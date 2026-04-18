Тръмп: Иран не могат да ни изнудват

18 Април, 2026 17:46 2 652 68

Тръмп каза още, че е имало „много добри разговори“, целящи трайно прекратяване на военните действия

Тръмп: Иран не могат да ни изнудват - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че Иран „не може да изнудва“ САЩ, след като Ислямската република обяви, че ще възобнови блокадата на Ормузкия проток, предаде Франс Прес, съобщи БТА.

„Те искаха да затворят протока отново“, каза Тръмп пред журналисти в Белия дом, визирайки лидерите на Иран. „Те не могат да ни изнудват“, добави американският президент.

Тръмп каза още, че е имало „много добри разговори“, целящи трайно прекратяване на военните действия в Близкия изток. „Всъщност нещата вървят много добре и ще знаем повече до края на деня. Разговаряме с тях и заемаме твърда позиция“, заяви той.

Иран днес отново въведе ограничения върху преминаването през ключовия за световната търговия Ормузки проток, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

Техеран обвини САЩ, че са нарушили условията по сделката за отварянето на протока, отбелязва Асошиейтед прес.

Иран промени решението си за отваряне на протока, след като САЩ казаха, че въпреки отварянето няма да премахнат морската си блокада на иранските пристанища.

Иранските въоръжени сили заявиха днес, че техният "контрол върху Ормузкия проток се върна към предишното си състояние . . . под строгото управление и контрол на въоръжените сили". Те предупредиха, че ще продължат да блокират транзита през протока дотогава, докогато остане в сила американската блокада на иранските пристанища.

Иранските сили направиха това си изявление, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че американската блокада "ще остане в пълна сила", докато Техеран не постигне споразумение със САЩ, включително по въпросите на ядрената си програма.

Иран "прие, като израз на добра воля, да разреши преминаването на ограничен брой танкери и търговски кораби, но американците, нарушавайки ангажиментите си, продължават да извършват актове на пиратство под прикритието на т.нар. блокада", се казва в изявлението на въоръжените сили, изчетено по иранската държавна телевизия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами покажете

    13 40 Отговор
    им тояжката

    Коментиран от #9

    17:49 18.04.2026

  • 2 Пич

    55 13 Отговор
    Говедарите след като категорично заявиха, че повече няма да позволят на Русия да продава петрол, отново вдигнаха санкциите за още един месец !!! А след като това спре да работи, ще го ударят на молба пред Путин!!!

    Коментиран от #25

    17:49 18.04.2026

  • 3 Цвете

    44 8 Отговор
    Я ВИЖ ТИ, А ВИЕ С НЕТАНЯХУ, КАК ДЕЙСТВАТЕ ? ТЕ НАИСТИНА НАПРАВИХА МНОГО ПОРАЗИИ НА ВСИЧКИ, НО ЯВНО С НЕЩО ОЩЕ НЕ СА СЪГЛАСНИ?! КАЖЕТЕ ГЛАСНО, ЗАЩО ПРОДЪЛЖАВАТ ДА СЕ ДЪРПАТ.НЕДОМЛЪВКИ ,КОИТО САМО ВИЕ ЗНАЕТЕ ,НАЛИ?

    17:50 18.04.2026

  • 4 Доналд Дък, паток

    38 8 Отговор
    Адашчето пак се е възпалило.

    17:51 18.04.2026

  • 5 Читател

    46 8 Отговор
    Айде започна пак с глупостите.Ниий не му вярва на този клоун.

    17:52 18.04.2026

  • 6 Биби

    14 49 Отговор
    Ще бъхтяме чалманлиите къде ги хванеме после китай и накрая рашка прашка щр ги пратим из Сибирските пещери с препаски където им е мястото.

    Коментиран от #8

    17:52 18.04.2026

  • 7 1102

    33 7 Отговор
    Леле Тръмпе тия те имат за на петела долната джука!

    17:53 18.04.2026

  • 8 Санитар

    34 7 Отговор

    До коментар #6 от "Биби":

    Биби, марш до Наполеон и Цезар!

    17:54 18.04.2026

  • 9 Няма такава,

    33 3 Отговор

    До коментар #1 от "Ами покажете":

    ракетите свършиха! Финито!

    17:54 18.04.2026

  • 10 Луд с картечница

    22 3 Отговор
    Немогат ,но го правят. Факт.

    Коментиран от #13

    17:55 18.04.2026

  • 11 Путин

    46 5 Отговор
    Рижавия за месец му разказаха играта, свърши хегемонията, арабите вече няма да му дават пари да ги пази и още и още...краденето се свива...

    17:56 18.04.2026

  • 12 Перчемът

    41 5 Отговор
    стана за смех на маймуните.

    Коментиран от #30

    17:56 18.04.2026

  • 13 1102

    9 6 Отговор

    До коментар #10 от "Луд с картечница":

    Ти да не си с електрическа картечница?

    Коментиран от #18

    17:56 18.04.2026

  • 14 Дзак

    13 1 Отговор
    Няма влак. Машините развалени!

    17:57 18.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Някой

    33 5 Отговор
    И вие не можете да ги изнудване, въпреки че пробвате. С вашите камъни по вашата глава!

    17:57 18.04.2026

  • 17 Някой

    27 4 Отговор
    Преди малко прелетяха 2 американски военни самолета над София. Вторият го видях. Военните летят ниско. Никога тук не са се чували самолети, освен по Гегьовден за празника на военните или преден за тренировка. От началото на месеца летят масово, основно през нощта в началото. Едната над 10 подред.

    Коментиран от #21

    17:58 18.04.2026

  • 18 Луд с картечница

    5 4 Отговор

    До коментар #13 от "1102":

    Не с ПКТ,ако си бил в казармата ще знаеш

    Коментиран от #31, #55

    17:59 18.04.2026

  • 19 дядото

    41 5 Отговор
    иран не могат да ви изнудват,а вие трябва ли да изнудвате половината свят с войни и грабежи

    Коментиран от #28

    17:59 18.04.2026

  • 20 ТРЪМП СТРАШНИИ

    4 22 Отговор
    Давайте урана и ви отпускам примката

    18:03 18.04.2026

  • 21 Някой

    34 5 Отговор

    До коментар #17 от "Някой":

    Наистина - две цистерни излетяха преди малко и се насочиха на юг. Явно американците пак че ударят вероломно по време на примирие и преговори. Вече никой не трябва да преговаря с тях, защото последствията от това са ясни.

    18:03 18.04.2026

  • 22 ХЕГЕМОНИТЕ

    7 7 Отговор
    Който не му харесва световния ред да опита да го смени ✌️💥

    18:03 18.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Сатана Z

    17 2 Отговор
    Американският туризъм в Дубай омре навсегда.

    18:05 18.04.2026

  • 25 ГОЛЕМ СМЕХ

    9 22 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Тръмп РАЗРЕШИ на Путин да продава петрол с танкери.....такова унижение за Путин никога не е било....

    Коментиран от #33

    18:06 18.04.2026

  • 26 Казаха

    5 1 Отговор

    До коментар #23 от "К ПЕЙКИ с чалми":

    Ли ти и че си много праззз?

    18:07 18.04.2026

  • 27 Педофилията Продължава

    8 3 Отговор
    С Тръмп или без него

    Коментиран от #36

    18:07 18.04.2026

  • 28 Учат са от

    2 5 Отговор

    До коментар #19 от "дядото":

    Путин

    18:08 18.04.2026

  • 29 Тия чалми

    3 12 Отговор
    си играят яко с огъня !

    18:10 18.04.2026

  • 30 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 14 Отговор

    До коментар #12 от "Перчемът":

    Перчема бомби Путин и Моджтабата....кой ли е да смях.

    18:10 18.04.2026

  • 31 1102

    5 4 Отговор

    До коментар #18 от "Луд с картечница":

    Понеже тук пишат само колоси във високите нива физическо и интелектуално развитие си те представях с " Гатлинг" , ти ме уби с това ПКТ!!!

    Коментиран от #46

    18:11 18.04.2026

  • 32 ВЕЛИК ИЗРАЕЛ

    2 18 Отговор
    Ще ОСВОБОДИ иранският НАРОД ЗАВИНАГИ!
    А последните и поробените Републики от фашистката хомо Секта в кремля!

    18:12 18.04.2026

  • 33 Пич

    19 3 Отговор

    До коментар #25 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Смее се, който не разбира! Реалността - Тръмп се примоли на Путин да го спасява !!!

    Коментиран от #37

    18:13 18.04.2026

  • 34 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    8 2 Отговор
    Терористите от сащ и Израел също е могат да изнудват Иран

    18:15 18.04.2026

  • 35 Киро

    12 1 Отговор
    А ти можеж да изнудваш когото си искъш ТЪЙ ЛИ.

    Коментиран от #38

    18:17 18.04.2026

  • 36 Във П едерацията тя никога

    2 16 Отговор

    До коментар #27 от "Педофилията Продължава":

    Не е спирала! Навремето Първите държавни ръководители от Соц Лагера изумяваха цял СВЯТ със... публичното прегръщане, опипване и мляскане с ЕЗИК в продължение на минути!!
    Хехехехехехе

    18:17 18.04.2026

  • 37 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 15 Отговор

    До коментар #33 от "Пич":

    Тръмп БОМБИ Путин с АМЕРИКАНСКО оръжие...кой на кого ли са моли.

    Коментиран от #40, #47

    18:17 18.04.2026

  • 38 Сатана Z

    3 14 Отговор

    До коментар #35 от "Киро":

    Той е Господарят на света и може всичко . Вова вече е без помощен и импотентен СТАРУХА

    18:18 18.04.2026

  • 39 ТРЪМП СТРАШНИИ

    0 13 Отговор
    Давайте урана и ви оставям да живуркате

    Коментиран от #42

    18:19 18.04.2026

  • 40 1102

    3 9 Отговор

    До коментар #37 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Тръмп БОМБИ Путин с АМЕРИКАНСКО оръжие...платено с европейски пари ...кой на кого ли са моли.

    18:20 18.04.2026

  • 41 Горски

    19 3 Отговор
    Има нещо, което не е съвсем ясно? Твърди се, че 1/5 от световните доставки на петрол преминават през този проток. Простата аритметика показва, че ако тази 1/5 напълно отпадне от световния транзит, пак ще останат 4/5, или петрол трябва да има?! Може да е в по-малко количество, да стане по-скъп, но да го има в световен план. А у нас в Европа, вероятно и в други части на планетата, се говори за край, за липса на гориво за самолети,за тотален петролен апокалипсис? Изглежда има нещо друго което не се казва, или движението и снабдяването с петрол, не се обяснява с математическите закони? Тръмп с авантюрата си в Иран, сам влезе в капан. Сега отчаяно търси изход от него, но допуска грешка след грешка. Лъжите не му помагат, пред света, дори вътре в своята Америка все повече губи.

    18:20 18.04.2026

  • 42 1102

    4 2 Отговор

    До коментар #39 от "ТРЪМП СТРАШНИИ":

    Стига с този уран като нищо не разбираш!

    18:21 18.04.2026

  • 43 гошо

    19 2 Отговор
    Тоя е душевно болен.Да отидеш да убиваш и ограбваш някой и да квичиш,че те изнудва!!!

    18:21 18.04.2026

  • 44 ХиХи

    10 1 Отговор
    Три дни иху и ся два месеца вече тиху. 850 томахавки и Ормуз затворен нема ойл хахаха

    18:21 18.04.2026

  • 45 САЩ И ИЗРАЕЛ СМЛЯХА ИРАН

    2 21 Отговор
    Путин не смее да шукне, СИ си трае, Кимчо още не разбра кво са случва.

    Коментиран от #53

    18:22 18.04.2026

  • 46 Луд с картечница

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "1102":

    Пук/ц/ам, /а/Какам и Побягвам.Доказано бягането срамно но сигурно.

    18:23 18.04.2026

  • 47 Пич

    15 2 Отговор

    До коментар #37 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Смешното е само колко си слаб реторично! Ако приемем твоето твърдение за вярно, това би могло да се случи само в Украйна!!! Следоваъ, ако САЩ са ангажирани в Украйна, Путин им спря тока и им скъса дирниците от бой с руско оръжие!!! Ерго - и Иран им скъса дирниците с руско оръжие!!!

    Коментиран от #52, #57

    18:24 18.04.2026

  • 48 Казанлъшкия

    11 0 Отговор
    Могат и още как, повече от ясно е ,че пак напълнихте гащите за пореден път.

    18:25 18.04.2026

  • 49 Пловдив

    9 0 Отговор
    Иран,ги прави бомбок.Тези, ич не вдяват,щатите де,много тъпо.

    18:25 18.04.2026

  • 50 Никой

    0 7 Отговор
    Жените - женският пол - не трябва и не бива да ностя забрадки. Тоест - трябва да са напълно един вид - да са в обществото.

    Ако за това е борбата. Ядреното оръжие не е необходимо да се развива. Ще се изтрепем - имаме примери за олигофрении - Чернобил и донякъде Фукушима.

    Стоп - тоест няма да водим никакви войни.

    18:27 18.04.2026

  • 51 Така Така

    16 0 Отговор
    Те не ни изнудват, но вие манипулирате, грабите и изнудвате целият свят с малките ви братовчеди с плитките

    18:29 18.04.2026

  • 52 Туй нЯщо преди...

    3 9 Отговор

    До коментар #47 от "Пич":

    ГЛАВКОМАНДВАЩИЯ Фюрер Педофил да Избега по трусики от ЛОШИО ГОТВАЧ или...подир?
    АааааааХахахаха
    Или след като пе.. ДИК могучая и Оризо-Гризачите на Ким, година и половина си връщат ( и в момента)...2 те Републики ОСВОБОДЕНИ от ЕДНА Бригада десантчици за....5 ДНИ??
    АааааааХахахаха

    18:29 18.04.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Баба ти

    13 0 Отговор
    Правото да изнудват имат само файкянистан и юдиъзраил, така ли излиза??! Те са висши, а всички останали са низши, така ли??!

    18:35 18.04.2026

  • 55 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Луд с картечница":

    ПКТ не беше ли танкова картечница, бе? Да не се обърка нещо?

    18:36 18.04.2026

  • 56 Мишел

    11 1 Отговор
    Тръмп победи Иран четири пъти за две седмици , направо го разгроми. Но САЩ все забравят или ве мотат да вземат от Иран неговия обогатен уран. Според наблюдателите, победата на САЩ е много силно преувеличена, защото САЩ не са постигнали нито една от целите си във войната с Иран.

    18:41 18.04.2026

  • 57 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 7 Отговор

    До коментар #47 от "Пич":

    Щатски ракети и бомби падат в русия...разрушават инфраструктура и избиват руснаци...
    Руски ракети бомби не падат в САЩ...що ли ??

    18:50 18.04.2026

  • 58 ТРЪМП СТРАШНИИ

    1 10 Отговор
    Блокадата е там. Ако не дадат УРАНА след три дни ги почвам

    Коментиран от #64

    18:53 18.04.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Васил

    2 4 Отговор
    Иранците ако не продават нефт газ всеки ден угасват или както се казва деньги нет.

    19:44 18.04.2026

  • 61 Зам. мин. на МВнР на

    6 1 Отговор
    Иран към САЩ: Време е да си научите урока - не може да се разпореждате с други народи

    Коментиран от #62

    19:45 18.04.2026

  • 62 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    1 4 Отговор

    До коментар #61 от "Зам. мин. на МВнР на":

    Давайте урана и ви оставям да дишате.

    Коментиран от #63

    20:05 18.04.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 боико борисоф

    4 0 Отговор
    не да те изнудват ами направо ще те разпорят бе пингвин грозен а мелания ще милват

    20:25 18.04.2026

  • 66 Той

    2 1 Отговор
    Абе, не могат, ама го правят!

    21:31 18.04.2026

  • 67 Анонимен

    1 1 Отговор
    В момента рижавият перчем презарежда с ракети и бомби арсенала си.Ще се развихри силно цунами в района на Персийският залив.

    23:08 18.04.2026

  • 68 Иванчо Иванов

    1 0 Отговор
    Това е разрешено само за нас!

    10:15 19.04.2026