Израел е обособил на три зони територията в Ливан, която държи под свой контрол

19 Април, 2026 14:51 1 420 19

Втората зона, наречена жълта линия, се намира на около 6 до 10 километра от границата

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Израел е обособил на три зони територията в Южен Ливан, която държи под свой контрол, след постигнатото примирие с ливанското правителство, съобщи ДПА, предаде БТА.

Първата зона, т.нар. червена линия, обхваща селата непосредствено по границата между Ливан и Израел, пише в. "Йедиот ахронот". Повечето сгради там вече са разрушени, а бойци на подкрепяната от Иран групировка "Хизбула" вече не са разположени в района. На места израелски сухопътни части са установили постоянни позиции.

Към момента израелската армия не е коментирала официално информацията.

Втората зона, наречена жълта линия, се намира на около 6 до 10 километра от границата. Подобен модел Израел прилага и в ивицата Газа, където след примирието през октомври 2025 г. продължава да контролира част от територията.

Основната цел на армията в зоната в Ливан, включваща десетки населени места, е да предотврати обстрел срещу Северен Израел, най-вече с ракети. Израелски сили продължават да бъдат разположени там, като се съобщава и за отделни сблъсъци, включително в района Бинт Джбейл, смятан за крепост на "Хизбула".

Третата линия стига до река Литани, на около 30 километра от границата. В този район израелската армия възнамерява да поддържа контрол основно чрез въоръжено присъствие и наблюдателни постове, допълва изданието.


Ливан
Свързани новини


  • 1 Аха

    11 2 Отговор
    значи тройка

    14:52 19.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 А значи

    32 8 Отговор
    за Израел може, за Русия не може. Аааа? ГидиДвуличници.

    14:54 19.04.2026

  • 4 Свобода за Палестина, Иран и Ливан❗

    37 7 Отговор
    Лицемери!!!!

    14:55 19.04.2026

  • 5 Кой ще блокираш ти, МА

    20 5 Отговор
    Малък ти е капацитета за тая работа. Ти една статия като хората не можеш да напишеш, щяла да блокира 🖕

    14:59 19.04.2026

  • 6 Сталин

    6 27 Отговор
    Крайно време беше Израел да сложи ред в региона.

    Коментиран от #9

    15:10 19.04.2026

  • 7 Урсул фон РептиЛайнян🐍

    18 6 Отговор
    Sмърт за ционистки и сатанистки коптор исрал!

    15:16 19.04.2026

  • 8 Читател

    20 4 Отговор
    Ето как ще звучи пропагандата приложена за друго място:

    Третата линия стига до река Днепър, на около 200 километра от границата. В този район руската армия възнамерява да поддържа контрол основно чрез въоръжено присъствие и наблюдателни постове, допълва изданието.

    Ама така май не е политкоректно - някое козяче ще ми каже ли?

    15:27 19.04.2026

  • 9 Хрусчов

    13 5 Отговор

    До коментар #6 от "Сталин":

    Крайно време беше Русия да сложи ред в региона.

    15:29 19.04.2026

  • 10 Зевзек

    15 4 Отговор

    До коментар #2 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    "Контролира малка зона в Московска област"

    Обаче разпада на НАТО и фалита на ЕС не може да го контролира - вече е факт. Да не говорим че евролибералите в ЕС вече са на последни издихания - Шмърц е с под 20% одобрение а с него си отиват Урсула и Кая.

    Коментиран от #13

    15:34 19.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 държи

    8 2 Отговор
    държи израел един арабски кон а не бе кол

    16:11 19.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Хм…

    9 2 Отговор
    Втората световна война. Нацизъм, висша раса, холокост. След войната Великите сили се събират и решава, да дадат на изстрадалите шанс. Нова държава, на историческите земи от Библията. И какво се случва? Непрестанни войни, завладени чужди територии, безогледни бомбардировки, безправие, геноцид…

    16:36 19.04.2026

  • 15 Баба Гошка

    9 2 Отговор
    Има три зони - първата, окончателно разрушена и заграбена (всички местни, за чистени или изгонени успешно), втората - в процес на заграбване, разрушаване и изселване, и третата - ще я заграбим до десетина години. И всичките незачистени ливанци ще ви ги пратим у вас на издръжка, подслон и т н. Завинаги, докато заселваме нашите хлеб аркоподобни плитчести от врат еняци в новозаграбени територии. А междувременно ще ви продаваме нсндарини, напоени с кръввта на зачистените народи и ще ви пеем на евривизията, а кат нищо и ще спечелим евровизията пак. Защото се считаме за европейци. Нищо, че сме семи ти крииво носи, ниски и гроззни, алчни и ненаядни

    16:50 19.04.2026

  • 16 ПЕНКО

    6 2 Отговор
    ...ХОЛОКОСТ И ХОЛОКОСТ И "ЦИКЛОН -Б " ЗА ВАШИНКТОНСКИТЕ ЦИОНИСТИ -ОТМАХ !!!!!!!!!!!!!!!!!

    17:02 19.04.2026

  • 17 Груз 404

    5 2 Отговор
    Онези двамата с мустаците, ако си бяха свършили докрай работата, сега нямаше да има войни!

    17:12 19.04.2026

  • 18 Трол

    6 3 Отговор
    Да живее Хитлер,да умират ционистите

    17:16 19.04.2026

  • 19 Въпрос

    2 2 Отговор
    Тия юди искариотски докога ще нападат съседите си докога???????

    19:22 19.04.2026