Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Ядрената програма на Иран: рентабилна ли е

19 Април, 2026 12:48 1 690 25

  • уран-
  • ядрена програма-
  • иран-
  • ядрени оръжия-
  • сащ-
  • израел

Иран твърди, че ядрената му програма е предназначена за мирни цели. Но цифрите и статистическите данни рисуват съвсем друга картина.

Ядрената програма на Иран: рентабилна ли е - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Мирните преговори между Съединените щати (САЩ) и Иран в Исламабад не успяха да доведат до споразумение, като един ключов въпрос се оказа основната пречка: ядрената програма на Иран. Ядрените амбиции на Иран са най-голямото препятствие пред нормализирането на отношенията със Запада вече повече от две десетилетия и бяха посочени като основен фактор зад съвместните американско-израелски бомбардировки тази година и през лятото на 2025 г.

Ядрените амбиции на Иран: нереалистични или лъжливи?

Официално заявената цел на Техеран е производство на електроенергия, както и енергийна сигурност, а не създаване на ядрено оръжие. Наличните данни обаче сочат друго. Иран обяви, че планира да увеличи капацитета си за производство на ядрена електроенергия до 20 гигавата до 2041 г.

Атомната електроцентрала „Бушер“, построена с помощта на Русия в Южен Иран и въведена в експлоатация през 2013 г., има капацитет от 1000 мегавата и остава единственото действащо ядрено съоръжение в страната. Тя осигурява около 1% от общото производство на електроенергия в Иран, което в голяма степен разчита на природен газ и петрол.

„Иран притежава едни от най-големите запаси от природен газ и петрол в света, което позволява производство на електроенергия на значително по-ниска цена от ядрената“, казва за ДВ Умуд Шокри, старши гостуващ изследовател в университета „Джордж Мейсън“ в САЩ. „На практика енергийният микс на страната остава доминиран от природния газ, докато ядрената енергия има малък дял от единствения работещ реактор в Бушер.“ За да се компенсира съществуващият недостиг от 25 000 мегавата в електропреносната мрежа на Иран, би трябвало да се изградят около 25 електроцентрали като Бушер. Строителството на Бушер отне около 20 години.

"Икономически нерационално"

Според някои оценки завършването на централата е струвало приблизително 5 млрд. долара, което експерти определят като пет пъти повече от първоначално предвиденото. Други оценки отиват още по-далеч, като предполагат, че дори без да се отчитат високите разходи, свързани със санкциите, проектът може да е струвал на Иран до 10 пъти повече от първоначалните разчети. Тъй като независими външни наблюдатели нямат достъп до съоръжението е изключително трудно да се определят по-точно разходите.

Това сравнително ниско ниво на производство на електроенергия представлява минимална полза срещу много висока цена. Настояването на Иран, че обогатяването на уран е за производство на електроенергия, доведе до тежки санкции, които според някои оценки възлизат на между два и три трилиона долара преки икономически загуби.

За граждански цели като производство на електроенергия уранът трябва да бъде обогатен до 3-5%. Според Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Иран е натрупал запаси от уран, обогатен до 60%. За ядрено оръжие е необходим уран, обогатен до 90%. „Ядрената програма на Иран, разглеждана строго като граждански енергиен проект, не изглежда икономически рационална“, казва Шокри. Освен това Иран е инвестирал значително в инфраструктура за обогатяване и горивен цикъл, „което добавя съществени разходи, но предлага ограничена икономическа обосновка предвид скромните му уранови ресурси и достъпа до вносно гориво“, казва Шокри.

Освен политическите и дипломатическите спорове, произтичащи от ядрената програма на Иран, настояването за вътрешно обогатяване на уран изглежда икономически необосновано от гледна точка на разходи и ползи.

Липса на легитимна гражданска обосновка

В съвместно изявление от 2021 г. до Съвета на управителите на МААЕ Франция, Обединеното кралство и Германия заявиха, че Иран няма достоверна гражданска причина да обогатява уран до 20% или 60% и че производството на уран с такова обогатяване е безпрецедентно за държава без оръжейна програма.

Според доклад от 2013 г. на института “Карнеги” запасите от уран на Иран са ограничени. МААЕ посочва, че страната дори не е сред първите 40 в света по запаси от уран, а известните ѝ резерви са много малки в сравнение с други държави. Според данни от 2011 г. доказаните запаси от уран в Иран възлизат едва на 700 тона, като по-голямата част от тях попадат в категории с високи разходи за добив. Освен количеството, качеството на този уран също е ниско, което допълнително увеличава технологичните разходи за извличането му.

С други думи, добивът на уран от находища с ниско съдържание е едновременно скъп и технически труден. Някои оценки сочат, че известните уранови запаси на Иран биха могли да осигурят гориво за централата в Бушер най-много за около девет години. В същото време добивът на уран изисква милиони литри прясна вода дневно. Като се има предвид, че урановите мини в Иран се намират в сухи и полусухи региони, това поражда сериозни екологични опасения.

Международната изолация на Иран допълнително усложнява ситуацията

Необходимостта от отказ от изкопаеми горива накара много държави да изберат ядрената енергия като относително чист източник. Много страни, като Белгия и Швеция, са стигнали до извода, че вносът на обогатен уран е по-икономически изгоден от производството му.

„Успешните граждански ядрени програми в страни като Франция, Южна Корея или ОАЕ разчитат на икономии от мащаба, стандартизирани дизайни на реактори и интегрирани глобални вериги за доставки“, казва Шокри. Но статутът на Техеран като изолиран играч означава, че тези възможности не са достъпни за него.

Твърденията на ирански официални лица, че ядрената енергия дава на страната повече възможности да изнася газ и петрол и да генерира приходи, също са силно съмнителни, казва Шокри. Когато се оценява единствено от енергийна гледна точка, ядрената програма на Техеран „не съответства на логиката разходи-ползи на конвенционалните граждански ядрени стратегии и изглежда икономически неефективна“, заключава Шокри.

Автор: Ефран Касрайе


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин загуби и

    3 22 Отговор
    Иран
    Факт

    12:51 19.04.2026

  • 2 Да изгоним Путин и от

    3 25 Отговор
    България!

    12:51 19.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Хубавото е,

    23 1 Отговор
    че от dw нищо не зависи.

    12:59 19.04.2026

  • 6 Славян Москов Клошарович

    2 7 Отговор
    Ние ще въоражим иран до зъби

    13:01 19.04.2026

  • 7 Незнам

    9 1 Отговор
    неги разбирам от ядрени технологии.Ако бях баш майстор щях да си направя една ядрена играчка щях да направя един подарък към холивъд.

    Коментиран от #12

    13:01 19.04.2026

  • 8 DW винаги лъже!

    24 1 Отговор
    Иран спечели сърцата на хората по света! Мразя ционистите и епщайн-класата!

    Коментиран от #15

    13:12 19.04.2026

  • 9 Диана

    3 3 Отговор
    Може би Тръмп трябва да се обърне към ООН, предоставяйки им всички всички факти, доказателства с които разполага като им предложи сътрудничество при решение на проблема...Тръмп няма институционална сила да се занимава с подобни въпроси, според мен...това си е проблем - действията му по въпроса се приемат като лично отношение, не като обществена реакция...

    Коментиран от #13

    13:12 19.04.2026

  • 10 Давайте перси

    13 2 Отговор
    Фащ загубиха поредната си война. Психопатът закопа Краварника и стана за смях.

    13:15 19.04.2026

  • 11 Намерил се кой да мисли за Иран

    13 1 Отговор
    Вкисналоно црузеле акъл ще дава на Иран и ще му казва от атом или петрол да му е енергетиката. Всички видяха, че МАаЕ работи по поръчка, а шефа му вече не го приемат в някои страни.

    13:15 19.04.2026

  • 12 До неразбирача

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "Незнам":

    Ти и правописа не разбираш.

    Коментиран от #19, #21, #23

    13:17 19.04.2026

  • 13 Епруветката я пробваха

    8 1 Отговор

    До коментар #9 от "Диана":

    На Тръмп единствените му факти са алчността и омразата.

    Коментиран от #22

    13:20 19.04.2026

  • 14 анонимко

    7 1 Отговор
    Естествено,че е рентабилна,щом американците в лицето на Тръмп искат да я откраднат и присвоят.Вземаш продукт в който не си вложил нито средства,нито време.А си мислите,че те само ще го съхраняват,напротив-ще го използват най- рационално.Толкова им е необходим в момента за обновяване на тяхната ядрена военна програма.

    13:29 19.04.2026

  • 15 Дзак

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "DW винаги лъже!":

    Дежурния провокатор от факти.бг!

    13:40 19.04.2026

  • 16 Пачката $

    3 1 Отговор
    Всъщност САЩ не знаят какво искат.Но главната им цел не е само обогатения уран а и петрола им,както и смяната на системата там.Но не предлагат нищо съществено в замяна,а само искат.И най-главното е,че са под въздействието лично от Натаняхо.Ако става дума само за урана и за създаването на ядрено оръжие,по доброто решение би било да се разоръжат от това оръжие,всички в близкия изток включително и Израел.Това,смятам,ще е достатъчно за да се съгласят иранците на отстъпки от ядрената си програма за обогатяване на уран до 90%годен за ядрено оръжие.И съответно САЩ ако искат да го придобият да е сделка на пазарен принцип срещу заплащне а не да си го присвоят.Така,както се казва,и вълкът ще е сит и агнето цяло.

    13:49 19.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Наличните ви данни

    2 1 Отговор
    Са само една догадка. Защо да харчат петрол или газ за производство на електоенергия вместо да ги продават на високите цени. Всяко дете знае че ядренната електроенергия е най изгодна и чиста. За всички е ясно че САЩ се борят за придобиване на ресурсите на Иран и спасяването на доллара. Украйна вече не е интересна Венецуела вече я приватизираха а на дневен ред са Иран и Куба.

    14:35 19.04.2026

  • 25 Горски

    2 1 Отговор
    От всички страни с ЯО, най лицемерни са САЩ и Израел. Никой друг не пречи на тези които желаят, да развият ЯО. Няма как правото да бъде само за двама, защото тези двама го искат, за да контролират целият свят.Освен да краде петрол, иска да краде и уран. Спомням си, че Баце Борисов би път до Техеран да продаде атомния реактор от Белене но явно е искал много пари и се върна с празни джобове от пътешествието. Преговори и договори с англосаксии хеле пък и евреи зад гърба си печатащи им доларите ,не струват нито мастилото нито хартията на която е написан, ако не вярвате питайте индианците живеещи все още в резервати. Иран е горд народ от Перси и съответно няма как Иран да преговаря с терористи и гои каквито са евреите ционисти и отре.пките от сащ....Иран ще си обогатява уран както си пожелае...не може сащ да имат хиляди ядрени бомби и Израел също а Иран да няма...сега ако Иран имаше ядрено оръжие терористите от Израел и САЩ нямаше да посмеят да е нападнат и да избиват децата на Иран.

    17:49 19.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания