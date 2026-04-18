Великобритания призова за възобновяване на редовното корабоплаване през Ормузкия проток

Британската външна министърка Ивет Купър призова за възобновяване на редовното корабоплаване през Ормузкия проток, след като трафикът все още не се е върнал към нормалните си нива въпреки примирието с Иран, съобщи Ройтерс, предаде БТА.

По думите ѝ въпреки постигнато спиране на огъня, минаването на кораби през Ормузкия проток остава затруднено. Купър подчерта, че Техеран трябва да позволи пълното възобновяване на международното корабоплаване.

Тя определи момента като ключов за дипломацията и настоя примирието да се превърне в траен мир, като добави, че нормализирането на трафика през протока е спешно необходимо за световната икономика.

Иран днес отново въведе ограничения върху преминаването през ключовия за световната търговия Ормузки проток, предадоха световните агенции.

Техеран обвини САЩ, че са нарушили условията по сделката за отварянето на протока, отбелязва Асошиейтед прес.

Иран промени решението си за отваряне на протока, след като САЩ казаха, че въпреки отварянето няма да премахнат морската си блокада на иранските пристанища.