Новини
Свят »
Египет »
Египет работи с Пакистан по изготвянето на рамка за траен мир между САЩ и Иран

18 Април, 2026 14:18 1 141 8

  • иран-
  • египет-
  • пакистан-
  • сащ

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Египет работи съвместно с Пакистан по изготвянето на рамка, насочена към постигане на траен мир между САЩ и Иран, заяви египетският външен министър Бадр Абделати, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Външните министри на Турция, Пакистан, Египет и Саудитска Арабия се срещнаха в кулоарите на Дипломатическия форум в Анталия. По думите на Абделати Египет, Турция, Пакистан и Саудитска Арабия координират по-широки регионални усилия, чиято цел е да се предотврати нова ескалация и да се поставят основите на споразумение за сигурност след военните действия.

Той подчерта значението на защитата на държавите от Персийския залив, както и на стабилизирането на енергийните пазари, веригите за доставки и продоволствената сигурност.

Иран днес отново въведе ограничения върху преминаването през ключовия за световната търговия Ормузки проток, предадоха световните агенции.

Техеран обвини САЩ, че са нарушили условията по сделката за отварянето на протока, отбелязва Асошиейтед прес.

Иран промени решението си за отваряне на протока, след като САЩ казаха, че въпреки отварянето няма да премахнат морската си блокада на иранските пристанища.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Много баби,

    2 3 Отговор
    а бебето хилаво!

    14:19 18.04.2026

  • 2 Петър

    1 2 Отговор
    Някой знае ли къде ще се обявяват предварителните резултати в изборният ден утре?

    Коментиран от #7

    14:25 18.04.2026

  • 3 Баба Гошка

    7 0 Отговор
    Отвратеняците САЩисани сключват споразумения, а после пак почват. И техните зловредни началници от телавив споразумения не спазват. А унищожават инфраструктура и сгради, и тре пят деца, жени и старрци навсякъде около тяхната дуппка, където са се натресли насила, неискани и неканени. И протягат алчни, криви, ненаядни пръсти към чуждата земя.

    14:31 18.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Реджеб Иведик

    2 1 Отговор
    Никой не може да ми развява пръст .Шото ше му го зззз апра в чистия му никза

    14:36 18.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Горски

    1 0 Отговор
    Има нещо, което не е съвсем ясно? Твърди се, че 1/5 от световните доставки на петрол преминават през този проток. Простата аритметика показва, че ако тази 1/5 напълно отпадне от световния транзит, пак ще останат 4/5, или петрол трябва да има?! Може да е в по-малко количество, да стане по-скъп, но да го има в световен план. А у нас в Европа, вероятно и в други части на планетата, се говори за край, за липса на гориво за самолети,за тотален петролен апокалипсис? Изглежда има нещо друго което не се казва, или движението и снабдяването с петрол, не се обяснява с математическите закони? Тръмп с авантюрата си в Иран, сам влезе в капан. Сега отчаяно търси изход от него, но допуска грешка след грешка. Лъжите не му помагат, пред света, дори вътре в своята Америка все повече губи.

    18:45 18.04.2026