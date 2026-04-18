Израелската армия постави жълта демаркационна линия в южната част на Ливан

Израелската армия съобщи днес, че е поставила жълта демаркационна линия в южната част на Ливан, подобно на тази в ивицата Газа, и от вчера нанася удари по подозрителни лица, които се приближават до израелските сили, предаде АФП, съобщи БТА.
"През последните 24 часа (израелските) сили на юг от жълтата линия в южната част на Ливан забелязаха терористи, които нарушават условията на спирането на огъня и се приближават от север жълтата линия по начин, който представлява непосредствена заплаха", се казва във военно комюнике, публикувано на втория ден от примирието с Ливан.
"Веднага след идентифицирането им и с цел ликвидиране на тази заплаха ВВС и сухопътните войски атакуваха терористите в няколко сектора в Южен Ливан", се допълва в текста. Съобщава се и за израелски артилерийски обстрел в подкрепа на сухопътните сили, действащи в зоната.
Ливанският министър-председател Науаф Салам заяви днес, че френският контингент на Временните сили на ООН в Ливан е бил атакуван в южната част на страната, на втория ден от сключеното примирие с Израел, предаде Франс прес.
"Категорично осъждам нападението срещу военнослужещи на френския контингент на Временните сили на ООН в Ливан", написа Науаф Салам в социалната мрежа "Екс", като допълни, че е наредил "незабавно разследване", за да бъдат арестувани извършителите.
Говорител на мироопазващата мисия на ООН в Ливан потвърди пред АФП, че тази сутрин е имало "инцидент" в Южен Ливан. Той уточни, че е започнало разследване, без да предостави повече подробности за обстоятелствата или евентуални жертви при инцидента.
По-късно френският президент Еманюел Макрон, цитиран от Франс прес, заяви, че при днешната атака срещу сините каски в Южен Ливан е бил убит един френски войник и трима са били ранени. Френският лидер каза, че "по всичко личи, че отговорността за това нападение е на "Хизбула".
"Нацията се прекланя с уважение и изразява подкрепата си на семействата на нашите войници и на всички наши военни, които са ангажирани с мира в Ливан. По всичко личи, че отговорността за това нападение е на "Хизбула". Франция изисква ливанските власти незабавно да арестуват виновните и да поемат отговорността си редом с Временните сили на ООН в Ливан", каза Макрон в "Екс".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Емил
17:10 18.04.2026
6 искам да питам
17:19 18.04.2026
7 ДрайвингПлежър
17:20 18.04.2026
8 4ифутите,
17:28 18.04.2026
10 Мирна операция
17:30 18.04.2026
11 Низнам, но краварника и 4иф
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":утите първи дигнаха белите кюлоти за преговори и спиране на богиня, че иранците с подкрепата на руснаците и китайците бая ги лиа у муцебуните тъпи и грозни. Иранците показаха на света, че краварника и ционистите да гора H2O и кал в ушите на Сатаняху
17:31 18.04.2026
12 Факти
До коментар #2 от "Емил":Затова целия Свят ги мрази !!!
17:34 18.04.2026
15 Някой
17:47 18.04.2026
16 Констатация
19:29 18.04.2026
17 Експерт
До коментар #6 от "искам да питам":Няма да се притесняваш!:) Теб те защитава НАТО ! А, евреите само САЩ!:)
13:41 19.04.2026
18 1453
До коментар #10 от "Мирна операция":Гладна кокошка просо сънува...
14:03 19.04.2026