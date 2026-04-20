Доналд Тръмп: Американска делегация, водена от Джей Ди Ванс, ще пътува за Пакистан за спешни преговори с Иран

20 Април, 2026 18:06, обновена 20 Април, 2026 21:35 4 913 57

Високопоставен ирански официален представител заяви, че Техеран разглежда положително възможността за участие в евентуални мирни преговори със САЩ, но че все още не е взето окончателно решение

Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в интервю за в. "Ню Йорк пост", че вицепрезидентът Джей Ди Ванс и американска делегация ще пристигнат в Пакистан до няколко часа за преговори по въпроса за Иран, като подчерта, че е готов да се срещне лично с висши ирански лидери, ако бъде постигнат напредък, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Високопоставен ирански официален представител заяви, че Техеран разглежда положително възможността за участие в евентуални мирни преговори със САЩ, но че все още не е взето окончателно решение.

Той посочи, че посредникът Пакистан полага положителни усилия за прекратяването на американската блокада и за осигуряване на участието на Иран в мирните преговори.

Представител на Пакистан, участващ в преговори, заяви, че двуседмичното примирие приключва на 22 април в 20:00 ч. източноамериканско време (03:00 ч. на 23 април българско).

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че Израел и премиерът Бенямин Нетаняху не са повлияли на решението му да нападне Иран, предаде Ройтерс.

По този начин начин Тръмп отговори на медийни публикации и критики от десни политически коментатори, че Израел го е убедил да атакува Иран на 28 февруари тази година, отбелязва агенцията.

"Израел никога не ме е убеждавал да воювам с Иран. Убедиха ме последиците от 7 октомври (2023 година, когато радикалната палестинска групировка "Хамас" започна войната с Израел с изненадващото си трансгранично нападение - бел. ред.), в допълнение към моето дългогодишно мнение, че ИРАН НИКОГА НЕ МОЖЕ ДА ИМА ЯДРЕНО ОРЪЖИЕ", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут соушъл".

Освен това американският държавен глава заяви, че "резултатите в Иран ще бъдат невероятни" на фона на съобщенията, че американска делегация е заминала за пакистанската столица Исламабад за възобновяване на преговорите с Техеран, докато Иран все още не е взел решение за своето участие в тях.

"И ако новите лидери на Иран (обновеният режим!) са умни, Иран може да има великолепно бъдеще и просперитет!", добави Тръмп в публикацията си.

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс все още е в САЩ и не е заминал за Пакистан за очаквания нов кръг от преговори с Иран, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес преди минути.

По-рано днес президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че водена от Ванс американска делегация ще пристигне в Пакистан за нови преговори, преди примирието между Вашингтон и Техеран да изтече на 22 април в 20:00 ч. източноамериканско време (03:00 ч. на 23 април българско).

Според АП след изявлението на Тръмп кортежът на Ванс е забелязан пред Белия дом. Ройтерс на свой ред се позава на източник, запознат с въпроса, като отбелязва, че перспективите за втори кръг от преговори с Иран остават неясни.

Втори осведомен източник каза пред Ройтерс, че американската делегация все още не е заминала, но планира да отпътува за Исламабад в близките часове.

По-рано в. "Ню Йорк пост" съобщи, че Тръмп е заявил в интервю, че Ванс, специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зетят на Тръмп - Джаред Къшър, са на път за преговорите. Тримата участваха и в първия кръг от преговори за прекратяване на конфликта, който се разрази след американско-израелските удари срещу Иран на 28 февруари.

Иранският кораб, задържан вчера от американските сили, е превозвал по всяка вероятност стоки с двойна употреба, съобщиха източници на Ройтерс от сферата на мореплаването.

Корабът, свързан с Иранския морски флот (Islamic Republic of Iran Shipping Lines, ИРИСЛ), беше задържан край пристанище в Оманския залив, след като според Централното командване на САЩ не се е съобразил с предупреждения в продължение на шест часа и е нарушил наложената от Вашингтон морска блокада.

По първоначални данни корабът вероятно е превозвал материали като метали, тръби и електронни компоненти – стоки, които могат да имат както цивилно, така и военно приложение.

Иран обвини САЩ във "въоръжено пиратство", като заяви, че корабът е пътувал от Китай и че действията на американските сили представляват "явна агресия". Според иранските военни, те са ограничени в реакцията си заради присъствието на семейства на членове на екипажа на борда.

Вашингтон наложи санкции срещу Иранския морски флот още през 2019 г., обвинявайки дружеството, че участва в логистично подпомагане на иранската програма за балистични ракети.

Корабът е отплавал от китайски пристанища и е направил междинна спирка в Малайзия, преди да достигне Оманския залив.

Междувременно Китай изрази загриженост от "принудителното задържане" на кораба и призова всички страни да спазват условията на прекратяването на огъня.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че корабът е бил под санкции заради "предишна незаконна дейност" и че американските сили извършват проверка на товара.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 авантгард

    69 9 Отговор
    Тръмпът защо лично не иде?
    Да не би Ванс да е наредил агресията, та да сърба сега той попарата.
    Отивай Тръмпе да ти обяснят аятоласите брадати кон бон яде ли.

    18:10 20.04.2026

  • 2 Лост

    59 7 Отговор
    А иранците нямало да ходят там.

    18:12 20.04.2026

  • 3 Пич

    55 6 Отговор
    Хахаха, прилича ми на - Тъкмо яко да уважа една, и тя не дойде на срещата...

    18:12 20.04.2026

  • 4 екскурзията на вансчо

    44 5 Отговор
    Пак нищо няма да постигнат, но рижко ще повод да удължи ултиматома под предлог , че има колосален напредък в приемането на американските условия.

    18:13 20.04.2026

  • 5 Истинско обещание 🇮🇷

    50 6 Отговор
    Кой ги бръсне вече за слива Тея терористи американците ?? Иран не преговаря с терористи...имаха шанс за преговори -провалиха се..сега нямат карти вече..а ционистката измислена терористична държава да освободи земята там на палестинците и всички евреи да ходят в Африка при не.грите

    Коментиран от #8

    18:15 20.04.2026

  • 6 Иран

    46 5 Отговор
    С терористи не се преговаря.

    18:17 20.04.2026

  • 7 Тръмп ще похвали Румен Публично

    9 24 Отговор
    Той е от неговите
    Орбанисти

    Коментиран от #28

    18:18 20.04.2026

  • 8 Шопо

    26 6 Отговор

    До коментар #5 от "Истинско обещание 🇮🇷":

    Може да дойдат в България, Паси и Лорер ще ги посрещнат с хляб и сол.

    18:18 20.04.2026

  • 9 Бай Дончо да вдига белия байрак на

    38 8 Отговор
    Победата ИРАН не е венецуела , надрусаняка също ...и двамата ще се хвалят след това , че са победители !

    18:22 20.04.2026

  • 10 ТРЪН ПИРАТА

    30 7 Отговор
    Ще ги нападнем Пак изневиделица , както ги нападаме винаги тия простаци , ще водим преговори ... евреите ше ги бомбят ....после ние ше спасяваме еврейските нацисти !!!!!

    18:28 20.04.2026

  • 11 китайски балон

    23 5 Отговор
    Бай Дончо пак, ще моли за пощада!

    18:30 20.04.2026

  • 12 Да,бе

    39 5 Отговор
    "Спешна преговори"...Взе нещо да им пари под копитата,а иранците въобще не ги отразяват.И ние пък се съюзихме точно с тия терористи и пирати,когато целият свят ги гъбарка.

    18:31 20.04.2026

  • 13 Мазньо

    20 4 Отговор
    Хм.Да не му почешат и другото ухо на бай Дончо....

    18:32 20.04.2026

  • 14 В медицината няма такъв термин

    29 4 Отговор
    За да се опише болеста на рижия ще трябва да се измисли нов термин и опише заболяването

    Коментиран от #29

    18:33 20.04.2026

  • 15 Ох няма край

    11 5 Отговор
    И сега ще почнат едни преговори с назадък и тн до безкрай…

    18:41 20.04.2026

  • 16 Е,кво

    20 6 Отговор
    няма да бърза рижко,на всички кораби пратени там,вече няма продоволствия. Детски порции за обяд и вечеря.Как се издържа?А, на бракмата самолетоносач(дето му викат) моряците вече са на по година служба и негодуват. Така ,че на рижко му пари на задника

    18:42 20.04.2026

  • 17 Краварите явно не схващат отивате си

    35 9 Отговор
    Кравари вие сте едни убийци, варвари и пирати

    18:47 20.04.2026

  • 18 ванс

    24 6 Отговор
    Жалък клоун !

    18:47 20.04.2026

  • 19 Пенка

    7 5 Отговор
    Като стана сутрин и хоп orange juice опа

    18:48 20.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 бай Даньо

    16 6 Отговор
    Рижия клoyн е абсолютен глyпаk мъка е да смилиш за капацитета на хората който гласуваха три пъти за тоя тъpд. Един умен американски президент е казал говори кротко и носи голяма тояга, идиота тръмп говори гръмко и страшно без да има тояга .

    18:51 20.04.2026

  • 22 ЧЕ ФАНЕТЕ ПЕРСИТЕ

    20 6 Отговор
    ЗА КОЖЕНИЯ МАДУРО.

    Коментиран от #26

    19:00 20.04.2026

  • 23 Тръмп

    12 6 Отговор
    Е ненормален, но сбърка много.

    19:01 20.04.2026

  • 24 Тръмп е слаб стратег,

    19 4 Отговор
    но добър бакалин!

    15 минути преди интервюто някой е заложил добри пари за падане на цените на петрола.

    19:02 20.04.2026

  • 25 У Ж А С

    18 4 Отговор
    "И ако новите лидери на Иран (обновеният режим!) са умни, Иран може да има великолепно бъдеще и просперитет, ----АКО НИ ПРЕДАДЕ НЕФТА СИ--- добави Тръмп в публикацията си.

    19:07 20.04.2026

  • 26 Мадуро е

    4 4 Отговор

    До коментар #22 от "ЧЕ ФАНЕТЕ ПЕРСИТЕ":

    Мадуро на пуро на Тръмпо

    19:08 20.04.2026

  • 27 вие идете

    19 6 Отговор
    вие идете Иран ви каза че няма да седне с евреи на преговори

    19:08 20.04.2026

  • 28 1234

    14 4 Отговор

    До коментар #7 от "Тръмп ще похвали Румен Публично":

    Честито ти 13 процента, 430 000 избиратели, 40 депутати , срещу 45 процента, 1 430 000 избиратели, 130 депутати. Бойко Рашков размаза Борисов в София, а Владо волейболиста го размаза в Пловдив.

    19:12 20.04.2026

  • 29 123

    15 3 Отговор

    До коментар #14 от "В медицината няма такъв термин":

    Заболяването е когато някой смята, че е Наполеон. Наполеонов синдром.

    19:15 20.04.2026

  • 30 Сатана Z

    17 3 Отговор
    Никой вече не вярва на Режимите на Тръмп - Нетаняху ,които са водени от една единствена цел: заграбване на територии и природните ресурси на всяка държава изпречила се на пътя им.Вчера беше Палестина ,Венецуела,днес е Иран и Ливан а утре коя ще е?

    19:27 20.04.2026

  • 31 Неразбрал

    7 3 Отговор
    Абе защо толкова бързат всички? Тъкмо свикнахме вече.

    19:37 20.04.2026

  • 32 Мишел

    11 3 Отговор
    Иран не приема предложенията на САЩ за прекратяване на войната , защото нито едно от условията не го удотворява . Това означава че войната продължава, както и повишаването на цените на горивата и газа.

    19:41 20.04.2026

  • 33 Гробар

    11 4 Отговор
    Какъв Пакистан, на колене на килимчето в Техеран!

    19:41 20.04.2026

  • 34 Тръмплин

    10 2 Отговор
    - Иранците ме привикват и аз тичам пряз главъ, да не изтърва премирието, че няма да ми дадат друг шанс.

    19:43 20.04.2026

  • 35 два проблема

    13 2 Отговор
    Има два проблема - 1. войната вече продължава над 50 дни, което означава, че конфликтът ще бъде продължителен. Обикновено, ако такъв конфликт не се реши до 50-ия ден, той става продължителен също както болестите при хората - ако не отшумят за кратко време, стават хронични или трудно лечими. Имам предвид, че военните действият може и да бъдат спорадични и със слаба интензивност, както и въобще да няма военни действия, но протокът ще остане затворен за дълго време; 2. този конфликт не е програмиран да бъде краткотраен за разлика от войната с Иран през 2025г.

    Коментиран от #53

    19:46 20.04.2026

  • 36 Играчи от клюки

    16 2 Отговор
    След като спечелиха от борсовите фючърси от петък, заминават за нова далавера от клюки и лъжи за борсовия индекс. Трябват нови номера за нови печалби.

    20:04 20.04.2026

  • 37 Иван

    14 0 Отговор
    Иран каза че няма повече да преговаря за каква среща става въпрос и най вече спешна голям смях

    20:21 20.04.2026

  • 38 Демократи

    10 0 Отговор
    ИМПИЙЧМЪНТ за глупака дедо дончо !

    20:35 20.04.2026

  • 39 Ами

    10 0 Отговор
    "Когато вълкът остарее, става за подигравка на кучетата."
    Май е време ... тоя вълк да си ходи :)

    Коментиран от #49

    20:38 20.04.2026

  • 40 Ала Бала

    5 0 Отговор
    Въпреки че президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че вицепрезидентът Джей Ди Ванс и други членове на американския преговарящ екип са на път за Пакистан, досега няма промяна в позицията на Иран относно неучастието в преговорите.

    Участието на Иран е обвързано с изпълнението на определени предварителни условия.

    В подобни изявления вчера Тръмп заяви, че американският преговарящ екип е на път за Исламабад.

    Информацията, получена от кореспондента на Тансим, показва, че въпросът за морската блокада е много фундаментална пречка пред преговорите и този въпрос е бил предаден на пакистанския посредник, като пакистанският посредник заяви днес, че е обсъдил въпроса с Тръмп.

    Коментиран от #50

    20:38 20.04.2026

  • 41 Нетаняхуууу

    3 1 Отговор
    Аз бе разрешавам тая веселба във близкия изток да свършва !!!!! Тръмоясалия ме слуша и стои мирно когато говоря с него по телефона ....от утре започваме бомбеното над Иран , това е наша стара традиция !

    Коментиран от #48

    20:40 20.04.2026

  • 42 Тити

    3 1 Отговор
    Поредното изгубено време.

    20:49 20.04.2026

  • 43 Факти

    3 1 Отговор
    Тази война вече не ме вълнува. Радев каза, че ще свали цените. Аз му вярвам.

    21:08 20.04.2026

  • 44 Факти

    0 5 Отговор
    Тръм означава "коз" като съществително и "цакам" като глагол. Човекът е роден победител. Каквото и да направи, все ще е отгоре. Путин означава "пътник". Този човек винаги е на път, но никога не достига целта си.

    21:15 20.04.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Дзак

    2 0 Отговор
    Спекулации!

    21:46 20.04.2026

  • 47 1111

    4 1 Отговор
    Аве, досега тая делегация досега щеше да е стигнала 3 пъти.

    22:00 20.04.2026

  • 48 Костадин Костадинов

    0 3 Отговор

    До коментар #41 от "Нетаняхуууу":

    Ама кът стана президент мнооо му са радвахти - ко стана ся, што тъй рязко сви у леву

    22:02 20.04.2026

  • 49 Костадин Костадинов

    0 2 Отговор

    До коментар #39 от "Ами":

    Ама кът стана президент мнооо му са радвахти - ко стана ся, што тъй рязко сви у леву

    22:02 20.04.2026

  • 50 Костадин Костадинов

    0 2 Отговор

    До коментар #40 от "Ала Бала":

    Ама кът стана президент мнооо му са радвахти - ко стана ся, што тъй рязко сви у леву

    Коментиран от #51

    22:03 20.04.2026

  • 51 1111

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Костадин Костадинов":

    Аве, как е Райският Газ? Или бъркам - може да е от модерните противозачатъчни за джендъри...

    Коментиран от #52

    22:07 20.04.2026

  • 52 Костадин Костадинов

    0 1 Отговор

    До коментар #51 от "1111":

    Не знам. Ако търсиш сравнение питай другите до кулеги нарку

    22:17 20.04.2026

  • 53 Костадин Костадинов

    0 3 Отговор

    До коментар #35 от "два проблема":

    Напълно съм съгласен, штот и 3дня сво тряаши да е за 3дня

    22:18 20.04.2026

  • 54 Име

    1 0 Отговор
    Приятни сънища!

    22:45 20.04.2026

  • 55 Анонимен

    1 0 Отговор
    Те имат поне един ден път, след като преговорите бъдат насрочени!

    22:58 20.04.2026

  • 56 РИЖОТО КУ КУ

    3 1 Отговор
    ИРАНЕЦА ВИ ОТСВИРИ , ПА ВИЕ СИ ХОДЕТЕ

    Коментиран от #57

    23:06 20.04.2026

  • 57 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "РИЖОТО КУ КУ":

    Никога не биха го направили!

    03:46 21.04.2026