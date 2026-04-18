Кризата в Близкия изток засега не е довела до увеличен миграционен натиск към Европа
18 Април, 2026 09:42 1 322 36

Въпреки това на европейско ниво се подготвят превантивни мерки, заяви германският вътрешен министър

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Германският вътрешен министър Александър Добринд заяви, че кризата в Близкия изток засега не е довела до увеличен миграционен натиск към Европа, предаде ДПА, съобщи БТА.

"Към момента не наблюдаваме засилване на миграционния поток", казва Добринд в интервю за в. "Райнише пост". По думите му властите следят отблизо миграционните процеси в страни като Иран и Ливан. В момента там се отчита значително вътрешно разселване, но засега няма признаци за натиск по турската граница, което би било първият сигнал за възможно придвижване на мигранти към Европа.

Въпреки това на европейско ниво се подготвят превантивни мерки, допълни министърът. Добринд не изключи и възможността вътрешният граничен контрол в Германия да бъде удължен след септември. Той подчерта, че подобно решение не зависи единствено от ситуацията в страната.

Очаква се реформата на Общата европейска система за убежище да влезе в сила на 12 юни в целия ЕС. Според министъра тя трябва да функционира ефективно, като международната обстановка и потенциалните ѝ последици също ще играят важна роля.

"Следващите седмици ще покажат как ще се развие ситуацията, особено в Близкия изток, и дали това ще доведе до нови миграционни потоци", допълни Добринд.


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 СЛОНА

    18 3 Отговор
    ТОВА ОЗНАЧАВА ,ЧЕ В ЕС Е ПО ЛОШО ОТКОЛКОТО ВЪВ ВОЙНА!!!

    09:46 18.04.2026

  • 3 Пич

    22 2 Отговор
    Персите не са араби! Те ще чакат врага, и ще се бият!!! Няма да бягат!!! Не случайно при тях се появява легиона на безсмъртните!!!

    09:50 18.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 дядо поп

    10 0 Отговор
    Що , тези които ги имаме малко ли са?

    Коментиран от #34

    09:55 18.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ха ха ха ха

    2 6 Отговор
    Ами... рускините работещи в Дубай, Катар и Бахрейн, не могат да си извадят визи за Европа, затова.

    Коментиран от #9

    09:58 18.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Хммм

    1 5 Отговор

    До коментар #7 от "Ха ха ха ха":

    Връщат ги в Русия и те реват, че не щат по разните Тик Тоци и каквото там ползват да се рекламират и да си търсят клиенти.

    10:00 18.04.2026

  • 10 Върнете Меркел

    7 1 Отговор
    и всичко ще се нареди!
    Сега просто не ги канят!

    Коментиран от #12, #13

    10:00 18.04.2026

  • 11 Руските деца

    6 12 Отговор

    До коментар #6 от "Владимир Путин, президент":

    Те живеят в рай на земята - наричат го Путинский Руский мир! Много било хубаво - кал, гряз, студ, комарей и безплатна служба в армията на Данбас.

    Коментиран от #24

    10:01 18.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Пък и Европа вече

    9 1 Отговор

    До коментар #10 от "Върнете Меркел":

    не е толкова привлекателна както преди!

    10:02 18.04.2026

  • 14 сжльяг шьх скх

    3 1 Отговор
    снимка🤔

    10:04 18.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 То остава и

    5 0 Отговор
    20 милиона сега иранци, кувейтци, бахрейнци, катарци..., да дойдат в Европа и у нас и унищожението на Европа ще се ускори в рамките на 20 г най-много.

    Коментиран от #18, #19

    10:11 18.04.2026

  • 17 А знаеш ли колко от НРБто

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Хич не":

    са Брюксел и Междунариодните институции? Пък дори и в нашия парламент?

    Коментиран от #20

    10:11 18.04.2026

  • 18 Ти как мислиш

    3 2 Отговор

    До коментар #16 от "То остава и":

    В Европа и САЩ е пълно с иранци.

    10:14 18.04.2026

  • 19 Ол1гофрен,

    1 2 Отговор

    До коментар #16 от "То остава и":

    Ваксиниран ли си?

    Коментиран от #23

    10:15 18.04.2026

  • 20 Личи си

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "А знаеш ли колко от НРБто":

    То затуй сме на тоя хал.

    10:16 18.04.2026

  • 21 Дзак

    3 0 Отговор
    Когото са подлъгали да ходи е заминал отдавна!

    10:17 18.04.2026

  • 22 Червен кхмер

    9 2 Отговор
    Искам я тази картечарка от снимката да постреляме заедно

    10:18 18.04.2026

  • 23 Теб те ваксват

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "Ол1гофрен,":

    С дебела игла в ауспуха... Вижда се от реакцията... Значи трябва да приемаме още и още всякакви хола от цял свят, чиито страни фащ и Израел унищожават?

    10:20 18.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Констатация

    9 1 Отговор
    Персите не са араби, населението на Иран, особенно младото, е по-образовано от българското!!!

    Коментиран от #33

    10:28 18.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Аксиома е,

    5 0 Отговор

    До коментар #24 от "Владимир Путин, президент":

    Че някой са родени олигофрени и това не се лекува.

    10:49 18.04.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 С това, че

    4 2 Отговор

    До коментар #15 от "И с какво газ от САЩ":

    Само фиктивно я има.
    1. Сащиянската газ е толкова скъпа, че вече никаква конкуренция на международните пазари не може да спаси немската индустрия
    2. "Съюзниците" са са съюзници, но и сиренето си е с пари. Сащ и другите "съюзници" продават на Германия газта и другите ресурси на високи цени и в случай, че други по света са по-нуждаещи се и плащат повече за газта, предназначена за Европа, танкерът се обръща и отива при тези, които дават повече пари. А Европа? Еми до чака друг танкер или да повиши цената, която ще заплати.... Даже и в икономически отношения западните имат между тях си действащ, законът на джунглата!!!
    Та дълго ще има да реват за евтините руски ресурси...

    10:56 18.04.2026

  • 30 гост

    0 4 Отговор

    До коментар #15 от "И с какво газ от САЩ":

    Ще има да си мечтаете за лошия ЕС , ама въпроса е що не сте вече на поезда , рая на калната кочина с "руский мир" ви зове !!

    10:56 18.04.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Володимир Зеленски, бивш президент

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Владимир Путин, президент":

    Украинските деца пък ги продават самите украинци или
    на дъpти пeдoфили или за разфасоване и донори на органи.

    12:04 18.04.2026

  • 33 сравнение не може да има

    4 1 Отговор

    До коментар #25 от "Констатация":

    Сравнение не може да има между цивилизация на 6000 години и племе населяващо евротеритория България на едва 145 години с подарена свобода от руския цар ! Друг е въпроса, че е направил огромна грешка ,която предстои да бъде поправена.

    12:05 18.04.2026

  • 34 666

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "дядо поп":

    ЩОМ ИСКАШ ВОЙНА И КРИЗИ ЗНАЧИ СА МАЛКО. БЪЛГАРИЯ МОЖЕ ДА ПРИЕМЕ 2-3 000 000 МИГРАНТИ. ДА СА ДОБРЕ ДОШЛИ.

    12:12 18.04.2026

  • 35 ЗАЩО ЛИ??;. ДАА

    1 0 Отговор
    ОБИЧАТ СИ РОДИНАТА.. А Я ПОПИТАЙТЕ ЗЕЛЬО НАРКО ЕВРЕЙСКО КЛОУНЧЕ. КОЛКО МЛАДИ ДЕЗЕРТИРАХА ОТ ФРОНТА?!?. КОЛКО МЛАДИ ИЗБЯГАХА ОТ ОКРАИНА??!?. И ПРЕДИ И ОСОБЕНО СЕГА. МИЛИОНИ. И ЗАЩО!???. ЗАЩОТО ИМАТ НИША БЯГАТ ЗАЛИВАТ ЕВРОПА И НЕ ИМ ПУКА ЗА ОРКАИНА. ПИША ПАК. ОТ 2001 ГОДИНА ДО 2009 ГОДИНА СЪМ ЖИВЯЛ ПОКРАЙ ТЯХ. АЛЧНИ МЪРЗЕЛИ БЕЗ МОРАЛ. ИМАШЕ И ГОТИНИ ДОБРИ НО БЯХА МАЛЦИНСТВО. А ТЕХНИЯТ ВОЖД Е ДОРИ И ПО ЗЛЕ ОТ ТЯХ.

    14:00 18.04.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

