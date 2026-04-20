Доналд Тръмп: Американска делегация, водена от Джей Ди Ванс, ще пътува за Пакистан за спешни преговори с Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в интервю за в. "Ню Йорк пост", че вицепрезидентът Джей Ди Ванс и американска делегация ще пристигнат в Пакистан до няколко часа за преговори по въпроса за Иран, като подчерта, че е готов да се срещне лично с висши ирански лидери, ако бъде постигнат напредък, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Високопоставен ирански официален представител заяви, че Техеран разглежда положително възможността за участие в евентуални мирни преговори със САЩ, но че все още не е взето окончателно решение.

Той посочи, че посредникът Пакистан полага положителни усилия за прекратяването на американската блокада и за осигуряване на участието на Иран в мирните преговори.

Представител на Пакистан, участващ в преговори, заяви, че двуседмичното примирие приключва на 22 април в 20:00 ч. източноамериканско време (03:00 ч. на 23 април българско).

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че Израел и премиерът Бенямин Нетаняху не са повлияли на решението му да нападне Иран, предаде Ройтерс.



По този начин начин Тръмп отговори на медийни публикации и критики от десни политически коментатори, че Израел го е убедил да атакува Иран на 28 февруари тази година, отбелязва агенцията.

"Израел никога не ме е убеждавал да воювам с Иран. Убедиха ме последиците от 7 октомври (2023 година, когато радикалната палестинска групировка "Хамас" започна войната с Израел с изненадващото си трансгранично нападение - бел. ред.), в допълнение към моето дългогодишно мнение, че ИРАН НИКОГА НЕ МОЖЕ ДА ИМА ЯДРЕНО ОРЪЖИЕ", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут соушъл".

Освен това американският държавен глава заяви, че "резултатите в Иран ще бъдат невероятни" на фона на съобщенията, че американска делегация е заминала за пакистанската столица Исламабад за възобновяване на преговорите с Техеран, докато Иран все още не е взел решение за своето участие в тях.

"И ако новите лидери на Иран (обновеният режим!) са умни, Иран може да има великолепно бъдеще и просперитет!", добави Тръмп в публикацията си.

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс все още е в САЩ и не е заминал за Пакистан за очаквания нов кръг от преговори с Иран, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес преди минути.

По-рано днес президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че водена от Ванс американска делегация ще пристигне в Пакистан за нови преговори, преди примирието между Вашингтон и Техеран да изтече на 22 април в 20:00 ч. източноамериканско време (03:00 ч. на 23 април българско).

Според АП след изявлението на Тръмп кортежът на Ванс е забелязан пред Белия дом. Ройтерс на свой ред се позава на източник, запознат с въпроса, като отбелязва, че перспективите за втори кръг от преговори с Иран остават неясни.

Втори осведомен източник каза пред Ройтерс, че американската делегация все още не е заминала, но планира да отпътува за Исламабад в близките часове.

По-рано в. "Ню Йорк пост" съобщи, че Тръмп е заявил в интервю, че Ванс, специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зетят на Тръмп - Джаред Къшър, са на път за преговорите. Тримата участваха и в първия кръг от преговори за прекратяване на конфликта, който се разрази след американско-израелските удари срещу Иран на 28 февруари.

Иранският кораб, задържан вчера от американските сили, е превозвал по всяка вероятност стоки с двойна употреба, съобщиха източници на Ройтерс от сферата на мореплаването.

Корабът, свързан с Иранския морски флот (Islamic Republic of Iran Shipping Lines, ИРИСЛ), беше задържан край пристанище в Оманския залив, след като според Централното командване на САЩ не се е съобразил с предупреждения в продължение на шест часа и е нарушил наложената от Вашингтон морска блокада.

По първоначални данни корабът вероятно е превозвал материали като метали, тръби и електронни компоненти – стоки, които могат да имат както цивилно, така и военно приложение.

Иран обвини САЩ във "въоръжено пиратство", като заяви, че корабът е пътувал от Китай и че действията на американските сили представляват "явна агресия". Според иранските военни, те са ограничени в реакцията си заради присъствието на семейства на членове на екипажа на борда.

Вашингтон наложи санкции срещу Иранския морски флот още през 2019 г., обвинявайки дружеството, че участва в логистично подпомагане на иранската програма за балистични ракети.

Корабът е отплавал от китайски пристанища и е направил междинна спирка в Малайзия, преди да достигне Оманския залив.

Междувременно Китай изрази загриженост от "принудителното задържане" на кораба и призова всички страни да спазват условията на прекратяването на огъня.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че корабът е бил под санкции заради "предишна незаконна дейност" и че американските сили извършват проверка на товара.