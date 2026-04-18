Тайпе осъди китайско изявление за статута на Тайван
Тайпе осъди китайско изявление за статута на Тайван

18 Април, 2026 16:18 970 7

Външното министерство отхвърли формулировки, поставящи под въпрос суверенитета на страната

Виолина Цветанова Виолина Цветанова Автор във Fakti.bg

Китай продължава да разпространява неверни твърдения, уронващи суверенитета на Тайван, като последният случай е съвместно изявление след среща с външния министър на Намибия, съобщиха от Министерството на външните работи на Тайван.

В документа Тайван е описан като „неотменима част от Китай“, посочиха от министерството. Тайпе е отправил остър протест и осъждане на текста.

Ведомството призова международната общност да обърне внимание на дългогодишните усилия на Китай да използва отношенията си с други държави, за да включва формулировки, подкопаващи суверенитета на Тайван. Според министерството тази тактика цели да създаде фалшиво впечатление за международен консенсус относно статута на Тайван.

Действията на Пекин не само изкривяват реалната ситуация, но и показват как страната подкопава регионалния мир и стабилност, заявиха от министерството.

Оттам подчертаха, че двете страни не са подчинени една на друга и че комунистическият режим в Китай никога не е управлявал Тайван.


