Кремъл не може да прикрие кризата

Financial Times (FT) съобщи на 20 април, че началникът на шведската служба за военно разузнаване и сигурност генерал-лейтенант Томас Нилсон е заявил, че руската икономика не е успяла да се възстанови, въпреки покачващите се цени на петрола поради войната в Близкия изток.
Оценката e в съответствие с дългогодишните наблюдения на ISW за значителните предизвикателства, пред които е изправена руската икономика и усилията на Кремъл да прикрие тези проблеми за неопределено време.
Това пишат от "Института за изследване на войната" (ISW).
Нилсон заяви, че Русия иска цените на суровия петрол Urals да останат над 100 долара за барел поне една година, за да затвори бюджетния си дефицит, но те ще се повишат, за да смекчат другите икономически проблеми. Нилсон заяви, че Русия вероятно ще се затрудни допълнително да финансира войната си в Украйна, ако цените на петрола се стабилизират и прекратяването на огъня в Близкия изток се запази. Нилсон подчерта, че неустойчив модел на растеж, който не може да замести материалните загуби на Русия на бойното поле, допринася за икономическите проблеми на Русия.
Нилсон отбеляза, че секторите на отбранителната промишленост извън индустрията за дронове са губещи, страдат от корупция и зависят от заеми от държавни банки. Анализът на шведското военно разузнаване на икономическите проблеми на Русия е в съответствие с текущата оценка на ISW, че приоритизирането на отбранителната промишленост от страна на Русия вреди на гражданските сектори на икономиката и че високите загуби на бойните полета се отразяват на руската икономика.
Кремъл систематично манипулира данни, за да убеди Запада, че руската икономика издържа на натиска от санкции и прекомерни военни разходи.
Нилсон заяви, че руската инфлация вероятно е по-близо до 15%, въпреки че Кремъл твърди, че е 5,86%. Нилсон каза, че Русия е подценила бюджетния си дефицит с 30 милиарда долара. ISW отдавна оценява, че истинският темп на инфлация в Русия е по-висок, отколкото Кремъл публично твърди, и че Кремъл разпространява наративи, които преувеличават силата на Русия, за да подкрепи исканията ѝ на масата за преговори.
Руските сили продължават да се борят да защитят руската инфраструктура от повтарящи се украински удари. Украинският Генерален щаб съобщи, че украинските сили са ударили петролния резервоар в нефтената рафинерия Туапсе в Краснодарски край в нощта на 19 срещу 20 април, причинявайки пожар.
Властите на Краснодарски край признаха украинския удар и последвалите пожари.
Украинските сили наскоро предприеха вълна от удари срещу руската военна, енергийна и пристанищна инфраструктура в Краснодарски край, включително срещу нефтения терминал "Шехарис" и фрегата клас "Адмирал Григорович" близо до пристанището на Новоросийск на 5 до 6 април, нефтопомпената станция в Кримск на 8 до 9 април и на 10 до 11 април, пристанището и нефтобазата "Нафтоекспорт" в Туапсе на 15 до 16 април, нефтопомпената станция в Тихорецк на 17 до 18 април и морското пристанище в Ейск на 18 до 19 април.
Руските сили се опитаха да използват дронове с голям обсег за еднопосочно нападение, за да убият Сергий "Светкавицата" Бескрестнов, съветник по отбранителни технологии в украинското Министерство на отбраната и експерт по дронове и електронна война.
Бескрестнов заяви на 20 април, че руските сили са се опитали да ударят къщата му с четири дрона "Шахед", ранявайки го и разрушавайки къщата му.
Украйна продължава да разширява сътрудничеството си със страните от Персийския залив. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна е сключила 10-годишни договори със Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и Катар и е получила искания за сътрудничество от 11 държави в Близкия изток.
Зеленски заяви, че Украйна е сключила сделки за дронове, с поне 10 договора за износ на украинско оръжие.
8 Сталин
До коментар #2 от "Овчар":Това е плана на Синедриона
Ukraine Seeks To Import African Migrants To Fill Labor Shortage After 100s Of 1000s Dead Or Wounded At The Front
До коментар #1 от "Атина Палада":Същото върви и в България на седмица идват по 2000 пакита в България
10 100
До коментар #5 от "добре де":Става въпрос за много различни видове каза.
16:29 21.04.2026
12 Град Козлодуй
До коментар #4 от "Един":Така е приятел. Русия не е държава, а територия. Китайска територия.
14 Боби
До коментар #2 от "Овчар":Като за начало ти получи субсидии за да продаваш евтино,а не да си купиш джипка,панимаеш?/
16:31 21.04.2026
15 Боко праните гащи
Нали Раша щеше да фалира за няколко месеца от 20 356 бр. санкции, 500 млрд. евро помощ за украинъ и 50 държави воюващи срещу нея?
19 Озадачен
До коментар #5 от "добре де":Кой ти каза, че Евросъюза е в криза?!?
До коментар #3 от "Сталин":наблюдават глупавия Путин, който фалира Русия и сега другите държави и най-вече Китай, му гледат сеира :)
До коментар #27 от "Задава се":хуманитарна криза в Русия. Не знам дали САЩ ще ги спасят отново като през ВСВ, защото ако Тръмп не е на власт след 2-3 години, ситуацията в Русия може да тръгне и към тотален разпад.
36 Това не са прогнози
До коментар #17 от "Мираж":А тежката руска действителност. Явно не знаеш, че Русия разпродава всичко, дори Държавния си резерв.
37 Ей Издуханяк
До коментар #26 от "Мурка":Има един Медински
Кремълско Влечугото ,
Той твърди че Руснаците
Имат една Хромозома в Повече.
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
Явно и ти си от Тях .
Затова пишеш като Руски Изтрещялник
38 хаха
Не може да очаквате от недорасляка пютан (с милиоцЮнерско училище) да прикрие всичко.
Тези кагебейските методики дето ще прикрива до безкрай кафявите си гащи не работят.
39 Шведското разузнаване
До коментар #1 от "Атина Палада":е като шведската.... (какво си помислихте) ... маса.
Напълниха ни чинията догоре с излишна храна.
40 стоян георгиев
До коментар #27 от "Задава се":В русия срути ли се икономиката настъпва глад.в момента избиха огромна част от кравите си и има недостиг на мляко и месо,но страшното ще стане като настане политическия хаос след провала на сво.
16:44 21.04.2026
41 Град Козлодуй
До коментар #32 от "Мурка":Грешиш приятел. Русия, освен да унищожи сама себе си, нищо друго не може да направи.
43 Ти да видиш
Честно казано и аз съм притеснен. Изкарват вече по 1 милиард долара на ден от износ на петрол и още толкова от газ, а преди месец изкарваха два пъти по малко. Притеснявам се какво точно правят с 50 милиарда на месец падащи от въздуха.
Притеснявам се какво точно правят с 50 милиарда на месец падащи от въздуха.
Аз не бих се справил с толкова много пари, това си е за притеснение наистина.
Кризаа, мъкааа....евроатлантическа!
45 Селянина с колелото
До коментар #1 от "Атина Палада":Мммм дааа много е "зле" руската икономика. Само един пример - горивата в Русия от Януари до Април2026 са се увеличили с 0%, а у нас и в ЕСсср увеличението е +43% (от 1,26 на 1, 79 за "евтиния" дизел). А в Русия към момента 0,85€/л.
46 Така е, кремълската идеология е
До коментар #33 от "Кремъл може всичко!":изключително вредна за Русия, Севернокорейската идеология е същата. Жертвите са руския и севернокорейския народ. Тези идеологии са убийствени за тези две държави, но удобни за диктаторите им.
16:48 21.04.2026
48 да питам
До коментар #38 от "хаха":верно ли Пуся е работил като шофьорче на такси ?
49 Криза, криза, ужас, ужас
До коментар #1 от "Атина Палада":Не е като през Отечествената война, нали? 27 милиона жертви и още десетки милиони ранени. Огромни разрушения. Въпреки това Съветския съюз се възстанови.
50 ЕВРЕИТЕ БОЛШЕВИКИ
Заличиха ЦАРСКА РУСИЯ
А сега
ЕВРЕЙСКАТА ТРОИЦА
ШАЛОМОВИЧ МЕНДЕЛ и СОЛОВЬОВ
Ще Затрият РУСКАТА КОЧИНА.
53 Айде бе
До коментар #36 от "Това не са прогнози":Руският държавен резерв е нараснал за една година до рекордни нива от 650 милиарда долара, а руският дълг е сред най-малките в света - около 200 милиарда и е нищожен дял от икономиката на държавата.
Само от удвояване на цената на златото Русия спечели в последните 6 месеца 200 милиарда от нищото- от златните си запаси .
Русия напрактика е червива от пари и ресурси!
54 Соловьов:
"И как да произвеждаме? Как да купуваме части? Всеки на фронта крещи: "Имаме нужда от "Мавик" (китайска безпилотна платформа за наблюдение, която успешно се преработва и във FPV дронове-камикадзе). Но те трябва да бъдат платени и доставени. С какви пари? Фронтът вика: "Дайте". А пари - няма", заключи Соловьов.
57 Мнение
"Най-мрачният и трагичен сценарий за Русия в момента е превръщането и в напълно изолирана държава, изцяло зависима от Китай, с бъдеще подобно на Северна Корея."
59 Айде бе
До коментар #51 от "Смях в залата":Русия не само, че няма бюджетен дефицит, ами дори има огромни бюджетни излишъци, защото бюджетните постъпления са смятани при цена на петрола от 50 долара за барел, а в момента изнасят за над 100 долара.
60 Няма как да сравняваме
До коментар #55 от "Слаб2":икономиките и възможностите на богатия ЕС с годишен БВП 19 трилиона долара и технологично изостаналата Русия, която от 4 г. регистрира огромни финансови загуби и стигна до разпродаване на държавните си резерви.
61 КАКВО ПАК ГЛЕДАТЕ РУСКАТА КРИЗА, БЕ?
Защо пак ни занимвате с тази Русия?
Нали уж сме в ЕС, НАТО и ние не сме в никакви съюзи с Русия?
Вие знаете ли, колко външен дълг са взели двете правителства на Желязков и Гюро от началото на годината само за изплащане пенсиите и заплатите на бюджетните работещи?
Какво ме занивате с Русия като развалени грамофонни плочи?
Вие знаете ли, че цените на хранителните продукти В БЪЛГАРИЯ скочиха двойно от началото на годината?
Какво ме интересува какво ставало в Русия?
Вие знаете ли, че шести реактор на АЕЦ Козлодуй е аварийно спрял защото нямало някакви мембрани, които ние нямаме като резервни части?
Вие знаете ли, че от началото на юли се очаква драстичен скок на цените на тока?
Спрете да ме занимавате с Русия, а се занивайте малко с родината си!!!!!
63 Мдаа
До коментар #60 от "Няма как да сравняваме":Богатият кредитен милионер Европейски съюз има авиационно гориво само за следващите 10 дни, нафта за 20 и газ за 30 дни, а торове въобще няма.
И ко ша праим сега!???
Мдаа....
64 Руспията ще Умре скоро
До коментар #1 от "Атина Палада":Руспия Умря
66 Руспията умира
До коментар #65 от "тролове":Руспията е долна
67 Мнеее
До коментар #63 от "Мдаа":Така говорехме и в началото на Спец.АбАсрация, а стана по добре от монополиста Проссия.
През март рязко се е повишила миграцията на млади и образовани руснаци в посока Запад.Особенно когато им спряха Интернет.
Как пък една ганьовска копейка не замина в путинския ,крепостен рай.
68 Точно обратното.
До коментар #59 от "Айде бе":Русия е с отрицателен търговски баланс от 4 години. По данни на руската РОССТАТ. Цивилните сектори на икономиката и цивилните заводи фалираха. Приходи няма отникъде. Работят само военните заводи за танкове и ракети, но за да произвеждат, средствата идват от държавния резерв за критични ситуации. Тази ситуация се нарича фалит. Ще им трябват поне 15 години за да се върнат в предвоенното положение, което никак не беше цветущо.
70 А бе
До коментар #61 от "КАКВО ПАК ГЛЕДАТЕ РУСКАТА КРИЗА, БЕ?":Защо не вземеш малко да поработиш БЕ? Стоят обяви от 1650€, ама Ганчо не ще.
Стоят обяви от 1650€ ,ама Ганчо не ще .По добре да рИве като руско магаре пред Покровск.
71 Гледайте БВП.
До коментар #63 от "Мдаа":Дълга не го гледайте, най-важният показател за мощна и работеща икономика е БВП. Държавите без дългове са обикновено баноразвиващи се като Мозамбик, Судан, Русия, Сирия, Нигерия. Те лесно могат да фалират защото нямат достатъчно развити икономики. А това, че няма и дългове не им помага изобщо, даже им вреди.
75 Чобани
До коментар #2 от "Овчар":Тя Европа ти е виновна, че в България, нищо не работи, правилно, и за населението. колко сте подли?
76 Виновни са
До коментар #75 от "Чобани":българските продажници, кръстили се евро атлантици и продаващи суверенитета на България!
77 Айде бе
До коментар #68 от "Точно обратното.":Ти знаеш ли какво е търговски баланс бе кух!???
На Русия търговския баланс е положителен от сто години, защото винаги е изнасяла повече отколкото е внасяла.
79 Ха ха
До коментар #76 от "Виновни са":И кой иска да купи този суверенитет? ЕС се чуди какво правиме в този клуб потънали в собствената корупция до шия. Цените в магазините на Запад в еврозоната на много места са по ниски от БГ, нямат алчния Ганчо.
Цените в магазините на,Запад в еврозоната на много места са по ниски от,БГ, нямат алчния Ганчо, където ти сваля три кожи от гърба, но за Ганчо трябва друг са му е виновен вкл.и марсианците
80 Айде бе
До коментар #71 от "Гледайте БВП.":Един снаряд за гаубица 150 мм в Русия се произвежда за 200-300 долара, а на запад за 4000-5000 долара.
В единия случай БВП се получава 10 пъти повече, но само на хартия, а в действителност имаш един и същи снаряд остойностен според ресурсите ти.
В Китай маратонките Найк влизат като 30 долара в БВП , после същите отиват в САЩ и влизат в тяхното БВП като 500 долара - едни и същи маратонки.
На цифри може да имаш много, но напрактика нямаш нищо и нищо не произвеждаш.
БВП-то е за кухи евроатлантици- които се хранят с цифри, а не със хляб и месо.
81 Иванушка
До коментар #78 от "Иван":Няма да ни е за първи път.Студената война направо ни размазаха .После опашки помощи от САЩ във вид на пилешки бутчета
Толкова ли сте наивни?! Всичко пак ще си отане същото.
До коментар #79 от "Ха ха":Като си отговориш и ще знаеш евро атлантиците на кой са те продали!
94 Няма ли какво да правите
До коментар #93 от "Така е":че се излагате по форумите да тролите и да изглеждате толкова глупаво и жалко?
97 тиквенсониада
До коментар #93 от "Така е":А как реагира, когато Бойко от БАЛКАНСКИ поток, по заповед на Европата, го отказа и дари на турците, за да стане ТУРСКИ поток? А когато подари куче на Путин. А когато му се умилкваше и опитваше да прегърне
Мълчахте ли ? А сега Радев ви е в устата !
98 Мишел
До коментар #11 от "Ах, колко хубаво":Външен дълг на САЩ 39 146 000 000 000$, външен дълг на Русия 665 107 000 000$. САЩ не могат да изплатят дълга си, Русия може да го изплати за 7-8 месеца. Кой ще фалира е повече от ясно.
99 Мишел
До коментар #27 от "Задава се":Казваш, това че Комисията по прехраната към ЮНЕСКО класира ежегодно Русия вече над 12 години на първо място в света по достъпна, качествена и обилна храна на населението в света направо ги води към хуманитарна криза?😃😃😃😀😀
100 Мишел
До коментар #30 от "Купонната система":От 2012 г. Русия произвежда ежегодно над 240 000 000 тона зърно, изнася от тях 42-45 милиона тона. В Русия няма никакви опашки за хляб, а магазините са с много по-голям асортимент от хранителни продукти отколкото тези в ЕС и на много по добри цени.
Хора , я се осъзнайте.
Бензин е над 2 евро а хората си купуват нови автомобили и си ги карат по 1 човек дори и до кенефа .
Заведенията са пълни.
Най скъпото кафене във Венеция опашки по 50 човека.
Живейте си в кочината .
Нито един не каза аз си спрях колата , защото бензин е скъп.
Каква стагнация????? Магистралите в Европа на минута толкова коли минават колкото няма в цяла България.
Иска ви се , ама .....
103 Юрий
Такава криза я тресе Европа, че в магазините всичко е по евтино поне 30-50 от България а заплатите са 4 пъти по високи
104 дядо дръмпир-инфо
До коментар #100 от "Мишел":Разузнавателната служба разкрива: Кремъл прикрива катастрофалната икономическа ситуацияВъпреки повишените цени на петрола, икономиката на Русия очевидно е в много по-лоша позиция, отколкото официално се представя. Шведска военна разузнавателна служба вижда структурни проблеми и обвинява Кремъл, че умишлено прикрива ключови данни, съобщава Financial Times.
Само масло не е достатъчноГенерал-лейтенант Томас Нилсон, ръководител на шведската военна разузнавателна служба, каза пред британския бизнес вестник, че Русия ще се нуждае от цена на петрола над 100 щатски долара (около 85 евро) за барел – и то поне за една година – само за да покрие бюджетния си дефицит, според доклада. За по-нататъшно икономическо възстановяване цената трябва да остане на това ниво много по-дълго.Ако цените на петрола се стабилизират и примирието в Близкия изток се запази, според Нилсон Русия вероятно ще има още по-трудно финансирането на войната си в Украйна.
105 дядо дръмпир-инфо
Информацията на Нилсон за инфлацията е особено експлозивна. Кремъл официално заявява инфлацията на 5,86 процента – според Нилсон всъщност е около 15 процента.
Смята се, че Москва също украсява цифрите за бюджетния дефицит: Русия е подценила дефицита си с около 30 милиарда щатски долара (около 25,5 милиарда евро), каза Нилсон.
Кремъл умишлено прикрива слабостта си
Според доклада Нилсон обясни, че Кремъл систематично манипулира икономически данни – с цел да накара Запада да повярва, че Русия лесно може да устои на натиска на санкциите и високите военни разходи.
Тази оценка съвпада с тези на американския мозъчен тръст "Институт за изследване на войната" (ISW), който ежедневно оценява ситуацията в Украйна. ISW отдавна оценява, че реалният руски инфлационен процент е по-висок от официално съобщения – и че Кремъл разпространява преувеличена сила, за да подкрепи позицията си в възможни преговори. По същия начин институтът многократно установява въз основа на непрекъснати оценки, че руските офанзиви в украинската война не отговарят на очакванията.
106 Оракула от Делфи
До коментар #53 от "Айде бе":Абсолютно си прав, проблема е, че тези пари потъват в Руската олигархия ежедневно , командвана от Путин лично и за "Чукча няма никаква файда от тези трилиони и милиарди!
Като добавиш и диктатурата в Русия , става по - различно , която струва също много пари ,
да не забравим и най-лошото ,войната в Украйна ,и невинните жертви, които умират всеки ден на фронта
и парите всъщност ги няма за " Артьом" и приятелите му!!!
