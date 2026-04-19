Тръмп заяви, че Иран е извършил „сериозно нарушение“ на примирието

19 Април, 2026 17:09 3 210 46

Американски представители ще пристигнат в Исламабад „утре вечер“ за преговори с Иран

Тръмп заяви, че Иран е извършил „сериозно нарушение“ на примирието - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран е извършил „сериозно нарушение“ на примирието, но добави, че все още вярва, че може да бъде постигнато мирно споразумение, предаде Ройтерс, като се позова на публикация в Екс на репортер на „Ей Би Си Нюз“, съобщи БТА.

„Това ще се случи. По един или друг начин. По лесния или по трудния начин. Това ще се случи. Можете да ме цитирате“, е заявил Тръмп в разговор с репортера.

Американският президент също така написа в публикация в Трут Соушъл, че американски представители ще пристигнат в Исламабад „утре вечер“ за преговори с Иран.

„Предлагаме много справедлива и разумна сделка и аз се надявам, че те ще я приемат, защото, ако не го направят, САЩ ще унищожат всяка една електроцентрала и всеки един мост в Иран“, каза още Тръмп.

Турският външен министър Хакан Фидан заяви по-рано днес, че и Иран, и САЩ имат волята да продължат преговорите за слагане на край на войната, предаде Ройтерс.

Пред репортери на Дипломатическия форум в Анталия (Югозападна Турция) Фидан заяви, че въпреки че преговорите между Вашингтон и Иран до голяма степен са приключили, все още има редица разногласия. Той допълни, че прекратяването на огъня, което изтича другата седмица, трябва да бъде удължено.


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Лост

    48 4 Отговор
    Тръмп като сочиш с пръст ,виж другите три накъде сочат.

    17:12 19.04.2026

  • 3 Болшевишки неволи

    11 59 Отговор
    Разбрахте ли какво става във фашистка Русия?
    Министри, офицери, бизнесмени след срещи с Дучето, падат през прозорците, прострелват се с огнестрелно оръжие или се обесват

    Коментиран от #10, #11, #16, #19, #32

    17:16 19.04.2026

  • 4 ИзбУри

    24 4 Отговор
    Конното съдържание продължава. Четвъртия кон изостана. Цял предиобед се движеше с предните два.
    Вторияти третит се настигат, променят позицията си.. Първия отпраши напред.
    🐴🐎🐎🐎

    17:18 19.04.2026

  • 5 Малоумник.

    43 2 Отговор
    Какво му дават на тоя?

    17:18 19.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Какъв е извода?

    27 4 Отговор
    Този човек, дори и след всичко то зло коеот натвори, е подкрепян силно от над 45% от неговите сънародници...

    17:23 19.04.2026

  • 8 Тити

    5 42 Отговор
    Иранците са като Рашистите не може да им се има доверие.

    Коментиран от #21

    17:24 19.04.2026

  • 9 авантгард

    40 3 Отговор
    Ха затвори я тази уста, то само глупости ръси, позорно човече.
    Тръгнало цивилизация да унищожава, ХА!

    17:24 19.04.2026

  • 10 Лада искра

    32 5 Отговор

    До коментар #3 от "Болшевишки неволи":

    A в сша ги гърмят и после казват че е самоубийство

    Коментиран от #22

    17:30 19.04.2026

  • 11 345

    2 17 Отговор

    До коментар #3 от "Болшевишки неволи":

    Както нашият кандидат "Дуче" даде "свободно", издиктува задачите в нещо като предизборна реч и даде "мирно" на докараните под строй марионетки.

    17:34 19.04.2026

  • 12 Доналд Дък, паток

    30 1 Отговор
    Адашчето защо не се заяжда със Северна Корея.

    Коментиран от #24

    17:37 19.04.2026

  • 13 Гай Турий

    37 1 Отговор
    А тоя на снимката извърши престъпление срещу човечеството, като започна нова световна война, заедно с сатанистите ционисти от бригадата Епщейн. Ако си приберете дърмелите от Персийския залив, всичко ще си иде на мястото. Каква работа имате да риете с дзурлите си на 10 хиляди километра от фашстгтон?! Айде гледай си хасиендата във Флорида и ридай тихо да твоята Дулцинея.

    17:38 19.04.2026

  • 14 Борджия

    2 37 Отговор
    Видиш ли иранец и руснак удари го с капата и че падне.Толко е немощен.

    Коментиран от #23

    17:41 19.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 капиталистически неволи

    30 3 Отговор

    До коментар #3 от "Болшевишки неволи":

    А в америха 10 от най известните физиц и изследователи са изчезнали безследно след като цру ги премести в един по добър живот под райграса защото са нямали прозорци.

    17:44 19.04.2026

  • 17 Горски

    31 1 Отговор
    САЩ се провали в начинанието си да победи Иран военно. Преговорите имат една задача - да изкарат поражението на САЩ като победа, за да позволят на Тръмп да излезе от тази катастрофа. Как хем да кажат истината (САЩ се провали), хем да излъжат (САЩ проведе успешни преговори с Иран)? Това е много трудна задача. Има нещо, което не е съвсем ясно? Твърди се, че 1/5 от световните доставки на петрол преминават през този проток. Простата аритметика показва, че ако тази 1/5 напълно отпадне от световния транзит, пак ще останат 4/5, или петрол трябва да има?! Може да е в по-малко количество, да стане по-скъп, но да го има в световен план. А у нас в Европа, вероятно и в други части на планетата, се говори за край, за липса на гориво за самолети,за тотален петролен апокалипсис? Изглежда има нещо друго което не се казва, или движението и снабдяването с петрол, не се обяснява с математическите закони? От всички страни с ЯО, най лицемерни са САЩ и Израел. Никой друг не пречи на тези които желаят, да развият ЯО. Няма как правото да бъде само за двама, защото тези двама го искат, за да контролират целият свят.Освен да краде петрол, иска да краде и уран. Спомням си, че Баце Борисов би път до Техеран да продаде атомния реактор от Белене но явно е искал много пари и се върна с празни джобове от пътешествието. Преговори и договори с англосаксии хеле пък и евреи зад гърба си печатащи им доларите ,не струват нито мастилото нито хартията на която е написан, ако не вярвате питайте и

    17:45 19.04.2026

  • 18 Ахмадинеджат

    19 1 Отговор
    Кво стана с Хънтър Байдан или сега ние жънем?

    17:50 19.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Американски прелести

    28 1 Отговор
    Тръмп го въртят на шиш да започне сухопътна война в Иран и тогава рязко ще се влошат нещата за всички.

    17:54 19.04.2026

  • 21 Само да питам

    18 3 Отговор

    До коментар #8 от "Тити":

    Ти жив иранец виждал ли си или оня Мехемд дето беше на отрицателна дистанция зад теб ти е казал, че е от Иран и сега всички са ти криви?

    17:54 19.04.2026

  • 22 Реднеци сър

    14 0 Отговор

    До коментар #10 от "Лада искра":

    Ми, тия си гърмът даже президентите като на пусия, много им дреме.

    17:56 19.04.2026

  • 23 Много нежно го даваш с капа...

    13 0 Отговор

    До коментар #14 от "Борджия":

    Знаеш ли, че Борджиите са били повечето меки китки или точно защото знаеш си сложил този ник?

    17:58 19.04.2026

  • 24 Имат

    10 0 Отговор

    До коментар #12 от "Доналд Дък, паток":

    бум-бум.

    18:00 19.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Въпрос

    8 2 Отговор
    на време е ,ракетите на Иран да достигнат до бреговете на кравария!

    Коментиран от #42

    18:19 19.04.2026

  • 29 Мишел

    11 2 Отговор
    Китайски военни кораби са в Персийския залив, за да се противопоставят на блокада на китайските танкери от флота на САЩ. Китай няма да допусне САЩ да му прекъсне стратегическите доставки на нефт от Иран.

    18:21 19.04.2026

  • 30 Иран

    12 0 Отговор
    Тръмп заяви, че Иран е извършил „сериозно нарушение“ на примириетоа - а за нацистите евреите те не извършват ли нарушение .арабите ще те унощожат тебе и еврите бъди рахат тъпанар

    18:27 19.04.2026

  • 31 Факт

    9 0 Отговор
    Кой нападна пръв САЩ и Израел що се не гръмнат

    18:32 19.04.2026

  • 32 Центи Яя оди

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Болшевишки неволи":

    При Кулиш а те напълни догоре

    18:35 19.04.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 ГН.ДН.ТР.👑,

    0 10 Отговор
    🆘БЪЛГАРИЯ ПАДА ПОД СЪВЕТСЦКО ИГО!!!

    18:40 19.04.2026

  • 35 Неразбрал

    7 0 Отговор
    Абе някой да ми обясни , защо рижавия пират се прави ба УТРЕПАНА ХЛЕБАРКА барабар със фашистите евреи ????? Те предизвикаха тая война със Иран два пъти без причина и в процес на преговори , съвсем подло , и безчовечно , евреите забравиха холокоста , но съвсем скоро може да им го припомнят !!!!!!! И стига сме съжалявали тия убийци !!!

    Коментиран от #41

    18:45 19.04.2026

  • 36 Кую

    4 0 Отговор
    Този нарцисист е сериозно увреден.

    18:46 19.04.2026

  • 37 Бгг

    4 0 Отговор
    Сащианската империя на злото иска война.

    18:49 19.04.2026

  • 38 чичо доню тромпетов

    5 0 Отговор
    Днес отварям протока . Ма довечера го затварям .
    Утре ша ги бомбя иранците . Ама може и у Петък .
    Спечелих войната - Понеделник ,Сряда ,Петък.....Подписах споразумение - Вторник и Четвъртък . Събота - ден за размисъл !!

    Коментиран от #40

    18:50 19.04.2026

  • 39 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..

    0 7 Отговор
    Давайте урана, че ша ви довършат.

    19:03 19.04.2026

  • 40 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 5 Отговор

    До коментар #38 от "чичо доню тромпетов":

    Не слушай кво говоря, какво правя. Бомбя Путин и аятоласите.

    19:04 19.04.2026

  • 41 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..

    0 3 Отговор

    До коментар #35 от "Неразбрал":

    За кво Ли е на аятоласите.

    19:05 19.04.2026

  • 42 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 2 Отговор

    До коментар #28 от "Въпрос":

    Засега ракетите на САЩ достигат до руска свинария.

    Коментиран от #43

    19:07 19.04.2026

  • 43 Мишел

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Проблемът на САЩ е, че за да стигнат ракетите му до Русия, им трябва час, и то ако минат през руското ПВО, а "Авангард" достигат САЩ за 10 минути и няма какво да им попречи.
    САЩ изостанаха при стратегическите оръжия с поколения и няма как да наваксат.

    Коментиран от #44, #46

    19:28 19.04.2026

  • 44 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 1 Отговор

    До коментар #43 от "Мишел":

    Украйна бомби Русия с АМЕРИКАНСКИ ракети и бомби....ама ти откъде да знаеш.

    19:45 19.04.2026

  • 45 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..

    0 1 Отговор
    Заради това бомбят Иран.....

    19:46 19.04.2026

  • 46 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 1 Отговор

    До коментар #43 от "Мишел":

    Видяхме го руското ПВО във Венецуела и Иран...смляха го за нула време...
    А и сега Украйна си бомби Русия както си иска..

    19:49 19.04.2026