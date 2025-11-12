Новини
Русия: възпитание в патриотизъм под символа "Z"
Русия: възпитание в патриотизъм под символа "Z"

12 Ноември, 2025 19:40 716 51

Културата в Русия активно подкрепя и оправдава войната в Украйна - с филми, скулптури и по всевъзможен начин на руснаците се внушава, че тяхната държава превъзхожда останалите

Русия: възпитание в патриотизъм под символа "Z" - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

В четвъртата година от войната в центъра на Москва решиха да премахнат 12-метровата скулптура „Big Clay #4” на швейцарския художник Урс Фишер. Сметнато бе, че безформената купчина стомана няма място в столицата на една държава, която превъзхожда останалите във военно и културно отношение – а именно това се внушава на руснаците от властта, отбелязва германската обществена медия АРД.

Затова сега на брега на река Москва се издига огромна червена градинска лопата, дело на Клас Олденбург и Косйе ван Бруген – напълно в духа на мобилизацията, разпореждана отгоре.

Още новини от Украйна

Величаят Сталин като политик и военачалник

В московския Парк на победата са излети тонове бронз под формата на разкъсан плик за писмо – вътре са гравирани ръкописни съобщения от войници: „Мамо, прости ми, отидох на фронта, за да победя фашистите“, или: „Любима моя, аз непременно ще се върна“.

Втората световна война, досега обвита в героичен ореол, сега вече е подплатена и с лични съдби – зад това се крие опитът някогашните емоции да бъдат активирани в днешната ситуация. Същото трябва да постигне и възстановката на историческия релеф в метростанция „Таганская“: Сталин , заобиколен от ликуващи жени, деца и силни мъже. Заглавието: „Благодарност на народа към водача и пълководеца“.

Ефектни патриотични пиеси и песни

В един от московските театри се играе пиесата „За нашите приятели“ - имат се предвид войниците от „специалната военна операция“ , както Кремъл нарича войната срещу Украйна . Тематизира се непоклатимата руска готовност за саможертва с цел да се подхранят носталгични настроения по „прекрасното минало“. Хоровите декламации се редуват с ефектни патриотични песни.

Докато на театралната сцена войната се показва като героична, филмовото изкуство има за задача да я оправдае. „20/22“ е първият игрален сериал за т.нар. „специална военна операция“, заснет през пролетта на 2023 г. в Мариупол. Режисьор е 40-годишният Андрей Симонов, досега по-известен с мелодраматични филми като „Повече от любов“ или „Целувка над пропастта“.

Мелодрама в идеологическа опаковка

Любовна история стои и в основата на „20/22“: Данило и Алиса учат журналистика в Москва, те са двойка. Данило е от Севастопол в Крим и е запознат с „фашистката обстановка“ в съседната държава. Той подкрепя войната на Русия. Алиса обаче е против нея и даже участва в антивоенни протести заедно с други студенти. Във филма участниците в тях са представени като жалка и малобройна групичка хора, макар че в действителност хиляди протестираха срещу войната.

Данило се присъединява към щурмовия батальон „Сомали“ в Донбас, Алиса го търси в горящия Мариупол , където по сценарий е изправена пред „бруталността“ на украинските бойци, което я превръща от противник в поддръжник на войната. При вида на героично умиращия си любим тя заявява, че е „видяла всичко и е разбрала всичко“, с което се опитва да го успокои. Внезапното прозрение на бившите противници на войната е водеща тема и във филмите „Свидетелят“ и „Пътникът“.

Танкове за най-малките

За да подготви идеологически и бъдещите поколения , руската култура под знака “Z“, който символизира подкрепа за руската агресия в Украйна, залага на ранното военно образование - например чрез анимационния филм „Малкият Т-34“ – това е историята на един малък и много симпатичен танк, който се движи из страната и през времето.

Т-34 е съветски танк от времето на Втората световна война . В чест на победата той е издигнат на множество паметници из цяла Русия. Но времената се променят и – както показва филмчето – един ден маскирани хулигани решават да го съборят. Но малкият танк се защитава героично с единственото оръдие, с което разполага, а надписът върху него гласи: „За родината“.

Краткият анимационен филм завършва с една фраза на руския генералисимус и стратег Александър Суворов от 18 век: „Ако стреляш с пистолет по миналото, бъдещето ще стреля по теб с оръдия“. Това послание несъмнено е адресирано към Украйна, където бяха демонтирани многобройни съветски паметници. Затова пък в Русия междувременно възстановяват дори статуи на Иван Грозни, отбелязва АРД.

Автор: Кристине Хамел ARD


Германия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Русия най-могъщата

    15 17 Отговор
    Слава великому Сталину! Да здравствует наша Красная армия!

    Коментиран от #17

    19:44 12.11.2025

  • 3 мунчо в затвора!

    18 13 Отговор
    Смерть антихристу путину!

    Коментиран от #15

    19:44 12.11.2025

  • 4 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА

    10 13 Отговор
    Беше,в момента Е и винаги ще си остане тресавище от тиня и лъжи гарнирани с тъпа пропаганда,метилов спирт и супер евтини компаньонки!!

    Коментиран от #6, #9

    19:45 12.11.2025

  • 5 Новичок

    13 4 Отговор
    Кой петух е дежурен в дойчето днес бре ??? Много новини, много нещо.Пфу...

    19:45 12.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ПО ДОБРЕ Z

    15 7 Отговор
    Отколкото ПРАЙД.

    Коментиран от #13

    19:47 12.11.2025

  • 8 Абе

    7 10 Отговор
    как става така, че един клоун наркоман ги направи луди???? Ами ако попаднат на някой, който не е наркоман и клоун?????????? До сега щеше да ги е заплодил всички.

    19:47 12.11.2025

  • 9 Новичок

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА":

    Не 3,14ЗДИ 6ляд...

    19:48 12.11.2025

  • 10 Майна

    7 4 Отговор
    Вие ликвидирате българите
    На някой му трябва ..празна, обезлюдена земя
    Що ли имам подсказка на кого..

    Коментиран от #14

    19:50 12.11.2025

  • 11 Цензура

    12 8 Отговор
    Ами в момента Русия ПРЕВЪЗХОЖДА еврогейташкият запад военно и културно !!! Приемете го и го преглътнете. Патриотическото възпитание е нещо "лошо" само за безродници и предатели.

    Коментиран от #31, #32

    19:50 12.11.2025

  • 12 🇺🇦🇧🇬

    6 13 Отговор
    Z вероятно идва от лос Зетас-безкруполен н@ркокартел в Мексико,на който бункеровия плъх със сигурност се възхищава,защото това представлява путинова рашия...

    19:50 12.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Майна

    2 3 Отговор

    До коментар #10 от "Майна":

    Коментарът ми е за друга статия

    19:50 12.11.2025

  • 15 Русия най-могъщата

    9 7 Отговор

    До коментар #3 от "мунчо в затвора!":

    Смерть немецким захватчикам! Полный разгром фашистких окупантов! Вперед к победе!

    Коментиран от #19, #21, #25

    19:51 12.11.2025

  • 16 Всяка вечер милиарди хора по целия свят

    6 8 Отговор
    Заспиват щастливи,че не са се родили руснаци.

    Коментиран от #20

    19:52 12.11.2025

  • 17 Кажи честно ... 🤣

    9 3 Отговор

    До коментар #2 от "Русия най-могъщата":

    Ужас! Много тежък случай си .....

    19:52 12.11.2025

  • 18 Възраждане

    6 5 Отговор
    Zа Победьи! Zа Родину! Zа Путина! И ние трябва да приемем свещения знак Z. Трябва да се включим в борбата срещу фашизма. Костадинов трябва да прекръсти партията на ВъZраждане

    Коментиран от #30

    19:53 12.11.2025

  • 19 Беги бръже бе

    4 4 Отговор

    До коментар #15 от "Русия най-могъщата":

    Да ти не изкривя Канчето

    Коментиран от #22

    19:53 12.11.2025

  • 20 Хаха

    7 6 Отговор

    До коментар #16 от "Всяка вечер милиарди хора по целия свят":

    Затова пък в кочината стотици хиляди идиоти всеки ден заспиват щастливо че си имат бащицата Боко и цар Шиши.

    19:53 12.11.2025

  • 21 Кажи честно ... 🤣

    4 2 Отговор

    До коментар #15 от "Русия най-могъщата":

    Гледай да не те набарат вашите какви ги драскаш по нета, че ще си отидеш в някой хоспис привързан за леглото.

    Коментиран от #27

    19:54 12.11.2025

  • 22 Трай бе

    3 3 Отговор

    До коментар #19 от "Беги бръже бе":

    клошар да не ти изправим ауспухо.

    19:54 12.11.2025

  • 23 НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ

    5 4 Отговор
    ЖИРИ НОВСКИ БЕШЕ ПРАВ:
    " Зад УРАЛ живеят и се раждат ДЕ-- БИЛИ! Следствие магнитните руди там са ИДИ ОТИ!
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #29, #43

    19:55 12.11.2025

  • 24 Лозунги

    6 3 Отговор
    С думи и лъжи нищо не става. Няма ни едно производство чийто стоки да се търсят. Освен бомби друго не произвежда ама и те не се търсят много . Но успешно усвоява опита на Хитлер.

    Коментиран от #35

    19:55 12.11.2025

  • 25 мунчо в затвора!

    4 4 Отговор

    До коментар #15 от "Русия най-могъщата":

    Смерть антихристу путину!

    19:55 12.11.2025

  • 26 Путлеровата

    6 3 Отговор
    "могучая" Русия е най-безкултурното государство. С духовно деградирали крепостники.

    19:56 12.11.2025

  • 27 Хаха

    1 3 Отговор

    До коментар #21 от "Кажи честно ... 🤣":

    Не се обаждай изпод пейката в парка пияницо мизерна.

    19:56 12.11.2025

  • 28 000

    1 3 Отговор
    С тази загуба на нато западния доминитет приключи. Русия се връща на балканите. Ротшилд ще продаде международните активи на лукойл на руската държава. Филма за глобал-либералната идеология свърши.

    Коментиран от #40

    19:57 12.11.2025

  • 29 Ристе кьоравото

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ":

    Хехехехехехе
    Виж монгольяка ху есос и педофил , а за другите не питай!
    Хехехехехехе

    19:57 12.11.2025

  • 30 Даа...

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Възраждане":

    ВrъZраждани е добре. "За" от мен, без да ми казва деса от дулово.

    19:57 12.11.2025

  • 31 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "Цензура":

    Господин Цензура,как пък един клепар като вас например не замина за руският рай?


    Благодаря за вниманието!

    19:58 12.11.2025

  • 32 Петолъчка

    5 2 Отговор

    До коментар #11 от "Цензура":

    Глупоста ходи по хората, а не по говедата.

    19:58 12.11.2025

  • 33 Много ми

    2 1 Отговор
    Русия е пародия на държава(федерация ).

    19:59 12.11.2025

  • 34 Ристю Комунето

    2 2 Отговор
    Май ше требе да възстановяваме мочата.

    Коментиран от #39

    19:59 12.11.2025

  • 35 Так точно

    3 2 Отговор

    До коментар #24 от "Лозунги":

    Гръмки фрази и бомбастни лозунги. От външната вътрешна тоалетна. Настоящая Русия.

    19:59 12.11.2025

  • 36 Лозунги

    4 2 Отговор
    С думи и лъжи нищо не става. Няма ни едно производство чийто стоки да се търсят. Освен бомби друго не произвежда ама и те не се търсят много . Но успешно усвоява опита на Хитлер.

    19:59 12.11.2025

  • 37 Санде Глухия

    3 2 Отговор
    Пущайте клипове с алкаше и ще видите как монголоидните Доби-- тъци превъзхождат целиот СВЕТ!
    Иииииххххуууу Й

    19:59 12.11.2025

  • 38 Кривоверен алкаш

    4 2 Отговор
    промиване и послушание...такова е възпитанието на бараните...

    19:59 12.11.2025

  • 39 Наско Гнома

    2 3 Отговор

    До коментар #34 от "Ристю Комунето":

    Аз съм си добре. Учил съм в Москва и знам руски.

    Коментиран от #41

    20:00 12.11.2025

  • 40 4-та година "Киев за 3 дня"

    6 2 Отговор

    До коментар #28 от "000":

    Това след колко дена ?
    🤣🤣🤣

    20:00 12.11.2025

  • 41 Киро Шприца

    2 4 Отговор

    До коментар #39 от "Наско Гнома":

    А ние с Коки се записахме на ускорени курсове по руски.

    Коментиран от #42

    20:00 12.11.2025

  • 42 Бойко Гея

    1 1 Отговор

    До коментар #41 от "Киро Шприца":

    Аз пък си изтупах прахта от партийната книжка.

    20:01 12.11.2025

  • 43 Последния софиянец

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ":

    👍😄👍
    Верно са Велики... трусове и Ше ДРИЛИ!
    Фюрера пеДо-фил Избега по трусики от ЕДИН ГОТВАЧ, шайгу и Герасимав избегаа чак у Сирия!
    А целият министерски съвет фанаха гората!
    👍😄👍

    20:03 12.11.2025

  • 44 Путин гол до кръста на пони

    0 1 Отговор
    За никого не е тайна, че моята държава превъзхожда всички останали държави в икономичско, културно, технологично, военно и всякакво друго отношение. Музика, кино, изкуство, литература, наука, медицина...какво ще да кажа?!!!

    20:05 12.11.2025

  • 45 Аксиома

    1 2 Отговор
    Няма на света страна, която да е попаднала в капана на бандитите, узурпирали властта в Кремъл, която да не е отритната и презирана от цял свят, която да не е бедна, която да не е с мафиотско управление, в която да не цари беззаконие и ужасяваща корупция. Няма !
    Тези , които не си отлепят езика от подметките на руските си господари не могат да посочат нито една. Затова и си стоят на Запад от московското блaтo.
    Baтниците казват - "Хубаво е там, където ни няма! А още по хубаво е там където не сме стъпвали"
    Сега разбрахте ли, копейки неграмотни, защо сме зле ?!?!

    20:06 12.11.2025

  • 46 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 1 Отговор
    До като не висне ботокса от башнята няма да има мир‼️

    20:07 12.11.2025

  • 47 Руснаков

    1 1 Отговор
    Преди няколко дена имаше интервю със семейство българи,живяло около 10 години в Москва...същото време в Чикаго мисля,и ги питат каква е разликата между едните и другите.Американците казаха че слушат но и НЕ слушат докато копейките само слушат...какво да обясняваш повече..

    20:08 12.11.2025

  • 48 Артилерист

    1 1 Отговор
    Колкото и да се напъва евроатлантическата пропаганда руската култура, традиции, християнски ценности и прочие са хиляда пъти за предпочитане пред невъобразимата по своето безумие западняшка ЛГБТ джендария.

    Коментиран от #51

    20:08 12.11.2025

  • 49 Една кухоглава копейка да обясни:

    0 0 Отговор
    Как в Русия се живее с пенсия от 77 до 92€?
    След като инжекции и лекарства са предимно от Запада и да на цена колкото у нас.

    20:11 12.11.2025

  • 50 Артилерист

    0 0 Отговор
    Но трябва да признаем, че Зеленски унищожи блатния халифат за няма и 4 години!

    20:12 12.11.2025

  • 51 Глей клиповете с Алкаши

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Артилерист":

    И се надъхвай, Петушок
    Хехехехехехе
    14 Мюсюлмански и 8 Монголоидни Републики,...християнски ценности,а?
    Хехехехехехе

    20:13 12.11.2025

