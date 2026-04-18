Израелската армия постави жълта демаркационна линия в южната част на Ливан

18 Април, 2026 17:07 1 663 18

Един френски войник бе убит при атака срещу Временните сили на ООН в Ливан, заяви Еманюел Макрон

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Израелската армия съобщи днес, че е поставила жълта демаркационна линия в южната част на Ливан, подобно на тази в ивицата Газа, и от вчера нанася удари по подозрителни лица, които се приближават до израелските сили, предаде АФП, съобщи БТА.

"През последните 24 часа (израелските) сили на юг от жълтата линия в южната част на Ливан забелязаха терористи, които нарушават условията на спирането на огъня и се приближават от север жълтата линия по начин, който представлява непосредствена заплаха", се казва във военно комюнике, публикувано на втория ден от примирието с Ливан.

"Веднага след идентифицирането им и с цел ликвидиране на тази заплаха ВВС и сухопътните войски атакуваха терористите в няколко сектора в Южен Ливан", се допълва в текста. Съобщава се и за израелски артилерийски обстрел в подкрепа на сухопътните сили, действащи в зоната.

Ливанският министър-председател Науаф Салам заяви днес, че френският контингент на Временните сили на ООН в Ливан е бил атакуван в южната част на страната, на втория ден от сключеното примирие с Израел, предаде Франс прес.

"Категорично осъждам нападението срещу военнослужещи на френския контингент на Временните сили на ООН в Ливан", написа Науаф Салам в социалната мрежа "Екс", като допълни, че е наредил "незабавно разследване", за да бъдат арестувани извършителите.

Говорител на мироопазващата мисия на ООН в Ливан потвърди пред АФП, че тази сутрин е имало "инцидент" в Южен Ливан. Той уточни, че е започнало разследване, без да предостави повече подробности за обстоятелствата или евентуални жертви при инцидента.

По-късно френският президент Еманюел Макрон, цитиран от Франс прес, заяви, че при днешната атака срещу сините каски в Южен Ливан е бил убит един френски войник и трима са били ранени. Френският лидер каза, че "по всичко личи, че отговорността за това нападение е на "Хизбула".

"Нацията се прекланя с уважение и изразява подкрепата си на семействата на нашите войници и на всички наши военни, които са ангажирани с мира в Ливан. По всичко личи, че отговорността за това нападение е на "Хизбула". Франция изисква ливанските власти незабавно да арестуват виновните и да поемат отговорността си редом с Временните сили на ООН в Ливан", каза Макрон в "Екс".


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Емил

    5 37 Отговор
    Евреите са благословен благороден прекрасен народ!!!!

    Коментиран от #12

    17:10 18.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 искам да питам

    33 5 Отговор
    искам да питам ами Турция дойде и каже и аз ще везма примерно половин България пак ли ще защитим тези шиб-ани евреи

    Коментиран от #17

    17:19 18.04.2026

  • 7 ДрайвингПлежър

    32 5 Отговор
    Израел няма армия! Израел има обучени въоръжени и екстремно радикализирани терористи!

    17:20 18.04.2026

  • 8 4ифутите,

    19 5 Отговор
    са ос.. али линията в жълто. Иранците бая са ги натрупали.

    17:28 18.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Мирна операция

    3 12 Отговор
    Следващата линия, която ще бъде начертана, ще бъде източно от Анкара, в посока север-юг.

    Коментиран от #18

    17:30 18.04.2026

  • 11 Низнам, но краварника и 4иф

    15 4 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    утите първи дигнаха белите кюлоти за преговори и спиране на богиня, че иранците с подкрепата на руснаците и китайците бая ги лиа у муцебуните тъпи и грозни. Иранците показаха на света, че краварника и ционистите да гора H2O и кал в ушите на Сатаняху

    17:31 18.04.2026

  • 12 Факти

    18 3 Отговор

    До коментар #2 от "Емил":

    Затова целия Свят ги мрази !!!

    17:34 18.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Някой

    12 2 Отговор
    Нова окупирана територия от терористите управляващи Израел! Да ги връщат в начални граници. Или най-добре преместването на ИЗраел на територията на САЩ. И без това управляват там. Може и ново цепене на 2 държави според това какво население са били 1947г, когато цепят Палестина на 2 държави и международни територии. Къде са сега? Уж 1947 са били 33%. За да имат излаз на море, да цепят от морето към Йордания. Южната 1/3 за Израел, а северната 2/3 към Ливан за Палестина.

    17:47 18.04.2026

  • 16 Констатация

    2 1 Отговор
    Безотговорноста води до още по-голяма безотговорност!!!! Но, Кармата на безотговорния остава!!!!!

    19:29 18.04.2026

  • 17 Експерт

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "искам да питам":

    Няма да се притесняваш!:) Теб те защитава НАТО ! А, евреите само САЩ!:)

    13:41 19.04.2026

  • 18 1453

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Мирна операция":

    Гладна кокошка просо сънува...

    14:03 19.04.2026