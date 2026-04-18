Великобритания призова за възобновяване на редовното корабоплаване през Ормузкия проток

18 Април, 2026 13:18 2 191 19

Іран днес отново въведе ограничения върху преминаването през ключовия за световната търговия Ормузки проток

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Британската външна министърка Ивет Купър призова за възобновяване на редовното корабоплаване през Ормузкия проток, след като трафикът все още не се е върнал към нормалните си нива въпреки примирието с Иран, съобщи Ройтерс, предаде БТА.

По думите ѝ въпреки постигнато спиране на огъня, минаването на кораби през Ормузкия проток остава затруднено. Купър подчерта, че Техеран трябва да позволи пълното възобновяване на международното корабоплаване.

Тя определи момента като ключов за дипломацията и настоя примирието да се превърне в траен мир, като добави, че нормализирането на трафика през протока е спешно необходимо за световната икономика.

Иран днес отново въведе ограничения върху преминаването през ключовия за световната търговия Ормузки проток, предадоха световните агенции.

Техеран обвини САЩ, че са нарушили условията по сделката за отварянето на протока, отбелязва Асошиейтед прес.

Иран промени решението си за отваряне на протока, след като САЩ казаха, че въпреки отварянето няма да премахнат морската си блокада на иранските пристанища.


  • 1 Селянин

    27 2 Отговор
    Великобритания дължи репарации на цял свят, включително и на България за геноцида и убийствата които е извършвала.

    Коментиран от #15

    13:20 18.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Конфети "Земя-въздух-земя "

    22 3 Отговор
    За Великобритания Посейдон и Булава, а за останалите РС-28 Сармат.

    13:21 18.04.2026

  • 4 Стоев

    28 3 Отговор
    Корабоплаване през Ормузкия проток си имаше преди Оранжевия орангутан и ционистки в престъпник да нападнат пълномащабно Иран.

    13:23 18.04.2026

  • 5 и аз призовавам мара

    19 0 Отговор
    да пише обективно, но тръъъц.... ☁️ ☁️

    13:24 18.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Неразбрал

    11 3 Отговор

    До коментар #6 от "Нека Изгоним и от България":

    Откога Путин е в България?

    Коментиран от #12

    13:36 18.04.2026

  • 8 az СВО Победа80

    16 0 Отговор
    Основният губещ от случващото се в света в момента е Англия.
    Тръмп систематично и последователно руши съществуващата английска търговска и транспортна архитектура в света и я преподчинява на Вашингтон.

    13:38 18.04.2026

  • 9 1111

    11 0 Отговор
    Аве, то и аз призовавам за възобновяване на редовното кацане на ... Луната.

    13:40 18.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    15 2 Отговор
    Британия е една мухамедаеска държава с Малка армия и флот, без нефт, с минимална промишленост, сексуально извратено население, банди мигранти изнасилаащи момиченца , и бракове по братрвчедска линия. "Из Вратиняци , сър"

    13:44 18.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ами

    17 1 Отговор
    Някак си ми се струва, че се мери с различен аршин.
    Втори месец чакаме да видим кой ще се осмели да наложи
    санкции на САЩ и Израел за нападението им на Иран.

    13:50 18.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Факти

    3 13 Отговор

    До коментар #1 от "Селянин":

    Великобритания се изплати с индустриалната революция, която увеличи световното население 10 пъти. Русия кога ще плати репарации за геноцидите и мизериите, които е причинила на света? Как мислиш е станала най-голямата држава на земята. Великовборатия отдавна разтури империята си и се прибра на острова. Русия кога ще разтури федерацията и ще се прибере в Москва?

    14:05 18.04.2026

  • 16 Привет от Джагарта

    4 0 Отговор
    Хъъъъ .

    14:41 18.04.2026

  • 17 2234

    4 1 Отговор
    Абе друго си е да призовеш, стига да има кой де те чуе. Така и Европа, лигльовци.

    14:55 18.04.2026

  • 18 Коста

    3 0 Отговор
    Естония също призова и заплаши с Израел и САЩ

    15:51 18.04.2026

  • 19 Бай вую

    0 0 Отговор
    Не велика Британия не може собственото си пакистанци да призове за каквото и да било,тръгнали Иран да призоват все едно те ей така са си измислили да затварят

    17:48 18.04.2026

