Лавров предупреди за „катастрофални последици“ след ударите в Иран

23 Март, 2026 15:02 1 555 24

  • иран-
  • сергей лавров-
  • русия-
  • абас арагчи

Лавров е казал, че атаките срещу иранската ядрена инфраструктура представляват “неприемливи рискове за безопасността на руските служители"

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руският външен министър Сергей Лавров разговаря по телефона с иранския си колега Абас Арагчи и изрази безпокойство заради разпространението на войната на САЩ и Израел срещу Иран към Каспийско море, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

“Беше изразено взаимно безпокойство във връзка с опасното разпространение на конфликта, провокиран от Тел Авив и Вашингтон, към Каспийско море“, се казва в изявление на Министерството на външните работи на Руската федерация.

Лавров е казал, че атаките срещу иранската ядрена инфраструктура, включително атомната електроцентрала в Бушер, представляват “неприемливи рискове за безопасността на руските служители и водят до катастрофални последици за околната среда“.

По-рано днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков предупреди, че атаките в района на атомната електроцентрала са опасни.

Преди дни Иран информира Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), че снаряд е паднал в района в близост до иранската атомна електроцентрала в Бушехр, но не е причинил щети и няма пострадали, предаде Ройтерс.

„Иран информира МААЕ, че във вторник вечерта снаряд е паднал на територията на АЕЦ „Бушехр“. Няма информация за щети в централата или ранени сред служителите“, написа агенцията в Екс. Генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси повтори призива си за максимална сдържаност в рамките на конфликта, за да се избегне рискът от ядрена авария.

Руската държавна компания за атомна енергия „Росатом“ осъди удара и добави, че нивата на радиация около построената от Русия централа са в нормата.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ФАКТ

    16 19 Отговор
    Пуслер пак мънка на запада с пълен памперс

    15:06 23.03.2026

  • 2 МарТъпУтУ

    15 6 Отговор
    сложила " катастрофални последици"в кавички. За нея са брилянтни последици. Пфууу.

    15:07 23.03.2026

  • 3 Путин

    14 17 Отговор
    Израел убива руски служители в иранските атомни централи... страхливият таксиджия Путлер - "това не е приемливо" АХАХА 🙈🙈🙈

    Коментиран от #5

    15:08 23.03.2026

  • 4 Амадор Ривас

    10 14 Отговор
    Я, кон! И говори 😲😲😲

    Коментиран от #24

    15:09 23.03.2026

  • 5 Това е цялата истина

    8 15 Отговор

    До коментар #3 от "Путин":

    Западът дъжи кремълското дикаторче на власт. Затова им се кланя

    15:10 23.03.2026

  • 6 Садисти убийци

    3 5 Отговор
    Бандити(включително жени) от Перник избиват зверски хора в Барселона Испания, полицията е неадекватна,а прокуратурата ги крие и обвинява жертвите

    15:13 23.03.2026

  • 7 Селянина с колелото

    8 3 Отговор
    Всички знаят, или поне повечето от нас помнят какво се случи след инцидента в Чернобил. Сега ако гръмнат една иранска и една израелска атоми електроцентрали не ми се мисли къде ще трябва да се крием и какво ще ядем и пием в следващите 20 години.

    15:14 23.03.2026

  • 8 Някои

    6 2 Отговор
    Демокрация това е двуличие за богати. Бедните винаги са били подвеждани и чрез тях по алчните, и работливи са обръщали хода на историята. Е нали убиват чужди деца

    15:16 23.03.2026

  • 9 Лавро кентавро

    4 7 Отговор
    Пак тръгнахме да сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    15:16 23.03.2026

  • 10 Къе е самолетоносача,

    9 4 Отговор
    Къде е "невидимия " F35 ???

    Коментиран от #13

    15:17 23.03.2026

  • 11 хаха🤣

    6 8 Отговор
    Кон, бе кон...не сте ли виждали🤣

    Коментиран от #16

    15:19 23.03.2026

  • 12 Нямат край

    7 8 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    15:20 23.03.2026

  • 13 да питам

    3 8 Отговор

    До коментар #10 от "Къе е самолетоносача,":

    А крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го натоварят с руснаците бягащи от Сирия и Иран ?

    Коментиран от #14, #15, #21

    15:21 23.03.2026

  • 14 Где Сатаняху шеттопръстия.

    7 1 Отговор

    До коментар #13 от "да питам":

    Чета в соц. мража Х много хора от цял свят се бъзикат изкуствения ушатко:)) Никой не вярва че е жив

    Коментиран от #17, #19

    15:24 23.03.2026

  • 15 Е нали USA са

    6 1 Отговор

    До коментар #13 от "да питам":

    Номер1, защо ги сравняваш???

    15:25 23.03.2026

  • 16 Атина Палада

    6 1 Отговор

    До коментар #11 от "хаха🤣":

    То пък оня Мерц с глава като карфица е по хубаво..:) Или Стармър с неестествено голямата глава от кръвосмешението,където там у Англията всички са братовчеди..Лавров е на преклонна възраст и е най добрият дипломат в света .Дано стигнеш неговите години да те видим ти как ще изглеждаш...:)))

    15:26 23.03.2026

  • 17 тази сага приключи

    0 4 Отговор

    До коментар #14 от "Где Сатаняху шеттопръстия.":

    няколко изявления има вече. Загадката е само при новия аятолах, че не е виждан жива от 28 февруари.

    Коментиран от #18, #20

    15:27 23.03.2026

  • 18 Атина Палада

    5 0 Отговор

    До коментар #17 от "тази сага приключи":

    Какви изявления бре ?:))) не можеш да различиш Al ,ха ха ха

    15:28 23.03.2026

  • 19 Дякон Унуфрий Араллампиев

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Где Сатаняху шеттопръстия.":

    Копието е много нескопосано Има разлика във височината Ушите не са ги догодили Разстоянията по лицето не отговарят Походката не дъепада маниерите също

    Коментиран от #22

    15:29 23.03.2026

  • 20 Видяхме го по

    5 0 Отговор

    До коментар #17 от "тази сага приключи":

    нескопоса ИИ. Шест пръста, два езика. Хахаха

    15:29 23.03.2026

  • 21 Атина Палада

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "да питам":

    Крайцера МАсква си прави компания с Е.ЛинкълнА:))) чуруликали си :))))

    15:30 23.03.2026

  • 22 Мдаа

    5 0 Отговор

    До коментар #19 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Едно по- голямо, едно по- малко ухо. Бързали са с инсценировката.

    15:30 23.03.2026

  • 23 Ха-ха

    0 2 Отговор
    Катастрофиралата Русийка предупреждава другите.!

    15:33 23.03.2026

  • 24 Амадоре

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Амадор Ривас":

    Кон да ти го на тресе!

    15:33 23.03.2026

