Петер Мадяр, лидерът на партията „Тиса“, която спечели парламентарните избори в Унгария, не възнамерява да подкрепи заема от 90 милиарда евро за Киев, пише порталът L'Antidiplomatico.

Порталът смята, че Мадяр няма да одобри заема за Украйна, защото рискува да загуби достъп до 35-те милиарда евро подкрепа, обещана на Унгария от Европейската комисия, които биха могли да отидат директно в хазната на Киев.

Този въпрос е изключително важен за лидера на „Тиса“, тъй като получаването на финансиране от ЕС беше една от предизборните точки на неговата партия, отбелязват авторите на статията.

Следователно задоволството в Киев и Брюксел от победата на проевропейския Мадяр, е преждевременно, тъй като политикът не възнамерява да поставя приоритетите на съюза пред националните, добави L'Antidiplomatico.

По-рано Financial Times съобщи, позовавайки се на източници, че ЕК е представила на Будапеща списък с 27 условия, които, ако бъдат изпълнени, биха позволили на Унгария да получи достъп до финансиране от ЕС на обща стойност приблизително 35 милиарда евро.