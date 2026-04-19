Отрова за плъхове е била открита в бурканче с бебешка храна в Австрия

Австрийската полиция съобщи, че отрова за плъхове е била открита в буркан с бебешка храна на марката "Хип" (HiPP), след като продуктът бе изтеглен от рафтовете на общо 1500 супермаркета "Шпар" (SPAR) в Австрия по съображения за сигурност, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Полицията в провинция Бургенланд съобщи, че следи от отрова за плъхове са били намерени в 190-грамово бурканче с бебешка храна в супермаркет в окръг Айзенщат-Умгебунг в Източна Австрия.

Компанията производител на бебешка храна "Хип" заяви, че има възможност някои от нейните продукти да са били умишлено манипулирани, като опасното вещество да е било добавено по-късно, след като бебешката храна вече е била на пазара.

От "Хип" допълват, че консумацията на съдържанието на евентуално манипулираните бурканчета може да бъде животозастрашаваща.

Органите на реда в страната изтъкнаха, че дъното на изтеглените от пазар бурканчета е било отбелязано с кръгъл червен стикер и е имало следи, че капачката вече е била отвинтвана. При проверките е била усетена също неприятна миризма.

Полицията посочва, че при проведени лабораторни тестове са били иззети подобни бурканчета в Чехия и Словакия, при които също са били намерени следи от отровно вещество.

По-късно е било установено, че продуктите съдържат отрова за плъхове и те са били изтеглени от всички търговски обекти в двете страни, посочи днес "Хип".

Компанията производител уточнява, че нейните продукти и дистрибуция в Германия и други европейски страни не са засегнати и че в момента органите на реда разследват възможна външна престъпна намеса в дистрибуторската мрежа на супермаркетите "Шпар" в Австрия.