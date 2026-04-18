Меката сила на Тайван срещу икономическото влияние на Китай

„Ценностната дипломация“ на Тайван отразява по-широкото съперничество между демократичните и авторитарните системи, заяви в петък директорът на Центъра за китайски изследвания към Тайванския мозъчен тръст Ву Се-чин.

Според него подходът на Тайван подчертава ясните различия с дипломацията на Китай. Разликата не е само в стратегията, но и в начина на управление и ценностите, които всяка система отстоява.

Ву заяви, че тайванската дипломация се фокусира върху подпомагането на партньорските държави да изграждат собствен капацитет. Тайван от дълги години предоставя медицински услуги, селскостопанска подкрепа, професионално обучение и помощ за малкия бизнес в Африка.

Този подход поставя акцент върху местното развитие и дългосрочната устойчивост. Макар ресурсите на Тайван да са по-ограничени, страната изгражда доверие и стабилни партньорства с времето.

Ву подчерта, че Тайван не поставя политически условия към сътрудничеството си. За разлика от това Китай често обвързва икономическите стимули с политически изисквания, като подкрепа за принципа „един Китай“.

Той отбеляза, че инициативата „Belt and Road“ финансира инфраструктурни проекти като пътища, железопътни линии и пристанища по света. Макар да насърчава търговията и развитието, в някои държави тя е довела до нарастващ дълг и по-голяма зависимост от Китай.

Ву заяви, че дипломацията на Тайван се основава и на споделени демократични ценности. По думите му през последните години все повече държави, особено в Европа, засилват връзките си с Тайван, въпреки липсата на официални дипломатически отношения.

Като пример за различията между двата подхода той посочи пандемията от COVID-19. Тайван е предоставял медицински доставки по света, докато Китай е използвал натиск при разпределението на ваксини и е ограничавал достъпа на Тайван до международни здравни организации.

Според Ву съперничеството между Тайван и Китай в крайна сметка отразява различни модели на управление. Подходът на Пекин може да носи краткосрочни икономически ползи, но крие и дългосрочни рискове като корупция, неравенства и политическа нестабилност.

Той отбеляза още, че единственият съюзник на Тайван в Африка Есватини остава под натиск от Китай, който се стреми да разшири влиянието си чрез икономически и дипломатически средства.

Ву добави, че предстоящото посещение на президента Лай Чинг-те в Есватини ще подчертае ангажимента на Тайван към съюзниците му и ще демонстрира модел на сътрудничество, основан на взаимна подкрепа и споделени ценности.