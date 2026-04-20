Доналд Тръмп: Американска делегация, водена от Джей Ди Ванс, ще пътува за Пакистан за спешни преговори с Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в интервю за в. "Ню Йорк пост", че вицепрезидентът Джей Ди Ванс и американска делегация ще пристигнат в Пакистан до няколко часа за преговори по въпроса за Иран, като подчерта, че е готов да се срещне лично с висши ирански лидери, ако бъде постигнат напредък, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Високопоставен ирански официален представител заяви, че Техеран разглежда положително възможността за участие в евентуални мирни преговори със САЩ, но че все още не е взето окончателно решение.
Той посочи, че посредникът Пакистан полага положителни усилия за прекратяването на американската блокада и за осигуряване на участието на Иран в мирните преговори.
Представител на Пакистан, участващ в преговори, заяви, че двуседмичното примирие приключва на 22 април в 20:00 ч. източноамериканско време (03:00 ч. на 23 април българско).
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че Израел и премиерът Бенямин Нетаняху не са повлияли на решението му да нападне Иран, предаде Ройтерс.
По този начин начин Тръмп отговори на медийни публикации и критики от десни политически коментатори, че Израел го е убедил да атакува Иран на 28 февруари тази година, отбелязва агенцията.
"Израел никога не ме е убеждавал да воювам с Иран. Убедиха ме последиците от 7 октомври (2023 година, когато радикалната палестинска групировка "Хамас" започна войната с Израел с изненадващото си трансгранично нападение - бел. ред.), в допълнение към моето дългогодишно мнение, че ИРАН НИКОГА НЕ МОЖЕ ДА ИМА ЯДРЕНО ОРЪЖИЕ", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут соушъл".
Освен това американският държавен глава заяви, че "резултатите в Иран ще бъдат невероятни" на фона на съобщенията, че американска делегация е заминала за пакистанската столица Исламабад за възобновяване на преговорите с Техеран, докато Иран все още не е взел решение за своето участие в тях.
"И ако новите лидери на Иран (обновеният режим!) са умни, Иран може да има великолепно бъдеще и просперитет!", добави Тръмп в публикацията си.
Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс все още е в САЩ и не е заминал за Пакистан за очаквания нов кръг от преговори с Иран, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес преди минути.
По-рано днес президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че водена от Ванс американска делегация ще пристигне в Пакистан за нови преговори, преди примирието между Вашингтон и Техеран да изтече на 22 април в 20:00 ч. източноамериканско време (03:00 ч. на 23 април българско).
Според АП след изявлението на Тръмп кортежът на Ванс е забелязан пред Белия дом. Ройтерс на свой ред се позава на източник, запознат с въпроса, като отбелязва, че перспективите за втори кръг от преговори с Иран остават неясни.
Втори осведомен източник каза пред Ройтерс, че американската делегация все още не е заминала, но планира да отпътува за Исламабад в близките часове.
По-рано в. "Ню Йорк пост" съобщи, че Тръмп е заявил в интервю, че Ванс, специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зетят на Тръмп - Джаред Къшър, са на път за преговорите. Тримата участваха и в първия кръг от преговори за прекратяване на конфликта, който се разрази след американско-израелските удари срещу Иран на 28 февруари.
Иранският кораб, задържан вчера от американските сили, е превозвал по всяка вероятност стоки с двойна употреба, съобщиха източници на Ройтерс от сферата на мореплаването.
Корабът, свързан с Иранския морски флот (Islamic Republic of Iran Shipping Lines, ИРИСЛ), беше задържан край пристанище в Оманския залив, след като според Централното командване на САЩ не се е съобразил с предупреждения в продължение на шест часа и е нарушил наложената от Вашингтон морска блокада.
По първоначални данни корабът вероятно е превозвал материали като метали, тръби и електронни компоненти – стоки, които могат да имат както цивилно, така и военно приложение.
Иран обвини САЩ във "въоръжено пиратство", като заяви, че корабът е пътувал от Китай и че действията на американските сили представляват "явна агресия". Според иранските военни, те са ограничени в реакцията си заради присъствието на семейства на членове на екипажа на борда.
Вашингтон наложи санкции срещу Иранския морски флот още през 2019 г., обвинявайки дружеството, че участва в логистично подпомагане на иранската програма за балистични ракети.
Корабът е отплавал от китайски пристанища и е направил междинна спирка в Малайзия, преди да достигне Оманския залив.
Междувременно Китай изрази загриженост от "принудителното задържане" на кораба и призова всички страни да спазват условията на прекратяването на огъня.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че корабът е бил под санкции заради "предишна незаконна дейност" и че американските сили извършват проверка на товара.
1 авантгард
Да не би Ванс да е наредил агресията, та да сърба сега той попарата.
Отивай Тръмпе да ти обяснят аятоласите брадати кон бон яде ли.
18:10 20.04.2026
5 Истинско обещание 🇮🇷
8 Шопо
До коментар #5 от "Истинско обещание 🇮🇷":Може да дойдат в България, Паси и Лорер ще ги посрещнат с хляб и сол.
18:18 20.04.2026
14 В медицината няма такъв термин
Коментиран от #29
18:33 20.04.2026
24 Тръмп е слаб стратег,
15 минути преди интервюто някой е заложил добри пари за падане на цените на петрола.
19:02 20.04.2026
26 Мадуро е
До коментар #22 от "ЧЕ ФАНЕТЕ ПЕРСИТЕ":Мадуро на пуро на Тръмпо
19:08 20.04.2026
28 1234
До коментар #7 от "Тръмп ще похвали Румен Публично":Честито ти 13 процента, 430 000 избиратели, 40 депутати , срещу 45 процента, 1 430 000 избиратели, 130 депутати. Бойко Рашков размаза Борисов в София, а Владо волейболиста го размаза в Пловдив.
19:12 20.04.2026
29 123
До коментар #14 от "В медицината няма такъв термин":Заболяването е когато някой смята, че е Наполеон. Наполеонов синдром.
19:15 20.04.2026
35 два проблема
Коментиран от #53
19:46 20.04.2026
39 Ами
Май е време ... тоя вълк да си ходи :)
Коментиран от #49
20:38 20.04.2026
40 Ала Бала
Участието на Иран е обвързано с изпълнението на определени предварителни условия.
В подобни изявления вчера Тръмп заяви, че американският преговарящ екип е на път за Исламабад.
Информацията, получена от кореспондента на Тансим, показва, че въпросът за морската блокада е много фундаментална пречка пред преговорите и този въпрос е бил предаден на пакистанския посредник, като пакистанският посредник заяви днес, че е обсъдил въпроса с Тръмп.
Коментиран от #50
20:38 20.04.2026
48 Костадин Костадинов
До коментар #41 от "Нетаняхуууу":Ама кът стана президент мнооо му са радвахти - ко стана ся, што тъй рязко сви у леву
22:02 20.04.2026
49 Костадин Костадинов
До коментар #39 от "Ами":Ама кът стана президент мнооо му са радвахти - ко стана ся, што тъй рязко сви у леву
22:02 20.04.2026
50 Костадин Костадинов
До коментар #40 от "Ала Бала":Ама кът стана президент мнооо му са радвахти - ко стана ся, што тъй рязко сви у леву
Коментиран от #51
22:03 20.04.2026
51 1111
До коментар #50 от "Костадин Костадинов":Аве, как е Райският Газ? Или бъркам - може да е от модерните противозачатъчни за джендъри...
Коментиран от #52
22:07 20.04.2026
52 Костадин Костадинов
До коментар #51 от "1111":Не знам. Ако търсиш сравнение питай другите до кулеги нарку
22:17 20.04.2026
53 Костадин Костадинов
До коментар #35 от "два проблема":Напълно съм съгласен, штот и 3дня сво тряаши да е за 3дня
22:18 20.04.2026
57 Анонимен
До коментар #56 от "РИЖОТО КУ КУ":Никога не биха го направили!
03:46 21.04.2026