Израел е обособил на три зони територията в Ливан, която държи под свой контрол

Израел е обособил на три зони територията в Южен Ливан, която държи под свой контрол, след постигнатото примирие с ливанското правителство, съобщи ДПА, предаде БТА.
Първата зона, т.нар. червена линия, обхваща селата непосредствено по границата между Ливан и Израел, пише в. "Йедиот ахронот". Повечето сгради там вече са разрушени, а бойци на подкрепяната от Иран групировка "Хизбула" вече не са разположени в района. На места израелски сухопътни части са установили постоянни позиции.
Към момента израелската армия не е коментирала официално информацията.
Втората зона, наречена жълта линия, се намира на около 6 до 10 километра от границата. Подобен модел Израел прилага и в ивицата Газа, където след примирието през октомври 2025 г. продължава да контролира част от територията.
Основната цел на армията в зоната в Ливан, включваща десетки населени места, е да предотврати обстрел срещу Северен Израел, най-вече с ракети. Израелски сили продължават да бъдат разположени там, като се съобщава и за отделни сблъсъци, включително в района Бинт Джбейл, смятан за крепост на "Хизбула".
Третата линия стига до река Литани, на около 30 километра от границата. В този район израелската армия възнамерява да поддържа контрол основно чрез въоръжено присъствие и наблюдателни постове, допълва изданието.
1 Аха
14:52 19.04.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 А значи
14:54 19.04.2026
4 Свобода за Палестина, Иран и Ливан❗
14:55 19.04.2026
5 Кой ще блокираш ти, МА
14:59 19.04.2026
6 Сталин
Коментиран от #9
15:10 19.04.2026
7 Урсул фон РептиЛайнян🐍
15:16 19.04.2026
8 Читател
Третата линия стига до река Днепър, на около 200 километра от границата. В този район руската армия възнамерява да поддържа контрол основно чрез въоръжено присъствие и наблюдателни постове, допълва изданието.
Ама така май не е политкоректно - някое козяче ще ми каже ли?
15:27 19.04.2026
9 Хрусчов
До коментар #6 от "Сталин":Крайно време беше Русия да сложи ред в региона.
15:29 19.04.2026
10 Зевзек
До коментар #2 от "Майор Деянов, на всеки километър":"Контролира малка зона в Московска област"
Обаче разпада на НАТО и фалита на ЕС не може да го контролира - вече е факт. Да не говорим че евролибералите в ЕС вече са на последни издихания - Шмърц е с под 20% одобрение а с него си отиват Урсула и Кая.
Коментиран от #13
15:34 19.04.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 държи
16:11 19.04.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Хм…
16:36 19.04.2026
15 Баба Гошка
16:50 19.04.2026
16 ПЕНКО
17:02 19.04.2026
17 Груз 404
17:12 19.04.2026
18 Трол
17:16 19.04.2026
19 Въпрос
19:22 19.04.2026