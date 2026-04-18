Русия: Дошло е време за разговор със САЩ

18 Април, 2026 16:35 5 696 126

Лавров заяви, че НАТО „не е в най-доброто си състояние“, но Русия няма да се меси във вътрешните работи на алианса

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руският външен министър Сергей Лавров каза по време на форум в турския курортен град Анталия, че е дошло време за разговор със Съединените щати за това как Вашингтон вижда бъдещите си икономически връзки с Русия, предадоха Ройтерс и ТАСС. Той обаче допълни, че разликите между двете страни остават, съобщи БТА.

Лавров заяви, че НАТО „не е в най-доброто си състояние“, но че Русия няма да се меси във вътрешните работи на алианса.

Русия превърна подновеното икономическо сътрудничество със САЩ в основна част от усилията си за политическо разведряване на отношенията с администрацията на американския президент Доналд Тръмп, отбелязва Ройтерс.

В кулоарите на Дипломатическия форум в Анталия руският външен министър се срещна с турския си колега Хакан Фидан. Лавров и Фидан потвърдиха ангажимента на Москва и Анкара за конструктивно сътрудничество за разработване на ефективни решения за разрешаване на кризи, се посочва в цитирано от ТАСС изявление на руското външно министерство след среща между двамата министри.

„По време на двустранна среща с Хакан Фидан в кулоарите на събитието бяха обсъдени подробно ключови аспекти от международния и регионален дневен ред, включително ситуацията в Персийския залив и Близкия изток. Беше потвърдено съвместното желание на Русия и Турция за по-нататъшно конструктивно сътрудничество за разработване на ефективни решения за разрешаване на кризисни ситуации“, съобщиха от руското МВнР. От ведомството допълниха, че Лавров и Фидан са обсъдили и актуални въпроси от руско-турския диалог, както и основните цели на търговско-икономическото и енергийното сътрудничество между двете страни, като са очертали и график за предстоящи контакти.

В рамките на срещата между двамата министри е подписан план за консултации между външнополитическите ведомства на двете страни за следващите две години (2026-2027 г.), съобщиха още от руското външно министерство, цитирани от ТАСС.


Турция
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Раковски

    39 49 Отговор
    ‼️✌️🇺🇦СБУ удари 3 руски кораба в Крим.
    📍Голям десантен кораб на руския флот "Ямал".
    📍Голям десантен кораб на руския флот "Азов".
    📍Неидентифициран военен кораб.

    Яко! 🔥

    Коментиран от #15, #16, #29, #34, #71

    16:37 18.04.2026

  • 4 И Киев е Руски

    32 27 Отговор
    До сега не съм срещал крава да която да разбира човешка реч

    Коментиран от #20

    16:37 18.04.2026

  • 5 Е, това е

    20 21 Отговор
    Русия и САЩ
    Като Линкълн и Александър II
    Браво?

    Коментиран от #22

    16:38 18.04.2026

  • 6 Катъра Калантарян

    49 36 Отговор
    Верно не знае какви ги Блещи?

    НАТО не било в Добро състояние.

    Ами тогава се Радвай бре Катър.

    Какво си се загрижил какво Прави НАТО .
    Нали са ваш Враг НАТО.
    Гледай си Руския Кенеф

    16:39 18.04.2026

  • 7 Сатана Z

    31 34 Отговор
    Русия с удар от изток по Евро съюза ,а бай Дончо започва да ги млати от Атлантика като през 1945 и те ти булка Спасов ден за Брюкселската секта

    Коментиран от #19, #26, #54, #68

    16:39 18.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ясно е,

    32 32 Отговор
    ..че Московията е толкова пропаднала икономически, че за да оцелее трябва да се моли на САЩ да вдигне санкциите срещу нея!
    Дали това ще стане, зависи от интересите на САЩ, а не от тъжните вопли на руският Рибентроп!

    Коментиран от #124

    16:39 18.04.2026

  • 10 Данчо Мавзолейски

    27 18 Отговор
    Данчо Мавзолейски беше най-ревностният поклонник на Русия. Сутрин се събуждаше с „Катюша“ и портрета на Путин, вечер си лягаше с неговата специална колекция от снимки на Мария Захарова. Когато му казваха за санкции и войни, той викаше:
    – Америка е виновна! Путин е спасител!
    Събираше стотинки години наред и накрая отиде в Москва. Носеше буркани с лютеница и малък макет на мавзолея. Още на гарата го срещнаха братушки „приятели“, които му взеха и парите, и документите. Но Данчо не се отказваше – вървеше бос към Кремъл, гладен и уморен, и чакаше пред портите да види любимия си лидер. Стоеше с дни, говореше сам на себе си и махаше с ръка на охраната, докато те не го прибраха.

    В участъка решиха, че е някакъв бездомен мигрант и го пратиха направо на фронта. Там Данчо като за начало стана готвач, но веднъж обърка картофите с гранати, взриви казана със супа и рани половината си взвод. След седмица го върнаха в Москва – куц, превързан и все така влюбен в Путин.

    Оттогава Данчо се клатушкаше на патериците си обикаляйки мавзолея. Говореше с Ленин, молеше го да предаде на Путин, че любовта му е вечна. Хората го възприемаха като атракция, а той бурно се смееше и плачеше едновременно. После попадна в психиатрията, където рисуваше със сапун на стената карти на Русия и обясняваше на санитарите, че след победата ще получи медал лично от Путин.

    Коментиран от #13, #28

    16:40 18.04.2026

  • 11 И Киев е Руски

    23 19 Отговор
    Телешкото по евтинява

    Коментиран от #36

    16:40 18.04.2026

  • 12 Поканете и

    17 22 Отговор
    Украйна .Така е по коректно ,мискини такива .

    16:40 18.04.2026

  • 13 Данчо Мавзолейски

    22 16 Отговор

    До коментар #10 от "Данчо Мавзолейски":

    Когато го пуснаха, Данчо пак отиде на Червения площад. Живееше там като паметник – ядеше трохи, спеше на пейките и рецитираше на минувачите речи за „славянското братство“. Туристите го снимаха и го наричаха „живият фантом на мавзолея“.

    Данчо Мавзолейски вярваше в Русия повече, отколкото тя вярваше в него. Така и не срещна Путин, не получи медал, нито благодарност, но пък се сдоби с празни джобове, болки в костите и гласове в главата си.

    16:40 18.04.2026

  • 14 стоян георгиев

    31 32 Отговор
    Идва време за бялото знаме и за бягането от украйна.всички данни са в тази посока.сащ няма да помогнат колкото и коня да се надява на рижавия.

    Коментиран от #23, #57

    16:41 18.04.2026

  • 15 Евреина КАБЗОН

    24 23 Отговор

    До коментар #3 от "Раковски":

    Такива ХУБАВИ НОВИНИ
    Винаги подвигат

    ГРАДУСА НА НАСТРОЕНИЕТО

    НА КОНЦЕРТА НА КАБЗОН.

    Коментиран от #27, #117

    16:41 18.04.2026

  • 16 Удари удара си

    16 5 Отговор

    До коментар #3 от "Раковски":

    В телеграна и други социални..

    16:42 18.04.2026

  • 17 Факт

    30 22 Отговор
    Путин изпълзя от бункера в униформа на горски пазач, за да се поклони на могъщите САЩ и да се моли за преговори, с което предизвика поредната вълна от смях и подигравки по целия свят. 🤣

    Коментиран от #21

    16:42 18.04.2026

  • 18 Време е за

    21 7 Отговор
    смяна на памперса.

    16:43 18.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Кравите Милки

    14 11 Отговор

    До коментар #4 от "И Киев е Руски":

    в Швейцария ли имаш предвид ?:)

    Коментиран от #25

    16:44 18.04.2026

  • 21 БУНКЕРНИЯ КАШИК

    22 21 Отговор

    До коментар #17 от "Факт":

    Заедно с ГЕРАСИМОВ.

    Кофти е че ни мислят и Двамата

    За ГОРСКИ ПАЗАЧИ

    но това е Самата Истина.

    Облечем ли КАМУФЛАЖКИТЕ
    С ГЕРАСИМОВ
    Всички падат от Смях .

    16:46 18.04.2026

  • 22 Толкова го е закъсала Русия

    29 23 Отговор

    До коментар #5 от "Е, това е":

    че въпреки унижението и огромните финансови загуби, които й причиниха САЩ, продължават да им се подчиняват и да търсят тяхното благоволение. Безизходицата е много голяма.

    Коментиран от #66

    16:46 18.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Катъре Лавров озъбен

    25 30 Отговор
    ... и потънал в невинна кръв. Примерно в мирна и горда Украйна. Започвайки да бегаш да пасе трева. В Северна Корея. Изрод. Да се смееш като всички еднакво. И като всички еднакво да плачеш. По северно корейски. Баста подчовеко!!!

    Коментиран от #41, #55, #125

    16:46 18.04.2026

  • 25 И Киев е Руски

    15 11 Отговор

    До коментар #20 от "Кравите Милки":

    До скоро в Швейцария имаше и такива но сега НЕ

    16:47 18.04.2026

  • 26 Санкциите са голяма бухалка

    30 26 Отговор

    До коментар #7 от "Сатана Z":

    Тръмп и Европа си изиграха картите перфектно. Така здраво цапардосаха Русия, че Газпром е отдавна фалирал /2023/, а сега и Роснефт ще умре от глад.

    Коментиран от #31, #35, #56

    16:47 18.04.2026

  • 27 Много хубаво

    23 13 Отговор

    До коментар #15 от "Евреина КАБЗОН":

    НЕ Е на хубаво! И ,, глутницата" на Хитлер беснееше из северният Атлантик 1-2 години и послем ПУФ?

    16:48 18.04.2026

  • 28 А пък

    24 19 Отговор

    До коментар #10 от "Данчо Мавзолейски":

    Явно и доста е Прекалявал със Одеколона.

    Одеколона е любимо питие

    На Родните Путерасти .

    16:48 18.04.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 някой си

    18 7 Отговор

    До коментар #26 от "Санкциите са голяма бухалка":

    мечтать не вредно

    16:49 18.04.2026

  • 32 Мишел

    20 24 Отговор
    Руските резервите са в по-голямата си част изчерпани, това призна руският министър на икономическото развитие Максим Решетников, който говори на Всеруския форум за подкрепа на предприемачеството "Моят бизнес" във Всеволожск, Ленинградска област, цитиран от Интерфакс.

    Коментиран от #40

    16:49 18.04.2026

  • 33 Нямат край

    24 22 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    16:50 18.04.2026

  • 34 Българин

    22 9 Отговор

    До коментар #3 от "Раковски":

    Симулирайки служба като чиновник на турците , Раковски лично е организирал военно разузнаване ("Тайното общество") в помощ на руската империя срещу османците . Не срами името му !

    16:51 18.04.2026

  • 35 Ефропата (когато и дано сняг зафръска)

    22 20 Отговор

    До коментар #26 от "Санкциите са голяма бухалка":

    С премръзнли пръстенца ще почука на ,, Мечокът на портата"!

    Коментиран от #39, #65

    16:51 18.04.2026

  • 36 А Конското

    16 14 Отговор

    До коментар #11 от "И Киев е Руски":

    Поскъпна ли ?

    Или обичаме смес

    КОНСКО СЪС МАГАРЕШКО

    КАТЪРСКА КЪЙМА .

    16:51 18.04.2026

  • 37 Лука

    14 22 Отговор
    Хи хи хи
    Доналд Джон Тръмп,
    президент на САЩ
    тури въжето на татуирания врат на киийюфската хунта
    Владимир Владимирович Путин,
    президент на РФ
    само ще ритне столчето

    Коментиран от #45

    16:53 18.04.2026

  • 38 В КУЛОАРИТЕ

    16 14 Отговор
    На Събитието

    Навсякъде миришело

    На Катърски Фъшкии .

    Виновника е бил Установен.

    16:54 18.04.2026

  • 39 0001

    19 19 Отговор

    До коментар #35 от "Ефропата (когато и дано сняг зафръска)":

    Този Мечок ли 😂

    16:54 18.04.2026

  • 40 някой си

    11 9 Отговор

    До коментар #32 от "Мишел":

    кого си мислиш че заблуждаваш ве мишкар

    16:54 18.04.2026

  • 41 Дзак

    7 9 Отговор

    До коментар #24 от "Катъре Лавров озъбен":

    Моля не трийте това нещо!

    16:55 18.04.2026

  • 42 да питам

    17 17 Отговор
    верно ли Русия започнала да разпродава всичко в държавата на половин цена, -50% промоция ?

    Коментиран от #46

    16:55 18.04.2026

  • 43 Споко , уе !

    13 13 Отговор

    До коментар #19 от "Ще си Признаете":

    За атлантическите простаци е разрешено да пишат само с главни букви . Продължавай !

    16:55 18.04.2026

  • 44 КАСТРО БАЛАСТРО

    17 19 Отговор
    За КУБА разговор нема да има .

    КУБА е Територия
    Територия на САЩ.

    16:57 18.04.2026

  • 45 Операциите на САЩ

    19 23 Отговор

    До коментар #37 от "Лука":

    нанесоха огромен и унизителен удар на Русия. Освен унижението пред света, че за Путин е напълно невъзможно да окаже каквато и да било помощ на поредния си съюзник в критичен момент, нещо вече наблюдавано в Нагорни Карабах, Армения, Сирия, Венецуела и Иран, добавен е и допълнителният срам, че Тръмп е несравнимо по-умен, по-ефективен и смел в осъществяването на подобни самонадеяни операции, че САЩ са единствената световна суперсила. Цели, които Кремъл не може да постигне само в една държава повече от 5 години, САЩ постигат без проблем. От февруари 2022 до момента, Путин се опитва да постави проруско правителство в Украйна, на цената на огромни руски загуби и жертви, без никакви изгледи за успех.

    16:59 18.04.2026

  • 46 Колкото и да е Поскъпнал Нефта

    18 16 Отговор

    До коментар #42 от "да питам":

    Китай не се съгласил
    Да плаща по високи цени
    На Бункерния ГЕЙО СТРАТЕГ.

    Скидка само Скидка

    Другаря Си цеди Кръвчицата
    На ТРУПИН до дупка .

    16:59 18.04.2026

  • 47 Оценка

    21 10 Отговор
    Дежурните глупости на дъртия, изветрял катър....

    17:00 18.04.2026

  • 48 хаха🤣

    18 10 Отговор
    Кон бе, кон...не сте ли виждали🤣

    17:01 18.04.2026

  • 49 Дзак

    8 2 Отговор
    Войната е една и съща. Ще продължава докато има кой да дава пари.

    17:11 18.04.2026

  • 50 Клоуна пусин 🤡💩

    17 16 Отговор
    ИZвеpга Путлер не знае старата индианска мъдрост "Когато забележиш, че яздиш умрял кон, най-добрата стратегия е да слезеш от него." и продължава да се излага с този доказан лъжец и подлец лавров.

    17:12 18.04.2026

  • 51 РФ е един огромен КЕН eф !

    18 13 Отговор
    Като слушаш катъpa лавров ще речеш, че пРосийката му е цъфнала и вързала . 🤣🤣🤣

    Коментиран от #89

    17:15 18.04.2026

  • 52 койдазнай

    15 10 Отговор
    Чудна работа, катъра се е притеснил, от не особено доброто състояние на НАТО.

    17:16 18.04.2026

  • 53 Zахарова

    14 11 Отговор
    Искаме да преговаряме,паднали на колене

    17:17 18.04.2026

  • 54 Ха ха ха ха хи хи хи хи

    10 4 Отговор

    До коментар #7 от "Сатана Z":

    Така ли стават тези неща бре? Това да не е боб да ядеш??

    17:22 18.04.2026

  • 55 Руснак

    8 6 Отговор

    До коментар #24 от "Катъре Лавров озъбен":

    Эй, бял цыгански човек. Вземи си хапчета . да не си ариец, смешник!

    17:27 18.04.2026

  • 56 Сатана Z

    8 10 Отговор

    До коментар #26 от "Санкциите са голяма бухалка":

    То ако беше така ти сега нямаше да пишеш глупави коментари за да вържеш надницата през почивните ден.Опорките ти издишат,троле!

    Коментиран от #60, #110

    17:27 18.04.2026

  • 57 Много е късно за бялото знаме

    17 6 Отговор

    До коментар #14 от "стоян георгиев":

    Русия фатално пропусна момента, още през февруари 2022. Ако тогава Путин, беше успял да направи един светкавичен преврат на властта в Киев, каквато беше целта на СВО, щеще да има полза за Русия, но не се получи, руската армия се провали. Сега нещата вече са много по-трудни, да не кажа и невъзможни. На практика, шансът Украйна да е под политическото влияние на Москва е равен точно на 0. Русия няма нито един полезен ход.

    Коментиран от #75

    17:27 18.04.2026

  • 58 Пръдльовкааа

    10 4 Отговор

    До коментар #23 от "стоян георгиев":

    Не свършило украинското щоу,тъй като още не е започнало.

    17:28 18.04.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Ихааааа

    7 6 Отговор

    До коментар #56 от "Сатана Z":

    При тебе опорките не издишат.цял съскаш и свистиш.

    17:32 18.04.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 руски десидент

    11 6 Отговор
    На какъв език ще разговаря коня.Не знам някой да цвили като него

    17:36 18.04.2026

  • 64 Дивуй

    8 5 Отговор
    Знаех си аз че с Путин сте от една порода.

    17:36 18.04.2026

  • 65 Безинтресен си

    7 8 Отговор

    До коментар #35 от "Ефропата (когато и дано сняг зафръска)":

    Тази сказка вече сме я чували милион пъти!!Дай нещо ново.

    17:37 18.04.2026

  • 66 Ха ха ха ха

    5 6 Отговор

    До коментар #22 от "Толкова го е закъсала Русия":

    Това е целта на мероприятието.Да си приятел с някой и8725 да го мачкаш нежно,фино.

    17:40 18.04.2026

  • 67 Фори

    6 5 Отговор
    Пак свалят американците със сергията от суровини. Китай и Индия не искат да повторят грешката на Германия , а друг голям купувач няма. Нали постоянно казват ,че всички се натискат да купуват?

    17:46 18.04.2026

  • 68 А бре празен

    8 4 Отговор

    До коментар #7 от "Сатана Z":

    да не си ръган у главата бре?

    17:51 18.04.2026

  • 69 стоян георгиев

    9 6 Отговор

    До коментар #23 от "стоян георгиев":

    Кво става на фронта.покровск превзехте ли го?след киев за три дена и разните тайни руски оръжия сега всеки ден триста украински дрона посещават руските заводи и пристанища,а фронта не мърда .няма вече желаещи за месо ...хаха

    Коментиран от #76

    17:55 18.04.2026

  • 70 Русия

    11 8 Отговор
    пък хептен не е в най-доброто си състояние, а иначе сте царе на разтягането на локуми, празни приказки и увъртания

    Коментиран от #72

    17:55 18.04.2026

  • 71 Ха ХаХа

    8 9 Отговор

    До коментар #3 от "Раковски":

    Свинерайхът удари на Марко Тотев дреболиите.
    Руснаците смачкаха норкомана

    Коментиран от #113

    17:56 18.04.2026

  • 72 Ъхъ ъхъ

    6 6 Отговор

    До коментар #70 от "Русия":

    Марш в Анадоллу...

    Коментиран от #87

    17:56 18.04.2026

  • 73 ЕДГАР КЕЙСИ

    8 5 Отговор
    СТАРИЯ КАТЪР : "ТРЪМПИ , ДОШЛО Е ВРЕМЕ ЗА "РАЗГОВОРИ" , ДА НИ СПАСЯВАШ , ЗАЩОТО СЕ ОКАКАХМЕ СЪС "СПЕЦИАЛНАТА ОПЕРАЦИЯ" В УКРАЙНА ...................... НОЖА Е ОПРЯЛ ДО КОКАЛА И Е НАБЛИЖИЛО ДА ХВЪРЛЯМ СОПОЛИВАТА КЪРПА ...................... СПАСЯВАЙ НИ ! ...................... ВАШ КАТЪР КИНГ КОНГ ..........

    17:56 18.04.2026

  • 74 Владимир Путин, президент

    10 7 Отговор
    "..НАТО не е в най-доброто състояние...."

    Нопоследък се улавям че Лошад задмина Песков по бръщолевенето на глупости. Бедна, нища, разорена Русия е еталон за мизерия, деца и хора гинат всеки ден, прищанища и рафинерии горят, зрее революция, но виждате ли НАТО не било в добро състояние и американците не смогли кацнат от първия път на Луната. Инак СВО все по плану, руски космонавти обкръжават Купянск, таваришчи....😁☝️

    Коментиран от #77

    17:57 18.04.2026

  • 75 стоян георгиев

    9 8 Отговор

    До коментар #57 от "Много е късно за бялото знаме":

    Нито 2022 нито 2014 путлер е имал шанс да завладее украйна.тойнедвам се справи с едномилионна чечня а искаше украйна.мисията бе напълно невъзможна.жалко че измря толкова народ.

    Коментиран от #78

    17:57 18.04.2026

  • 76 Ха ХаХа

    11 7 Отговор

    До коментар #69 от "стоян георгиев":

    Онзи ден руснаците попиляха Укра.
    Наркоманът вие като пребито куче

    Коментиран от #79

    17:58 18.04.2026

  • 77 стоян георгиев

    9 10 Отговор

    До коментар #74 от "Владимир Путин, президент":

    Кво да каже тая дърта кранта? Не му се сдава караула макар че тотално се провали...сега остава да бръщолеви глупости...даже нашите копейки вече няма какво да кажат в руска полза извън дежурните шаблонни глупости.

    Коментиран от #94

    18:00 18.04.2026

  • 78 Алексей Арестович

    12 8 Отговор

    До коментар #75 от "стоян георгиев":

    Ако руснаците не ни считаха за свои, не за 3 дни а за 1 ден Украйна падаше като гнил орех.
    .......
    Ти ли знаеш повече от него тюфлеко?

    Коментиран от #81, #103, #106, #115

    18:00 18.04.2026

  • 79 стоян георгиев

    10 11 Отговор

    До коментар #76 от "Ха ХаХа":

    Така е.кога влизате в киев? Другата сряда да чакаме ли парад?хаха...

    Коментиран от #80

    18:00 18.04.2026

  • 80 Ха ХаХа

    5 6 Отговор

    До коментар #79 от "стоян георгиев":

    По горе Арестович ти разгони фамилията....

    Коментиран от #83

    18:02 18.04.2026

  • 81 стоян георгиев

    8 9 Отговор

    До коментар #78 от "Алексей Арестович":

    Оказа се че знам повече.казах че украйна ще.победи и това и става.руснаците явно като губят може да измислят най смешните оправдания.демекмвпдят война девет години с трилиони загуби и милион загинали войници ама можели за три дена да победят...хаха

    Коментиран от #82

    18:02 18.04.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 стоян георгиев

    6 6 Отговор

    До коментар #82 от "Ха ХаХа":

    Украйна побеждава.това са фактите.днес нови три руски кораба станаха подводници.това е щото руснаците не искат да се бият сериозно нали...ама ще видят укрите другата година..хах!

    Коментиран от #90

    18:06 18.04.2026

  • 86 Колко

    4 5 Отговор

    До коментар #83 от "стоян георгиев":

    Процента от Русия превзе Украйна?

    Коментиран от #91, #120

    18:07 18.04.2026

  • 87 Ако на

    6 4 Отговор

    До коментар #72 от "Ъхъ ъхъ":

    ъхъ ти харесва миризливи местенца като рузия или анадол - бегай, не мърси Европа

    Коментиран от #92

    18:07 18.04.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 ес е един огромен КЕН eф !

    6 6 Отговор

    До коментар #51 от "РФ е един огромен КЕН eф !":

    цял свят им се присмива,5 та година финансират нацистка уср@йна и нищо не постигат

    Коментиран от #108, #112

    18:08 18.04.2026

  • 90 Нито един кораб

    5 5 Отговор

    До коментар #85 от "стоян георгиев":

    Не е ударен.
    Украински лъжи както винаги.
    К,де е Черноморския флот на Украйна?

    Коментиран от #93

    18:08 18.04.2026

  • 91 стоян георгиев

    5 5 Отговор

    До коментар #86 от "Колко":

    Украйна е нямала за цел да превзема части от русия.ъкрайна се защитава.за целта изби 1,3 милиона руснака запали им 14000 танка и им свали 700 самолета и хеликоптера...

    Коментиран от #95

    18:09 18.04.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 стоян георгиев

    6 4 Отговор

    До коментар #90 от "Нито един кораб":

    Украйна няма черноморски флот но и русия вече няма.пп смешно нещо страна без флот да потопи руския такъв няма...днес три десантни големи руски кораба отидоха при рибите видеата с потапянето ом са в мрежата.

    18:10 18.04.2026

  • 94 Владимир Путин, президент

    8 5 Отговор

    До коментар #77 от "стоян георгиев":

    Русия безнадеждно потъна, няма никакво, стремежи. Тепърва идва и най-лошото, когато 1млн убийци се върнат от фронта озлобени, без възможност за работа, отритнати от нормалните руснаци. 90-те години се окажат детска сказка пред престъпната вълна която се задава ☝️

    Коментиран от #97, #98

    18:10 18.04.2026

  • 95 Ха ХаХа

    4 7 Отговор

    До коментар #91 от "стоян георгиев":

    3000000 бандеровски фашисти заминаха при Шушкевич.
    Патриотите и танковете са им на кино от 6 до 5.
    2500 колумбийци имат с по 4000 долара заплата, но носят кокаина на наркомана

    Коментиран от #118

    18:12 18.04.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Ха ХаХа

    2 6 Отговор

    До коментар #94 от "Владимир Путин, президент":

    Бандерите по рано ще ометат наркоманите от Банковская....

    18:13 18.04.2026

  • 98 стоян георгиев

    6 4 Отговор

    До коментар #94 от "Владимир Путин, президент":

    Ще е много приятен момент.особено като няма пари и работа в тила и след като управляващите няма да могат да обяснят защо потрошиха трилиони долари в тази безсмислена война.

    Коментиран от #101

    18:14 18.04.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 стоян георгиев

    7 5 Отговор
    СБУ на Украйна е нанесла удар по три руски военни кораба в окупирания Крим, включително десантните кораби „Ямал“ и „Азов“, както и още един кораб от неизяснен тип. Операцията е засегнала също патрулен кораб от клас „Грачонок“, радарни системи, комуникационна инфраструктура и съоръжения за съхранение на гориво

    Коментиран от #102

    18:17 18.04.2026

  • 101 Факти

    4 7 Отговор

    До коментар #98 от "стоян георгиев":

    Бандерите забраниха руският език, с
    Както и българският.
    Проведоха АТО с авиация и оръдия срещу цивилен Донбас.Убиха 14000 цивилни и 500 деца.
    Живи изгониха в Одеса 40 души между които и българинът Веселин Методиев.
    Русия влезе и защити руснаците.
    Тя не е България да изостави българите тормозени в РСМ

    Коментиран от #105

    18:20 18.04.2026

  • 102 Бре,бре

    3 6 Отговор

    До коментар #100 от "стоян георгиев":

    Нанесла е дръжки Укра.
    Онзи ден Русия я смачка като умряло куче

    Коментиран от #109

    18:21 18.04.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Лавро кентавро

    7 2 Отговор
    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    Коментиран от #107

    18:23 18.04.2026

  • 105 Муцкоски съм🤣

    5 1 Отговор

    До коментар #101 от "Факти":

    В географската област са посръбчени марионетки бе бе🤣🤣

    18:24 18.04.2026

  • 106 1234

    5 2 Отговор

    До коментар #78 от "Алексей Арестович":

    абе мани го тоя полезен идиот на Путин . Повтаря руските опорки като развален грамофон, осъден е за държавна измяна и затова се крие в Русия

    18:24 18.04.2026

  • 107 👽👽🤣

    2 2 Отговор

    До коментар #104 от "Лавро кентавро":

    И на нас ни казаха, че идват извънземните, ма ги нема нещо🤣

    18:25 18.04.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Град Козлодуй

    7 4 Отговор

    До коментар #102 от "Бре,бре":

    Грешиш приятел. Русия, освен да смачка сама себе си, нищо друго не може да направи.

    Коментиран от #111

    18:26 18.04.2026

  • 110 Аз ви мразя

    3 4 Отговор

    До коментар #56 от "Сатана Z":

    Безплатно! Не съди по платената евросган!

    18:29 18.04.2026

  • 111 някой си

    4 6 Отговор

    До коментар #109 от "Град Козлодуй":

    само дето мачка уср@инци всеки ден и прави за смях 🚽ес който 5та година налива средства в нацизма и нищо не постига

    18:32 18.04.2026

  • 112 Ма недей

    3 5 Отговор

    До коментар #89 от "ес е един огромен КЕН eф !":

    щуротии да пишеш, Англия и Франция нацисти да финансират, айде не

    18:33 18.04.2026

  • 113 хаха🤣

    7 4 Отговор

    До коментар #71 от "Ха ХаХа":

    наркоманите Медвед и Маша не ги е смачкала Рашка🤣 сами се довършиха с комбинация бело+ одеколон за пиене🤣бушоните са им изгорели напълно🤣

    18:35 18.04.2026

  • 114 Горски

    6 10 Отговор
    Русия отново и отново, бавно и методично ще мачка фашизираната атлантическа укро-хунта. ЕС ще плати сметката както винаги. Никога не могат да разберат руснаците. Руснака може гладен, без опинци и без нафта, при минус 45 градуса..., да си пуши и да стреля по шваби. Имало, нямало пари? И да има, то те са за олигарсите-винаги. За бай Иван нема и не е имало. Жендъри това е гражданска война , направена от евреите Нюланд , Порошенко и Зеленко !!! Русия има военна индустрия и ресурси и може да воюва до когато си иска.Русия не я мислете,има всичко.А ние затъваме в заеми,пари се раздават на калпак.Корупцията е държавна политика до като мутрата,,шопара и още много са на свобода.

    18:36 18.04.2026

  • 115 Питащ

    9 3 Отговор

    До коментар #78 от "Алексей Арестович":

    При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво Русия изхарчи 1 трилион долара за война и фалира за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?

    18:37 18.04.2026

  • 116 Мишел

    7 1 Отговор
    Производителят на Patriot ще доставя ракети на Украйна. Военният гигант Raytheon подписа договор на стойност 3,7 милиарда долара за доставка на ракети-перехващачи Patriot GEM-T за Украйна. Сделката ще бъде финансирана от Берлин, а като част от нея ще бъде изграден нов производствен обект в Германия. Планирано е новото производствено съоръжение за GEM-T в Шробенхаузен, Германия, да играе ключова роля в подкрепа на тази директна търговска продажба и други договори, осигурявайки устойчивост на веригата за доставки и помагайки за попълване на инвентара от ракети-прехващачи на Украйна. Съоръжението се управлява от COMLOG, съвместно предприятие между Raytheon и MBDA Deutschland.

    18:40 18.04.2026

  • 117 си пън

    1 4 Отговор

    До коментар #15 от "Евреина КАБЗОН":

    да,щот се чува само укро мова

    18:51 18.04.2026

  • 118 Ха-ха

    4 3 Отговор

    До коментар #95 от "Ха ХаХа":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са 21 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    18:56 18.04.2026

  • 119 Украйна порази три руски кораба

    7 4 Отговор
    в Крим. Центърът за специални операции „Алфа“ към Службата за сигурност на Украйна (СБУ) е нанесъл на 18 април удари по три руски военни кораба в окупирания Крим - големите десантни кораби „Ямал“ и „Азов“, както и още един военен плавателен съд от неустановен тип.

    Коментиран от #126

    19:11 18.04.2026

  • 120 За какво й е на Украйна

    6 3 Отговор

    До коментар #86 от "Колко":

    да превзема Русия, територията няма никакво значение. Русия иска да превземе Украйна, за да има политическо влияние над нея, да е нещо подобно на Беларус.

    19:34 18.04.2026

  • 121 Вие сте бунаци

    4 2 Отговор
    Казва на Тръмп: Купи нещо бе бате че циганчетата гладни!

    19:47 18.04.2026

  • 122 Мноооого

    2 1 Отговор
    се моткате, старче. Много.

    20:54 18.04.2026

  • 123 Кремълският нелеп цирк

    5 2 Отговор
    Егати грозната дърта московска мутра, прословутият Кентавър Ларвов ...

    21:49 18.04.2026

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

