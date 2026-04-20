Израелската армия: Иран атакува нефтопровода Баку-Джейхан

20 Април, 2026 20:47 3 376 31

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Израел заяви днес, че е разкрил иранска мрежа, която е планирала атака срещу нефтопровод, пренасящ суров петрол от Азербайджан към Средиземно море, както и срещу израелски и еврейски обекти в Азербайджан, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В съвместно изявление израелските разузнавателните служби Мосад и Шин Бет съобщиха, че план на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) за атака срещу нефтопровода Баку–Тбилиси–Джейхан през Грузия към Турция преди няколко седмици е бил осуетен.

Групата също така е планирала атаки срещу еврейски и израелски обекти в Азербайджан, включително израелското посолство и синагога в Баку, както и срещу лидери на еврейската общност в страната, съобщиха службите.

Иранското външно министерство за момента не е отговорило на молбите за коментар.

Членове на групата, които са разполагали с експлозивни дронове и осколъчни взривни устройства, са били арестувани от азербайджанските власти.

„За да реализира намеренията си, групата е събирала разузнавателна информация за целите чрез различни методи, включително физическо наблюдение и заснемане, като всичко това е ставало под преките заповеди на техните ръководители в Иран“, се казва в изявлението.

„Това разобличение, заедно с интензивните разузнавателни разследвания и оперативните действия на място, доведе до разкриването на секретна терористична мрежа, създадена в рамките на КГИР и неговата командна верига“, се съобщава още в изявлението.

Също така, се казва, че групата е била ръководена от Рахман Могадам, който е бил и началник на отдела за специални операции в разузнаването на КГИР.

Могадам беше убит миналия месец при израелски въздушни удари, част от военновъздушен конфликт между Израел и САЩ срещу Иран, който започна на 28 февруари.


  • 1 Щом

    49 8 Отговор
    исраел казва значи трябва да им вярваме

    Коментиран от #8

    20:49 20.04.2026

  • 2 стоян георгиев

    62 8 Отговор
    Еврейските лъжи нямат край.

    20:50 20.04.2026

  • 3 Хм.....

    62 9 Отговор
    Щом удрят Израел, значи са терористи! А когато Израел извършва геноцид, са много арни...
    Мишоците в ООН гузно едвам измрънкват нещо... Ама.....
    Следващият удар ще бъде с хиперзвукови, заловете ги...

    20:51 20.04.2026

  • 4 666

    38 6 Отговор
    СМЪРТ НА ЮДЕИТЕ.

    20:54 20.04.2026

  • 5 Джамбаза

    42 8 Отговор
    Иранското разузнаване също маже да съчини такива истории.

    20:55 20.04.2026

  • 6 Сатана Z

    40 5 Отговор
    Евреите искат Азербайджан да нападне Иран точно на рождения ден на техня учител Адолф

    20:57 20.04.2026

  • 7 Той

    40 3 Отговор
    Тия дни Израел разкри диверсионна група, която била водена от Рахман Могадам, който пък, преди месец бил убит. И кво стана сега, той убит, но не знае и за капак на всичкото прави диверсии.

    20:58 20.04.2026

  • 8 Kaлпазанин

    24 2 Отговор

    До коментар #1 от "Щом":

    И най вече на техните медии и мисирки ,трябва да им вярваме .няма как в тях е истината

    Коментиран от #23

    21:06 20.04.2026

  • 9 Коко

    28 2 Отговор
    Тоя виден ръководител на Иранците ще дойде доста добър щом може да ги командва от отвъдното.

    21:10 20.04.2026

  • 10 Дзак

    16 2 Отговор
    Някой пак е давал фалшиви сведения!

    21:13 20.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Уникално

    18 3 Отговор
    Тръмп каза ... с няколко думи .. че не му пука за Ормузкия проход и който както може да се оправя.
    Какво става между другото със санкциите върху Русия?
    Откога чакаме да фалира благодарение на тези санции и дали въобще ще фалира?
    Или може би ЕС фалира май ?
    Накрая Зеленски ще се сърди само на Тръмп !!!

    Коментиран от #21

    21:15 20.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Архимандрисандрит Бибиян

    1 15 Отговор
    Лани путилифонът батю Пундю меко потвърди каде сеги секой си прави кво мо е на ума,шо свето е многополюсен.

    21:17 20.04.2026

  • 15 Буум Буум

    11 5 Отговор
    Тел Афиф

    21:17 20.04.2026

  • 16 Виенският художник

    13 6 Отговор
    Абе защо ли днес на рождения ми ден ми е едно антихазарско настроението

    21:20 20.04.2026

  • 17 Справедлив

    13 5 Отговор
    Днес 150 години от Априлската епопея и 137 години от раждането на Виенския художник.

    21:28 20.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Израел действа яко,

    5 9 Отговор
    прошка няма!

    21:49 20.04.2026

  • 21 Той Тръмп квот

    7 4 Отговор

    До коментар #12 от "Уникално":

    е казал, всичко е станало!

    Ма ти вервай!

    21:51 20.04.2026

  • 22 Самолетоносач със запушен кенеф

    9 3 Отговор
    Ми ... добре..
    Щом Украйна може ...

    21:56 20.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Имат ли да си връщат

    6 3 Отговор
    " око за око , зъб за зъб " ???
    Ама и вие им избихте не само аятоласите, и много нещо потрошихте .

    22:06 20.04.2026

  • 25 Яяяяяя

    8 3 Отговор
    Тези иранци! Не взимат пример от демократичната израелска армия- стоят си кротко в казармите и даже муха не убиват

    22:12 20.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Един

    7 3 Отговор
    Незнам колко е вярно, но ако бомбят този тръбопровод, ще стане много зле работата. Ако не се лъжа и нашата рафинерия доставя от него. Също и много европейски държави доставят от Чейхан. И е с доста голям капацитет. Това е по-важно за Европа от Ормуз даже.

    22:59 20.04.2026

  • 28 иСРАел

    6 2 Отговор
    Гузен, негонен бяга. На лъжата зъркелите са голеееми... почти колкото носовете им

    23:13 20.04.2026

  • 29 Много се лъже тука

    2 0 Отговор
    Пак ни лъжат! Атакувал ама ще. ,щял, щели и т.н лъжливи лакърдии! Много лъготите!

    00:26 21.04.2026

  • 30 Да живее!

    3 0 Отговор
    Един антиционист днес имаше рожден ден! Честит рожден Ден!

    00:29 21.04.2026

  • 31 Айде пак подкараха същата песен

    1 0 Отговор
    Едни и същи номера. Сега чакаме оня да почне пак да бомбардира.

    01:36 21.04.2026