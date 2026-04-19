Отрова за плъхове е била открита в бурканче с бебешка храна в Австрия

Отрова за плъхове е била открита в бурканче с бебешка храна в Австрия

19 Април, 2026 17:31 1 649 29

Компанията заяви, че има възможност някои от нейните продукти да са били умишлено манипулирани

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Австрийската полиция съобщи, че отрова за плъхове е била открита в буркан с бебешка храна на марката "Хип" (HiPP), след като продуктът бе изтеглен от рафтовете на общо 1500 супермаркета "Шпар" (SPAR) в Австрия по съображения за сигурност, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Полицията в провинция Бургенланд съобщи, че следи от отрова за плъхове са били намерени в 190-грамово бурканче с бебешка храна в супермаркет в окръг Айзенщат-Умгебунг в Източна Австрия.

Компанията производител на бебешка храна "Хип" заяви, че има възможност някои от нейните продукти да са били умишлено манипулирани, като опасното вещество да е било добавено по-късно, след като бебешката храна вече е била на пазара.

От "Хип" допълват, че консумацията на съдържанието на евентуално манипулираните бурканчета може да бъде животозастрашаваща.

Органите на реда в страната изтъкнаха, че дъното на изтеглените от пазар бурканчета е било отбелязано с кръгъл червен стикер и е имало следи, че капачката вече е била отвинтвана. При проверките е била усетена също неприятна миризма.

Полицията посочва, че при проведени лабораторни тестове са били иззети подобни бурканчета в Чехия и Словакия, при които също са били намерени следи от отровно вещество.

По-късно е било установено, че продуктите съдържат отрова за плъхове и те са били изтеглени от всички търговски обекти в двете страни, посочи днес "Хип".

Компанията производител уточнява, че нейните продукти и дистрибуция в Германия и други европейски страни не са засегнати и че в момента органите на реда разследват възможна външна престъпна намеса в дистрибуторската мрежа на супермаркетите "Шпар" в Австрия.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Гост

    11 10 Отговор
    С толкова много храна по магазините няма как всичко да е прясно и хубаво. Ядеме боклуци

    Коментиран от #9

    17:34 19.04.2026

  • 2 авантгард

    20 6 Отговор
    Да бе, верно, що за компания, да не напишат пълното съдържание.
    Някой хора може да не харесват отрова за мишки или да са алергични.

    Коментиран от #14

    17:34 19.04.2026

  • 3 западналите

    24 3 Отговор
    изтичат в канала!

    17:34 19.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 хмммм

    18 4 Отговор
    Нищо чудно в тази турцизирана дупка

    Коментиран от #28

    17:36 19.04.2026

  • 6 Объркали са се

    21 1 Отговор
    и са им пуснали някоя партица да България.

    17:36 19.04.2026

  • 7 Горски

    24 0 Отговор
    Занесена е СЗО. Целта е да се намали човешката популация. А в България ще изтеглят ли или ние тук сме свикнали да ядем всякакви отрови. То буркана с отровата може да е бил от партида за България, случайно попаднал не където трябва за продажба.

    17:36 19.04.2026

  • 8 Хипотетично

    26 0 Отговор
    💲отрова за плъхове е била открита в буркан с бебешка храна на марката "Хип" (HiPP)💲
    У нас името на марката няма да бъде съобщено, дори изобщо няма да бъде съобщено за находката.
    Ако случайно се промъкне информация ще е безлична от вида: "храна със съдържание несъответстващо на описаното на етикета е изтеглено от търговската мрежа" и се хранете спокойно от същата марка.

    Коментиран от #17

    17:37 19.04.2026

  • 9 Розов пудел с бустер

    23 2 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Да, бе, такова изобилие: от отрова за плъхове до банани

    17:37 19.04.2026

  • 10 Цвете

    7 12 Отговор
    ЧЕТА И НЕВЯРВАМ ,КАКВО ЦЕЛИ ИЛИ ЦЕЛЯТ ТЕЗИ КОИТО СА НАПРАВИЛИ ТОВА? 🙊🙉🙈😠🙄

    Коментиран от #12, #15, #20

    17:39 19.04.2026

  • 11 Mими Кучева🐕‍🦺

    18 2 Отговор
    Има един известен художник с мустачки от Австрия.
    ⛪🥳🤣👍

    17:41 19.04.2026

  • 12 Mими Кучева🐕‍🦺

    17 2 Отговор

    До коментар #10 от "Цвете":

    Ми квото е целил и техният художник с мустачките.😎🥳🤣👍

    17:43 19.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Атина Палада

    9 9 Отговор

    До коментар #2 от "авантгард":

    Дрън,дрън ,мишки в бурканчетата с детска храна::) Измишльотина.Това е конкуренцията на Запад! Близка до силните на деня атакува въпросната компания. Ето как се изхвърля от пазара конкуренцията .

    17:44 19.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Цвете

    5 10 Отговор
    ТОВА КОЕТО ПРОЧЕТОХ Е ЧУДОВИЩНО .КАСАЕ СЕ ЗА КЪРМАЧЕТА ,НО ДОРИ И ЗА ВСЯКАКВА ВЪЗРАСТ Е ОТВРАТИТЕЛНО. ТЕЗИ СА ДИРЕКТНО ЗА ЗАТВОРА. 🚔

    Коментиран от #18

    17:46 19.04.2026

  • 17 Атина Палада

    18 5 Отговор

    До коментар #8 от "Хипотетично":

    Ако някой силен иска да те изхвърли от пазара ,не само ,че ще съобщи фирмата ти,ами по 24 часа в денонощието ще я върти по Нова и БТВ ,така,че и глухите и слепите да разберат.

    Коментиран от #21

    17:47 19.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ухххх тъз пък

    19 0 Отговор

    До коментар #10 от "Цвете":

    Каквото се целеше с ваксините.Набоцкването намали населението. Сега се водят дела от фирми срещу Пфайзер, Модерна, АСТРА Звнека , че слагали в експерименталните ваксини ГМО продукти. Но каква полза. Заминаха си доста хорица.

    18:03 19.04.2026

  • 21 Хипотетично

    8 1 Отговор

    До коментар #17 от "Атина Палада":

    Да де , ама ако точно ти си нахраниш бебето с отрова за плъхове, тотално ще си промениш мнението за съобщаваната информация. Има коректни фирми и фирми само за сезонна печалба затова информацията трябва да е изчерпателна.

    18:15 19.04.2026

  • 22 Някой има ли съмнения въобще?

    4 14 Отговор
    Руско-ислямски тероризъм и фашизъм. Тези сатанистки твари избиват европейски деца в името на путин и аятолаха.

    Коментиран от #26

    18:20 19.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Пустиня(к)

    2 1 Отговор
    Айде пак смотан.яка гербе.раст на смена с гумата. Ж.алкар!

    18:51 19.04.2026

  • 25 Дядо дръмпир-не гласува

    4 0 Отговор
    редно е да кажете ,че се изтегля салам от веригата кауф-ланд в германия!!!Открита е ешерихия коли!!!

    19:00 19.04.2026

  • 26 Еш па тоа

    3 2 Отговор

    До коментар #22 от "Някой има ли съмнения въобще?":

    Няма никакви съмнения,че имаш ментални отклонения.

    19:19 19.04.2026

  • 27 Проф.Юлиян Кирилов

    3 0 Отговор
    Аз,от дълни години измервам радиоактивността на
    храните,особено на океанска риба.
    В българската храна има голямо,количество азотни
    вещества,следствие безконтролирана употреба на азотни торове,пестициди и какво ли още не.
    Едва ли подобна новина,както в Австрия ще.бъде изнесена в бъл.преса.
    Трябва качествения,ефективен Контрол в България,да се засили.А не формален контрол от съответните Институции.

    19:20 19.04.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 УдоМача

    2 0 Отговор
    Очаквайте ги скоро във веригите в Бантускотия! Тук ще минат без проблем!

    19:33 19.04.2026

