Тръмп: Иран не могат да ни изнудват

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че Иран „не може да изнудва“ САЩ, след като Ислямската република обяви, че ще възобнови блокадата на Ормузкия проток, предаде Франс Прес, съобщи БТА.

„Те искаха да затворят протока отново“, каза Тръмп пред журналисти в Белия дом, визирайки лидерите на Иран. „Те не могат да ни изнудват“, добави американският президент.

Тръмп каза още, че е имало „много добри разговори“, целящи трайно прекратяване на военните действия в Близкия изток. „Всъщност нещата вървят много добре и ще знаем повече до края на деня. Разговаряме с тях и заемаме твърда позиция“, заяви той.

Иран днес отново въведе ограничения върху преминаването през ключовия за световната търговия Ормузки проток, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

Техеран обвини САЩ, че са нарушили условията по сделката за отварянето на протока, отбелязва Асошиейтед прес.

Иран промени решението си за отваряне на протока, след като САЩ казаха, че въпреки отварянето няма да премахнат морската си блокада на иранските пристанища.

Иранските въоръжени сили заявиха днес, че техният "контрол върху Ормузкия проток се върна към предишното си състояние . . . под строгото управление и контрол на въоръжените сили". Те предупредиха, че ще продължат да блокират транзита през протока дотогава, докогато остане в сила американската блокада на иранските пристанища.

Иранските сили направиха това си изявление, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че американската блокада "ще остане в пълна сила", докато Техеран не постигне споразумение със САЩ, включително по въпросите на ядрената си програма.

Иран "прие, като израз на добра воля, да разреши преминаването на ограничен брой танкери и търговски кораби, но американците, нарушавайки ангажиментите си, продължават да извършват актове на пиратство под прикритието на т.нар. блокада", се казва в изявлението на въоръжените сили, изчетено по иранската държавна телевизия.