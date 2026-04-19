Иран презарежда пусковите си установки с по-бързи темпове, отколкото преди войната

Иран в момента презарежда и попълва запасите си от ракетни и безпилотни пускови установки с по-бързи темпове, отколкото преди войната със САЩ и Израел, заяви днес командирът на въздушно-космическите сили на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) Маджид Мусави, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Израел и САЩ започнаха атаки срещу Иран на 28 февруари, като една от целите им беше неутрализирането на иранските ракетни сили.

Изявлението на Мусави беше споделено в социалните мрежи заедно с редактирано видео, на кадри от което се вижда как той инспектира неназована подземна ракетна база. Видеото включва и кадри на дронове, ракети и пускови установки, складирани в подземни съоръжения, както и изстрелвания на ракети.

Агенция Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди автентичността на кадрите чрез независими източници.