Китай засилва информационната война срещу Тайван чрез социални мрежи

Китай е разширил информационната си война срещу Тайван, като използва местни гласове и социални платформи за влияние върху общественото мнение.

Кампанията се е засилила по време на китайските военни учения около Тайван през декември. По същото време профили, свързани с китайската държава, са разпространявали видеа в платформи като TikTok и YouTube с цел да оформят възприятията на тайванците за заплахите за сигурността.

Тези видеа често включват тайвански политици, коментатори и инфлуенсъри, които критикуват правителството. Съдържанието първоначално се публикува в китайски платформи, след което се препубликува или преработва за аудиторията в Тайван.

Според тайвански служители по сигурността използването на познати лица и акценти прави посланията по-убедителни. Те предупреждават, че тази тактика има за цел да увеличи недоверието към правителството и да отслаби обществения морал.

Данни от изследвания показват рязко увеличение на подобно съдържание през последната година. Хиляди акаунти, свързани с Китай, са създали стотици хиляди видеа, като значителна част от тях са насочени към теми, свързани с Тайван.

Някои от най-разпространяваните клипове включват изказвания на опозиционни фигури и публични личности. Тези послания често са редактирани или представени без контекст, за да се засилят антиправителствени наративи.

Според властите, целта на кампанията е преди всичко психологическа, а не военна. Тя цели да създаде съмнения, да намали доверието в отбранителните способности на Тайван и да внуши, че съпротивата срещу Китай би била неефективна.

Кампанията изглежда е насочена и към дебата за разходите за отбрана. Анализатори посочват, че част от съдържанието се опитва да убеди обществото, че закупуването на оръжие или увеличаването на военния бюджет няма да подобри сигурността на Тайван.

Въпреки засилената активност, проучвания показват, че повечето тайванци продължават да подкрепят запазването на сегашното статукво в отношенията през протока.

Тайванските власти заявяват, че отговарят чрез повишаване на медийната грамотност и укрепване на устойчивостта както сред цивилното население, така и във въоръжените сили. Те подчертават, че разпознаването и противодействието на дезинформацията е ключово за защитата на националната сигурност.