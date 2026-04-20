Израелската армия: Иран атакува нефтопровода Баку-Джейхан

Израел заяви днес, че е разкрил иранска мрежа, която е планирала атака срещу нефтопровод, пренасящ суров петрол от Азербайджан към Средиземно море, както и срещу израелски и еврейски обекти в Азербайджан, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
В съвместно изявление израелските разузнавателните служби Мосад и Шин Бет съобщиха, че план на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) за атака срещу нефтопровода Баку–Тбилиси–Джейхан през Грузия към Турция преди няколко седмици е бил осуетен.
Групата също така е планирала атаки срещу еврейски и израелски обекти в Азербайджан, включително израелското посолство и синагога в Баку, както и срещу лидери на еврейската общност в страната, съобщиха службите.
Иранското външно министерство за момента не е отговорило на молбите за коментар.
Членове на групата, които са разполагали с експлозивни дронове и осколъчни взривни устройства, са били арестувани от азербайджанските власти.
„За да реализира намеренията си, групата е събирала разузнавателна информация за целите чрез различни методи, включително физическо наблюдение и заснемане, като всичко това е ставало под преките заповеди на техните ръководители в Иран“, се казва в изявлението.
„Това разобличение, заедно с интензивните разузнавателни разследвания и оперативните действия на място, доведе до разкриването на секретна терористична мрежа, създадена в рамките на КГИР и неговата командна верига“, се съобщава още в изявлението.
Също така, се казва, че групата е била ръководена от Рахман Могадам, който е бил и началник на отдела за специални операции в разузнаването на КГИР.
Могадам беше убит миналия месец при израелски въздушни удари, част от военновъздушен конфликт между Израел и САЩ срещу Иран, който започна на 28 февруари.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Щом
Коментиран от #8
20:49 20.04.2026
2 стоян георгиев
20:50 20.04.2026
3 Хм.....
Мишоците в ООН гузно едвам измрънкват нещо... Ама.....
Следващият удар ще бъде с хиперзвукови, заловете ги...
20:51 20.04.2026
4 666
20:54 20.04.2026
5 Джамбаза
20:55 20.04.2026
6 Сатана Z
20:57 20.04.2026
7 Той
20:58 20.04.2026
8 Kaлпазанин
До коментар #1 от "Щом":И най вече на техните медии и мисирки ,трябва да им вярваме .няма как в тях е истината
Коментиран от #23
21:06 20.04.2026
9 Коко
21:10 20.04.2026
10 Дзак
21:13 20.04.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Уникално
Какво става между другото със санкциите върху Русия?
Откога чакаме да фалира благодарение на тези санции и дали въобще ще фалира?
Или може би ЕС фалира май ?
Накрая Зеленски ще се сърди само на Тръмп !!!
Коментиран от #21
21:15 20.04.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Архимандрисандрит Бибиян
21:17 20.04.2026
15 Буум Буум
21:17 20.04.2026
16 Виенският художник
21:20 20.04.2026
17 Справедлив
21:28 20.04.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Израел действа яко,
21:49 20.04.2026
21 Той Тръмп квот
До коментар #12 от "Уникално":е казал, всичко е станало!
Ма ти вервай!
21:51 20.04.2026
22 Самолетоносач със запушен кенеф
Щом Украйна може ...
21:56 20.04.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Имат ли да си връщат
Ама и вие им избихте не само аятоласите, и много нещо потрошихте .
22:06 20.04.2026
25 Яяяяяя
22:12 20.04.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Един
22:59 20.04.2026
28 иСРАел
23:13 20.04.2026
29 Много се лъже тука
00:26 21.04.2026
30 Да живее!
00:29 21.04.2026
31 Айде пак подкараха същата песен
01:36 21.04.2026