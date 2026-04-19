Отрова за плъхове е била открита в бурканче с бебешка храна в Австрия

Австрийската полиция съобщи, че отрова за плъхове е била открита в буркан с бебешка храна на марката "Хип" (HiPP), след като продуктът бе изтеглен от рафтовете на общо 1500 супермаркета "Шпар" (SPAR) в Австрия по съображения за сигурност, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Полицията в провинция Бургенланд съобщи, че следи от отрова за плъхове са били намерени в 190-грамово бурканче с бебешка храна в супермаркет в окръг Айзенщат-Умгебунг в Източна Австрия.
Компанията производител на бебешка храна "Хип" заяви, че има възможност някои от нейните продукти да са били умишлено манипулирани, като опасното вещество да е било добавено по-късно, след като бебешката храна вече е била на пазара.
От "Хип" допълват, че консумацията на съдържанието на евентуално манипулираните бурканчета може да бъде животозастрашаваща.
Органите на реда в страната изтъкнаха, че дъното на изтеглените от пазар бурканчета е било отбелязано с кръгъл червен стикер и е имало следи, че капачката вече е била отвинтвана. При проверките е била усетена също неприятна миризма.
Полицията посочва, че при проведени лабораторни тестове са били иззети подобни бурканчета в Чехия и Словакия, при които също са били намерени следи от отровно вещество.
По-късно е било установено, че продуктите съдържат отрова за плъхове и те са били изтеглени от всички търговски обекти в двете страни, посочи днес "Хип".
Компанията производител уточнява, че нейните продукти и дистрибуция в Германия и други европейски страни не са засегнати и че в момента органите на реда разследват възможна външна престъпна намеса в дистрибуторската мрежа на супермаркетите "Шпар" в Австрия.
1 Гост
Коментиран от #9
17:34 19.04.2026
2 авантгард
Някой хора може да не харесват отрова за мишки или да са алергични.
Коментиран от #14
17:34 19.04.2026
3 западналите
17:34 19.04.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 хмммм
Коментиран от #28
17:36 19.04.2026
6 Объркали са се
17:36 19.04.2026
7 Горски
17:36 19.04.2026
8 Хипотетично
У нас името на марката няма да бъде съобщено, дори изобщо няма да бъде съобщено за находката.
Ако случайно се промъкне информация ще е безлична от вида: "храна със съдържание несъответстващо на описаното на етикета е изтеглено от търговската мрежа" и се хранете спокойно от същата марка.
Коментиран от #17
17:37 19.04.2026
9 Розов пудел с бустер
До коментар #1 от "Гост":Да, бе, такова изобилие: от отрова за плъхове до банани
17:37 19.04.2026
10 Цвете
Коментиран от #12, #15, #20
17:39 19.04.2026
11 Mими Кучева🐕🦺
⛪🥳🤣👍
17:41 19.04.2026
12 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #10 от "Цвете":Ми квото е целил и техният художник с мустачките.😎🥳🤣👍
17:43 19.04.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Атина Палада
До коментар #2 от "авантгард":Дрън,дрън ,мишки в бурканчетата с детска храна::) Измишльотина.Това е конкуренцията на Запад! Близка до силните на деня атакува въпросната компания. Ето как се изхвърля от пазара конкуренцията .
17:44 19.04.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Цвете
Коментиран от #18
17:46 19.04.2026
17 Атина Палада
До коментар #8 от "Хипотетично":Ако някой силен иска да те изхвърли от пазара ,не само ,че ще съобщи фирмата ти,ами по 24 часа в денонощието ще я върти по Нова и БТВ ,така,че и глухите и слепите да разберат.
Коментиран от #21
17:47 19.04.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Ухххх тъз пък
До коментар #10 от "Цвете":Каквото се целеше с ваксините.Набоцкването намали населението. Сега се водят дела от фирми срещу Пфайзер, Модерна, АСТРА Звнека , че слагали в експерименталните ваксини ГМО продукти. Но каква полза. Заминаха си доста хорица.
18:03 19.04.2026
21 Хипотетично
До коментар #17 от "Атина Палада":Да де , ама ако точно ти си нахраниш бебето с отрова за плъхове, тотално ще си промениш мнението за съобщаваната информация. Има коректни фирми и фирми само за сезонна печалба затова информацията трябва да е изчерпателна.
18:15 19.04.2026
22 Някой има ли съмнения въобще?
Коментиран от #26
18:20 19.04.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Пустиня(к)
18:51 19.04.2026
25 Дядо дръмпир-не гласува
19:00 19.04.2026
26 Еш па тоа
До коментар #22 от "Някой има ли съмнения въобще?":Няма никакви съмнения,че имаш ментални отклонения.
19:19 19.04.2026
27 Проф.Юлиян Кирилов
храните,особено на океанска риба.
В българската храна има голямо,количество азотни
вещества,следствие безконтролирана употреба на азотни торове,пестициди и какво ли още не.
Едва ли подобна новина,както в Австрия ще.бъде изнесена в бъл.преса.
Трябва качествения,ефективен Контрол в България,да се засили.А не формален контрол от съответните Институции.
19:20 19.04.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 УдоМача
19:33 19.04.2026