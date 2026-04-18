Мъж застреля петима в Киев и се барикадира със заложници в супермаркет. Убиха го при задържането му

Неизвестен въоръжен мъж откри огън в Киев, укри се в супермаркет и взе заложници.

По предварителни данни, четирима души са убити, а 15 са ранени.

Мъжът е бил елиминиран, а жертвите му са общо пет, след като една от пострадалите при стрелбата жени е издъхнала от раните си в болницата.

Украинското издание "Инсайдер" публикува видеоклип, показващ мъж в цивилни дрехи, който тича през двор с автомат в ръка.

Въоръженият мъж се е укрил в супермаркет "Велмарт", вземайки заложници.

Според Канал 24 на украинската телевизия, стрелецът е използвал взривни вещества, което е причинило и пожар.

Мъжът е бил убит от специални части по време на нападението.

Той е стрелял по полицията по време на ареста им, а преговорите с него са били неуспешни.

Според кмета на Киев Виталий Кличко, най-малко двама души са убити. Други 15 са ранени. Сред тях е и дете.

Той добави, че според предварителна информация има жертви в сградата на супермаркета.

Според Володимир Зеленски, стрелецът е прострелял петима души, а други 10 са били ранени.

Той каза, че четирима заложници са били спасени.

„Според медицински персонал двама души са убити в района на Голосеевски“, написа кметът на Киев в своя Telegram канал.

По-късно Кличко обяви, че броят на ранените е нараснал до 15. Той добави, че според предварителна информация има загинали в сградата на супермаркета.

Стрелецът в Киев е бил убит по време на ареста си, обяви украинският министър на вътрешните работи Игор Клименко.

„Специални части на Националната полиция щурмуваха магазина, където се намираше стрелецът. Той взе хора за заложници и стреля по полицаи по време на ареста. Преговарящите преди това се бяха опитали да се свържат с него и да го убедят да се предаде“, каза Клименко.

