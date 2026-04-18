Революционната гвардия откри огън по танкер, преминаващ през Ормузкия проток

Британските въоръжени сили съобщиха днес, че две канонерки на иранската Революционна гвардия са открили огън по танкер, преминаващ през Ормузкия проток, предаде АП, съобщи БТА.

Това стана, след като Иран наложи отново ограничения върху плаването в жизненоважния морски път.

Британската служба за морски търговски операции съобщи, че танкерът и екипажът са в безопасност. Тя обаче не идентифицира плавателния съд, нито посочи дестинацията му.

Иран обяви по-рано днес, че отново налага рестрикции в протока в отговор на блокадата на САЩ срещу ирански кораби и пристанища. Още от началото на продължаващата вече седем седмици война Иран не позволява на кораби да прекосяват протока, с изключение на тези, които получат специално разрешение.