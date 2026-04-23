Доналд Тръмп: САЩ ще атакуват всяка лодка, поставяща мини в Ормузкия проток

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че е наредил на военноморските сили на страната "да стрелят и унищожават" всяка лодка, която поставя мини в Ормузкия проток, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Американските миночистачи работят "с утроени усилия", за да почистят всички мини от натоварения стратегически воден път, допълни той.