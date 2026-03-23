Лавров предупреди за „катастрофални последици“ след ударите в Иран

Руският външен министър Сергей Лавров разговаря по телефона с иранския си колега Абас Арагчи и изрази безпокойство заради разпространението на войната на САЩ и Израел срещу Иран към Каспийско море, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

“Беше изразено взаимно безпокойство във връзка с опасното разпространение на конфликта, провокиран от Тел Авив и Вашингтон, към Каспийско море“, се казва в изявление на Министерството на външните работи на Руската федерация.

Лавров е казал, че атаките срещу иранската ядрена инфраструктура, включително атомната електроцентрала в Бушер, представляват “неприемливи рискове за безопасността на руските служители и водят до катастрофални последици за околната среда“.

По-рано днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков предупреди, че атаките в района на атомната електроцентрала са опасни.

Преди дни Иран информира Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), че снаряд е паднал в района в близост до иранската атомна електроцентрала в Бушехр, но не е причинил щети и няма пострадали, предаде Ройтерс.

„Иран информира МААЕ, че във вторник вечерта снаряд е паднал на територията на АЕЦ „Бушехр“. Няма информация за щети в централата или ранени сред служителите“, написа агенцията в Екс. Генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси повтори призива си за максимална сдържаност в рамките на конфликта, за да се избегне рискът от ядрена авария.

Руската държавна компания за атомна енергия „Росатом“ осъди удара и добави, че нивата на радиация около построената от Русия централа са в нормата.