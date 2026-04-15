Руският президент Владимир Путин ще посети Китай през първата половина на 2026 г., предаде Ройтерс, като се позова на руски новинарски агенции, цитиращи външния министър Сергей Лавров, съобщи БТА.

Програмата на посещението се съгласува към този момент, добавя Лавров.

Вчера руският външен министър пристигна на двудневно посещение в Китай. Визитата на Лавров се осъществява във време на усилена дипломатическа дейност, изострена от кризата в Близкия изток.

Отношенията между Русия и Китай играят стабилизираща роля в международните дела и имат все по-голямо значение за преобладаващата част от света, заяви руският външен министър Сергей Лавров на среща с китайския президент Си Цзинпин в Пекин, цитиран от ТАСС.

"Отношенията между Русия и Китай играят ролята на стабилизатор в международните дела. Тяхното значение се засилва все повече и повече за останалия свят, за преобладаващата част от света, която не иска проблеми и турбуленции, а спокойни условия за устойчиво развитие", подчерта руският дипломат.