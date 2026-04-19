Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран е извършил „сериозно нарушение“ на примирието, но добави, че все още вярва, че може да бъде постигнато мирно споразумение, предаде Ройтерс, като се позова на публикация в Екс на репортер на „Ей Би Си Нюз“, съобщи БТА.

„Това ще се случи. По един или друг начин. По лесния или по трудния начин. Това ще се случи. Можете да ме цитирате“, е заявил Тръмп в разговор с репортера.

Американският президент също така написа в публикация в Трут Соушъл, че американски представители ще пристигнат в Исламабад „утре вечер“ за преговори с Иран.

„Предлагаме много справедлива и разумна сделка и аз се надявам, че те ще я приемат, защото, ако не го направят, САЩ ще унищожат всяка една електроцентрала и всеки един мост в Иран“, каза още Тръмп.

Турският външен министър Хакан Фидан заяви по-рано днес, че и Иран, и САЩ имат волята да продължат преговорите за слагане на край на войната, предаде Ройтерс.

Пред репортери на Дипломатическия форум в Анталия (Югозападна Турция) Фидан заяви, че въпреки че преговорите между Вашингтон и Иран до голяма степен са приключили, все още има редица разногласия. Той допълни, че прекратяването на огъня, което изтича другата седмица, трябва да бъде удължено.