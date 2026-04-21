Тръмп ходи по тънък лед в опит да запази крехкото примирие с Китай

Администрацията на Доналд Тръмп е пълна с китайски "ястреби", които прекараха първите 15 месеца на поста си в настояване за по-твърд разрив с Пекин, пише "Политико".

Това, което американският президент иска от пътуването си до Китай следващия месец, обаче не е конфронтация, а победа.

Това е цел, толкова важна за президента, че служителите на администрацията са получили заповед да не разклащат лодката с Китай, особено преди пътуването. Бивш служител на Тръмп и друг човек, запознат с динамиката, твърдят, че двама служители прилагат тази заповед: министърът на финансите Скот Бесент и заместник-началникът на кабинета на Белия дом Стивън Милър.

Идеята е да се даде на Бесент и търговския представител на САЩ Джеймисън Гриър, които са водили преговори с Китай, максимална възможност да надграждат съществуващия мир между двете страни.

"Американската бюрокрация е силно подчинена на заповедите на президента да не нарушава примирието, в което се намира", откакто Тръмп се срещна с китайския лидер Си Дзинпин в Южна Корея в края на октомври, отбеляза бившият служител на Тръмп. "Всички те ходят по тънък лед. Бесент е на практика този, който трябва да наложи примирието".

Бесент се фокусира върху постигането на икономически победи, включително предлагането на Пекин на път към "голяма сделка", ако се съгласи да пребалансира икономиката си - за разлика от висши служители като търговския съветник на Белия дом Питър Наваро и заместник-министъра на отбраната Елбридж Колби, които в миналото са настоявали за по-агресивна позиция спрямо Китай.

Съюзниците на Бесент представят министъра на финансите като отдаден ястреб, но такъв, който вярва, че нетърпението само по себе си е вид стратегически провал. Разплитането на десетилетия икономическа зависимост изисква търпение, а не бързина, отбелязват те.

Помощници в Белия дом посочват, че всяка част от администрацията самоналага политиката си спрямо Китай, за да "поддържа последователност и дисциплина". Те също така представят Бесент като една от многото високопоставени фигури, сред които и Гриър, с ключова роля в политиката за Китай.

"Всеки служител на администрацията спазва един наръчник - наръчникът на президента Тръмп, за да изиграе внимателно своята специфична роля в изпълнението на дневния ред на президента", заяви говорителят на Белия дом Куш Десай. "Президентът Тръмп постоянно призовава да поставим американците и Америка на първо място и администрацията никога не се е отклонявала от този ангажимент в отношенията си с която и да е държава, включително Китай".

Пътуването на президента до Китай в средата на май, което беше отложено с около пет седмици заради войната с Иран, се случва в несигурен момент.

Съединените щати нападнаха Иран и заловиха лидера на Венецуела - и двете страни са в близки отношения с Пекин. Така наречената доктрина "Донро" - актуализираната версия на Тръмп на доктрината "Монро", насочена към повторно утвърждаване на американското господство в Западното полукълбо, е едновременно за противодействие на китайското влияние в региона и за проектиране на американска сила.

"Очевидно е, че има политика на трудни - може би дори агресивни преговори - но трябва да се избягва конфронтация", заяви един от запознатите. "Това е от съществено значение във време, когато икономиката е подложена на други стресови фактори".

"Все още ангажираме Китай, не му позволяваме да продължи с империалистическите си цели в Азия, но го правим по разумен и обмислен начин и всичко това е част от това предпазливо разведряване на отношенията", добави той. "Президентът е архитектът. Бесент е строителят на това разведряване - което е от съществено значение и за двете страни в момента".

Водещата роля на Бесент сочи към желанието на президента да има "финансова шахматна партия с Пекин", обясни трети човек, близък до Белия дом. "Първо трябва да решите проблема с доларите и центовете, така че изпращате вашия човек с доларите и центовете".

Фактът, че портфолиото за Китай се управлява от министъра на финансите, а не от ръководител на националната сигурност, "говори за това как президентът вижда отношенията. Предимно по отношение на търговията", отбеляза четвърти човек, близък до Белия дом.

Водещата роля на Бесент относно Китай е ключова за дългосрочната визия на Тръмп, твърдят съюзници - такава, която благоприятства постигането на сделка с Пекин сега, докато САЩ подобряват глобалната си позиция и укрепват военната и индустриалната си база за дългосрочна борба. Този подход печели време, без да отстъпва позиции, поясняват източниците.

"Президентът има много ясна визия, че Китай е дългосрочна заплаха, но в краткосрочен план трябва да намерим начин да постигнем някакъв вид търговско равновесие с тях, което защитава нашите интереси и също така ни дава време да се закалим и да станем по-устойчиви, за да можем да устоим на тяхната икономически принуда, а също и време да подредим военната и индустриалната си база", обясни Александър Грей, бившият началник на кабинета на Съвета за национална сигурност на Тръмп.

Гриър - търговски адвокат по образование, е предоставил интелектуална пътна карта, чрез която да се противодейства икономически на Китай в дългосрочен план - политика, известна като управлявана търговия. Идеята е стратегически САЩ да се отучат от зависимостта си от Китай за ресурси, критични за националната сигурност.

Бесент наскоро се срещна с китайския вицепремиер Хе Лифенг във Франция, за да подготви почвата за посещението в Пекин, а Гриър разговаря с китайския министър на търговията Ван Уентао в кулоарите на срещата на СТО в Камерун миналата седмица.

Икономическият подход на администрацията на Тръмп обаче не се харесва на всички, особено на онези, които виждат Пекин като противник, който се възползва от всяка отворена врата.

"Не мисля, че САЩ правят всичко, което трябва. Динамиката, която сякаш не успяват да схванат, е, че когато Пекин види отворена врата, той продължава да настоява", изтъкна бившият служител на Тръмп. "И така, ако усети липса на решителност и мекота от страна на САЩ, той си казва, че това е възможност, и продължава да настоява".

Високопоставените служители на Тръмп, сред които държавният секретар Марко Рубио, вицепрезидентът Джей Ди Ванс и Колби, преди официално да положат клетва в администрацията, са заявявали, че Китай представлява непосредствена заплаха за САЩ.

Този тип реторика отразява еволюцията на Републиканската партия, която гледа на Китай като на идеологически призрак, който иска да унищожи САЩ, а Белият дом е пълен с такива, които го виждат по този начин.

Президентът "очевидно е назначил много високопоставени лица, които са много по-широко загрижени за Китай", заяви основателят на American Compass Орен Кас.

Отвъд висшите ешелони, продължи Кас, "има много по-широк кръг от по-млади служители, които са далеч по-големи ястреби, отколкото бихме могли да си представим през 2016 г., а Тръмп все още е точно там, където беше преди".