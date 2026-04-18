Египет работи с Пакистан по изготвянето на рамка за траен мир между САЩ и Иран

Египет работи съвместно с Пакистан по изготвянето на рамка, насочена към постигане на траен мир между САЩ и Иран, заяви египетският външен министър Бадр Абделати, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Външните министри на Турция, Пакистан, Египет и Саудитска Арабия се срещнаха в кулоарите на Дипломатическия форум в Анталия. По думите на Абделати Египет, Турция, Пакистан и Саудитска Арабия координират по-широки регионални усилия, чиято цел е да се предотврати нова ескалация и да се поставят основите на споразумение за сигурност след военните действия.

Той подчерта значението на защитата на държавите от Персийския залив, както и на стабилизирането на енергийните пазари, веригите за доставки и продоволствената сигурност.

Иран днес отново въведе ограничения върху преминаването през ключовия за световната търговия Ормузки проток, предадоха световните агенции.

Техеран обвини САЩ, че са нарушили условията по сделката за отварянето на протока, отбелязва Асошиейтед прес.

Иран промени решението си за отваряне на протока, след като САЩ казаха, че въпреки отварянето няма да премахнат морската си блокада на иранските пристанища.