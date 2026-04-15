Владимир Путин ще посети Китай

Владимир Путин ще посети Китай

15 Април, 2026 11:15 475 32

Програмата на посещението се съгласува към този момент, заяви Лавров

Владимир Путин ще посети Китай - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин ще посети Китай през първата половина на 2026 г., предаде Ройтерс, като се позова на руски новинарски агенции, цитиращи външния министър Сергей Лавров, съобщи БТА.

Програмата на посещението се съгласува към този момент, добавя Лавров.

Вчера руският външен министър пристигна на двудневно посещение в Китай. Визитата на Лавров се осъществява във време на усилена дипломатическа дейност, изострена от кризата в Близкия изток.

По-рано днес Лавров заяви пред китайския президент Си Цзинпин, че отношенията между Русия и Китай играят стабилизираща роля в международните дела.

Отношенията между Русия и Китай играят стабилизираща роля в международните дела и имат все по-голямо значение за преобладаващата част от света, заяви руският външен министър Сергей Лавров на среща с китайския президент Си Цзинпин в Пекин, цитиран от ТАСС.

"Отношенията между Русия и Китай играят ролята на стабилизатор в международните дела. Тяхното значение се засилва все повече и повече за останалия свят, за преобладаващата част от света, която не иска проблеми и турбуленции, а спокойни условия за устойчиво развитие", подчерта руският дипломат.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Отец Дионисий

    7 6 Отговор
    Путин е единственият защитник на православието и нормалността.

    Коментиран от #6, #11

    11:16 15.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Слава Украйна

    5 7 Отговор
    Героем слава

    Попиляха Руската Армия

    Коментиран от #14

    11:19 15.04.2026

  • 6 Отец Дионисии

    4 7 Отговор

    До коментар #1 от "Отец Дионисий":

    Путин е единственият защитник на педофилията и нормалността.

    11:20 15.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Госあ

    2 4 Отговор
    Евразия е Китай-Русия. Шанс за страните от източна Европа и България е да се присъединят към ресурсите, производството и отношението като към хора !

    11:21 15.04.2026

  • 9 Тц тц тц тц

    3 2 Отговор
    Това новина ли е?

    Коментиран от #27

    11:21 15.04.2026

  • 10 Позор след Позор

    4 1 Отговор
    Сега ше моли за реанимация
    Украйна Нокаутира Русия

    11:21 15.04.2026

  • 11 Историк

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Отец Дионисий":

    В Русия няма нито християнство,нито православие, в истинския смисъл на думата. Така наречената руска църква, не е нищо повече от пропаганден инструмент на Кремъл и КГБ. Руско - съветската идеология е абсолютно несъвместима с християнството.

    11:21 15.04.2026

  • 12 А Уж бяха Вторая

    4 2 Отговор
    Айде бе Руски боклуци какво стана с киев

    Коментиран от #19

    11:22 15.04.2026

  • 13 Град Козлодуй

    5 1 Отговор
    Русия е един полумъртъв васал на Китай.

    11:22 15.04.2026

  • 14 Абе кво

    2 6 Отговор

    До коментар #5 от "Слава Украйна":

    Хвалиш фашисти? Тези с техните Майдани запалиха цяла Европа... И имат татуировки с пречупеният кръст на германските фашисти от 1939-1945 г..
    Да възхваляваш фашизъм е престъпление!!!

    Коментиран от #25, #29

    11:22 15.04.2026

  • 15 Путин ще ходи да се отчита на шефа

    4 2 Отговор
    Но сега шефа ще му дърпа Ушите

    11:22 15.04.2026

  • 16 Сърбел

    1 2 Отговор
    Снощи сънувах Путин на бял кон, днес само за него мисля и пиша.

    11:22 15.04.2026

  • 17 Атина Палада

    5 2 Отговор
    Отива да козирува на шефа!

    11:23 15.04.2026

  • 18 Бога ми как една Украйна

    5 2 Отговор
    Не могат да вземат ??
    И бягат

    11:23 15.04.2026

  • 19 зИленски

    3 2 Отговор

    До коментар #12 от "А Уж бяха Вторая":

    КВО СТАВА ?
    СЕДЯХМЕ НА ТЪМНО И СТУДЕНО И ПРОСИМ ОЩЕ ПО СВЕТА ШИРОК
    ТВА СТАНА !

    11:23 15.04.2026

  • 20 хихи

    3 2 Отговор
    Путин малката булка на Си

    11:24 15.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 зИленски

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "Многоходовото":

    ОБЪРШИ СЕ
    ОЛЯ СЕ
    ЗАЕМИТЕ ГИ ПРОСА АЗ

    11:25 15.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 хаха🤣

    2 1 Отговор
    дядо Вовчик ще пътува към Китай с един вагон памперси🤣

    11:26 15.04.2026

  • 25 Десен Баровец

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "Абе кво":

    комунизма е забранен с закон в Европа

    някой ще трябва да чисти боклука който докараха крайно левите така че не виждам проблем хората да искат да си запазват генетиката на нацията

    11:26 15.04.2026

  • 26 Е как пък една Украйна ги смля

    2 1 Отговор
    Че и Китай неможе ги спаси

    11:26 15.04.2026

  • 27 Хи хи хи

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "Тц тц тц тц":

    Гюлю гюлю повдига тонуса на троловете като им дава поле за изява и те цъфтят от щастие като плюят по Путин. Пропагандата се цели винаги в глупците.

    11:26 15.04.2026

  • 28 Не на китай

    0 1 Отговор
    На Тръмп трябва да се моли и паметник да му направи
    Той спаси Русия

    11:27 15.04.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Сосновой лес

    1 0 Отговор
    Немножко обосрался - 5 лет Сецилизираная обасрация! Ще ходи да търси помощ и помилване! Дори в неговите кагебейски устави и инструкии стриктно е записано, че една операция продължава от няколко часа до няколко денонощия! Каква бе тази операция, цяла петилетка изтича...!? Дори Тръмп го пориа, че не се представя като велика сила, а като треторазряден диктатор от западаш тип! Вмест Мадаро трябваше него да задигне с хеликоптера и да кротне светът!

    11:30 15.04.2026

