Петер Мадяр, лидерът на партията „Тиса“, която спечели парламентарните избори в Унгария, не възнамерява да подкрепи заема от 90 милиарда евро за Киев, пише порталът L'Antidiplomatico.
Порталът смята, че Мадяр няма да одобри заема за Украйна, защото рискува да загуби достъп до 35-те милиарда евро подкрепа, обещана на Унгария от Европейската комисия, които биха могли да отидат директно в хазната на Киев.
Този въпрос е изключително важен за лидера на „Тиса“, тъй като получаването на финансиране от ЕС беше една от предизборните точки на неговата партия, отбелязват авторите на статията.
Следователно задоволството в Киев и Брюксел от победата на проевропейския Мадяр, е преждевременно, тъй като политикът не възнамерява да поставя приоритетите на съюза пред националните, добави L'Antidiplomatico.
По-рано Financial Times съобщи, позовавайки се на източници, че ЕК е представила на Будапеща списък с 27 условия, които, ако бъдат изпълнени, биха позволили на Унгария да получи достъп до финансиране от ЕС на обща стойност приблизително 35 милиарда евро.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Помак
21:20 18.04.2026
2 Е, те
Коментиран от #41
21:21 18.04.2026
3 хахха
Коментиран от #11
21:24 18.04.2026
4 Пич
21:25 18.04.2026
5 Гориил
21:27 18.04.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 седесарко
21:27 18.04.2026
8 Урсула фон дер Лайен, председател ЕС
Украйна ще получи 90 млрд + 9млн дрона, Русия има много пати. Майн Гот 😁
Коментиран от #13, #21
21:28 18.04.2026
9 Де6или, повече от 80%
Коментиран от #36
21:29 18.04.2026
10 Гориил
21:32 18.04.2026
11 Атина Палада
До коментар #3 от "хахха":Обаче не уточняваш как :) Унгария няма да плаща и цент ,ако Украйна не върне заема...За разлика от Унгария твоите чавета ще връщат,защото България подписа като гарант! Разлика от тук до небето...И аз ще подпиша така ,при положение,че ти си гарант и ти ще връщаш парите а не аз..:)
21:35 18.04.2026
12 мнение
Коментиран от #20, #22
21:38 18.04.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 И АЗ ТОВА ПИША
21:41 18.04.2026
15 ДА ТАКА Е..
До коментар #13 от "Атина Палада":И ОТ ГОДИНИ ГО КАЗВАМ. ПО ВРЕМЕ МА ВОЙНА НАЙ ЛЕСНО СЕ КРАДЕ. НИКОЙ НЕ ЗНАЕ КЪДЕ ОТИВАТ ПАРИТЕ. ЗА ДРОНЧЕТА БОМБИ ВОЕННИ НО КОЛКО СА ТЕ КОЙ ГИ БРОИ. КРАДИ КРАДИ КРАДИ.
21:45 18.04.2026
16 Мадяр вече направи
21:46 18.04.2026
17 Хи хи
Коментиран от #18
21:49 18.04.2026
18 Глупости
До коментар #17 от "Хи хи":Унгария изгони Орбан руската марионетка, ние ще ще избираме български Орбан, да се чудим после как да се отървем от него 😄
21:57 18.04.2026
19 Сириознуу?
21:59 18.04.2026
20 Орбан няма да
До коментар #12 от "мнение":замества Урсула, защото унгарската прокуратура съвместно с Евпопейската прокуратура започват съдебни дела срещу него за присвояване на Евро средства и други финансови измами и корупция.
Коментиран от #26
22:02 18.04.2026
21 Иван Димитров, санитар в Карлуково
До коментар #8 от "Урсула фон дер Лайен, председател ЕС":Хапчетата да се вземат навреме!!!
22:03 18.04.2026
22 Завърнал се
До коментар #12 от "мнение":Орбан ще седне в стола на Урсула, ама в някой друг живот.
22:06 18.04.2026
23 Дзак
Коментиран от #24, #35
22:12 18.04.2026
24 Да бе да
До коментар #23 от "Дзак":Това да не ти е фалиралата Русия. ЕС е трета икономика в света.
Коментиран от #39
22:35 18.04.2026
25 Ватенка
22:38 18.04.2026
26 Атина Палада
До коментар #20 от "Орбан няма да":Напротив,Европейската прокуратура започна вече дела срещу Урсула за корупция в особено големи размери..
Коментиран от #29
22:40 18.04.2026
27 Величко
22:41 18.04.2026
28 МАДЯР
на Русофилския Контингент.
Прекалено много се възбудиха
Червените ГЕЙЗАЦИ.
22:43 18.04.2026
29 Съвсем ви ошашавиха по тия пенсионерски
До коментар #26 от "Атина Палада":клубове, където цял ден играете карти и ви лъжат проруски мошеници 😂Не Урсула, а Орбан е разследвания
След загубата му на вота: Европейски следователи ще разследват Виктор Орбан за корупция. Лидерът на победилата с огромна преднина партия Тиса в Унгария Петер Мадяр ще се присъедини към Европейската прокуратура, което ще даде на следователите от ЕС правомощия да разследват случаи на измами и евентуално да възобновят разследването за това как са били използвани средства от Брюксел по време на управлението на Виктор Орбан, съобщава Euractiv.
23:03 18.04.2026
30 ?????
Писах им тогава че Мадяр е Орбан в овча кожа, но ентусиазмът им беше толкова голям, че сега някак си ми е неудобно за тях.
Да се оправят.
23:07 18.04.2026
31 Унгарците
Ще си върнат закарпатието без война !!!
Коментиран от #38
23:12 18.04.2026
32 МАДЖАРА КАЗА ЧЕ И ЕДИН ФОРИНТ НЯМА ДА
23:15 18.04.2026
33 "Злобното Джуджи"
с тоя Мадяр, съпартиец и ученик на Орбан и негов последовател де,
пуснаха уСРулите по пързалката.........
Хи хи хи
язък за паричките
23:19 18.04.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Съвсем не е така
До коментар #23 от "Дзак":ЕС има годишен БВП 19 трилиона долара, което е колосална сума.
Коментиран от #40
00:00 19.04.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Мъдри са Унгарците
До коментар #31 от "Унгарците":Наритаха
Орбан Кремълския Натегач
Във задните Части.
01:36 19.04.2026
39 някой си
До коментар #24 от "Да бе да":🚽ес вече е три пъти под земята,че може и повече,само вие евтини тролчета скимтите друго ама истината се видя от целия свят,🚽ес е изпята песен, сами се закопаха като се захванаха с Велика Русия
01:39 19.04.2026
40 Аха верно
До коментар #35 от "Съвсем не е така":И м а ш е ! ! !
03:57 19.04.2026
41 катран
До коментар #2 от "Е, те":"Политикът- Мадяр не възнамерява да поставя приоритетите на съюза пред националните" Това трябваше да е заглавие за тази новина с големи букви.. за да видят и от България.. нашите политици-марионетки на Урсула..
07:35 19.04.2026