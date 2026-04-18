Великобритания призова за възобновяване на редовното корабоплаване през Ормузкия проток

Британската външна министърка Ивет Купър призова за възобновяване на редовното корабоплаване през Ормузкия проток, след като трафикът все още не се е върнал към нормалните си нива въпреки примирието с Иран, съобщи Ройтерс, предаде БТА.
По думите ѝ въпреки постигнато спиране на огъня, минаването на кораби през Ормузкия проток остава затруднено. Купър подчерта, че Техеран трябва да позволи пълното възобновяване на международното корабоплаване.
Тя определи момента като ключов за дипломацията и настоя примирието да се превърне в траен мир, като добави, че нормализирането на трафика през протока е спешно необходимо за световната икономика.
Иран днес отново въведе ограничения върху преминаването през ключовия за световната търговия Ормузки проток, предадоха световните агенции.
Техеран обвини САЩ, че са нарушили условията по сделката за отварянето на протока, отбелязва Асошиейтед прес.
Иран промени решението си за отваряне на протока, след като САЩ казаха, че въпреки отварянето няма да премахнат морската си блокада на иранските пристанища.
1 Селянин
13:20 18.04.2026
3 Конфети "Земя-въздух-земя "
13:21 18.04.2026
4 Стоев
13:23 18.04.2026
5 и аз призовавам мара
13:24 18.04.2026
7 Неразбрал
До коментар #6 от "Нека Изгоним и от България":Откога Путин е в България?
13:36 18.04.2026
8 az СВО Победа80
Тръмп систематично и последователно руши съществуващата английска търговска и транспортна архитектура в света и я преподчинява на Вашингтон.
13:38 18.04.2026
9 1111
13:40 18.04.2026
11 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
13:44 18.04.2026
13 Ами
Втори месец чакаме да видим кой ще се осмели да наложи
санкции на САЩ и Израел за нападението им на Иран.
13:50 18.04.2026
15 Факти
До коментар #1 от "Селянин":Великобритания се изплати с индустриалната революция, която увеличи световното население 10 пъти. Русия кога ще плати репарации за геноцидите и мизериите, които е причинила на света? Как мислиш е станала най-голямата држава на земята. Великовборатия отдавна разтури империята си и се прибра на острова. Русия кога ще разтури федерацията и ще се прибере в Москва?
14:05 18.04.2026
16 Привет от Джагарта
14:41 18.04.2026
17 2234
14:55 18.04.2026
18 Коста
15:51 18.04.2026
19 Бай вую
17:48 18.04.2026