиран от #36

    16:31 21.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Озадачен

    14 29 Отговор

    До коментар #5 от "добре де":

    Кой ти каза, че Евросъюза е в криза?!? Или пушиш нещо възсилничко и приемаш желаното за действителност?

    16:32 21.04.2026

  • 20 Интернета Пусна ли го

    15 16 Отговор
    ЕВРЕИНА ШАЛОМЕ
    ОТ БУНКЕРА ?

    16:32 21.04.2026

  • 21 Нормално е, всички

    19 21 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    наблюдават глупавия Путин, който фалира Русия и сега другите държави и най-вече Китай, му гледат сеира :)

    16:32 21.04.2026

  • 22 стоян георгиев

    22 24 Отговор
    Русия ще завърши като нацистка германия.

    Коментиран от #27

    16:34 21.04.2026

  • 23 Исторически парк

    19 11 Отговор
    В Украйна няма криза?

    16:34 21.04.2026

  • 24 БУРДЯГИ

    15 19 Отговор

    До коментар #8 от "Сталин":

    Има ли в Мускалието?

    Талибани има ли в Мускалието?

    Ръчкат ли младите Рускини?

    НАБИУЛИНА го каза

    3 Милиона Работници не стигат
    Да заместят Кабзончиците ..

    Хахахахаха хахахахаха

    16:35 21.04.2026

  • 25 баба Меца

    4 9 Отговор
    Ура, победихме !

    16:35 21.04.2026

  • 26 Мурка

    20 8 Отговор

    До коментар #12 от "Град Козлодуй":

    ПИЕШ ВОДА ОТ ОХЛАДИТЕЛЯ ЗАТОВА СИ С ТРИ ХРОМОЗОМИ

    Коментиран от #37

    16:35 21.04.2026

  • 27 Задава се

    17 20 Отговор

    До коментар #22 от "стоян георгиев":

    хуманитарна криза в Русия. Не знам дали САЩ ще ги спасят отново като през ВСВ, защото ако Тръмп не е на власт след 2-3 години, ситуацията в Русия може да тръгне и към тотален разпад.

    Коментиран от #40, #99

    16:36 21.04.2026

  • 28 Дъглас

    19 18 Отговор
    Русия е в колапс и 20 г няма да може да се възстанови

    16:36 21.04.2026

  • 29 ...

    15 19 Отговор
    Путин действа точно като агент на МИ6 и ЦРУ и върши перфектно работата на врага, по фалирането и унищожаването на Русия.

    16:37 21.04.2026

  • 30 Купонната система

    17 20 Отговор
    И Опашките за хляб

    Са неделима част от Руския Бит и Култура.

    Пак ще се наслаждаваме на тези Прекрасни гледки.

    Коментиран от #100

    16:37 21.04.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Мурка

    20 11 Отговор

    До коментар #15 от "Боко праните гащи":

    И КАК ТИЯ ОТ19ти ВЕК СРУТИХА НАТО ОТ 21ят

    Коментиран от #41

    16:38 21.04.2026

  • 33 Кремъл може всичко!

    9 10 Отговор
    Него голодомор не го плаши.

    Коментиран от #46

    16:39 21.04.2026

  • 34 Фори

    15 9 Отговор
    Седнал ли си на Менделеевия не може да закъсаш!

    16:39 21.04.2026

  • 35 Пламен

    8 13 Отговор
    Споко бре , ний сега ще помагаме на рузката еканомика . :)

    16:41 21.04.2026

  • 36 Това не са прогнози

    14 16 Отговор

    До коментар #17 от "Мираж":

    А тежката руска действителност. Явно не знаеш, че Русия разпродава всичко, дори Държавния си резерв.

    Коментиран от #53

    16:42 21.04.2026

  • 37 Ей Издуханяк

    11 18 Отговор

    До коментар #26 от "Мурка":

    Има един Медински

    Кремълско Влечугото ,

    Той твърди че Руснаците

    Имат една Хромозома в Повече.

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Явно и ти си от Тях .

    Затова пишеш като Руски Изтрещялник

    Коментиран от #42

    16:43 21.04.2026

  • 38 хаха

    11 16 Отговор
    Е то от необразовани недорасли недоразумения - толкова все пак...

    Не може да очаквате от недорасляка пютан (с милиоцЮнерско училище) да прикрие всичко.
    Тези кагебейските методики дето ще прикрива до безкрай кафявите си гащи не работят.

    Коментиран от #48

    16:43 21.04.2026

  • 39 Шведското разузнаване

    11 10 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    е като шведската.... (какво си помислихте) ... маса.
    Напълниха ни чинията догоре с излишна храна.

    16:44 21.04.2026

  • 40 стоян георгиев

    12 17 Отговор

    До коментар #27 от "Задава се":

    В русия срути ли се икономиката настъпва глад.в момента избиха огромна част от кравите си и има недостиг на мляко и месо,но страшното ще стане като настане политическия хаос след провала на сво.

    16:44 21.04.2026

  • 41 Град Козлодуй

    15 15 Отговор

    До коментар #32 от "Мурка":

    Грешиш приятел. Русия, освен да унищожи сама себе си, нищо друго не може да направи.

    Коментиран от #83

    16:46 21.04.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Ти да видиш

    16 11 Отговор
    Ама много сме загрижени за тази Русия бе!?

    Честно казано и аз съм притеснен . Изкарват вече по 1 милиард долара на ден от износ на петрол и още толкова от газ, а преди месец изкарваха два пъти по малко

    Притеснявам се какво точно правят с 50 милиарда на месец падащи от въздуха.
    Аз не бих се справил с толкова много пари, това си е за притеснение наистина.

    Кризаа, мъкааа....евроатлантическа!

    16:46 21.04.2026

  • 44 Любознателен

    17 9 Отговор
    Ама много сте се загрижили за руската икономика. Като гледам, руснаците доста добре си се справят и то в условия на война и не знам вече колко пакета санкции

    16:47 21.04.2026

  • 45 Селянина с колелото

    19 10 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Мммм дааа много е "зле" руската икономика. Само един пример - горивата в Русия от Януари до Април2026 са се увеличили с 0%, а у нас и в ЕСсср увеличението е +43% (от 1,26 на 1, 79 за "евтиния" дизел). А в Русия към момента 0,85€/л.

    16:47 21.04.2026

  • 46 Така е, кремълската идеология е

    11 15 Отговор

    До коментар #33 от "Кремъл може всичко!":

    изключително вредна за Русия, Севернокорейската идеология е същата. Жертвите са руския и севернокорейския народ. Тези идеологии са убийствени за тези две държави, но удобни за диктаторите им.

    16:48 21.04.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 да питам

    10 13 Отговор

    До коментар #38 от "хаха":

    верно ли Пуся е работил като шофьорче на такси ?

    16:49 21.04.2026

  • 49 Криза, криза, ужас, ужас

    10 8 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Не е като през Отечествената война, нали? 27 милиона жертви и още десетки милиони ранени. Огромни разрушения. Въпреки това Съветския съюз се възстанови.

    16:49 21.04.2026

  • 50 ЕВРЕИТЕ БОЛШЕВИКИ

    11 13 Отговор
    УЛЯНОВ и БРОНЩАЙН

    Заличиха ЦАРСКА РУСИЯ

    А сега

    ЕВРЕЙСКАТА ТРОИЦА

    ШАЛОМОВИЧ МЕНДЕЛ и СОЛОВЬОВ

    Ще Затрият РУСКАТА КОЧИНА.

    16:50 21.04.2026

  • 51 Смях в залата

    10 10 Отговор
    Путин подкани руските олигарси "доброволно" да финансират войната в Украйна: Време е най-едрия бизнес да започне да помага за финансиране на войната. Ситуацията с държавната хазна става критична. Бюджетният дефицит на Русия за 2026 г. вече е надхвърлил 90% от сумата, прогнозирана за цялата година.

    😁

    Коментиран от #59

    16:51 21.04.2026

  • 52 Простите шведи си пъхат носа в чужди

    12 10 Отговор
    паботи,после да не плачат?

    16:51 21.04.2026

  • 53 Айде бе

    14 9 Отговор

    До коментар #36 от "Това не са прогнози":

    Руският държавен резерв е нараснал за една година до рекордни нива от 650 милиарда долара, а руският дълг е сред най-малките в света - около 200 милиарда и е нищожен дял от икономиката на държавата.

    Само от удвояване на цената на златото Русия спечели в последните 6 месеца 200 милиарда от нищото- от златните си запаси .

    Русия напрактика е червива от пари и ресурси!

    Коментиран от #106

    16:52 21.04.2026

  • 54 Соловьов:

    9 13 Отговор
    Соловьов: Намаляваме производството на военни дронове в пъти, няма пари. "При мен идват наши производители на "страхотни" дронове и ми казват: "Знаеш ли, помолиха ни да намалил (обема на) производство за фронта НЯКОЛКО ПЪТИ". Това заяви с истеричен крясък емблемата на руската информационна пропаганда Владимир Соловьов. Представители на големи холдингови структури в студиото обясняват, че трябвало да получат аванси от държавата за производство на определено количество, обаче сега изведнъж това било ограничено. Дори трябвало да уволняват работници, а търсенето било огромно.

    "И как да произвеждаме? Как да купуваме части? Всеки на фронта крещи: "Имаме нужда от "Мавик" (китайска безпилотна платформа за наблюдение, която успешно се преработва и във FPV дронове-камикадзе). Но те трябва да бъдат платени и доставени. С какви пари? Фронтът вика: "Дайте". А пари - няма", заключи Соловьов.

    😆

    16:52 21.04.2026

  • 55 Слаб2

    12 9 Отговор
    Айсидабълю за пореден път доказвате че нямате връзка с главния мозък.Ако те(Русия) са толкова зле и вие запада сте цъфнали и вързали защо сте тръгнали вбанк на ядрена държава която може да ви изтрие от лицето на земята за 30 минути при положение че сте супер преуспели а те са неудачници според вас?Кой е закъсал наистина?

    Коментиран от #60

    16:53 21.04.2026

  • 56 Другаря Си

    9 13 Отговор
    Ще ги оправи

    Путинарите .

    Лекичко със Вазелин .

    Скоро много скоро .

    16:54 21.04.2026

  • 57 Мнение

    8 12 Отговор
    на Стивън Фредерик Стар, американски академик, съветник на трима президенти на САЩ и експерт по развиващите се държави в Централна Азия, Кавказ, Русия и останалите развиващи се републики от бившия Съветски съюз.

    "Най-мрачният и трагичен сценарий за Русия в момента е превръщането и в напълно изолирана държава, изцяло зависима от Китай, с бъдеще подобно на Северна Корея."

    16:54 21.04.2026

  • 58 Димяща ушанка

    9 11 Отговор
    Утре влизам в Киев !!!

    16:55 21.04.2026

  • 59 Айде бе

    12 9 Отговор

    До коментар #51 от "Смях в залата":

    Русия не само, че няма бюджетен дефицит, ами дори има огромни бюджетни излишъци, защото бюджетните постъпления са смятани при цена на петрола от 50 долара за барел, а в момента изнасят за над 100 долара.

    Коментиран от #68

    16:56 21.04.2026

  • 60 Няма как да сравняваме

    9 13 Отговор

    До коментар #55 от "Слаб2":

    икономиките и възможностите на богатия ЕС с годишен БВП 19 трилиона долара и технологично изостаналата Русия, която от 4 г. регистрира огромни финансови загуби и стигна до разпродаване на държавните си резерви.

    Коментиран от #63

    16:57 21.04.2026

  • 61 КАКВО ПАК ГЛЕДАТЕ РУСКАТА КРИЗА, БЕ?

    18 10 Отговор
    Вие наред ли сте от тази редакция?
    Защо пак ни занимвате с тази Русия?
    Нали уж сме в ЕС, НАТО и ние не сме в никакви съюзи с Русия?

    Вие знаете ли, колко външен дълг са взели двете правителства на Желязков и Гюро от началото на годината само за изплащане пенсиите и заплатите на бюджетните работещи?
    Какво ме занивате с Русия като развалени грамофонни плочи?

    Вие знаете ли, че цените на хранителните продукти В БЪЛГАРИЯ скочиха двойно от началото на годината?
    Какво ме интересува какво ставало в Русия?

    Вие знаете ли, че шести реактор на АЕЦ Козлодуй е аварийно спрял защото нямало някакви мембрани, които ние нямаме като резервни части?

    Вие знаете ли, че от началото на юли се очаква драстичен скок на цените на тока?

    Спрете да ме занимавате с Русия, а се занивайте малко с родината си!!!!!

    Коментиран от #70

    16:58 21.04.2026

  • 62 Русия се превръща в Северна Корея

    10 12 Отговор
    „Дмитрий Медведев заяви, че Русия ще трябва да приложи модела на севернокорейската икономика със строги икономии. В интервю за ТАСС той отбеляза способността на Северна Корея да оцелява под строга световна блокада. Според вицепремиера Медведев, Северна Корея демонстрира ефективна мобилизация, оцеляване при строги икономии на средства, материали и продоволствени ресурси. Макар Северна Корея да е в пълна изолация от света, тя продължава успешно да оцелява десетки години. Той определи сътрудничеството на Русия със Северна Корея като „съюзническо и братско“ по своята същност.„

    😆

    16:58 21.04.2026

  • 63 Мдаа

    15 9 Отговор

    До коментар #60 от "Няма как да сравняваме":

    Богатият кредитен милионер Европейски съюз има авиационно гориво само за следващите 10 дни , нафта за 20 и газ за 30 дни, а торове въобще няма.

    И ко ша праим сега!???

    Мдаа....

    Коментиран от #67, #71

    17:03 21.04.2026

  • 64 Руспията ще Умре скоро

    8 14 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Руспия Умря

    Коментиран от #65

    17:05 21.04.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Руспията умира

    10 8 Отговор

    До коментар #65 от "тролове":

    Руспията е долна

    17:09 21.04.2026

  • 67 Мнеее

    11 10 Отговор

    До коментар #63 от "Мдаа":

    Така говорехме и в началото на Спец.АбАсрация, а стана по добре от монополиста Проссия.
    През март рязко се е повишила миграцията на млади и образовани руснаци в посока Запад.Особенно когато им спряха Интернет.
    Как пък една ганьовска копейка не замина в путинския ,крепостен рай.

    17:09 21.04.2026

  • 68 Точно обратното.

    10 11 Отговор

    До коментар #59 от "Айде бе":

    Русия е с отрицателен търговски баланс от 4 години. По данни на руската РОССТАТ. Цивилните сектори на икономиката и цивилните заводи фалираха. Приходи няма отникъде. Работят само военните заводи за танкове и ракети, но за да произвеждат, средствата идват от държавния резерв за критични ситуации. Тази ситуация се нарича фалит. Ще им трябват поне 15 години за да се върнат в предвоенното положение, което никак не беше цветущо.

    Коментиран от #74, #77

    17:10 21.04.2026

  • 69 стоян георгиев

    11 8 Отговор
    Русия е показателно къде се намира по желаещите да идат да живеят там.българите в русия са намаляли с 60%.даже бг копейките със смесени бракове не искат да живеят в руския рай!

    17:13 21.04.2026

  • 70 А бе

    9 8 Отговор

    До коментар #61 от "КАКВО ПАК ГЛЕДАТЕ РУСКАТА КРИЗА, БЕ?":

    Защо не вземеш малко да поработиш БЕ?
    Стоят обяви от 1650€ ,ама Ганчо не ще .По добре да рИве като руско магаре пред Покровск.

    17:13 21.04.2026

  • 71 Гледайте БВП.

    7 11 Отговор

    До коментар #63 от "Мдаа":

    Дълга не го гледайте, най-важният показател за мощна и работеща икономика е БВП. Държавите без дългове са обикновено баноразвиващи се като Мозамбик, Судан, Русия, Сирия, Нигерия. Те лесно могат да фалират защото нямат достатъчно развити икономики. А това, че няма и дългове не им помага изобщо, даже им вреди.

    Коментиран от #80

    17:14 21.04.2026

  • 72 !!!?

    7 1 Отговор
    Руска рулетка - края на всеки диктатор води до нова "Перестройка" !!!?

    17:14 21.04.2026

  • 73 Пропагандата и лъжите срещу Русия

    7 14 Отговор
    показват трагедията и падението на запада!

    17:14 21.04.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Чобани

    7 5 Отговор

    До коментар #2 от "Овчар":

    Тя Европа ти е виновна, че в България, нищо не работи, правилно, и за населението. колко сте подли?

    Коментиран от #76

    17:16 21.04.2026

  • 76 Виновни са

    7 11 Отговор

    До коментар #75 от "Чобани":

    българските продажници, кръстили се евро атлантици и продаващи суверенитета на България!

    Коментиран от #79

    17:18 21.04.2026

  • 77 Айде бе

    3 10 Отговор

    До коментар #68 от "Точно обратното.":

    Ти знаеш ли какво е търговски баланс бе кух!???

    На Русия търговския баланс е положителен от сто години, защото винаги е изнасяла повече отколкото е внасяла.

    17:20 21.04.2026

  • 78 Иван

    6 12 Отговор
    Колко трябва да е глупав човек за да чака ядрена държава да загуби война, особено Русия?

    Коментиран от #81

    17:23 21.04.2026

  • 79 Ха ха

    8 5 Отговор

    До коментар #76 от "Виновни са":

    И кой иска да купи този суверенитет? Ганьо го предлага, ама няма купувачи.ЕС се чуди какво правиме в този клуб потънали в собствената корупция До шия.
    Цените в магазините на,Запад в еврозоната на много места са по ниски от,БГ, нямат алчния Ганчо, където ти сваля три кожи от гърба, но за Ганчо трябва друг са му е виновен вкл.и марсианците

    Коментиран от #88

    17:26 21.04.2026

  • 80 Айде бе

    4 9 Отговор

    До коментар #71 от "Гледайте БВП.":

    Един снаряд за гаубица 150 мм в Русия се произвежда за 200-300 долара, а на запад за 4000-5000 долара.
    В единия случай БВП се получава 10 пъти повече, но само на хартия, а в действителност имаш един и същи снаряд остойностен според ресурсите ти.

    В Китай маратонките Найк влизат като 30 долара в БВП , после същите отиват в САЩ и влизат в тяхното БВП като 500 долара - едни и същи маратонки.

    На цифри може да имаш много, но напрактика нямаш нищо и нищо не произвеждаш.

    БВП-то е за кухи евроатлантици- които се хранят с цифри, а не със хляб и месо.

    17:27 21.04.2026

  • 81 Иванушка

    9 4 Отговор

    До коментар #78 от "Иван":

    Няма да ни е за първи път.Студената война направо ни размазаха .После опашки помощи от САЩ във вид на пилешки бутчета

    17:29 21.04.2026

  • 82 Гладъ настъпва Ханс

    3 11 Отговор
    По-важно е, че европейската икономика се "възстановява". Безработицата се увеличава, изнасяне на производства или спирането им. Дългове и слабо търсене на еврото. Още 2-3 години и край с ЕС и обедняла Европа.

    17:29 21.04.2026

  • 83 Мурка

    2 4 Отговор

    До коментар #41 от "Град Козлодуй":

    СРЕД ПОЗНАТИТЕ МИ НЯМА СЛАБОУМНИ -КАМО ЛИ СРЕД ПРИЯТЕЛИТЕ

    17:30 21.04.2026

  • 84 Пламен

    11 1 Отговор
    Копейките пак са в някаква нетрезва еуфория . Явно е заради ,,изборите" .
    Толкова ли сте наивни ?! Всичко пак ще си отане същото .

    17:34 21.04.2026

  • 85 Нима няма 94 милиарда евро

    1 9 Отговор
    Как така богатия ЕС не може да изтегли 94 милиарда евро и да ги даде на Украйна

    17:35 21.04.2026

  • 86 Този

    9 2 Отговор
    Русия единственото, ще призне краха си. Петрол висок, пари няма, продава де що има. Котай, гледат, като гладен тигър антилопа. Севрна коря, нещо, се отказаха. То срещу целия мирен свят война да водиш, е като да се самонакабеш. Жалко за готините руснаци, познавам такива. Фоворих с мошдованец, и го питах вярно ли, че Украйна ви е репресирала: Отговор, никога не имало такова нещо. Българси молдованец, работеш тук В България!

    17:42 21.04.2026

  • 87 Този

    8 2 Отговор
    Русия единственото, ще признае краха си. Петрол висок, пари няма, продава де що има. Китай, гледат, като гладен тигър антилопа. Северна коря, нещо, се отказаха. То срещу целия мирен свят война да водиш, е като да се самонакажеш. Жалко за готините руснаци, познавам такива. Говорих с молдованец, и го питах вярно ли, че Украйна ви е репресирала: Отговор, никога не имало такова нещо. Български Молдованец, работеше тук В България!

    17:46 21.04.2026

  • 88 Ами чий интереси изпълняваш

    1 7 Отговор

    До коментар #79 от "Ха ха":

    Като си отговориш и ще знаеш евро атлантиците на кой са те продали!

    17:48 21.04.2026

  • 89 Мишел

    6 5 Отговор
    Руските резервите са в по-голямата си част изчерпани, това призна руският министър на икономическото развитие Максим Решетников, който говори на Всеруския форум за подкрепа на предприемачеството "Моят бизнес" във Всеволожск, Ленинградска област, цитиран от Интерфакс.

    17:55 21.04.2026

  • 90 Путин .

    3 2 Отговор
    Тредай се човече .
    Ще. загубиш всичко.

    17:57 21.04.2026

  • 91 Тити

    6 2 Отговор
    Рашистката кочината се разпада.

    17:59 21.04.2026

  • 92 Леле мале що е туй нещо дето мяза на унй

    1 6 Отговор
    Така,така Русия е много зле ,а държавите от Европа цъвтят и вържат. Вие въобще чувате ли се какво говорите. За Русия не мога да коментирам,обаче какво да кажем за Германия ,коятофе в стагнация,какво да кажем за Франция ,която е в дефлация . Кажете ми една държава в ЕС ,която в момента е добре икономически? В която няма инфлация ? Много тъпа статия.

    18:10 21.04.2026

  • 93 Така е

    6 4 Отговор
    Затова и Румен Радев Боташев Решетников трябва много да внимава какво прави, защото леко залитане към МаЦква ще изкара стотици хиляди по площадите.

    Коментиран от #94, #97

    18:21 21.04.2026

  • 94 Няма ли какво да правите

    3 4 Отговор

    До коментар #93 от "Така е":

    че се излагате по форумите да тролите и да изглеждате толкова глупаво и жалко?

    18:24 21.04.2026

  • 95 Пишещия

    2 1 Отговор
    То на Русия, май нищо не и оставя да мята я. Бомби, че да я. Забялижим. Поне ще сложи, край на мъката си. Ноо. Земята не оставена, русия да Решаваш. русия има бомби, др. Какво имат? Витили ли. А извън земните, да не се вярва, мислите ли че ще гледат човешката глупост?

    18:24 21.04.2026

  • 96 тиквенсониада

    1 1 Отговор
    Та ние без криза сме по-зле от тях с криза !

    18:54 21.04.2026

  • 97 тиквенсониада

    1 0 Отговор

    До коментар #93 от "Така е":

    А как реагира , когато Бойко от БАЛКАНСКИ пот0к , по заповед на Европата , го отказа и дари на турците , за да стане ТУРСКИ поток ? А когато подари куче на Путин. А когато му се умилкваше и опитваше да прегърне ?
    Мълчахте ли ? А сега Радев ви е в устата !

    18:57 21.04.2026

  • 98 Мишел

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Ах, колко хубаво":

    Външен дълг на САЩ 39 146 000 000 000$, външен дълг на Русия 665 107 000 000$. САЩ не могат да изплатят дълга си, Русия може да го изплати за 7-8 месеца. Кой ще фалира е повече от ясно.

    19:10 21.04.2026

  • 99 Мишел

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Задава се":

    Казваш, това че Комисията по прехраната към ЮНЕСКО класира ежегодно Русия вече над 12 години на първо място в света по достъпна, качествена и обилна храна на населението в света направо ги води към хуманитарна криза?😃😃😃😀😀

    19:20 21.04.2026

  • 100 Мишел

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "Купонната система":

    От 2012 г. Русия произвежда ежегодно над 240 000 000 тона зърно, изнася от тях 42-45 милиона тона. В Русия няма никакви опашки за хляб, а магазините са с много по-голям асортимент от хранителни продукти отколкото тези в ЕС и на много по добри цени.

    Коментиран от #104

    19:29 21.04.2026

  • 101 дълбоко вищдащ-гросмайстор

    0 0 Отговор
    Наивно е да си правите тези изводи ,че просия ще фалира така бързо!!!Днес смятах и видях колко е дефицита им тази година и каква интервенция направиха скоро на пазараите за злато.ще ви кажа само,че са интервенирали окло 1% от златният си резерв в момента на теория в Голямата си банка просия има 2302ТОна Злато 24карата.......Друго няма да пиша ,но бъдеуте убедени ,че просия я чака разпад и овесване на виновника !

    20:23 21.04.2026

  • 102 Юрий

    1 1 Отговор
    В Европа криза??????
    Хора , я се осъзнайте.
    Бензин е над 2 евро а хората си купуват нови автомобили и си ги карат по 1 човек дори и до кенефа .
    Заведенията са пълни.
    Най скъпото кафене във Венеция опашки по 50 човека.
    Живейте си в кочината .
    Нито един не каза аз си спрях колата , защото бензин е скъп.
    Каква стагнация????? Магистралите в Европа на минута толкова коли минават колкото няма в цяла България.
    Иска ви се , ама .....

    20:47 21.04.2026

  • 103 Юрий

    0 0 Отговор
    А забравих да кажа .
    Такава криза я тресе Европа, че в магазините всичко е по евтино поне 30-50 от България а заплатите са 4 пъти по високи

    20:49 21.04.2026

  • 104 дядо дръмпир-инфо

    1 0 Отговор

    До коментар #100 от "Мишел":

    Разузнавателната служба разкрива: Кремъл прикрива катастрофалната икономическа ситуацияВъпреки повишените цени на петрола, икономиката на Русия очевидно е в много по-лоша позиция, отколкото официално се представя. Шведска военна разузнавателна служба вижда структурни проблеми и обвинява Кремъл, че умишлено прикрива ключови данни, съобщава Financial Times.

    Само масло не е достатъчноГенерал-лейтенант Томас Нилсон, ръководител на шведската военна разузнавателна служба, каза пред британския бизнес вестник, че Русия ще се нуждае от цена на петрола над 100 щатски долара (около 85 евро) за барел – и то поне за една година – само за да покрие бюджетния си дефицит, според доклада. За по-нататъшно икономическо възстановяване цената трябва да остане на това ниво много по-дълго.Ако цените на петрола се стабилизират и примирието в Близкия изток се запази, според Нилсон Русия вероятно ще има още по-трудно финансирането на войната си в Украйна.

    21:24 21.04.2026

  • 105 дядо дръмпир-инфо

    1 0 Отговор
    Инфлацията е три пъти по-висока от официално заявената
    Информацията на Нилсон за инфлацията е особено експлозивна. Кремъл официално заявява инфлацията на 5,86 процента – според Нилсон всъщност е около 15 процента.

    Смята се, че Москва също украсява цифрите за бюджетния дефицит: Русия е подценила дефицита си с около 30 милиарда щатски долара (около 25,5 милиарда евро), каза Нилсон.

    Кремъл умишлено прикрива слабостта си
    Според доклада Нилсон обясни, че Кремъл систематично манипулира икономически данни – с цел да накара Запада да повярва, че Русия лесно може да устои на натиска на санкциите и високите военни разходи.

    Тази оценка съвпада с тези на американския мозъчен тръст "Институт за изследване на войната" (ISW), който ежедневно оценява ситуацията в Украйна. ISW отдавна оценява, че реалният руски инфлационен процент е по-висок от официално съобщения – и че Кремъл разпространява преувеличена сила, за да подкрепи позицията си в възможни преговори. По същия начин институтът многократно установява въз основа на непрекъснати оценки, че руските офанзиви в украинската война не отговарят на очакванията.

    21:26 21.04.2026

  • 106 Оракула от Делфи

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "Айде бе":

    Абсолютно си прав, проблема е, че тези пари потъват в Руската олигархия ежедневно , командвана от Путин лично и за "Чукча няма никаква файда от тези трилиони и милиарди!
    Като добавиш и диктатурата в Русия , става по - различно , която струва също много пари ,
    да не забравим и най-лошото ,войната в Украйна ,и невинните жертви, които умират всеки ден на фронта
    и парите всъщност ги няма за " Артьом" и приятелите му!!!

    22:18 21.04.2026

