Мъж застреля петима в Киев и се барикадира със заложници в супермаркет. Убиха го при задържането му
Мъж застреля петима в Киев и се барикадира със заложници в супермаркет. Убиха го при задържането му

18 Април, 2026 18:27, обновена 18 Април, 2026 19:26 7 085 110

Още една жена е издъхнала в болница от раните си след стрелбата. При инцидента има около 15 ранени, сред които и дете

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Неизвестен въоръжен мъж откри огън в Киев, укри се в супермаркет и взе заложници.

По предварителни данни, четирима души са убити, а 15 са ранени.

Мъжът е бил елиминиран, а жертвите му са общо пет, след като една от пострадалите при стрелбата жени е издъхнала от раните си в болницата.

Украинското издание "Инсайдер" публикува видеоклип, показващ мъж в цивилни дрехи, който тича през двор с автомат в ръка.

Въоръженият мъж се е укрил в супермаркет "Велмарт", вземайки заложници.

Според Канал 24 на украинската телевизия, стрелецът е използвал взривни вещества, което е причинило и пожар.

Мъжът е бил убит от специални части по време на нападението.

Той е стрелял по полицията по време на ареста им, а преговорите с него са били неуспешни.

Според кмета на Киев Виталий Кличко, най-малко двама души са убити. Други 15 са ранени. Сред тях е и дете.

Той добави, че според предварителна информация има жертви в сградата на супермаркета.

Според Володимир Зеленски, стрелецът е прострелял петима души, а други 10 са били ранени.

Той каза, че четирима заложници са били спасени.

„Според медицински персонал двама души са убити в района на Голосеевски“, написа кметът на Киев в своя Telegram канал.

Първоначално той съобщи за 10 хоспитализирани, включително дете. По-късно Кличко обяви, че броят на ранените е нараснал до 15. Той добави, че според предварителна информация има загинали в сградата на супермаркета.

Стрелецът в Киев е бил убит по време на ареста си, обяви украинският министър на вътрешните работи Игор Клименко.

„Специални части на Националната полиция щурмуваха магазина, където се намираше стрелецът. Той взе хора за заложници и стреля по полицаи по време на ареста. Преговарящите преди това се бяха опитали да се свържат с него и да го убедят да се предаде“, каза Клименко.

Според Канал 24 на украинската телевизия, стрелецът е използвал експлозиви, което е предизвикало пожар.


Украйна
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 авантгард

    116 13 Отговор
    Съпротивата в действие.
    Успех на новия майдан!
    Запада трябва да подкрепи народа.

    Коментиран от #34

    18:34 18.04.2026

  • 2 Феникс

    165 13 Отговор
    Явно са опитали да го направят доброволец на фронта!

    Коментиран от #57

    18:34 18.04.2026

  • 3 Пич

    156 13 Отговор
    Накой, когото фашистите са опитали да мобилизират насила, а той е превъртял...?!

    18:34 18.04.2026

  • 4 Терористична руZия

    19 155 Отговор
    Руски терорист платен от руските служби.

    Коментиран от #6

    18:34 18.04.2026

  • 5 Да не са се опитвали

    120 8 Отговор
    да го бусофицират на фронта?

    18:35 18.04.2026

  • 6 Феникс

    113 8 Отговор

    До коментар #4 от "Терористична руZия":

    Не бе пиле там за да спасиш кожата или бягаш, или се криеш като мишка, и в краен случай , откачаш и започваш да избиваш всичко живо!

    18:36 18.04.2026

  • 7 Ами тъй де, по-добре

    87 8 Отговор
    така, отколкото на фронта...

    18:37 18.04.2026

  • 8 Владимир Путин, президент

    16 94 Отговор
    Руснаци, тваришчи....
    Това е бъдещето на Русия !!!
    Киевски синдром ☝️

    18:39 18.04.2026

  • 9 Зеления път

    125 12 Отговор
    Напразно си е похабил живота и този на случайни хора. Трябваше да се добере до Зеленото и да го приключи. Тогава щеше да бъде най-големият украински герой за вечни времена.

    18:40 18.04.2026

  • 10 Никой

    10 30 Отговор
    То как им хрумва това в главата. Да се стрелят. И какво му преговарят - то е с "изпържен" мозък - го уговарят.

    Дано се свърши това.

    Коментиран от #22

    18:40 18.04.2026

  • 11 Гост

    115 10 Отговор
    Украйна и украинците ще се спасят когато обърнат оръжието срещу наркомана и хунтата му които живеят и богатеят за сметка на кръвта на украинците.

    18:41 18.04.2026

  • 12 Започна се

    70 12 Отговор
    С Украинската Пролет"!!!

    18:44 18.04.2026

  • 13 така така

    70 11 Отговор
    Счупена държава - покрайна!

    18:44 18.04.2026

  • 14 Зельонския наркос в шок

    64 12 Отговор
    Войната дойде в Киiв! Заминавам пак за бункера ми в Краков!

    18:44 18.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ердоган

    9 46 Отговор
    Руzки сепаратист

    18:50 18.04.2026

  • 17 Владимир Путин, президент

    8 65 Отговор
    Когато след войната от фронта се приберат 1млн убийци, такива сцени ще са ежедневие в Русия ☝️

    Коментиран от #21, #32, #100

    19:01 18.04.2026

  • 18 Трътлю

    61 6 Отговор
    Очистил е четирима ТЦК пиксери. Жалко че не се е спасил. Така си отиват най-добрите мъже. Ще остане само мършата.

    19:03 18.04.2026

  • 19 АБВ

    72 4 Отговор
    Слава на героя, паднал геройски в борбата с пронацистката украинска хунта ! Вечна слава !

    19:07 18.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Боко

    33 3 Отговор

    До коментар #17 от "Владимир Путин, президент":

    Духльо, такава сцена че ти направим на главата , че ще те разпознават с ДНК тест👌

    Коментиран от #24

    19:15 18.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Иван Иванов

    56 5 Отговор
    НЯМА ЛИ КОЙ ДА УБИЕ ЗЕЛЕНИЯ КЛОУН И ДА ОСВОБОДИ УКРАИНСКИЯ НАРОД ОТ НЕГОВАТА КЪРВАВА ДИКТАТУРА.

    Коментиран от #27

    19:17 18.04.2026

  • 24 Владимир Путин, президент

    2 35 Отговор

    До коментар #21 от "Боко":

    Руската "культура" е световноизвестна, таваришчь ☝️😁

    19:21 18.04.2026

  • 25 Реал

    2 34 Отговор
    Стрелецът е руски диверсант от СПЕЦНАЗ на ГРУ.

    19:22 18.04.2026

  • 26 Искали са

    47 3 Отговор
    Да го пратят на фронта и човекът не е издържал.

    19:22 18.04.2026

  • 27 Факти

    4 29 Отговор

    До коментар #23 от "Иван Иванов":

    По-добре Путин. Тоя води войни от 1999та без да спира. Изби 3 милиона души.

    19:24 18.04.2026

  • 28 Копейките

    5 26 Отговор
    пак напразно чукнаха шльокавицата: приеха, че един изтрещял, стрелящ срещу случайни хора, е бленувана от тях “украинска пролет”

    19:28 18.04.2026

  • 29 Преди

    35 3 Отговор
    Това да не са му пратили повиквателна за фронта ?

    19:28 18.04.2026

  • 30 100% е бил

    3 35 Отговор
    ошашавен путинист от ДНР, избягал в Киев заради безводието в ДНР. 😁

    19:29 18.04.2026

  • 31 Миличките защитници

    35 2 Отговор
    На окрайната , да отиват да помагат за горенето на хилядите наркоманчета убити на фронта , защото днес управляващия на BLACK ROCK Larri Fink каза на окрайнците нямате право да правите гробища защото земята не е ваша , ще ги горите .

    19:30 18.04.2026

  • 32 Не брато

    20 2 Отговор

    До коментар #17 от "Владимир Путин, президент":

    Такива политици ще има на среща ЕС ...представяш ли си тъпоъгалница с розово сакенце да преговаря с политик бил на фронта

    19:31 18.04.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 различно мнение

    6 21 Отговор

    До коментар #1 от "авантгард":

    Каква съпротива е да убиваш обикновени майки, синове, дъщери в супермаркет?
    Промит болен мозък би го сторил смятайки че осъществява съпротива.

    Коментиран от #54

    19:36 18.04.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Cтьоnaта

    3 7 Отговор
    Кличкo нeще да признаe, че му е ударил шaмаp!

    19:44 18.04.2026

  • 42 1234

    6 2 Отговор
    Странно, много странно къде е грешката!

    19:46 18.04.2026

  • 43 Трепане

    22 2 Отговор
    Укрите взеха да се трепят помежду си. Те затова не искат прекратяване на СВО, защото сключи ли се мир в окраината ще стане страшно. Но колкото и да отлагат, един ден и това ще се случи.

    Коментиран от #48

    19:50 18.04.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Рублевка

    23 3 Отговор
    Човекът е отишъл да си напазарува, а бандитите от ТЦК са се опитали да го бусифицират. Отнел е автомата на един от маскираните бандеровци и е побягнал.
    Свобода за украинския народ! Долу насилствената мобилизация! Затуй започна освободителната специална военна операция.

    19:59 18.04.2026

  • 48 Трябвало е

    17 1 Отговор

    До коментар #43 от "Трепане":

    по Урсулите !

    19:59 18.04.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Стьопата

    9 1 Отговор
    Ало ценzypата, защо не допускате думичката "нeщe"?

    19:59 18.04.2026

  • 51 Стьопата

    6 0 Отговор
    Някой ако иска да пробва!

    20:01 18.04.2026

  • 52 Изчезна човечността

    8 2 Отговор
    В днешния свят. Стана страшно навсякъде.

    Коментиран от #63, #104

    20:01 18.04.2026

  • 53 Цък

    8 2 Отговор
    Това е бил само Путин. Бандеровци са толкова хрисими и не могат да правят такива неща.

    20:03 18.04.2026

  • 54 Рублевка

    16 2 Отговор

    До коментар #34 от "различно мнение":

    Откъде знаеш, че ги е убил героя? Убили са ги бандеровците, които убиха вече три милиона украинци и прокудиха от страната половината население! Терористичен режим, от неофашисти, мутри и президент клоун.

    Коментиран от #68

    20:05 18.04.2026

  • 55 ЧУДНО

    5 1 Отговор
    И защо не сте съобщили народността му,.. а мотивите му,... от къде е взел оръжието

    20:09 18.04.2026

  • 56 Рублевка

    5 6 Отговор
    Семейството на героя трябва да бъде наградено с жилище в Москва, а децата му да получат безплатно образование.

    Коментиран от #58

    20:09 18.04.2026

  • 57 ТОЧНО

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Феникс":

    Изглежда достоверно

    20:10 18.04.2026

  • 58 Айде бе

    0 3 Отговор

    До коментар #56 от "Рублевка":

    Там е много скъпо за живеене и няма да им дадат помощи

    Коментиран от #60

    20:12 18.04.2026

  • 59 В Сумска област

    18 1 Отговор
    Боец от ВСУ , насилствено мобилизиран, застреля командира си и се предаде в плен

    Коментиран от #61

    20:15 18.04.2026

  • 60 Рублевка

    6 0 Отговор

    До коментар #58 от "Айде бе":

    Скъпи са жилищата, както навсякъде. Имаш ли свое жилище, животът в Москва е рай!

    20:15 18.04.2026

  • 61 Рублевка

    8 1 Отговор

    До коментар #59 от "В Сумска област":

    Браво на героя! Слава!

    20:16 18.04.2026

  • 62 УКРАЙНА 🇺🇦

    1 11 Отговор
    Ами няма да му четът вестник

    20:17 18.04.2026

  • 63 Дзак

    3 1 Отговор

    До коментар #52 от "Изчезна човечността":

    Всеки сам си избира приятелите!

    20:17 18.04.2026

  • 64 Стьопата

    2 11 Отговор
    Днес е ден за размисъл! Гласувайте за България и за Украйна и за мир! Най големия майтап е когато при интервю питали Радев, дали би станал министър председател, той отговорил, че не бяга от отговорност!

    Коментиран от #69

    20:19 18.04.2026

  • 65 гест

    1 9 Отговор
    Мяза на тежък PTSD заради руската агресия. В Щатите имат специализирани болници за това и полагат много грижи към днешна дата за хората си. От там имам лични впечатления. В тази война нито едните, нито другите имат психологическа помощ или лечение. Руснаците са уплашени от онези, които се връщат от мястжтж на бойните действия. Това са мъже, които са готови на всичко, защото нямат нищо и са често извъртели, а не искат да се върнат в паланките, откъдето са ги събрали.

    Коментиран от #76

    20:20 18.04.2026

  • 66 Стьопата

    4 8 Отговор
    Конституцията допуска ли президента Зеленски да стане президент и на България, или министър председател? Само той може да ни оправи! Много го харесвам!

    Коментиран от #71

    20:26 18.04.2026

  • 67 Дезертьор

    7 0 Отговор
    Не е съгласен да го мобилизират в "демократична" Украйна

    20:31 18.04.2026

  • 68 Впрочем

    0 6 Отговор

    До коментар #54 от "Рублевка":

    Желателна е някаква мярка за реална преценка на съобщението, а не съчинен сценарий по развихрено въображение.
    Терористът е бил роден в Москва.

    Коментиран от #70

    20:35 18.04.2026

  • 69 Антитрол

    12 0 Отговор

    До коментар #64 от "Стьопата":

    "Гласувайте за България и за Украйна"

    Че Украйна какво общо има с България бе - особено сегашна Украйна с неонацистка хунта на власт. И вие се пишете българи а не ви интересува нито съдбата на българите нито съдбата на украинците които ги ловят като добитък и ги пращат да мрат за интересите на господарите ви.

    За това и България и Украйна се топят - те намаляха с две трети и ние без война с една трета.

    20:37 18.04.2026

  • 70 Възмутен

    13 0 Отговор

    До коментар #68 от "Впрочем":

    "Терористът е бил роден в Москва"

    Че то половината украинци са терористи тогава защото са родени в Русия. Иначе тези които ловят хора по улиците и с ритници ги натикват в бусовете не са терористи нали?

    Коментиран от #74, #80

    20:39 18.04.2026

  • 71 Зевзек

    6 0 Отговор

    До коментар #66 от "Стьопата":

    "Много го харесвам!"

    Ами вземете се - те еднополовите бракове вече са разрешени.

    20:41 18.04.2026

  • 72 Хмм

    8 0 Отговор
    59-годишен военен, насилствено мобилизиран, избягал от военната си част

    Коментиран от #81

    20:42 18.04.2026

  • 73 Костадин Костадинов

    2 11 Отговор
    Нищо ново под слънцето - пиян руснак. Хубаа работа ама руска

    Коментиран от #77

    20:43 18.04.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Костадин Костадинов

    1 11 Отговор
    Аве да въ питъм: вечи колку гудини продължава Русия да тъни ф кълтъ срещу малка Украйна чи вечи забраях колко години продължава 3 дня

    Коментиран от #79, #95

    20:47 18.04.2026

  • 76 Възмутен

    8 0 Отговор

    До коментар #65 от "гест":

    "Мяза на тежък PTSD заради руската агресия. В Щатите имат специализирани болници за това и полагат много грижи към днешна дата за хората си"

    Ха ха ха а щатите заради коя агресия имат PTSD. Този синдром се получава тъкмо когато не знаеш за какво се биеш и защо те пращат да умираш. И както на американските войници не им е ясно защо умират в персийския залив така и на украинците не им е ясно защо умират да се бият срещу братята си.

    Някое козяче ще ми каже ли какво им беше на Украйна преди краварите да организират кървавия преврат. Някое козяче ще ми каже ли какво им беше на Сирия при Асад преди техните "приятели" от Ал Кайда да вземат властта и да избият 2 милиона християни и да въведат шериата.

    20:48 18.04.2026

  • 77 Антитрол

    4 0 Отговор

    До коментар #73 от "Костадин Костадинов":

    "пиян руснак. Хубаа работа ама руска"

    Ха ха ха ами значи и руснаци мобилизира хунтата вече - така ли да разбирам. Защото се оказа че този е избягал от фронта.

    Коментиран от #78

    20:51 18.04.2026

  • 78 Костадин Костадинов

    3 0 Отговор

    До коментар #77 от "Антитрол":

    Ха ха руснаци и украинци са едно, не знаеш ли?

    Коментиран от #83

    20:53 18.04.2026

  • 79 Зевзек

    3 1 Отговор

    До коментар #75 от "Костадин Костадинов":

    И аз да попитам - господарите ти "победиха" ли в залива или както винаги ще се изнасят с висящи по колесниците.

    Коментиран от #87

    20:53 18.04.2026

  • 80 Впрочем

    0 5 Отговор

    До коментар #70 от "Възмутен":

    НЕ родените в Москва са терористи (както грубо се опитваш да манипулираш), а този с оръжието убил и ранил дузина обикновени граждани е терорист, (независимо от месторождението).
    Роден бил в Москва и това навежда само за хипотезите за мотивите му.

    Коментиран от #88

    20:53 18.04.2026

  • 81 Пенсионер 69 годишен

    13 1 Отговор

    До коментар #72 от "Хмм":

    Няма милост и за старците в бандеровския райх! Човекът е бил на почти 60 години? Вярно ли е това? Наистина е герой! 60000 млади бандеровци маскирани бият старците и ги влачат на фронта! Гледах във Фейсбук как бият. Ужас!

    Коментиран от #84, #85

    20:53 18.04.2026

  • 82 не може да бъде

    9 0 Отговор
    Харесва ми начинът на изразяване в статията и затова ще го използвам ...разбирам че един мъж е "елиминирал" 5 души а 15 души са частично елиминирани но не е ясно дали тази елиминация няма да продължи в болницата!?Сега ще чакаме да разберем защо има такова елиминиране!?Ще чакаме да разберем и колко руски исши военни е успяла да елиминира героичната украинска армия -напоследък нищо не съобщава !?....сега ако Русия елиминира Украйна от географската карта за това аз няма да имам никаква вина!?

    20:57 18.04.2026

  • 83 Антитрол

    12 0 Отговор

    До коментар #78 от "Костадин Костадинов":

    Аз знам че са едно ама нашите козячета 4 години вече ме убеждават че украинците нямали нищо общо с руснаците. Те били украинци пък руснаците били "монголски орди и москаля" - или тази опорка е за друг случай.

    Коментиран от #89

    20:57 18.04.2026

  • 84 Пенсионер 69 годишен

    11 0 Отговор

    До коментар #81 от "Пенсионер 69 годишен":

    Добре, че не съм украинец! Ще ме убият с ритници още докато ме мобилизират!

    20:58 18.04.2026

  • 85 Впрочем

    0 5 Отговор

    До коментар #81 от "Пенсионер 69 годишен":

    Изопачено разбиране за понятието "герой".
    Няма убиец от упор на обикновени граждани и на заложници, да е уважаван герой по света.

    Коментиран от #86

    20:59 18.04.2026

  • 86 Пенсионер 69 годишен

    12 0 Отговор

    До коментар #85 от "Впрочем":

    Кой ти каза, че ги е убил героя, а не бандеровците? Зеленски? Ти на наркомани вярваш ли? Наркоманите само външно приличат на хора.

    Коментиран от #91

    21:02 18.04.2026

  • 87 Костадин Костадинов

    0 2 Отговор

    До коментар #79 от "Зевзек":

    Говориш несвързано бебче. Ас няам господари, штот не съм,,фил" или ,,фоб", за разлика от тебя прозззтиъ. Та ш ми отговориш ли на вапроса?

    Коментиран от #90

    21:04 18.04.2026

  • 88 Възмутен

    13 0 Отговор

    До коментар #80 от "Впрочем":

    "а този с оръжието убил и ранил дузина обикновени граждани е терорист"

    Е според пропагандата е убил и ранил обикновени граждани - а ти от къде знаеш че е така - аз гледах клипове. "Спецчастите" стреляха на поразия по супермаркета - дали пък те не са ги убили. "Спецчастите" бяха обикновена полиция с брониран полицейски автомобил - имаше една женска даже и без бронежилетка а един стреляше като само автомата беше вдигнал над автомобила.

    Пък това че е бил роден в Москва няма никакво значение ама ти се мъчиш да правиш внушения - Сирски къде е роден.

    Коментиран от #92

    21:06 18.04.2026

  • 89 Костадин Костадинов

    1 1 Отговор

    До коментар #83 от "Антитрол":

    Не знам тебя кой ф ко та убеждава. Меня ма интересува ко казва Путин и той тва каза- Украйна е част от Русия -духовну и тереториалну. А отделну той кът велик историк написа и книшка - тънка ама книшка - по тас ремък. Ти прочете ли тас книшкъ

    Коментиран от #93

    21:07 18.04.2026

  • 90 Зевзек

    5 0 Отговор

    До коментар #87 от "Костадин Костадинов":

    Ха ха ха ти не си фил или фоб ама пък плюеш по русия с лъжливи опорки (з дня) и една дума срещу краварите и евреите не казваш - щото са ти господари ли?

    Коментиран от #98

    21:09 18.04.2026

  • 91 Впрочем

    1 1 Отговор

    До коментар #86 от "Пенсионер 69 годишен":

    Ще ти кажа кой ми каза, че е убил петима, жена и дете с автомат в ръка и е взел заложници в супермаркет. Не е тайна.
    Вярвам на Милен Ганев и не разговарям с Зеленски, както намекваш.

    21:12 18.04.2026

  • 92 Впрочем

    0 3 Отговор

    До коментар #88 от "Възмутен":

    Внушения и обявени факти за месторождението му в Москва са различни преценки за случая.

    Коментиран от #94

    21:16 18.04.2026

  • 93 Антитрол

    5 0 Отговор

    До коментар #89 от "Костадин Костадинов":

    "Меня ма интересува ко казва Путин"

    Той Путин правилно казва но ти освен да лъжеш друго не можеш - от къде разбра че е бил пиян - или ако не лъжете яко няма да има кво да се яде нали?

    Това ти ли го написа "пиян руснак. Хубаа работа ама руска"

    Коментиран от #97

    21:17 18.04.2026

  • 94 Възмутен

    10 0 Отговор

    До коментар #92 от "Впрочем":

    "обявени факти за месторождението му в Москва"

    Както казах не всичко обявено е факти - гледах клипове и нямаха нищо общо с "фактите" на укропропагандата. Но такива като теб го обявиха веднага за "терорист".

    21:21 18.04.2026

  • 95 Питали

    11 1 Отговор

    До коментар #75 от "Костадин Костадинов":

    оная с ника Костадин Костадинов
    -Ти кво работиш ма
    -ами украинка съм

    Коментиран от #96

    21:24 18.04.2026

  • 96 Антитрол

    3 0 Отговор

    До коментар #95 от "Питали":

    Ами редовния номер на нашите козячета - като ги хванат че лъжат за да върви пропагандата на господарите им и се скриват.

    21:32 18.04.2026

  • 97 Костадин Костадинов

    1 6 Отговор

    До коментар #93 от "Антитрол":

    Добре,извинявай че обидих родината и рода ти! Радвам се че има трезвеник руснак! Тогааа што Путин трепи руснаци?

    21:38 18.04.2026

  • 98 Костадин Костадинов

    0 3 Отговор

    До коментар #90 от "Зевзек":

    Не отгворри нъ фъпроса

    21:39 18.04.2026

  • 99 Вие какво си мислите ако ни вкарате

    12 0 Отговор
    във войната?
    Опичайте си акъла, ама много добре.
    Това не ви са ви дъртите русофобни алкохолици да разтягат локумите по форумите в сайтовете.
    Във всеки град се знае кой от Военното Окръжие има дом, семейство и деца.
    Не си играйте с огъня, дърти деца!

    21:55 18.04.2026

  • 100 "Владимир Путин, президент"

    5 1 Отговор

    До коментар #17 от "Владимир Путин, президент":

    Хи хи хи
    бървечер братчед
    да ама
    сперва ето началось в усръйнъ таваришч и ето там и продолжится.........как гражданская война......рабирается......
    по натовски терористични стандари

    22:05 18.04.2026

  • 101 Дудов

    7 0 Отговор
    Ситурно Путин е виновен

    22:39 18.04.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Иван

    7 0 Отговор
    Нацистите от Израел и Дойче Веле не разрешават ли повече информация?

    01:36 19.04.2026

  • 104 Ами той

    2 2 Отговор

    До коментар #52 от "Изчезна човечността":

    човекът е постъпил човечно.

    04:50 19.04.2026

  • 105 всички революций...

    1 1 Отговор
    винаги така започват....пише го в учебниците...английска политикономика...

    08:52 19.04.2026

  • 106 хер ФЛИК

    1 2 Отговор
    Путин ли е виновен пак и отново ?

    10:03 19.04.2026

  • 107 Шушу Мушу

    4 1 Отговор
    Ами ако това е някой наследник на избитите , предадени и ограбени евреи , за чиято участ украинците са съдействали активно на нацистите , е решил да търси лично отмъщение ?
    Възможно ли е ?
    Историята показва , че Бабий Яр е реалност ! И че украинците охотно са издавали на фашагите своите съседи евреи. Голяма част от надзирателите в концлагерите са били от украински националисти !
    Така че......

    Коментиран от #109

    10:08 19.04.2026

  • 108 свиреп ОХЛЮВ

    3 2 Отговор
    Кая Калас и Урсулата да се намесят веднага !!!

    10:11 19.04.2026

  • 109 Димов

    0 0 Отговор

    До коментар #107 от "Шушу Мушу":

    Всички терористи трябва да се унищожават на момента заедно с роднините.

    Коментиран от #110

    19:23 19.04.2026

  • 110 Всички руски шпиони на разтрел

    0 0 Отговор

    До коментар #109 от "Димов":

    Браво на Украйна за успешния завършек!

    19:26 19.04.2026

