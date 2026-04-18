Революционната гвардия откри огън по танкер, преминаващ през Ормузкия проток

18 Април, 2026 16:05 4 589 47

  • иран-
  • ормузки проток-
  • великобритания-
  • танкер

Това стана, след като Иран наложи отново ограничения върху плаването в жизненоважния морски път

Революционната гвардия откри огън по танкер, преминаващ през Ормузкия проток - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Британските въоръжени сили съобщиха днес, че две канонерки на иранската Революционна гвардия са открили огън по танкер, преминаващ през Ормузкия проток, предаде АП, съобщи БТА.

Това стана, след като Иран наложи отново ограничения върху плаването в жизненоважния морски път.

Британската служба за морски търговски операции съобщи, че танкерът и екипажът са в безопасност. Тя обаче не идентифицира плавателния съд, нито посочи дестинацията му.

Иран обяви по-рано днес, че отново налага рестрикции в протока в отговор на блокадата на САЩ срещу ирански кораби и пристанища. Още от началото на продължаващата вече седем седмици война Иран не позволява на кораби да прекосяват протока, с изключение на тези, които получат специално разрешение.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Ердоган

    30 97 Отговор
    г-н Тръмп бой по терористите

    Коментиран от #3, #40

    16:07 18.04.2026

  • 2 Охоо

    51 7 Отговор
    Новината си е новина.

    Коментиран от #39

    16:08 18.04.2026

  • 3 любопитен

    67 9 Отговор

    До коментар #1 от "Ердоган":

    Що не отидеш ти да ги напляскаш?

    Коментиран от #9, #19

    16:08 18.04.2026

  • 4 Хм...

    95 14 Отговор
    Ирански канонерки?!?
    Нови ирански ограничения за преминаване през ормуз?!?
    Иран разрешава и забранява преминаване през ормуз?!?

    Кво става бе, нали инфантилния идиот тръмп победи поне десетина пъти Иран и разблокира завинаги протока???

    Коментиран от #24

    16:10 18.04.2026

  • 5 Хиндистан

    7 2 Отговор
    кораб

    16:10 18.04.2026

  • 6 Факти

    87 19 Отговор
    Най мракобесни диктатори на света са Тръмп, Зеленски и Натаняху!, Доживотен затвор за всички военнопрестъпници!!!

    Коментиран от #16, #21, #46

    16:11 18.04.2026

  • 7 Някой

    73 13 Отговор
    Ами като се прави на ощипан и не изпълнява инструкциите на Иран, така ще е. Тръмп няма думата.

    16:11 18.04.2026

  • 8 Гост

    45 9 Отговор
    Великобритания да ги ескортира.

    16:11 18.04.2026

  • 9 Боруна Лом

    31 4 Отговор

    До коментар #3 от "любопитен":

    НЕ ИСКА, ЗАЩОТО Е АМБРИАЖ!

    Коментиран от #34

    16:12 18.04.2026

  • 10 Отговор хм 4

    32 8 Отговор
    Тръпм още спи що ще го безпокоят.Като си направи закуската виж кво става.

    16:13 18.04.2026

  • 11 Някоя си

    21 11 Отговор
    Опасността някой да посегне към ядрени оръжия нараства.

    16:14 18.04.2026

  • 12 Политкоректен

    45 6 Отговор
    Пиратските номера не минават, а? Цената на петрола скочи ли отново след новината?

    16:15 18.04.2026

  • 13 Хе хе...

    48 5 Отговор
    След джералд форд пламна пералнята и на джордж буш. Явно пералните на пиHд0cTaHckиTe самолетоносачи привличат много ирански запалки.
    А най големия резил е, че на пiHд0cиTe в залива им свършила храната. Ядат нещо от консерва дето прилича на вече ядено от някое куче.

    16:16 18.04.2026

  • 14 Пак е тръмп

    26 6 Отговор
    Преговорите вървят много добре, но се налага пак да ги бомбардираме

    16:18 18.04.2026

  • 15 Истинско обещание 🇮🇷

    51 9 Отговор
    Браво на Иран..Само така се действа срещу чи футите и техния тероризъм.Терористичния режим на Израел ще бъде ликвидиран

    16:19 18.04.2026

  • 16 Не забравяй

    28 6 Отговор

    До коментар #6 от "Факти":

    И ПП: Петроханските Престъпници

    16:19 18.04.2026

  • 17 Сатана Z

    45 6 Отговор
    Нали бай Дончо превзе Иран за 48часа и смени Аятоласите с Пахлави Джуниър? Кво станА,че не ядохме ?

    Коментиран от #23

    16:21 18.04.2026

  • 18 Браво

    39 9 Отговор
    На иран.само така

    16:21 18.04.2026

  • 19 Терористите са

    43 10 Отговор

    До коментар #3 от "любопитен":

    Сащ и израел

    16:22 18.04.2026

  • 20 Демократ

    12 48 Отговор
    Българските оли гофрени не схващат че колкото по бурзо Иран си смени режима толкова по добре за всички.

    Коментиран от #38, #47

    16:23 18.04.2026

  • 21 БОклУк

    6 46 Отговор

    До коментар #6 от "Факти":

    Не знам за Зрленски,но путя е вторият Хитлер

    16:24 18.04.2026

  • 22 Проислямски миротворец

    4 14 Отговор
    Урааа !!!!

    16:26 18.04.2026

  • 23 Баце,

    44 5 Отговор

    До коментар #17 от "Сатана Z":

    Вчера инфантилния идиот тръмп за час изсипа сума ти постове в социалната мрежа. Идиотийте му варираха от истерична паника до брутални малоумия. Явно инфантилния идиот тръмп окончателно е дал фира.
    А аз си мислех, че по зле от бай дъно и камилата няма...

    Коментиран от #30

    16:26 18.04.2026

  • 24 ГОЛЕМ СМЕХ

    9 13 Отговор

    До коментар #4 от "Хм...":

    Не се разбра кой е минал през щатската блокада.

    16:30 18.04.2026

  • 25 Жалки продажни копейки 🤪🤡

    9 43 Отговор
    Някой представял ли си е, че копейките ще навият чалма върху ушанката и ще носят фередже ? 🤣🤣🤣
    Голям срам, по голям от този на Пуся и неговата жалка рашистка орда . 🤣🤣🤣

    Коментиран от #26

    16:31 18.04.2026

  • 26 Чуко

    24 4 Отговор

    До коментар #25 от "Жалки продажни копейки 🤪🤡":

    А ти представял ли си си как ти размазвам главата с варията ?

    16:34 18.04.2026

  • 27 Доналд Дък, паток

    7 5 Отговор
    Така трябва!

    16:35 18.04.2026

  • 28 Последния Софиянец

    35 3 Отговор
    Ама нали Иран нямаше вече флот?

    16:35 18.04.2026

  • 29 Добри

    21 5 Отговор
    хора били тези иранци, ей

    Коментиран от #42

    16:35 18.04.2026

  • 30 Сатана Z

    28 3 Отговор

    До коментар #23 от "Баце,":

    Бай Тръмп е търгаш на едро.Вчера го писах , днес ще повторя,че преди да затворят борсите той обяви,че Ормуз е отворен и цената на нефтените фючарси падна достатъчно за да може той и неговата олигархична престъпна банда да се възползва и купи на ниска цена.След днешните новини от Залива за затваряне на пролива в понеделник след отваряне на борсите жените отново ще са нагоре ,а печалбата сигурна.Иран също има изгода да подържа високи цени на петрола с оглед ,че за последните две седмици Иран е изнесъл петрол за 850 милиона долара въпреки морската блокада в последните дни благодарение на натиска от Китай

    16:35 18.04.2026

  • 31 ТИЯ БУКЛУУУЦИ

    11 4 Отговор
    Особено внимание да се обърне на Тръмп ака и другите иранката си правят ДАЛАВЕРИТЕ а народите страдат. Това е шизо не нормалния. Стига позволявайте едни да берат облаги на наш гръб. ТЕ СТАВАТ БУУУГАТИ А НИЕ НЕЩАСТНИ. СВЕТЪТ Е ЕДИН ЗА ВСИЧКИ. И ТРЯБВА ДА СИ ГО ВЗЕМЕМ ЗА НАС. ДАР ОТ БОГА.

    16:36 18.04.2026

  • 32 Незнам

    2 2 Отговор
    Нали си много знайко.

    16:37 18.04.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Е нищо

    8 2 Отговор

    До коментар #9 от "Боруна Лом":

    тъкмо ще му хареса да го попляскят.

    16:38 18.04.2026

  • 35 утре

    6 1 Отговор
    е 50-тият ден на войната. Следето го!

    16:39 18.04.2026

  • 36 КАНТОНЕРКА

    3 14 Отговор
    КОЛКО ПЪТИ МУ КАЗАХ НА
    ГН.ДН.ТР.👑
    ЧЕ ТЕЗИ(.........) СА ПОДЛИ
    АМА КОЙ ДА ЧУЕ....
    СЕГА С КРАСИВИ НУКЛЕАР 🍄
    ДА НАПРАВИ ЕДНА РАЙСКА ГРАДИНА ТАМ...

    16:43 18.04.2026

  • 37 Снимката кърти

    8 1 Отговор
    Междузвезни войни Дарт вейдър идва!

    16:43 18.04.2026

  • 38 Розов пудел с бустер

    11 2 Отговор

    До коментар #20 от "Демократ":

    вече 28 века чака Иран да се разпадне и все не дочаква, хахаха Кои са тия всички?

    16:46 18.04.2026

  • 39 Ще има и още

    19 1 Отговор

    До коментар #2 от "Охоо":

    Новината ще е в понеделник когато отворят борсите. Вече и слепите виждат, че някой мноооого яко печели от тази ситуация. Няма как да се влиза в подробности защото това е демократичен сайт и трият коментарите.....

    16:48 18.04.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Хайде бе Дони

    2 6 Отговор
    Събуди се !Да не готвиш гъбката!👽

    16:58 18.04.2026

  • 42 Минаб

    3 1 Отговор

    До коментар #29 от "Добри":

    Прав си добряк!

    17:00 18.04.2026

  • 43 Плават ли още канонерките?

    1 8 Отговор
    Или отделят газове на дъното?

    17:08 18.04.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Горски

    2 0 Отговор
    Има нещо, което не е съвсем ясно? Твърди се, че 1/5 от световните доставки на петрол преминават през този проток. Простата аритметика показва, че ако тази 1/5 напълно отпадне от световния транзит, пак ще останат 4/5, или петрол трябва да има?! Може да е в по-малко количество, да стане по-скъп, но да го има в световен план. А у нас в Европа, вероятно и в други части на планетата, се говори за край, за липса на гориво за самолети,за тотален петролен апокалипсис? Изглежда има нещо друго което не се казва, или движението и снабдяването с петрол, не се обяснява с математическите закони? Тръмп с авантюрата си в Иран, сам влезе в капан. Сега отчаяно търси изход от него, но допуска грешка след грешка. Лъжите не му помагат, пред света, дори вътре в своята Америка все повече губи.

    18:21 18.04.2026

  • 46 Отговор с питане

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Факти":

    А путанов забрави ли,в кой бункер се подвизава и той е главния терорист и той отива на съд!!!!????

    19:05 18.04.2026

  • 47 Пилотът Гошу

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Демократ":

    Кат гледам ти си от тях... Кой мислиш им докара тоя режим на главата? 🤣🤣🤣 Егати лешпера...

    20:08 18.04.2026

