L'Antidiplomatico: Радостта в Киев и Брюксел от победата на Мадяр е прибързана

18 Април, 2026 21:12, обновена 18 Април, 2026 21:17 5 120 41

Проевропейският политик едва ли ще подкрепи заема он 90 милиарда евро за Киев

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Петер Мадяр, лидерът на партията „Тиса“, която спечели парламентарните избори в Унгария, не възнамерява да подкрепи заема от 90 милиарда евро за Киев, пише порталът L'Antidiplomatico.

Порталът смята, че Мадяр няма да одобри заема за Украйна, защото рискува да загуби достъп до 35-те милиарда евро подкрепа, обещана на Унгария от Европейската комисия, които биха могли да отидат директно в хазната на Киев.

Този въпрос е изключително важен за лидера на „Тиса“, тъй като получаването на финансиране от ЕС беше една от предизборните точки на неговата партия, отбелязват авторите на статията.

Следователно задоволството в Киев и Брюксел от победата на проевропейския Мадяр, е преждевременно, тъй като политикът не възнамерява да поставя приоритетите на съюза пред националните, добави L'Antidiplomatico.

По-рано Financial Times съобщи, позовавайки се на източници, че ЕК е представила на Будапеща списък с 27 условия, които, ако бъдат изпълнени, биха позволили на Унгария да получи достъп до финансиране от ЕС на обща стойност приблизително 35 милиарда евро.


Унгария
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Помак

    47 8 Отговор
    Брао бате Мадя(ж)ар .

    21:20 18.04.2026

  • 2 Е, те

    57 4 Отговор
    това е купуване на гласове на изборите - 35 милиарда, а не като при нас по 50-100 евро.

    Коментиран от #41

    21:21 18.04.2026

  • 3 хахха

    13 77 Отговор
    Пълни глупости, вече го подкрепи ... поредните про-кремълски партенки !

    Коментиран от #11

    21:24 18.04.2026

  • 4 Пич

    62 6 Отговор
    Урсула пак е стояла права до дивана ?! Или както Макрон - краят на масата е бил в другия квартал...

    21:25 18.04.2026

  • 5 Гориил

    39 12 Отговор
    Да, ще има много условия за получаване на субсидиите и те ще трябва да бъдат изпълнени безупречно. Очевидно първото условие ще бъде съдебната и правна реформа, която ще превърне Будапеща в пленник и заложник на Брюксел. Освен това, решаващо условие ще бъде цялостен одит на унгарския държавен бюджет. Според Европейската комисия и Централната банка на ЕС, субсидиите, отпуснати на Унгария, са били използвани на коррупционные цели и трябва да бъдат върнати в Брюксел. Говорим за колосални суми.

    21:27 18.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 седесарко

    10 7 Отговор
    може да се окаже че стафидите са сушени л.а.й.н.а....

    21:27 18.04.2026

  • 8 Урсула фон дер Лайен, председател ЕС

    12 58 Отговор
    Нямай грижи.
    Украйна ще получи 90 млрд + 9млн дрона, Русия има много пати. Майн Гот 😁

    Коментиран от #13, #21

    21:28 18.04.2026

  • 9 Де6или, повече от 80%

    61 6 Отговор
    ..."политикът не възнамерява да поставя приоритетите на съюза пред националните, добави LAntidiplomatico."...Кога такива думи ще се чуят от български политик?

    Коментиран от #36

    21:29 18.04.2026

  • 10 Гориил

    33 6 Отговор
    Подозирам, че решението на г-н Радев да участва в утрешните избори е свързано с желанието да се избегне финансовата гилотина на Брюксел.

    21:32 18.04.2026

  • 11 Атина Палада

    50 5 Отговор

    До коментар #3 от "хахха":

    Обаче не уточняваш как :) Унгария няма да плаща и цент ,ако Украйна не върне заема...За разлика от Унгария твоите чавета ще връщат,защото България подписа като гарант! Разлика от тук до небето...И аз ще подпиша така ,при положение,че ти си гарант и ти ще връщаш парите а не аз..:)

    21:35 18.04.2026

  • 12 мнение

    48 7 Отговор
    Вече започват да се чуват гласове, че тази смяна е игра на Тръмп. Орбан е подготвян да заеме стола на Урсула. Е, това, ако стане, ще дочакаме много интересни времена. Вероятно и Урсула усеща края си, а после усеща и съдебната отговорност за злоупотреби и лоши управленски решения, които са нанесли вреда на целия континент. След време и нашата Сталинка може да я "захапе кучето" - не вярвам, че е кристално чиста, като името си.

    Коментиран от #20, #22

    21:38 18.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 И АЗ ТОВА ПИША

    28 6 Отговор
    Постоянно но не чуват. МАДЯР е полу копие на татко си Орбан. Може би е взел нещо и от Урсула майка но е незначително. Той ще бъди като чичо си Радев. Умерен и стратег.

    21:41 18.04.2026

  • 15 ДА ТАКА Е..

    24 5 Отговор

    До коментар #13 от "Атина Палада":

    И ОТ ГОДИНИ ГО КАЗВАМ. ПО ВРЕМЕ МА ВОЙНА НАЙ ЛЕСНО СЕ КРАДЕ. НИКОЙ НЕ ЗНАЕ КЪДЕ ОТИВАТ ПАРИТЕ. ЗА ДРОНЧЕТА БОМБИ ВОЕННИ НО КОЛКО СА ТЕ КОЙ ГИ БРОИ. КРАДИ КРАДИ КРАДИ.

    21:45 18.04.2026

  • 16 Мадяр вече направи

    7 34 Отговор
    изявление, че подкрепя заема. Това са някакви проруски статии, които сайта факти пуска предизборно, по разбираеми причини, като всеки проруски хибриден сайт:)

    21:46 18.04.2026

  • 17 Хи хи

    18 17 Отговор
    Браво на Мадяр, а ние утре ще изберем нашия Орбан - Генерал Радев !

    Коментиран от #18

    21:49 18.04.2026

  • 18 Глупости

    5 32 Отговор

    До коментар #17 от "Хи хи":

    Унгария изгони Орбан руската марионетка, ние ще ще избираме български Орбан, да се чудим после как да се отървем от него 😄

    21:57 18.04.2026

  • 19 Сириознуу?

    8 24 Отговор
    "Порталът смята, че Мадяр няма да одобри заема за Украйна, защото рискува да загуби достъп до 35-те милиарда евро подкрепа, обещана на Унгария от Европейската комисия, които биха могли да отидат директно в хазната на Киев."Сириознууу??? 35 милиарда от ЕС за Унгария,ако Унгария подкрепи заема от 90 млрд за Украйна,бря!!!Едно от 25-те условия!Мноого кухи тез копейки,бря,за които е написана,статията!!!

    21:59 18.04.2026

  • 20 Орбан няма да

    5 26 Отговор

    До коментар #12 от "мнение":

    замества Урсула, защото унгарската прокуратура съвместно с Евпопейската прокуратура започват съдебни дела срещу него за присвояване на Евро средства и други финансови измами и корупция.

    Коментиран от #26

    22:02 18.04.2026

  • 21 Иван Димитров, санитар в Карлуково

    10 7 Отговор

    До коментар #8 от "Урсула фон дер Лайен, председател ЕС":

    Хапчетата да се вземат навреме!!!

    22:03 18.04.2026

  • 22 Завърнал се

    7 13 Отговор

    До коментар #12 от "мнение":

    Орбан ще седне в стола на Урсула, ама в някой друг живот.

    22:06 18.04.2026

  • 23 Дзак

    23 5 Отговор
    ЕС няма пари!

    Коментиран от #24, #35

    22:12 18.04.2026

  • 24 Да бе да

    4 16 Отговор

    До коментар #23 от "Дзак":

    Това да не ти е фалиралата Русия. ЕС е трета икономика в света.

    Коментиран от #39

    22:35 18.04.2026

  • 25 Ватенка

    16 5 Отговор
    Утре в 20.00 жендърнята ще вие на умряло

    22:38 18.04.2026

  • 26 Атина Палада

    22 4 Отговор

    До коментар #20 от "Орбан няма да":

    Напротив,Европейската прокуратура започна вече дела срещу Урсула за корупция в особено големи размери..

    Коментиран от #29

    22:40 18.04.2026

  • 27 Величко

    8 4 Отговор
    Оффф ... , човек не знае когато печели какво губи , и когато губи какво печели ... !

    22:41 18.04.2026

  • 28 МАДЯР

    5 10 Отговор
    Пак ще го МАДЯРИ

    на Русофилския Контингент.

    Прекалено много се възбудиха

    Червените ГЕЙЗАЦИ.

    22:43 18.04.2026

  • 29 Съвсем ви ошашавиха по тия пенсионерски

    4 11 Отговор

    До коментар #26 от "Атина Палада":

    клубове, където цял ден играете карти и ви лъжат проруски мошеници 😂Не Урсула, а Орбан е разследвания

    След загубата му на вота: Европейски следователи ще разследват Виктор Орбан за корупция. Лидерът на победилата с огромна преднина партия Тиса в Унгария Петер Мадяр ще се присъедини към Европейската прокуратура, което ще даде на следователите от ЕС правомощия да разследват случаи на измами и евентуално да възобновят разследването за това как са били използвани средства от Брюксел по време на управлението на Виктор Орбан, съобщава Euractiv.

    23:03 18.04.2026

  • 30 ?????

    14 4 Отговор
    Умните и красивите да премотаят лентата отпреди седмица.
    Писах им тогава че Мадяр е Орбан в овча кожа, но ентусиазмът им беше толкова голям, че сега някак си ми е неудобно за тях.
    Да се оправят.

    23:07 18.04.2026

  • 31 Унгарците

    9 5 Отговор
    Са Мъдри !!!
    Ще си върнат закарпатието без война !!!

    Коментиран от #38

    23:12 18.04.2026

  • 32 МАДЖАРА КАЗА ЧЕ И ЕДИН ФОРИНТ НЯМА ДА

    15 4 Отговор
    ИДЕ ЗА ФАШИСТКА УКРАЙНА !

    23:15 18.04.2026

  • 33 "Злобното Джуджи"

    12 5 Отговор
    Хи хи хи
    с тоя Мадяр, съпартиец и ученик на Орбан и негов последовател де,
    пуснаха уСРулите по пързалката.........
    Хи хи хи
    язък за паричките

    23:19 18.04.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Съвсем не е така

    0 4 Отговор

    До коментар #23 от "Дзак":

    ЕС има годишен БВП 19 трилиона долара, което е колосална сума.

    Коментиран от #40

    00:00 19.04.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Мъдри са Унгарците

    0 8 Отговор

    До коментар #31 от "Унгарците":

    Наритаха
    Орбан Кремълския Натегач
    Във задните Части.

    01:36 19.04.2026

  • 39 някой си

    7 0 Отговор

    До коментар #24 от "Да бе да":

    🚽ес вече е три пъти под земята,че може и повече,само вие евтини тролчета скимтите друго ама истината се видя от целия свят,🚽ес е изпята песен, сами се закопаха като се захванаха с Велика Русия

    01:39 19.04.2026

  • 40 Аха верно

    1 1 Отговор

    До коментар #35 от "Съвсем не е така":

    И м а ш е ! ! !

    03:57 19.04.2026

  • 41 катран

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Е, те":

    "Политикът- Мадяр не възнамерява да поставя приоритетите на съюза пред националните" Това трябваше да е заглавие за тази новина с големи букви.. за да видят и от България.. нашите политици-марионетки на Урсула..

    07:35 19.04.2026

