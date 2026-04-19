Йеменските бунтовници заплашиха да затворят ключов маршрут, свързващ Европа с Азия

Проиранската бунтовническа групировка на хусите в Йемен заплаши, че ще затвори протока Баб ел Мандеб, ключов търговски маршрут, свързващ Европа с Азия чрез Суецкия канал, на фона на напрежението между Вашингтон и Техеран, предаде ДПА, съобщи БТА.
"Ако Сана (столицата на Йемен понастоящем под контрола на хусите, бел. ред.) реши да затвори протока Баб ел Мандеб, дори цялото човечество и джиновете (духове в арабската митология, бел. ред.) няма да бъдат способни да го отворят отново", написа високопоставеният представител на хусите Хусейн ал Ези в социалната мрежа Екс.
Ал Ези призова американския президент Доналд Тръмп да прекрати незабавно "всички практики и политики, които възпрепятстват мира".
Йеменските бунтовници хуси са част от така наречената Ос на съпротивата, мрежа от проирански въоръжени групировки в Близкия изток.
Миналия месец хусите се присъединиха към бойните действия, започнали след израелско-американската военна операция срещу Иран, като предприеха няколко атаки срещу Израел. На този етап обаче групировката не е подновявала атаките си срещу кораби, плаващи по близките морски търговски маршрути.
1 Путин бакшиша
16:43 19.04.2026
2 Барбалей
16:44 19.04.2026
3 Муткурова , Пазарджик
16:44 19.04.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Бой за ганджалите
Коментиран от #9
16:50 19.04.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 авантгард
А той нали тръбеше, че и Хормуз (а не Ормуз) не му трябвал ама видите ли правил бил добро на света, пълна откачалка.
Айдеееее, пътя!
17:02 19.04.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Тва да не говориш за васко левски
До коментар #5 от "Бой за ганджалите":Той така прави за 5 пари
17:10 19.04.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
Коментиран от #14
17:11 19.04.2026
12 Учителка по география
До коментар #8 от "Някой":А кажи са къде живеят аборигените?
Коментиран от #16
17:12 19.04.2026
13 Трол
17:13 19.04.2026
14 ТрЕбва лупа
До коментар #11 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":,🤣🤣🤣
17:13 19.04.2026
15 То ,, хусите"
17:14 19.04.2026
16 Мимч
До коментар #12 от "Учителка по география":А,не му задавайте такъв въпрос,щото той нема нещо у голову,че да разбере за какво го питаш.Може би е аборигеннннн....
17:38 19.04.2026
17 Горски
Коментиран от #18
17:46 19.04.2026
18 Ха,ха
До коментар #17 от "Горски":Петродолар, чувал ли си?
19:04 19.04.2026