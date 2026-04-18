Русия: Дошло е време за разговор със САЩ

Руският външен министър Сергей Лавров каза по време на форум в турския курортен град Анталия, че е дошло време за разговор със Съединените щати за това как Вашингтон вижда бъдещите си икономически връзки с Русия, предадоха Ройтерс и ТАСС. Той обаче допълни, че разликите между двете страни остават, съобщи БТА.
Лавров заяви, че НАТО „не е в най-доброто си състояние“, но че Русия няма да се меси във вътрешните работи на алианса.
Русия превърна подновеното икономическо сътрудничество със САЩ в основна част от усилията си за политическо разведряване на отношенията с администрацията на американския президент Доналд Тръмп, отбелязва Ройтерс.
В кулоарите на Дипломатическия форум в Анталия руският външен министър се срещна с турския си колега Хакан Фидан. Лавров и Фидан потвърдиха ангажимента на Москва и Анкара за конструктивно сътрудничество за разработване на ефективни решения за разрешаване на кризи, се посочва в цитирано от ТАСС изявление на руското външно министерство след среща между двамата министри.
„По време на двустранна среща с Хакан Фидан в кулоарите на събитието бяха обсъдени подробно ключови аспекти от международния и регионален дневен ред, включително ситуацията в Персийския залив и Близкия изток. Беше потвърдено съвместното желание на Русия и Турция за по-нататъшно конструктивно сътрудничество за разработване на ефективни решения за разрешаване на кризисни ситуации“, съобщиха от руското МВнР. От ведомството допълниха, че Лавров и Фидан са обсъдили и актуални въпроси от руско-турския диалог, както и основните цели на търговско-икономическото и енергийното сътрудничество между двете страни, като са очертали и график за предстоящи контакти.
В рамките на срещата между двамата министри е подписан план за консултации между външнополитическите ведомства на двете страни за следващите две години (2026-2027 г.), съобщиха още от руското външно министерство, цитирани от ТАСС.
3 Раковски
📍Голям десантен кораб на руския флот "Ямал".
📍Голям десантен кораб на руския флот "Азов".
📍Неидентифициран военен кораб.
Яко! 🔥
4 И Киев е Руски
5 Е, това е
Като Линкълн и Александър II
Браво?
6 Катъра Калантарян
НАТО не било в Добро състояние.
Ами тогава се Радвай бре Катър.
Какво си се загрижил какво Прави НАТО .
Нали са ваш Враг НАТО.
Гледай си Руския Кенеф
7 Сатана Z
9 Ясно е,
Дали това ще стане, зависи от интересите на САЩ, а не от тъжните вопли на руският Рибентроп!
10 Данчо Мавзолейски
– Америка е виновна! Путин е спасител!
Събираше стотинки години наред и накрая отиде в Москва. Носеше буркани с лютеница и малък макет на мавзолея. Още на гарата го срещнаха братушки „приятели“, които му взеха и парите, и документите. Но Данчо не се отказваше – вървеше бос към Кремъл, гладен и уморен, и чакаше пред портите да види любимия си лидер. Стоеше с дни, говореше сам на себе си и махаше с ръка на охраната, докато те не го прибраха.
В участъка решиха, че е някакъв бездомен мигрант и го пратиха направо на фронта. Там Данчо като за начало стана готвач, но веднъж обърка картофите с гранати, взриви казана със супа и рани половината си взвод. След седмица го върнаха в Москва – куц, превързан и все така влюбен в Путин.
Оттогава Данчо се клатушкаше на патериците си обикаляйки мавзолея. Говореше с Ленин, молеше го да предаде на Путин, че любовта му е вечна. Хората го възприемаха като атракция, а той бурно се смееше и плачеше едновременно. После попадна в психиатрията, където рисуваше със сапун на стената карти на Русия и обясняваше на санитарите, че след победата ще получи медал лично от Путин.
11 И Киев е Руски
13 Данчо Мавзолейски
До коментар #10 от "Данчо Мавзолейски":Когато го пуснаха, Данчо пак отиде на Червения площад. Живееше там като паметник – ядеше трохи, спеше на пейките и рецитираше на минувачите речи за „славянското братство“. Туристите го снимаха и го наричаха „живият фантом на мавзолея“.
Данчо Мавзолейски вярваше в Русия повече, отколкото тя вярваше в него. Така и не срещна Путин, не получи медал, нито благодарност, но пък се сдоби с празни джобове, болки в костите и гласове в главата си.
14 стоян георгиев
15 Евреина КАБЗОН
До коментар #3 от "Раковски":Такива ХУБАВИ НОВИНИ
Винаги подвигат
ГРАДУСА НА НАСТРОЕНИЕТО
НА КОНЦЕРТА НА КАБЗОН.
16 Удари удара си
До коментар #3 от "Раковски":В телеграна и други социални..
17 Факт
18 Време е за
20 Кравите Милки
До коментар #4 от "И Киев е Руски":в Швейцария ли имаш предвид ?:)
21 БУНКЕРНИЯ КАШИК
До коментар #17 от "Факт":Заедно с ГЕРАСИМОВ.
Кофти е че ни мислят и Двамата
За ГОРСКИ ПАЗАЧИ
но това е Самата Истина.
Облечем ли КАМУФЛАЖКИТЕ
С ГЕРАСИМОВ
Всички падат от Смях .
16:46 18.04.2026
22 Толкова го е закъсала Русия
До коментар #5 от "Е, това е":че въпреки унижението и огромните финансови загуби, които й причиниха САЩ, продължават да им се подчиняват и да търсят тяхното благоволение. Безизходицата е много голяма.
24 Катъре Лавров озъбен
25 И Киев е Руски
До коментар #20 от "Кравите Милки":До скоро в Швейцария имаше и такива но сега НЕ
26 Санкциите са голяма бухалка
До коментар #7 от "Сатана Z":Тръмп и Европа си изиграха картите перфектно. Така здраво цапардосаха Русия, че Газпром е отдавна фалирал /2023/, а сега и Роснефт ще умре от глад.
27 Много хубаво
28 А пък
На Родните Путерасти .
31 някой си
37 Лука
Доналд Джон Тръмп,
президент на САЩ
тури въжето на татуирания врат на киийюфската хунта
Владимир Владимирович Путин,
президент на РФ
само ще ритне столчето
38 В КУЛОАРИТЕ
Навсякъде миришело
На Катърски Фъшкии .
Виновника е бил Установен.
39 0001
До коментар #35 от "Ефропата (когато и дано сняг зафръска)":Този Мечок ли 😂
40 някой си
До коментар #32 от "Мишел":кого си мислиш че заблуждаваш ве мишкар
41 Дзак
До коментар #24 от "Катъре Лавров озъбен":Моля не трийте това нещо!
42 да питам
43 Споко , уе !
До коментар #19 от "Ще си Признаете":За атлантическите простаци е разрешено да пишат само с главни букви . Продължавай !
44 КАСТРО БАЛАСТРО
КУБА е Територия
Територия на САЩ.
45 Операциите на САЩ
До коментар #37 от "Лука":нанесоха огромен и унизителен удар на Русия. Освен унижението пред света, че за Путин е напълно невъзможно да окаже каквато и да било помощ на поредния си съюзник в критичен момент, нещо вече наблюдавано в Нагорни Карабах, Армения, Сирия, Венецуела и Иран, добавен е и допълнителният срам, че Тръмп е несравнимо по-умен, по-ефективен и смел в осъществяването на подобни самонадеяни операции, че САЩ са единствената световна суперсила. Цели, които Кремъл не може да постигне само в една държава повече от 5 години, САЩ постигат без проблем. От февруари 2022 до момента, Путин се опитва да постави проруско правителство в Украйна, на цената на огромни руски загуби и жертви, без никакви изгледи за успех.
46 Колкото и да е Поскъпнал Нефта
До коментар #42 от "да питам":Китай не се съгласил
Да плаща по високи цени
На Бункерния ГЕЙО СТРАТЕГ.
Скидка само Скидка
Другаря Си цеди Кръвчицата
На ТРУПИН до дупка .
47 Оценка
48 хаха🤣
49 Дзак
50 Клоуна пусин 🤡💩
51 РФ е един огромен КЕН eф !
52 койдазнай
53 Zахарова
54 Ха ха ха ха хи хи хи хи
До коментар #7 от "Сатана Z":Така ли стават тези неща бре? Това да не е боб да ядеш??
55 Руснак
До коментар #24 от "Катъре Лавров озъбен":Эй, бял цыгански човек. Вземи си хапчета . да не си ариец, смешник!
56 Сатана Z
До коментар #26 от "Санкциите са голяма бухалка":То ако беше така ти сега нямаше да пишеш глупави коментари за да вържеш надницата през почивните ден.Опорките ти издишат,троле!
57 Много е късно за бялото знаме
До коментар #14 от "стоян георгиев":Русия фатално пропусна момента, още през февруари 2022. Ако тогава Путин, беше успял да направи един светкавичен преврат на властта в Киев, каквато беше целта на СВО, щеще да има полза за Русия, но не се получи, руската армия се провали. Сега нещата вече са много по-трудни, да не кажа и невъзможни. На практика, шансът Украйна да е под политическото влияние на Москва е равен точно на 0. Русия няма нито един полезен ход.
58 Пръдльовкааа
До коментар #23 от "стоян георгиев":Не свършило украинското щоу,тъй като още не е започнало.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Ихааааа
До коментар #56 от "Сатана Z":При тебе опорките не издишат.цял съскаш и свистиш.
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 руски десидент
64 Дивуй
65 Безинтресен си
До коментар #35 от "Ефропата (когато и дано сняг зафръска)":Тази сказка вече сме я чували милион пъти!!Дай нещо ново.
66 Ха ха ха ха
До коментар #22 от "Толкова го е закъсала Русия":Това е целта на мероприятието.Да си приятел с някой и8725 да го мачкаш нежно,фино.
67 Фори
68 А бре празен
До коментар #7 от "Сатана Z":да не си ръган у главата бре?
69 стоян георгиев
До коментар #23 от "стоян георгиев":Кво става на фронта.покровск превзехте ли го?след киев за три дена и разните тайни руски оръжия сега всеки ден триста украински дрона посещават руските заводи и пристанища,а фронта не мърда .няма вече желаещи за месо ...хаха
70 Русия
71 Ха ХаХа
До коментар #3 от "Раковски":Свинерайхът удари на Марко Тотев дреболиите.
Руснаците смачкаха норкомана
72 Ъхъ ъхъ
До коментар #70 от "Русия":Марш в Анадоллу...
73 ЕДГАР КЕЙСИ
74 Владимир Путин, президент
Нопоследък се улавям че Лошад задмина Песков по бръщолевенето на глупости. Бедна, нища, разорена Русия е еталон за мизерия, деца и хора гинат всеки ден, прищанища и рафинерии горят, зрее революция, но виждате ли НАТО не било в добро състояние и американците не смогли кацнат от първия път на Луната. Инак СВО все по плану, руски космонавти обкръжават Купянск, таваришчи....😁☝️
75 стоян георгиев
До коментар #57 от "Много е късно за бялото знаме":Нито 2022 нито 2014 путлер е имал шанс да завладее украйна.тойнедвам се справи с едномилионна чечня а искаше украйна.мисията бе напълно невъзможна.жалко че измря толкова народ.
76 Ха ХаХа
До коментар #69 от "стоян георгиев":Онзи ден руснаците попиляха Укра.
Наркоманът вие като пребито куче
77 стоян георгиев
До коментар #74 от "Владимир Путин, президент":Кво да каже тая дърта кранта? Не му се сдава караула макар че тотално се провали...сега остава да бръщолеви глупости...даже нашите копейки вече няма какво да кажат в руска полза извън дежурните шаблонни глупости.
78 Алексей Арестович
До коментар #75 от "стоян георгиев":Ако руснаците не ни считаха за свои, не за 3 дни а за 1 ден Украйна падаше като гнил орех.
.......
Ти ли знаеш повече от него тюфлеко?
79 стоян георгиев
До коментар #76 от "Ха ХаХа":Така е.кога влизате в киев? Другата сряда да чакаме ли парад?хаха...
80 Ха ХаХа
До коментар #79 от "стоян георгиев":По горе Арестович ти разгони фамилията....
81 стоян георгиев
До коментар #78 от "Алексей Арестович":Оказа се че знам повече.казах че украйна ще.победи и това и става.руснаците явно като губят може да измислят най смешните оправдания.демекмвпдят война девет години с трилиони загуби и милион загинали войници ама можели за три дена да победят...хаха
85 стоян георгиев
До коментар #82 от "Ха ХаХа":Украйна побеждава.това са фактите.днес нови три руски кораба станаха подводници.това е щото руснаците не искат да се бият сериозно нали...ама ще видят укрите другата година..хах!
86 Колко
До коментар #83 от "стоян георгиев":Процента от Русия превзе Украйна?
87 Ако на
До коментар #72 от "Ъхъ ъхъ":ъхъ ти харесва миризливи местенца като рузия или анадол - бегай, не мърси Европа
89 ес е един огромен КЕН eф !
До коментар #51 от "РФ е един огромен КЕН eф !":цял свят им се присмива,5 та година финансират нацистка уср@йна и нищо не постигат
90 Нито един кораб
До коментар #85 от "стоян георгиев":Не е ударен.
Украински лъжи както винаги.
К,де е Черноморския флот на Украйна?
91 стоян георгиев
До коментар #86 от "Колко":Украйна е нямала за цел да превзема части от русия.ъкрайна се защитава.за целта изби 1,3 милиона руснака запали им 14000 танка и им свали 700 самолета и хеликоптера...
93 стоян георгиев
До коментар #90 от "Нито един кораб":Украйна няма черноморски флот но и русия вече няма.пп смешно нещо страна без флот да потопи руския такъв няма...днес три десантни големи руски кораба отидоха при рибите видеата с потапянето ом са в мрежата.
94 Владимир Путин, президент
До коментар #77 от "стоян георгиев":Русия безнадеждно потъна, няма никакво, стремежи. Тепърва идва и най-лошото, когато 1млн убийци се върнат от фронта озлобени, без възможност за работа, отритнати от нормалните руснаци. 90-те години се окажат детска сказка пред престъпната вълна която се задава ☝️
95 Ха ХаХа
До коментар #91 от "стоян георгиев":3000000 бандеровски фашисти заминаха при Шушкевич.
Патриотите и танковете са им на кино от 6 до 5.
2500 колумбийци имат с по 4000 долара заплата, но носят кокаина на наркомана
97 Ха ХаХа
До коментар #94 от "Владимир Путин, президент":Бандерите по рано ще ометат наркоманите от Банковская....
98 стоян георгиев
До коментар #94 от "Владимир Путин, президент":Ще е много приятен момент.особено като няма пари и работа в тила и след като управляващите няма да могат да обяснят защо потрошиха трилиони долари в тази безсмислена война.
100 стоян георгиев
101 Факти
До коментар #98 от "стоян георгиев":Бандерите забраниха руският език, с
Както и българският.
Проведоха АТО с авиация и оръдия срещу цивилен Донбас.Убиха 14000 цивилни и 500 деца.
Живи изгониха в Одеса 40 души между които и българинът Веселин Методиев.
Русия влезе и защити руснаците.
Тя не е България да изостави българите тормозени в РСМ
102 Бре,бре
До коментар #100 от "стоян георгиев":Нанесла е дръжки Укра.
Онзи ден Русия я смачка като умряло куче
104 Лавро кентавро
105 Муцкоски съм🤣
До коментар #101 от "Факти":В географската област са посръбчени марионетки бе бе🤣🤣
106 1234
До коментар #78 от "Алексей Арестович":абе мани го тоя полезен идиот на Путин . Повтаря руските опорки като развален грамофон, осъден е за държавна измяна и затова се крие в Русия
107 👽👽🤣
До коментар #104 от "Лавро кентавро":И на нас ни казаха, че идват извънземните, ма ги нема нещо🤣
109 Град Козлодуй
До коментар #102 от "Бре,бре":Грешиш приятел. Русия, освен да смачка сама себе си, нищо друго не може да направи.
110 Аз ви мразя
До коментар #56 от "Сатана Z":Безплатно! Не съди по платената евросган!
111 някой си
До коментар #109 от "Град Козлодуй":само дето мачка уср@инци всеки ден и прави за смях 🚽ес който 5та година налива средства в нацизма и нищо не постига
112 Ма недей
До коментар #89 от "ес е един огромен КЕН eф !":щуротии да пишеш, Англия и Франция нацисти да финансират, айде не
113 хаха🤣
До коментар #71 от "Ха ХаХа":наркоманите Медвед и Маша не ги е смачкала Рашка🤣 сами се довършиха с комбинация бело+ одеколон за пиене🤣бушоните са им изгорели напълно🤣
115 Питащ
До коментар #78 от "Алексей Арестович":При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво Русия изхарчи 1 трилион долара за война и фалира за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?
116 Мишел
117 си пън
До коментар #15 от "Евреина КАБЗОН":да,щот се чува само укро мова
118 Ха-ха
До коментар #95 от "Ха ХаХа":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са 21 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
119 Украйна порази три руски кораба
120 За какво й е на Украйна
До коментар #86 от "Колко":да превзема Русия, територията няма никакво значение. Русия иска да превземе Украйна, за да има политическо влияние над нея, да е нещо подобно на Беларус.
121 Вие сте бунаци
122 Мноооого
123 Кремълският нелеп цирк
