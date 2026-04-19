Йеменските бунтовници заплашиха да затворят ключов маршрут, свързващ Европа с Азия

19 Април, 2026 16:42 2 029 18

Йеменските бунтовници са част от така наречената Ос на съпротивата - мрежа от проирански въоръжени групировки в Близкия изток

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Проиранската бунтовническа групировка на хусите в Йемен заплаши, че ще затвори протока Баб ел Мандеб, ключов търговски маршрут, свързващ Европа с Азия чрез Суецкия канал, на фона на напрежението между Вашингтон и Техеран, предаде ДПА, съобщи БТА.

"Ако Сана (столицата на Йемен понастоящем под контрола на хусите, бел. ред.) реши да затвори протока Баб ел Мандеб, дори цялото човечество и джиновете (духове в арабската митология, бел. ред.) няма да бъдат способни да го отворят отново", написа високопоставеният представител на хусите Хусейн ал Ези в социалната мрежа Екс.

Ал Ези призова американския президент Доналд Тръмп да прекрати незабавно "всички практики и политики, които възпрепятстват мира".

Йеменските бунтовници хуси са част от така наречената Ос на съпротивата, мрежа от проирански въоръжени групировки в Близкия изток.

Миналия месец хусите се присъединиха към бойните действия, започнали след израелско-американската военна операция срещу Иран, като предприеха няколко атаки срещу Израел. На този етап обаче групировката не е подновявала атаките си срещу кораби, плаващи по близките морски търговски маршрути.


Йемен
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Путин бакшиша

    6 28 Отговор
    Ние нищо не затваряме, а продаваме на запада нашите дърва и въглища.

    16:43 19.04.2026

  • 2 Барбалей

    8 23 Отговор
    Ай стига само сте плашили.Или затваряйте или млъквайте.

    16:44 19.04.2026

  • 3 Муткурова , Пазарджик

    22 3 Отговор
    Симпатизирам на йеменските хуйти ...

    16:44 19.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Бой за ганджалите

    6 29 Отговор
    Абе кви бунтовници. Те за 5 лева и ... спирки правят. Велики идеолози и верни мюсюлмани. Йеменци вика...

    Коментиран от #9

    16:50 19.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 авантгард

    22 4 Отговор
    А, пука му на тромпета.
    А той нали тръбеше, че и Хормуз (а не Ормуз) не му трябвал ама видите ли правил бил добро на света, пълна откачалка.
    Айдеееее, пътя!

    17:02 19.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Тва да не говориш за васко левски

    6 5 Отговор

    До коментар #5 от "Бой за ганджалите":

    Той така прави за 5 пари

    17:10 19.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    2 13 Отговор
    Аз да ги намерим тия на картата.....

    Коментиран от #14

    17:11 19.04.2026

  • 12 Учителка по география

    8 0 Отговор

    До коментар #8 от "Някой":

    А кажи са къде живеят аборигените?

    Коментиран от #16

    17:12 19.04.2026

  • 13 Трол

    7 3 Отговор
    Само така момчета

    17:13 19.04.2026

  • 14 ТрЕбва лупа

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    ,🤣🤣🤣

    17:13 19.04.2026

  • 15 То ,, хусите"

    6 3 Отговор
    Ще се окажат нещо като хуните

    17:14 19.04.2026

  • 16 Мимч

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "Учителка по география":

    А,не му задавайте такъв въпрос,щото той нема нещо у голову,че да разбере за какво го питаш.Може би е аборигеннннн....

    17:38 19.04.2026

  • 17 Горски

    12 2 Отговор
    От всички страни с ЯО, най лицемерни са САЩ и Израел. Никой друг не пречи на тези които желаят, да развият ЯО. Няма как правото да бъде само за двама, защото тези двама го искат, за да контролират целият свят.Освен да краде петрол, иска да краде и уран. Спомням си, че Баце Борисов би път до Техеран да продаде атомния реактор от Белене но явно е искал много пари и се върна с празни джобове от пътешествието. Преговори и договори с англосаксии хеле пък и евреи зад гърба си печатащи им доларите ,не струват нито мастилото нито хартията на която е написан, ако не вярвате питайте индианците живеещи все още в резервати. Иран е горд народ от Перси и съответно няма как Иран да преговаря с терористи и гои каквито са евреите ционисти и отре.пките от сащ....Иран ще си обогатява уран както си пожелае...не може сащ да имат хиляди ядрени бомби и Израел също а Иран да няма...сега ако Иран имаше ядрено оръжие терористите от Израел и САЩ нямаше да посмеят да е нападнат и да избиват децата на Иран.

    Коментиран от #18

    17:46 19.04.2026

  • 18 Ха,ха

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Горски":

    Петродолар, чувал ли си?

    19:04 19.04.2026